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برامج رسم الخرائط الذهنية - التطبيقات الأكثر شعبية - ساموا الأمريكية
برامج رسم الخرائط الذهنية هي أدوات رسم تخطيطي متخصصة مصممة لمساعدة المستخدمين على تنظيم جلسات العصف الذهني في موضوعات وعلاقات منظمة. تقوم هذه الأدوات بإنشاء خرائط ذهنية، وهي عبارة عن رسوم بيانية تحلل عمليات التفكير إلى موضوعات وموضوعات فرعية والعلاقات بينها، باستخدام كلمات وخطوط بسيطة. على الرغم من أنه يمكن القيام بذلك يدويًا، إلا أن أدوات رسم الخرائط الذهنية الرقمية متاحة على أجهزة متعددة، وتسمح بالتخزين الرقمي السهل، وتوفر ميزات تسهل التعاون. يمكن لبرامج التخطيط أيضًا إنشاء خرائط ذهنية، حيث تقدم بعض المنتجات قوالب خرائط ذهنية محددة ضمن مجموعة الميزات الخاصة بها. ومع ذلك، يمكن لبرنامج الرسم التخطيطي إنتاج أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، مثل المخططات التنظيمية ومخططات الطوابق، في حين أن أدوات رسم الخرائط الذهنية المخصصة مخصصة للخرائط الذهنية. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض التداخل بين حلول رسم الخرائط الذهنية وبرامج السبورة البيضاء التعاونية، على الرغم من أن الأخير يوفر مساحة عمل أكثر حرية وقابلة للتحرير.
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ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
Whimsical
whimsical.com
تواصل بصريًا بسرعة التفكير - مخططات انسيابية تعاونية، وإطارات سلكية، وملاحظات لاصقة، وخرائط ذهنية.
Miro
miro.com
Miro هي منصة السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت التي تمكن الفرق الموزعة من العمل معًا بشكل فعال، بدءًا من تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية وحتى تخطيط وإدارة سير العمل السريع.
Milanote
milanote.com
Milanote هي أداة سهلة الاستخدام لتنظيم أفكارك ومشاريعك في لوحات مرئية. قم بإضافة الملاحظات والصور والروابط والملفات وتنظيمها بشكل مرئي ومشاركتها مع فريقك.
MindMeister
mindmeister.com
MindMeister هو تطبيق لرسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت يسمح لمستخدميه بتصور أفكارهم ومشاركتها وتقديمها عبر السحابة. تم إطلاق MindMeister في عام 2007 من قبل شركة MeisterLabs GmbH، وهي شركة برمجيات أسسها مايكل هولوف وتيل فولمر. بعد 10 سنوات من وجودها في السوق، أصبح لدى MindMeister أكثر من 7 ملايين مست...
Lucid
lucid.app
إن Lucid هي مجموعة التعاون البصري الوحيدة التي تمنح الفرق القدرة على الانتقال من تصور المستقبل إلى بنائه.
MURAL
mural.co
تتيح منصتنا وخدماتنا المهنية للفرق المبتكرة التفكير والتعاون بصريًا لحل المشكلات المهمة. ما عليك سوى كتابة ما يدور في ذهنك على الملاحظات اللاصقة. ثم قم بالتنظيم في القوائم والمخططات الانسيابية والرسوم البيانية والأطر والأساليب والرسومات لتنشيط فريقك ومواءمته.
XMind
xmind.works
صندوق الأدوات الذهنية المفضل لديك، مفتوح الآن على الويب. إصدار الويب XMind، يعمل في أي متصفحات حديثة. إنه يتصل بـ Dropbox وGoogle Drive وOneDrive. قراءة وتحرير وإنشاء الخرائط الذهنية في أي وقت وفي أي مكان.
Gliffy
gliffy.com
أنشئ مخططات UML ومخططات انسيابية وإطارات سلكية والمزيد. يعمل برنامج الرسم التخطيطي المجاني وأدوات الرسم البياني عبر الإنترنت على تحسين التعاون والتواصل.
Padlet
padlet.com
Padlet عبارة عن لوحة رقمية لإنشاء مشاريع جميلة يسهل مشاركتها والتعاون عليها. إنها تعمل مثل قطعة من الورق. نعطيك صفحة فارغة - لوحة - ويمكنك وضع ما تريد عليها. اسحب مقطع فيديو، أو سجل مقابلة، أو التقط صورة ذاتية، أو اكتب منشوراتك النصية الخاصة أو قم بتحميل بعض المستندات، وها هو الأمر! ولدت مجداف. اجعل...
Mindomo
mindomo.com
قم بإنشاء خرائط ذهنية وخرائط مفاهيمية ومخططات تفصيلية ومخططات جانت لتحسين تفكيرك وتعلمك. الويب، سطح المكتب، iOS، أندرويد. الخريطة الذهنية معنا مجاناً!
Wondershare EdrawMind
edrawmind.com
MindMaster هي أداة مجانية ومتعددة المنصات لرسم الخرائط الذهنية، والتي تمنحك حلولاً شاملة للعصف الذهني وإدارة المعرفة. جربه اليوم!
Mindmup
mindmup.com
MindMup عبارة عن أداة إنشاء خرائط ذهنية عبر الإنترنت بدون احتكاك، تم تطويرها بواسطة Sauf Pompiers Ltd.
Creately
creately.com
برنامج مساحة العمل المرئية للتعاون في تبادل الأفكار والتخطيط والتنفيذ وتحليل المشاريع. التعاون في الوقت الفعلي، واللوحة اللانهائية، وإمكانات الرسم التخطيطي القوية.
GitMind
gitmind.com
GitMind هو صانع خرائط ذهنية مجاني عبر الإنترنت للعصف الذهني وتخطيط المشاريع والتطوير والعمل والمهام الإبداعية الأخرى. تتيح لك هذه الأداة مشاركة الخرائط الذهنية مع الكثير من المستخدمين والتعاون معهم.
MindManager
mindmanager.com
إضفاء الوضوح والهيكل على الخطط والمشاريع والعمليات. أدوات الإنتاجية المرئية وبرامج رسم الخرائط الذهنية التي تنقلك أنت ومؤسستك إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه.
Ayoa
ayoa.com
فكر بشكل مختلف، حقق المزيد. Ayoa هو تطبيق شامل لرسم الخرائط الذهنية والسبورة البيضاء والتعاون مصمم لاحتضان الاختلافات ورفع مستوى الإبداع وتحقيق النتائج.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix عبارة عن سبورة معلومات تعاونية عبر الإنترنت تدمج أدوات متنوعة لتعزيز كفاءة الفريق وحرية خيال الفريق
Mind42
mind42.com
احصل على نظرة عامة حول النوع المختلف من الخرائط الذهنية التي تم إنشاؤها على Mind42. Mind42 هو برنامج مجاني لرسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت يسمح لك بالتعاون في نشر خرائطك الذهنية مع الآخرين.
ProcessOn
processon.com
خريطة ذهنية مجانية على الإنترنت أداة رسم احترافية وقوية تدعم التعاون عبر الإنترنت في الوقت الفعلي بين عدة أشخاص ويمكن استخدامها لرسم رسومات متنوعة مثل الرسوم البيانية النموذجية وUML وBPMN ومخططات طوبولوجيا الشبكة.
Aha!
aha.io
تسجيل الدخول إلى آها الخاص بك! مساحة العمل. لا تملك حسابا حتى الآن؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من برنامج خارطة الطريق رقم 1 في العالم.
Klaxoon
klaxoon.com
قم بإدارة ورش العمل الفعالة بثقة. منصة خالية من المتاعب تربط الفرق للحصول على تجارب ورشة عمل مخصصة ومثمرة.
Bubbl.us
bubbl.us
خريطة ذهنية وعصف ذهني عبر الإنترنت مع Bubl.us! أنشئ خرائط ذهنية ملونة لطباعتها أو مشاركتها مع الآخرين. يستخدم الملايين من الأشخاص Bubl.us في جميع أنحاء العالم لتوليد الأفكار وتخطيط العمليات وإنشاء العروض التقديمية.
LinkFacts
linkfacts.link
LinkFacts عبارة عن منصة لرسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت لالتقاط المعلومات والأفكار بشكل مرئي ومشاركة أو نشر الرسوم البيانية/الأشجار الناتجة
GroupMap
groupmap.com
العصف الذهني التعاوني وصنع القرار عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. ابدأ بأكثر من 60 قالبًا للعصف الذهني، أو قم بتصميم قالبك الخاص. تشمل القوالب SWOT، وقبعات التفكير الست، والخرائط الإدراكية، وخرائط أصحاب المصلحة، وخرائط المخاطر، والخرائط الذهنية، وLean Business Canvas وغيرها الكثير...
Midlap
midlap.com
Midlap هي أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد...