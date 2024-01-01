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برامج رسم الخرائط الذهنية - التطبيقات الأكثر شعبية - أندورا

برامج رسم الخرائط الذهنية هي أدوات رسم تخطيطي متخصصة مصممة لمساعدة المستخدمين على تنظيم جلسات العصف الذهني في موضوعات وعلاقات منظمة. تقوم هذه الأدوات بإنشاء خرائط ذهنية، وهي عبارة عن رسوم بيانية تحلل عمليات التفكير إلى موضوعات وموضوعات فرعية والعلاقات بينها، باستخدام كلمات وخطوط بسيطة. على الرغم من أنه يمكن القيام بذلك يدويًا، إلا أن أدوات رسم الخرائط الذهنية الرقمية متاحة على أجهزة متعددة، وتسمح بالتخزين الرقمي السهل، وتوفر ميزات تسهل التعاون. يمكن لبرامج التخطيط أيضًا إنشاء خرائط ذهنية، حيث تقدم بعض المنتجات قوالب خرائط ذهنية محددة ضمن مجموعة الميزات الخاصة بها. ومع ذلك، يمكن لبرنامج الرسم التخطيطي إنتاج أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، مثل المخططات التنظيمية ومخططات الطوابق، في حين أن أدوات رسم الخرائط الذهنية المخصصة مخصصة للخرائط الذهنية. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض التداخل بين حلول رسم الخرائط الذهنية وبرامج السبورة البيضاء التعاونية، على الرغم من أن الأخير يوفر مساحة عمل أكثر حرية وقابلة للتحرير.

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

تواصل بصريًا بسرعة التفكير - مخططات انسيابية تعاونية، وإطارات سلكية، وملاحظات لاصقة، وخرائط ذهنية.

Miro

Miro

miro.com

Miro هي منصة السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت التي تمكن الفرق الموزعة من العمل معًا بشكل فعال، بدءًا من تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية وحتى تخطيط وإدارة سير العمل السريع.

Milanote

Milanote

milanote.com

Milanote هي أداة سهلة الاستخدام لتنظيم أفكارك ومشاريعك في لوحات مرئية. قم بإضافة الملاحظات والصور والروابط والملفات وتنظيمها بشكل مرئي ومشاركتها مع فريقك.

MindMeister

MindMeister

mindmeister.com

MindMeister هو تطبيق لرسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت يسمح لمستخدميه بتصور أفكارهم ومشاركتها وتقديمها عبر السحابة. تم إطلاق MindMeister في عام 2007 من قبل شركة MeisterLabs GmbH، وهي شركة برمجيات أسسها مايكل هولوف وتيل فولمر. بعد 10 سنوات من وجودها في السوق، أصبح لدى MindMeister أكثر من 7 ملايين مست...

Lucid

Lucid

lucid.app

إن Lucid هي مجموعة التعاون البصري الوحيدة التي تمنح الفرق القدرة على الانتقال من تصور المستقبل إلى بنائه.

MURAL

MURAL

mural.co

تتيح منصتنا وخدماتنا المهنية للفرق المبتكرة التفكير والتعاون بصريًا لحل المشكلات المهمة. ما عليك سوى كتابة ما يدور في ذهنك على الملاحظات اللاصقة. ثم قم بالتنظيم في القوائم والمخططات الانسيابية والرسوم البيانية والأطر والأساليب والرسومات لتنشيط فريقك ومواءمته.

XMind

XMind

xmind.works

صندوق الأدوات الذهنية المفضل لديك، مفتوح الآن على الويب. إصدار الويب XMind، يعمل في أي متصفحات حديثة. إنه يتصل بـ Dropbox وGoogle Drive وOneDrive. قراءة وتحرير وإنشاء الخرائط الذهنية في أي وقت وفي أي مكان.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

أنشئ مخططات UML ومخططات انسيابية وإطارات سلكية والمزيد. يعمل برنامج الرسم التخطيطي المجاني وأدوات الرسم البياني عبر الإنترنت على تحسين التعاون والتواصل.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet عبارة عن لوحة رقمية لإنشاء مشاريع جميلة يسهل مشاركتها والتعاون عليها. إنها تعمل مثل قطعة من الورق. نعطيك صفحة فارغة - لوحة - ويمكنك وضع ما تريد عليها. اسحب مقطع فيديو، أو سجل مقابلة، أو التقط صورة ذاتية، أو اكتب منشوراتك النصية الخاصة أو قم بتحميل بعض المستندات، وها هو الأمر! ولدت مجداف. اجعل...

Mindomo

Mindomo

mindomo.com

قم بإنشاء خرائط ذهنية وخرائط مفاهيمية ومخططات تفصيلية ومخططات جانت لتحسين تفكيرك وتعلمك. الويب، سطح المكتب، iOS، أندرويد. الخريطة الذهنية معنا مجاناً!

Wondershare EdrawMind

Wondershare EdrawMind

edrawmind.com

MindMaster هي أداة مجانية ومتعددة المنصات لرسم الخرائط الذهنية، والتي تمنحك حلولاً شاملة للعصف الذهني وإدارة المعرفة. جربه اليوم!

Mindmup

Mindmup

mindmup.com

MindMup عبارة عن أداة إنشاء خرائط ذهنية عبر الإنترنت بدون احتكاك، تم تطويرها بواسطة Sauf Pompiers Ltd.

GitMind

GitMind

gitmind.com

GitMind هو صانع خرائط ذهنية مجاني عبر الإنترنت للعصف الذهني وتخطيط المشاريع والتطوير والعمل والمهام الإبداعية الأخرى. تتيح لك هذه الأداة مشاركة الخرائط الذهنية مع الكثير من المستخدمين والتعاون معهم.

Creately

Creately

creately.com

برنامج مساحة العمل المرئية للتعاون في تبادل الأفكار والتخطيط والتنفيذ وتحليل المشاريع. التعاون في الوقت الفعلي، واللوحة اللانهائية، وإمكانات الرسم التخطيطي القوية.

MindManager

MindManager

mindmanager.com

إضفاء الوضوح والهيكل على الخطط والمشاريع والعمليات. أدوات الإنتاجية المرئية وبرامج رسم الخرائط الذهنية التي تنقلك أنت ومؤسستك إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه.

Ayoa

Ayoa

ayoa.com

فكر بشكل مختلف، حقق المزيد. Ayoa هو تطبيق شامل لرسم الخرائط الذهنية والسبورة البيضاء والتعاون مصمم لاحتضان الاختلافات ورفع مستوى الإبداع وتحقيق النتائج.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix عبارة عن سبورة معلومات تعاونية عبر الإنترنت تدمج أدوات متنوعة لتعزيز كفاءة الفريق وحرية خيال الفريق

Mind42

Mind42

mind42.com

احصل على نظرة عامة حول النوع المختلف من الخرائط الذهنية التي تم إنشاؤها على Mind42. Mind42 هو برنامج مجاني لرسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت يسمح لك بالتعاون في نشر خرائطك الذهنية مع الآخرين.

ProcessOn

ProcessOn

processon.com

خريطة ذهنية مجانية على الإنترنت أداة رسم احترافية وقوية تدعم التعاون عبر الإنترنت في الوقت الفعلي بين عدة أشخاص ويمكن استخدامها لرسم رسومات متنوعة مثل الرسوم البيانية النموذجية وUML وBPMN ومخططات طوبولوجيا الشبكة.

Aha!

Aha!

aha.io

تسجيل الدخول إلى آها الخاص بك! مساحة العمل. لا تملك حسابا حتى الآن؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من برنامج خارطة الطريق رقم 1 في العالم.

Klaxoon

Klaxoon

klaxoon.com

قم بإدارة ورش العمل الفعالة بثقة. منصة خالية من المتاعب تربط الفرق للحصول على تجارب ورشة عمل مخصصة ومثمرة.

Bubbl.us

Bubbl.us

bubbl.us

خريطة ذهنية وعصف ذهني عبر الإنترنت مع Bubl.us! أنشئ خرائط ذهنية ملونة لطباعتها أو مشاركتها مع الآخرين. يستخدم الملايين من الأشخاص Bubl.us في جميع أنحاء العالم لتوليد الأفكار وتخطيط العمليات وإنشاء العروض التقديمية.

LinkFacts

LinkFacts

linkfacts.link

LinkFacts عبارة عن منصة لرسم الخرائط الذهنية عبر الإنترنت لالتقاط المعلومات والأفكار بشكل مرئي ومشاركة أو نشر الرسوم البيانية/الأشجار الناتجة

GroupMap

GroupMap

groupmap.com

العصف الذهني التعاوني وصنع القرار عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. ابدأ بأكثر من 60 قالبًا للعصف الذهني، أو قم بتصميم قالبك الخاص. تشمل القوالب SWOT، وقبعات التفكير الست، والخرائط الإدراكية، وخرائط أصحاب المصلحة، وخرائط المخاطر، والخرائط الذهنية، وLean Business Canvas وغيرها الكثير...

Midlap

Midlap

midlap.com

Midlap هي أداة للتعاون والعصف الذهني عبر الإنترنت حيث نقوم بحل المشكلة التي تنشأ بسبب التبديل بين تطبيقات متعددة للتعاون مع فريقك. نحن نحل هذه المشكلة من خلال توفير أدوات مثل ألواح المعلومات ولوحات Kanban ومخططات التدفق والملفات والدردشة والأحداث ومخططات جانت وما إلى ذلك ضمن تطبيق واحد. لذلك لا مزيد...

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