منصات التعلم المصغر - التطبيقات الأكثر شعبية - كوريا الشمالية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

منصات التعلم المصغر هي حلول تعليمية للشركات تستخدمها أقسام الموارد البشرية والتعلم والتطوير (L&D). توفر حلول التدريب هذه للموظفين محتوى تعليميًا مختصرًا ومستهدفًا يتكامل بسلاسة مع سير عملهم اليومي ويمكن الوصول إليه عبر الأجهزة المختلفة. تتمتع الشركات بخيار تطوير محتوى مخصص أو الاستفادة من مكتبات التعلم الموجودة التي تحتوي على مقاطع فيديو وبطاقات تعليمية وموارد داعمة أخرى. من المهم التمييز بين منصات التعلم المصغر وبين برنامج LMS (نظام إدارة التعلم) الخاص بالشركات وبرنامج Learning Experience Platform (LEP). عادةً ما يقدم LEPs محتوى تعليميًا قائمًا على الكمبيوتر موجهًا ذاتيًا للموظفين. في المقابل، تلبي منصات التعلم المصغر احتياجات كل من العاملين المكتبيين وغير المكتبيين، بهدف تعزيز المعرفة القائمة على الأدوار المحددة في سير عملهم. وفي الوقت نفسه، يركز نظام إدارة التعلم (LMS) للشركات في المقام الأول على الإدارة والتنظيم وإعداد التقارير الخاصة بتدريب الشركات، وغالبًا ما يكون ذلك لأغراض الامتثال. تُكمل منصات التعلم المصغر برامج LMS للشركات من خلال دمج تقنيات التعلم المصغر مباشرة في تجربة التعلم، وبالتالي إثراء عملية التدريب الشاملة.