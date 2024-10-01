متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
منصات التعلم المصغر - التطبيقات الأكثر شعبية - اليابان
منصات التعلم المصغر هي حلول تعليمية للشركات تستخدمها أقسام الموارد البشرية والتعلم والتطوير (L&D). توفر حلول التدريب هذه للموظفين محتوى تعليميًا مختصرًا ومستهدفًا يتكامل بسلاسة مع سير عملهم اليومي ويمكن الوصول إليه عبر الأجهزة المختلفة. تتمتع الشركات بخيار تطوير محتوى مخصص أو الاستفادة من مكتبات التعلم الموجودة التي تحتوي على مقاطع فيديو وبطاقات تعليمية وموارد داعمة أخرى. من المهم التمييز بين منصات التعلم المصغر وبين برنامج LMS (نظام إدارة التعلم) الخاص بالشركات وبرنامج Learning Experience Platform (LEP). عادةً ما يقدم LEPs محتوى تعليميًا قائمًا على الكمبيوتر موجهًا ذاتيًا للموظفين. في المقابل، تلبي منصات التعلم المصغر احتياجات كل من العاملين المكتبيين وغير المكتبيين، بهدف تعزيز المعرفة القائمة على الأدوار المحددة في سير عملهم. وفي الوقت نفسه، يركز نظام إدارة التعلم (LMS) للشركات في المقام الأول على الإدارة والتنظيم وإعداد التقارير الخاصة بتدريب الشركات، وغالبًا ما يكون ذلك لأغراض الامتثال. تُكمل منصات التعلم المصغر برامج LMS للشركات من خلال دمج تقنيات التعلم المصغر مباشرة في تجربة التعلم، وبالتالي إثراء عملية التدريب الشاملة.
إرسال تطبيق جديد
Kahoot! Create
kahoot.com
قم بإنشاء kahoots الخاصة بك وتعلم شيئًا جديدًا! كاهوت! يجلب سحر التعلم للطلاب والمعلمين والأبطال الخارقين في المكاتب ومحبي التوافه والمتعلمين مدى الحياة. كاهوت! عبارة عن منصة تعليمية قائمة على الألعاب توفر المشاركة والمتعة لأكثر من مليار لاعب كل عام في المدرسة والعمل والمنزل. قم بالتسجيل مجانا!
WorkJam
workjam.com
WorkJam هي منصة العمل الرقمية الرائدة في الخطوط الأمامية. يتميز بإدارة المهام والاتصالات والتعلم والخدمة الذاتية وتقنية سوق الورديات المفتوحة الحصرية المصممة للعمل مع حل WFM الحالي لديك. موثوق به من قبل العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Shell، وUlta، وCouche-Tard، وTJX، وAEO، وWoolworths، والمزيد...
Blinkist
blinkist.com
تعمل Blinkist على تمكين المهنيين المشغولين بأفكار قوية، حتى يتمكنوا من توسيع وجهات نظرهم، ويكونوا أكثر إبداعًا، ويتخذوا قرارات أفضل وينموون ويزدهرون في نهاية المطاف في جميع مجالات الحياة. نقوم باستخلاص الأفكار الرئيسية من أكثر من 5500 كتاب واقعي وبودكاست من 27 فئة بتنسيق جذاب يمكنك قراءته أو الاستما...
Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو المشاركة في الاختبارات الجماعية والواجبات والعروض التقديمية — شخصيًا وعن بُعد. يستخدم Quizizz أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب حول العالم.
LearnUpon
learnupon.com
يتيح لك برنامج LMS (برنامج إدارة التعلم) الخاص بـ LearnUpon تقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو. امنح فرقك الأدوات اللازمة لتقديم تجارب تعليمية جذابة تؤثر على الأمور المهمة - الأداء والاحتفاظ والنمو - باستخدام LearnUpon.
AssessFirst
assessfirst.com
معرفة من هم الناس حقا. اجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي وعلم النفس الحديث مع AssessFirst. توقع المرشحين الأكثر احتمالية للنجاح في عملك.
getAbstract
getabstract.com
أعرف أفضل. افعل ما هو أفضل. ماذا يمكنك أن تتعلم في 15 دقيقة؟ من خلال توفير الوصول السهل إلى المعرفة المتخصصة الملخصة، تساعد getAbstract المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم على استخدام المعرفة بكفاءة.
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase، الخبرة هي كل شيء! Goosechase مستوحاة في الأصل من عمليات البحث عن الزبال، وهي عبارة عن منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمنظمات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتنشيطها وتثقيفها. تم إنشاء لعبة Goosechase عبر الإنترنت ولكن يتم لعبها في العالم الحقيقي، وهي تعمل على إضفاء الحيوية على ال...
BrainStorm
brainstorminc.com
قم بتزويد فريقك بمنصة التعلم الوحيدة المصممة خصيصًا لاعتماد البرامج. يمكنك تسريع عملية الإعداد وتقليل الدعم وتعميق المشاركة وزيادة الاستخدام. سواء كنت مزود حلول يقوم بتأهيل عملاء جدد، أو فريق تكنولوجيا معلومات يحتاج إلى طريقة أكثر قابلية للتطوير لإدارة تدريب المستخدم النهائي، أو فريق التعلم والتطوير...
Gnowbe
gnowbe.com
قم بإنشاء تجارب تعلم مصغر تفاعلية وقائمة على المجموعة في دقائق! تعمل أداة التأليف الحائزة على جوائز Gnowbe على تمكين المبدعين من تصميم تجارب التعلم المشتركة وتسهيلها وتحليلها - وهي مثالية للتدريب والتأهيل. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - التعلم المصغر - التعلم الاجتماعي - إشعارات الدفع والبريد الإلك...
ExpandShare
expandshare.com
ExpandShare هو نظام لإدارة التعلم قائم على السحابة مصمم لمساعدة الشركات والمؤسسات على رفع دورة حياة التوظيف بأكملها بدءًا من الإعداد وحتى التدريب المستمر.
Spekit
spekit.com
Spekit عبارة عن منصة تعليمية في الوقت المناسب مصممة لكيفية تعلمنا في العمل اليوم. فهو يوفر التدريب والتوجيه متى وأينما تحتاج الفرق إلى التنقل بين العمليات والتقنيات والمنهجيات الجديدة، دون تعطيل الإنتاجية. يقع Spekit فوق أي تطبيق قائم على الويب ويتكامل مع أدوات مثل Salesforce وOutreach وSlack، وبالت...
7taps
7taps.com
لقد كانت شركة 7taps رائدة في مفهوم التنفيذ الفعال للتعلم المصغر في مشهد التعلم والتطوير بالمؤسسة منذ 3 سنوات، وما زلنا نسيطر على هذا المجال. نحن نقدم بشكل فريد إنشاء تعليم مصغر بسرعة البرق وعالي الجودة يمكّنك من التواصل مع المتعلمين أينما كانوا. لا تضمن منهجية 7taps المعتمدة على العلوم استيعاب المعر...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية مصممة على طراز TikTok ومحبوبة من قبل آلاف الفرق في أكثر من 80 دولة. نحن نساعد الموظفين على بناء المهارات الصعبة والناعمة والحياتية المطلوبة في دقائق معدودة من خلال التعلم الصغير المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي تم تخصيصه ليناسب دور كل مستخدم ووظيفته وتطلعاته. تغط...
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories هي أسهل طريقة لإنشاء مقاطع فيديو للموظفين. في دقائق، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو ترفع مستوى برامج الأشخاص والاتصالات لديك، وتوفر أموالك عن طريق النقر على أصواتك الداخلية، وبناء المزيد من التواصل البشري. سواء كان الأمر يتعلق بالاتصالات الداخلية أو DEI أو الإعداد أو العلامة التجارية للمواهب ...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
يطلق GoSpotCheck by FORM العنان لقوة الفرق الميدانية لدفع تنفيذ السوق باستخدام الحل المحمول الوحيد الذي يجمع بين إدارة المهام الديناميكية والتعرف على الصور الرائدة في الصناعة وإعداد تقارير الصور واتصالات الفريق الميداني وإعداد التقارير المتقدمة - كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد سهل الاستخدام . قم بتوجيه ...
Gametize
gametize.com
Gametize عبارة عن منصة للألعاب والمشاركة المجتمعية للشركات من جميع الأحجام. تشتمل عروضها على نظام إدارة محتوى سهل الاستخدام ومليء بالميزات والإنجازات والمكافآت القابلة للتخصيص وآليات متعددة لتحفيز السلوكيات الاجتماعية والتقارير والتحليلات.
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai هي عبارة عن منصة للتعلم المصغر تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلم بشكل أسرع وأكثر كفاءة. تقدم المنصة مجموعة متنوعة من المحتوى التعليمي الجذاب الذي يتضمن الاختبارات المباشرة والدورات والبطاقات التعليمية. كما أنه يحتوي على أدوات لليقظة الذهنية وتدوين الملاحظات وإعداد التحديات. يعد Shiken...
eduMe
edume.com
eduMe هي منصة التدريب المفضلة للقوى العاملة في الخطوط الأمامية. نحن نتشارك مع شركات البيع بالتجزئة والضيافة والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات اللوجستية حسب الطلب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Uber وMarriott وKering وBlue Cross Blue Shield، لتقديم تدريب غامر على مستوى المستهلك بسلاسة في تدفق العمل...
Trivie
trivie.com
Trivie عبارة عن منصة للتعلم كخدمة لقياس المعرفة وإدارتها وتعزيزها. نقوم بذلك من خلال دمج علوم الدماغ والتعلم الاجتماعي والتحليلات القوية لمساعدة الموظفين على تذكر ما يحتاجون إلى معرفته للقيام بوظائفهم بشكل أكثر فعالية مع منح الشركات تحليلات قوية لقياس وإدارة أصولهم المعرفية.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
تتمتع مجموعة FLOWSPARKS بسنوات عديدة من الخبرة في تطوير وحدات التعلم الرقمي. ومن هذه الرؤية، تم إنشاء مجموعة FLOWSPARKS الكاملة. يمكنك بسهولة تطوير التعلم الإلكتروني التفاعلي من خلال الجمع بين تنسيقات التعلم والقوالب الذكية والبرامج الذكية في أداة التأليف FLOWSPARKS. اربط هذا بنظام إدارة التعلم الشا...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn هو حل قوي لإدارة التعلم يتيح لك تعيين التدريب بسهولة وتتبع تقدم الموظفين. يعمل منشئ الدورات التدريبية البديهي على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، كما توفر مكتبة الدورات التدريبية المعدة مسبقًا التدريب الذي تحتاجه القوى العاملة لديك وتحسين مهاراتها. https://auzmor.com/
TalentCards
talentcards.com
TalentCards هو حل للتعلم المصغر يتيح لك تقديم تعليم سريع وفعال أثناء التنقل. يمكنك إنشاء محتوى وإدارة المستخدمين من خلال واجهة ويب بديهية بينما يتفاعل المتعلمون مع تدريبهم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية التي تعمل بنظامي التشغيل iOS وAndroid. يتم توزيع المحتوى من خلال بطاقات تعليمية أنيقة. يم...
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent هي منصة التعلم الإلكتروني الأكثر شعبية في العالم والمخصصة للتوظيف وإدارة المواهب. إن المحتوى الرائد في الصناعة الخاص بنا يمكّن المؤسسات ليس فقط من العثور على أفضل المرشحين وتوظيفهم، ولكن أيضًا تعزيز ثقافة مشاركة الموظفين مع دعم التنوع والمساواة والشمول.
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io هي أداة تأليف سريعة للتعليم الإلكتروني قائمة على السحابة ومليئة بالقوالب لتطوير دورات تعليمية إلكترونية جذابة وتفاعلية وسريعة الاستجابة بسهولة، مدعومة من Tesseract Learning. يمكن استخدام Prodient.io من قبل أي من أعضاء فريقك بغض النظر عن مهاراتهم وكفاءتهم ومعرفتهم لتطوير دورات تعليمية إلك...
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep عبارة عن منصة تعليمية حائزة على جوائز تم تصميمها خصيصًا لمساعدة المرشحين على الشعور بمزيد من الثقة والاستعداد عند خوض اختبار الشهادات الخاصة بهم مع تسريع نمو الإيرادات للشركات. تثق العديد من الجمعيات وهيئات الاعتماد وشركات التدريب الرائدة في العالم في BenchPrep لتشغيل برامج الدراسة عبر الإ...
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring عبارة عن منصة لتمكين العمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. نهجنا المتمحور حول الأفراد يشمل المبيعات والشركاء والفرق وكل شخص آخر، بوتيرة الابتكار. نحن نساعد في عرض المحتوى ذي الصلة للأشخاص المناسبين بسرعة، وندعم التدريب بالإضافة إلى تقديم رؤى حتى تتمكن من توسيع نطاق أفضل الممارسات لجعل كل شخص مثل...
Qualee
qualee.com
Qualee هي عبارة عن منصة لتجربة الموظفين حائزة على جوائز مصممة لتمكين التوافق التنظيمي والانتماء. نحن نسهل على الشركات الحفاظ على مشاركة المواهب طوال دورة حياة الموظف - بما في ذلك الإعداد والتعلم والدراسات الاستقصائية الصغيرة والخروج من العمل. يسمح حلنا المدعم بالذكاء الاصطناعي بإنشاء مسارات عمل تفاع...
Arist
arist.co
توفر Arist منصة لإنشاء وتقديم وتحليل التعلم القائم على النصوص والذي يتم إدخاله أصلاً في تطبيقات المراسلة التي يتحقق منها المتعلمون كل 6 دقائق: الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وMS Teams وSlack.