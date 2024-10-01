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برامج التسويق التجاري - التطبيقات الأكثر شعبية - اليابان
تعمل منصات التسويق التجاري على تمكين المؤسسات الصغيرة أو شركات التجارة الإلكترونية من خلال تزويدها بالوسائل اللازمة لعرض عروضهم لجمهور أوسع عبر الإنترنت من خلال سوق افتراضي. ضمن هذه المنصة، تقدم الشركات في كثير من الأحيان فرصًا تسويقية في شكل صفقات يومية أو مستمرة، حيث تقدم خصومات على منتجات أو خدمات محددة. بالنسبة للشركات الصغيرة المقيدة بموارد التسويق المحدودة، توفر منصات التسويق التجارية طريقًا لتوسيع نطاق وصول عملائها وتعزيز ظهورها عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، يمكن لكيانات السوق المتوسطة والمؤسسات الاستفادة من هذه المنصات لتنفيذ حملات مستهدفة تهدف إلى الترويج لخدمات معينة أو استهداف مجموعات سكانية متميزة. بغض النظر عن الحجم، يمكن للشركات الاستفادة من منصات التسويق التجاري لتحقيق أهداف مختلفة، مثل تصفية المخزون الفائض من خلال العروض المخفضة أو تعزيز رؤية الخدمات غير المستغلة. علاوة على ذلك، غالبًا ما تتكامل هذه المنصات بسلاسة مع أنظمة المطاعم ونقاط البيع بالتجزئة (POS)، مما يسهل استرداد القسائم الرقمية.
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Gilt
gilt.com
Gilt هو موقع للتسوق عبر الإنترنت ونمط حياة مقره في الولايات المتحدة، تم إطلاقه في عام 2007. في وقت ما، بلغت قيمة الشركة أكثر من مليار دولار أمريكي على الورق، وتم بيع الشركة في النهاية إلى شركة Hudson's Bay مقابل ما يقرب من 250 مليون دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من الإجمالي الذي تم الحصول عليه من مجمو...
Groupon
groupon.com
Groupon هو سوق أمريكي عالمي للتجارة الإلكترونية يربط المشتركين بالتجار المحليين من خلال تقديم الأنشطة والسفر والسلع والخدمات في 15 دولة. مقرها في شيكاغو، تم إطلاق Groupon هناك في نوفمبر 2008، وتم إطلاقها بعد فترة وجيزة في بوسطن ومدينة نيويورك وتورنتو. بحلول أكتوبر 2010، كانت Groupon متاحة في 150 مدي...
Booksy Biz
booksy.com
اعتمد على Booksy لإدارة أعمالك حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على ما تحبه. توقع جدولة سعيدة، واكتساب العملاء أسهل من أي وقت مضى، والكثير من الوقت الإضافي للعمل على سحرك كمحترف في مجال الصحة والجمال.
Vagaro
vagaro.com
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Travelzoo
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Voyage Prive
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Wine Routes
wineroutes.com
قام تطبيق Wine Routes، وهو تطبيق جديد يساعد المستخدمين على التخطيط للرحلات والسفر إلى بلد النبيذ، بإعادة اختراع تجربة بلد النبيذ. التطبيق، الذي طورته شركة التكنولوجيا Grapexchange ومقرها مقاطعة سونوما، هو عبارة عن منصة مزدوجة الغرض تقدم خدمات متكاملة للغاية لكل من المستهلكين وشركات النبيذ، مما يسمح ...
Secret Escapes
secretescapes.com
Secret Escapes هو نادي سفر حصري للأعضاء فقط، ويقدم لأعضائنا خصومات هائلة وعروضًا رائعة على الفنادق والعطلات الفاخرة المختارة بعناية.
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localflavor.com
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discountscode
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Webinterpret
webinterpret.com
يمكّن Webinterpret تجار التجزئة عبر الإنترنت وبائعي الأسواق على eBay وAmazon من التوسع الفوري في جميع أنحاء العالم وتعزيز مبيعاتهم عبر الإنترنت.
Glopal
merchants.glopal.com
تعمل شركة Glopal على تبسيط عملية النمو الدولي لتجار التجارة الإلكترونية، وفتحهم أمام عالم من العملاء. نحن نمكن الشركات من التوسع بسرعة وبسلاسة في أسواق جديدة، دون المخاطر والتعقيدات. تساعد منصتنا العابرة للحدود العلامات التجارية العالمية على توسيع نطاق المبيعات الدولية مع توفير تجارب المشتري الأفضل ...
LivingSocial
livingsocial.com
LivingSocial هو السوق المحلي لشراء ومشاركة أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في مدينتك وخارجها. من خلال العروض الفريدة والمتنوعة كل يوم، نلهم الأعضاء لاكتشاف كل شيء بدءًا من الرحلات الاستكشافية في عطلة نهاية الأسبوع إلى الأحداث والتجارب الفريدة من نوعها إلى وجبات العشاء الفاخرة الحصرية إلى النزهات ...