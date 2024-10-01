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برامج التوجيه - التطبيقات الأكثر شعبية - إستونيا
يقدم برنامج التوجيه، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج التوجيه للشركات، أدوات للشركات وإدارات الموارد البشرية لإدارة برامج توجيه الأعمال وتبسيطها بكفاءة. تعمل هذه الحلول على تمكين المسؤولين والموظفين من خلال تسهيل اتصالات الإرشاد وإدارة البرامج. يمكن للصناعات عبر قطاعات الشركات والتعليم والحكومات والتكنولوجيا الاستفادة من هذه المنصات. يدعم برنامج التوجيه المستخدمين في تصميم مبادرات التوجيه وتوظيفها ومطابقتها وإدارتها وتقييمها. إنه يلبي مختلف أشكال التوجيه مثل البرامج الفردية أو التي يقودها المدرب أو القائمة على المجموعة، وغالبًا ما يتم دمجها بسلاسة مع أنظمة إدارة التعلم الخاصة بالشركة (LMS). ومن خلال تعزيز اتصالات الموظفين، تعمل هذه الأدوات على تعزيز توسيع المعرفة، ورفع مستويات المشاركة، وتعزيز الشمولية داخل المؤسسات. تتبنى بعض الشركات برامج التوجيه لرقمنة البرامج الحالية، بينما تستخدمها شركات أخرى لإنشاء أطر توجيه جديدة تمامًا.
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BetterUp
betterup.com
دفع نتائج المواهب لتحويل نتائج الأعمال. استبدل عدم اليقين بالثقة من خلال النظام الأساسي الوحيد الذي يجمع بين التدريب والعلوم والخبرات التي يغذيها الذكاء الاصطناعي لبناء المرونة والمرونة والقدرة على التكيف التي تحتاجها مؤسستك للتغلب على أي عاصفة.
Valence
valence.co
Valence هي منصة العمل الجماعي الوحيدة للمديرين التي تعمل على تسريع صحة الفريق والاتصال والأداء المطلوب في مكان العمل اليوم. يمنح Valence كل مدير الأدوات والرؤى التي يحتاجها لفهم صحة فريقهم في الوقت الفعلي، والتدخل من خلال المحادثات الموجهة القوية وتعيين وتتبع الالتزامات المشتركة لتحسينات الفريق. إن ...
GrowthMentor
growthmentor.com
إن GrowthMentor عبارة عن منصة إرشادية تربط بين المؤسسين والمسوقين وممارسي النمو ومحترفي المنتجات مع مرشدين ذوي خبرة من صناعات متنوعة. مقابل سعر شهري ثابت، يمكن للمستخدمين الوصول إلى جلسات فردية غير محدودة، حيث يقدم معظم الموجهين خبراتهم دون أي تكلفة إضافية. تركز المنصة على جلسات فردية، مما يسمح للمس...
MicroMentor
micromentor.org
يوفر MicroMentor للمؤسسات والشركات إمكانية الوصول إلى برنامج توجيه عبر الإنترنت قابل للتخصيص ذو علامة تجارية. تقترن تقنية التوجيه المتطورة والمدروسة لدينا بإدارة المشروعات الشخصية والاستشارات والدعم لإنشاء حل توجيه ناجح.
Torch
torch.io
Torch هي منصة تطوير الأفراد التي تطلق العنان لإمكانات الأشخاص والفرق والمنظمات. باستخدام Torch، يمكنك تقديم برامج تدريب وتوجيه شاملة ومتكاملة ومؤثرة تقود نجاح موظفيك ومؤسستك. تستخدم العلامات التجارية الرائدة Torch لتطوير موظفيها، وإنشاء قادة ومديرين أقوى، وتعزيز أداء الأعمال.
Simply.Coach
simply.coach
Simple.Coach عبارة عن منصة تدريب رقمية مصممة لمحترفي الخدمة مثل المدربين والاستشاريين والمعالجين والمدربين. مع Simple.Coach، يمكنك: 1. رقمنة عملياتك توفير ما يصل إلى 30% من الوقت الذي تقضيه في العمل الإداري! 2. الارتقاء بتجربة العميل: من خلال التعاون الفعال ومساحات عمل العميل والمزيد 3. تنمية أعمالك...
Qooper
qooper.io
يساعد برنامج Qooper Mentoring & Learning الشركات على تشغيل برامج التوجيه والتعلم على نطاق واسع باستخدام قوالب تصميم برامج الإرشاد والمطابقة والتتبع والتدريب والتوجيه وإعداد التقارير مع عمليات تكامل قوية. من خلال خدمة العملاء الأعلى تقييمًا مثل Google، وUS Air Force، وMerck، وAmerican Airlines، وHerm...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub هي المنصة العالمية الرائدة لتنمية المواهب التي تمكن المؤسسات من إنشاء برنامج تدريب شخصي وقابل للقياس وقابل للتطوير للقوى العاملة بأكملها، بغض النظر عن مستوى الإدارة والأقدمية. ومن خلال القيام بذلك، تستطيع المؤسسات جني العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة مشاركة الموظفين، ومستويات أعلى من الإ...
EZRA Coaching
helloezra.com
يطلق تدريب EZRA العنان لإمكانات غير محدودة لدى موظفيك من خلال التدريب على مستوى المؤسسة على نطاق واسع. EZRA هي واحدة من أكبر مقدمي خدمات التدريب على مستوى العالم. يقومون بتدريب الآلاف من الموظفين ضمن العلامات التجارية للمؤسسات مثل Microsoft وStarbucks وNetflix وNestle وVodafone وAstraZeneca وP&G. ال...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity هو برنامج توجيه لبناء وإدارة برامج التوجيه الفعالة. Mentornity هو حل قابل للتخصيص وجاهز لتوجيه الموظفين، وتوجيه المجتمع، والتوجيه العكسي، وتوجيه شبكة الخريجين، وتوجيه رواد الأعمال. تتميز بوابة إدارة Mentornity بالمطابقة والتأهيل وإعداد التقارير والبريد المجمع والتتبع. تتميز بوابة Mentorni...
Bravely
workbravely.com
Bravely هو حل تعليمي من الجيل التالي يجمع التدريب الجماعي والتدريب الفردي حسب الطلب والتعلم الرقمي الصغير في منصة واحدة تزود الموظفين بالمهارات التي يحتاجونها لتجربة التحول الفردي والازدهار في العمل. يؤدي الوصول إلى شبكة Bravely من المدربين المحترفين الذين تم فحصهم إلى تعزيز الرفاهية والتطوير لتعزيز...
secure
mentoringcomplete.com
تجمع Mentoring Complete بين ثلاثة عقود من الخبرة في مجال التوجيه. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تنوعًا في إنشاء برامج التوجيه التي تناسب احتياجات المؤسسات. إنه يوفر مطابقة دقيقة تعمل تلقائيًا على إنشاء تطابقات متوافقة بنسبة تصل إلى 90٪ حتى تستمر العلاقة لفترة طويلة. علاوة على ذلك، فهي تستوعب جامعة ا...
Mentessa
mentessa.com
هل تبحث عن حل لدمج الموظفين الجدد وجمعهم معًا، مع تحسين الرفاهية والإنتاجية أيضًا - مما يتيح للجميع الفرصة للحصول على حياة مهنية ناجحة! Mentessa هي منصة للتعلم التعاوني تساعد الموظفين على التعلم والعمل معًا - بناءً على المهارات. إنه يحول مكان العمل إلى مجتمع، ويخلق اتصالات أقوى داخل فريقك، ويرحب بال...
TaskHuman
taskhuman.com
تدعم منصة TaskHuman الموظفين أثناء نموهم وتكيفهم في مجالات فريدة من الحالة الإنسانية على المستويين الشخصي والمهني. نحن نتبع نهجًا شاملاً للتميز المهني من خلال تلبية احتياجات الموظفين بالكامل من خلال التدريب على الرفاهية وتطوير القيادة وأداء المبيعات والإرشاد.
Insala
insala.com
قم بتمكين المشاركين وتحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال حل التوجيه الشامل من Insala. احصل على الدعم حيثما تحتاج إليه - تتكون حلولنا من برامج الاستشارات والتدريب والتوجيه. لدينا أكثر من 25 عامًا من الخبرة في العمل مع العملاء في العديد من الصناعات. موثوق به من قبل بنك الولايات المتحدة، وسوسيتيه جنرال، و...
PushFar
pushfar.com
يمكن تطبيق منصة التوجيه وتطبيقات وبرامج التوجيه الرائدة عالميًا في PushFar على أي أهداف للتوجيه، بدءًا من التوجيه التقليدي وحتى التوجيه العكسي وبرامج التوجيه الجماعي. مهما كانت أهدافك في التوجيه، دعنا نوضح لك كيف يمكننا توفير وقتك، مع تحسين المشاركة في التوجيه وإثبات عوائد استثمارك.
Mentorink
mentorink.com
Mentorink هو برنامج توجيه "حائز على جوائز" يمكّن الشركات من إدارة أنشطة التوجيه الذكية على نطاق واسع بطريقة ذكية وفعالة.
Growthspace
growthspace.com
قم بقيادة مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال من خلال برامج التطوير التي يقودها الخبراء باستخدام Growthspace. تم تصميم المنصة لإطلاق وإدارة وقياس التأثير عبر مجموعة كاملة من تجارب التعلم، بما في ذلك البرامج الفردية أو الجماعية، حيث توفر المنصة الكفاءة والتأثير عبر الأعمال. من خلال الاستفادة من أقوى مجموع...
Mentorloop
mentorloop.com
تقوم Mentorloop بتشغيل بعض برامج التوجيه الأكثر تأثيرًا في جميع أنحاء العالم لشركات مثل Virgin Media وArcadis وDior وRabobank واتحاد التنس الأمريكي وAccor. وباعتبارنا شركة معتمدة B، فإننا ندعم مجتمعنا لجعل التوجيه أكثر سهولة من خلال برنامج دعم المجتمع الخاص بنا للمنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية...
Together Software
togetherplatform.com
أنشئ برامج توجيه يحبها الموظفون. تعد Together Software عبارة عن منصة إرشادية تعمل على تمكين مؤسستك من تعزيز الأداء من خلال العلاقات. من خلال استهداف الشركات التي تضم أكثر من 500 موظف، تساعد شركة Together فرق التعلم والتطوير على إدارة برنامج توجيهي لأفضل الممارسات للموظفين. فهو يلتقط مجالات التطوير...