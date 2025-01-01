أنظمة حجز غرف الاجتماعات - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر أنظمة حجز غرف الاجتماعات أدوات ملائمة لحجز قاعات المؤتمرات والمساحات الأخرى داخل المكتب أو مكان العمل المشترك. يضمن هذا البرنامج حصول المنظمين والحاضرين على التسهيلات اللازمة للاجتماعات المهمة مع تزويد مديري المكاتب برؤية محدثة لكيفية استخدام موارد الشركة. يمكن لمديري المكاتب تكوين هذه الأنظمة الأساسية بأذونات وقيود المستخدم لضمان الاستخدام المناسب للموارد القيمة. تُستخدم أنظمة حجز غرف الاجتماعات بشكل أساسي لجدولة ودعوة الآخرين لحضور اجتماعات مثل اجتماعات الفريق ومكالمات المبيعات والجلسات الفردية وجلسات العصف الذهني. يتم استخدامها أيضًا من قبل الأعضاء ومديري المجتمع لمساحات العمل المشترك لحجز الغرف والمكاتب ومناطق الاتصال والمساحات الهادئة. تعمل هذه الأدوات على تحسين كفاءة مكان العمل ومنع الحجوزات المزدوجة أو المواقف الأخرى التي لا تتوفر فيها مساحات الاجتماع والموارد في الأوقات الحرجة. تقدم بعض المنتجات في هذه الفئة ميزات تحليلية توفر رؤى حول استخدام المساحة وتساعد في تحسين بروتوكولات الجدولة. غالبًا ما تتكامل أنظمة حجز غرف الاجتماعات مع برنامج التقويم، مما يسمح للمنظمين والحاضرين بعرض وإدارة تفاصيل الاجتماع، مثل الوقت والموقع، فيما يتعلق بجداولهم العامة. كما أنها تتكامل مع برنامج البريد الإلكتروني، مما يسهل على المنظمين إرسال دعوات إلكترونية إلى الحضور. تشترك العديد من هذه الأنظمة في ميزات مع برنامج إدارة الزوار لتسجيل الوصول وتتبع المعلومات المتعلقة بالحاضرين في الاجتماع، خاصة أولئك من خارج الشركة. توفر بعض الأنظمة ميزات اللافتات الرقمية لعرض تفاصيل الاجتماع خارج قاعات الاجتماعات وتسهيل عمليات تسجيل الوصول المبسطة، والتي غالبًا ما تتضمن أجهزة خارجية مثل الأجهزة اللوحية أو شاشات العرض الرقمية من جهات خارجية أو بائع البرامج.
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ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
Skedda
skedda.com
تقدم Skedda منصة لإدارة المساحات المكتبية، تتيح حجز وتنظيم المكاتب والمرافق بشكل سهل وفعال، مع ميزات متكاملة وأتمتة عملية الحجز.
CalendarHero
calendarhero.com
تطبيق CalendarHero يسهل جدولة الاجتماعات من خلال دمجها مع التقويم، ويسمح للمستخدمين بإدارة المواعيد بفعالية.
Robin
robinpowered.com
تطبيق Robin يدير المساحات المكتبية ويسهل حجز المكاتب والغرف مع توفير أدوات التحليل والأتمتة لتحسين الإنتاجية.
Envoy
envoy.com
تطبيق Envoy Workplace يدير مساحة العمل بشكل كامل من خلال حجز المكاتب وغرف الاجتماعات وإدارة التسليم وتحليل الإشغال. يوفر بيانات موحدة ودقيقة.
Evie
evie.ai
إيفي هو تطبيق مساعد ذكي يُساعد مجنّدي الموظفين على جدولة المقابلات بسرعة وكفاءة، مما يوفر الوقت ويحسّن تجربة المرشحين.
Optix
optixapp.com
Optix هو تطبيق لإدارة مساحات العمل المشتركة، يوفر أدوات للحجز، الفواتير، إدارة الأعضاء والتفاعل المجتمعي من خلال الهاتف المحمول.
Comeen
comeen.com
تطبيق Comeen Play هو منصة لعرض المعلومات الرقمية في الشركات، تتيح بث المحتوى وإدارة حقوق المستخدمين بسهولة.
Conferfly
conferfly.com
Conferfly هو تطبيق ويب لإدارة غرف المؤتمرات ومزامنة مع تقاويم G Suite وMicrosoft Office 365، مما يسهل تنظيم meetings وفعاليات عن بُعد.
OfficeRnD
officernd.com
تطبيق OfficeRnD يساعد الشركات في إدارة المساحات العمل المشتركة بسلاسة، ويوفر أدوات لأتمتة الفواتير وإدارة الأعضاء والحجوزات.
Tribeloo
tribeloo.com
تريبلو هو تطبيق بسيط لحجز المكاتب يساهم في تعزيز التعاون في بيئات العمل الهجينة وتحسين استخدام المساحات المكتبية.
Nibol
nibol.com
Nibol هو تطبيق لإدارة المكاتب وحجز المساحات العمل، يوفر للموظفين إمكانية العمل من مواقع مختلفة بمرونة وسهولة.
Zynq
zynq.io
Zynq هو نظام متكامل لإدارة المساحات المكتبية، يوفر حجوزات ذكية، إدارة الزوار، وتحليلات للاستخدام لتحسين الإنتاجية.
Matrix Booking
matrixbooking.com
تطبيق Matrix Booking يُساعد المؤسسات في إدارة الحجوزات بكفاءة لمكاتب العمل، وغرف الاجتماعات، والموارد القابلة للحجز.
Whatspot
whatspot.app
تطبيق واتسبوت يساعد في إدارة مساحات العمل بسهولة، مثل حجز المكاتب والغرف ومواقف السيارات، ويقدم أدوات لمراقبة الاستخدام وتسهيل الحجوزات.
UrSpayce
urspayce.com
تطبيق UrSpayce هو برنامج إدارة أماكن العمل يعتمد على السحابة، يساعد الشركات في إدارة أماكن العمل والقوى العاملة الهجينة.
Tactic
gettactic.com
تطبيق Tactic هو منصة لإدارة مكان العمل الهجين، تتيح تكامل سهل مع أدوات مثل Google وMicrosoft 365 وSlack وZoom.
deskbird
deskbird.com
تطبيق deskbird يسهل حجز المكاتب وإدارة المساحات المكتبية، مما يسمح للموظفين بتنسيق جداولهم وحجز الموارد بسهولة عبر أجهزة متعددة.
Yoffix
yoffix.com
يوفر تطبيق Yoffix حلاً لإدارة حجوزات المكاتب والمساحات المشتركة، مما يتيح للموظفين حجز المكاتب وغرف الاجتماعات ومواقف السيارات بسهولة.
Joan
getjoan.com
تطبيق جوان هو نظام شامل لإدارة أماكن العمل، يساعد في تحسين استخدام المساحات وزيادة إنتاجية الموظفين وتسهيل إدارة المكاتب.
Freespace
afreespace.com
تطبيق Freespace يساعد الموظفين في حجز المساحات والتواصل مع الزملاء، ويقدم تحليلات لحالة الإشغال وجودة الهواء.
zapfloor
zapfloor.com
Zapfloor هو تطبيق لإدارة مساحة العمل يقدم حلولاً لحجز المكاتب والاجتماعات، مما يسهل التعاون وتحسين استخدام الفضاء في بيئات العمل الهجينة.
Eden Workplace
eden.io
Eden Workplace هو منصة SaaS تدير عمليات الحجز، إدارة الزوار، وتنسيق الغرف لتحسين تجربة الموظف والكفاءة في بيئة العمل.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago هو منصة تجمع بين أماكن العمل المادية والافتراضية، مما يسهل التعاون وإدارة المساحات المكتبية المرنة.
Archie
archieapp.co
Archie هو تطبيق لإدارة المكاتب والمساحات المشتركة، يوفر حجز الغرف والمكاتب، إدارة الزوار، وتحليلات المساحات، مع واجهة مستخدم سهلة وميزات متكاملة.
Nexudus
nexudus.com
Nexudus هو منصة لإدارة مساحات العمل المشتركة، تساعد في تنظيم المواعيد، الفواتير، وإدارة الفعاليات، مع ميزات الأمان والتحكم في الوصول.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ هو تطبيق يُمكّن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية وتحسين تجربة العمل، ويساعد المستخدمين في حجز المكاتب والاجتماعات بطرق مرنة.
UnSpot
unspot.com
تطبيق UnSpot يسهل حجز المساحات المكتبية وغرف الاجتماعات، ويتيح للموظفين إدارة جداولهم بمرونة والتخطيط للاجتماعات بكفاءة.
Appspace
appspace.com
تطبيق Appspace يقدم أدوات إدارة المساحات والتواصل لمواقع العمل الهجينة، بما في ذلك حجز الغرف وإدارة الزوار واللافتات الرقمية.
Calven
calven.com
تطبيق كالفن يدمج تجربة الموظف مع العمليات الإدارية في مكان العمل، ويدعم العمل الهجين لتحسين التجربة المكتبية والموارد البشرية.
Wayleadr
wayleadr.com
تطبيق Wayleadr يُبسط إدارة الوصول والتنقل في المواقع المختلفة، مع توفير مخططات تفاعلية وتحديثات آنية لتحسين الكفاءة وتجربة المستخدم.
Bisner
bisner.com
تطبيق بيزنر يتيح التعاون الفعال وبناء علاقات قوية وتواصل نشط ضمن منصة مرنة، مما يساعد على إبقاء الجميع متصلين وتطوير مجتمع ديناميكي.
MeetingPackage
meetingpackage.com
تطبيق MeetingPackage يتيح إدارة غرف الاجتماعات والخدمات عبر الإنترنت، مع توفر فوري وأسعار ديناميكية، مما يسهل عمليات الحجز للمنظمين والمستخدمين.
Flexwhere Web
flexwhere.co.uk
مرحبًا ، تطبيق Flexwhere يسهل إدارة توافر المساحات المكتبية وتحديد مواقع الزملاء، مما يساعد الموظفين في التخطيط الفعّال ليومهم.
Coworkify
coworkify.com
Coworkify هو تطبيق يساعد مساحات العمل المشتركة على إدارة الحجوزات، الموارد، والمدفوعات، مما يسهل التواصل ويعزز التجربة المحلية للأعضاء.
Nspace
getnspace.com
تطبيق Nspace يدير حجز مكاتب العمل spaces وزيارة الزوار في مكان واحد، مما يسهل على الموظفين العثور على المساحات الأنسب لهم.
QReserve
get.qreserve.com
QReserve هي منصة جدولة لإدارة الموارد مثل المعدات وقاعات الاجتماعات، مع ميزات مثل الحجوزات والدفع والتقارير.
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo هو تطبيق لإدارة جدولة الاجتماعات والأحداث ومساحات الفصول الدراسية، يمنع الحجوزات المزدوجة ويضمن تنسيق تفاصيل الأحداث بشكل سليم.
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