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أنظمة حجز غرف الاجتماعات - التطبيقات الأكثر شعبية - ألمانيا
توفر أنظمة حجز غرف الاجتماعات أدوات ملائمة لحجز قاعات المؤتمرات والمساحات الأخرى داخل المكتب أو مكان العمل المشترك. يضمن هذا البرنامج حصول المنظمين والحاضرين على التسهيلات اللازمة للاجتماعات المهمة مع تزويد مديري المكاتب برؤية محدثة لكيفية استخدام موارد الشركة. يمكن لمديري المكاتب تكوين هذه الأنظمة الأساسية بأذونات وقيود المستخدم لضمان الاستخدام المناسب للموارد القيمة. تُستخدم أنظمة حجز غرف الاجتماعات بشكل أساسي لجدولة ودعوة الآخرين لحضور اجتماعات مثل اجتماعات الفريق ومكالمات المبيعات والجلسات الفردية وجلسات العصف الذهني. يتم استخدامها أيضًا من قبل الأعضاء ومديري المجتمع لمساحات العمل المشترك لحجز الغرف والمكاتب ومناطق الاتصال والمساحات الهادئة. تعمل هذه الأدوات على تحسين كفاءة مكان العمل ومنع الحجوزات المزدوجة أو المواقف الأخرى التي لا تتوفر فيها مساحات الاجتماع والموارد في الأوقات الحرجة. تقدم بعض المنتجات في هذه الفئة ميزات تحليلية توفر رؤى حول استخدام المساحة وتساعد في تحسين بروتوكولات الجدولة. غالبًا ما تتكامل أنظمة حجز غرف الاجتماعات مع برنامج التقويم، مما يسمح للمنظمين والحاضرين بعرض وإدارة تفاصيل الاجتماع، مثل الوقت والموقع، فيما يتعلق بجداولهم العامة. كما أنها تتكامل مع برنامج البريد الإلكتروني، مما يسهل على المنظمين إرسال دعوات إلكترونية إلى الحضور. تشترك العديد من هذه الأنظمة في ميزات مع برنامج إدارة الزوار لتسجيل الوصول وتتبع المعلومات المتعلقة بالحاضرين في الاجتماع، خاصة أولئك من خارج الشركة. توفر بعض الأنظمة ميزات اللافتات الرقمية لعرض تفاصيل الاجتماع خارج قاعات الاجتماعات وتسهيل عمليات تسجيل الوصول المبسطة، والتي غالبًا ما تتضمن أجهزة خارجية مثل الأجهزة اللوحية أو شاشات العرض الرقمية من جهات خارجية أو بائع البرامج.
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ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر تواصلاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
deskbird
deskbird.com
Deskbird هو تطبيق لإدارة مكان العمل الذي يضع الموظفين في المقام الأول. توفر المنصة تجربة سلسة وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق بسهولة من نسبة إشغال المكتب وتعديل جدولهم وفقًا لذلك. بنقرتين فقط، يمكنك حجز مكتب على تطبيق الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو Slack أو MS Teams. ولهذا السبب يحبها ...
Skedda
skedda.com
Skedda هي منصة عالمية رائدة لإدارة المكاتب والعمل المختلط، تخدم أكثر من 12000 عميل وما يقرب من مليوني مستخدم، بما في ذلك IBM وSiemens وMercedes-Benz وجامعة هارفارد. نحن نحدد مستقبل تجربة مكان العمل، ونساعد الشركات على تصميم تجارب وتفاعلات هادفة وسلسة ومتكاملة للموظفين في مكان العمل المختلط. تتكامل S...
Yoffix
yoffix.com
هل ترغب في تحسين الاستخدام المكتبي وإنشاء بيئة عمل مختلطة سعيدة يحبها الموظفون؟ من خلال منصة مكان العمل التي تركز على الأفراد، يمكن للموظفين جدولة أيام عملهم بسهولة وحجز المكاتب المشتركة والغرف ومواقف السيارات، بينما يمكن للشركات تتبع أصول مكاتبهم وإدارتها وتحسينها. يتميز Yoffix بسهولة الإعداد (بضع ...
Envoy
envoy.com
يعد Envoy Workplace الحل الوحيد المتكامل الذي يجمع كل ما تحتاجه لإدارة مكان عملك وتحسينه، بدءًا من حجز المكاتب والغرف وحتى إدارة التسليم وتحليلات الإشغال الموحدة. لقد أعاد Envoy تعريف كيفية ترحيب الشركات بالزائرين، وتحسين التجربة في الموقع، وحجز المكاتب وغرف الاجتماعات، وإدارة عمليات التسليم، والوصو...
CalendarHero
calendarhero.com
جدولة كل اجتماع بشكل أسرع. برنامج جدولة ذكي للأعمال الحديثة. تستغرق الاجتماعات وقتًا، لكن الجدولة لا ينبغي أن تكون كذلك.
Robin
robinpowered.com
هل تريد ارتباكًا أقل ومزيدًا من الوضوح؟ قم بإدارة مساحة مكتبك بثقة. Robin هو النظام الأساسي لإدارة مكان العمل الذي يعمل على تبسيط عمليات الإنتاجية داخل المكتب. نحن نساعد المؤسسات العالمية على تحسين مساحاتها من خلال برامج حجز المكاتب والغرف الرائدة والأتمتة والتحليلات. تعتمد آلاف الشركات مثل RiotGame...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD هو بائع برامج عالمي يتمتع بخبرة ثماني سنوات في مساعدة آلاف الشركات على تبسيط الإدارة المرنة والمختلطة لأماكن العمل. نحن نساعد الشركات على الانتقال من البيئات المكتبية التقليدية إلى البيئات المختلطة من خلال حلول وتحليلات متكاملة وسهلة الإعداد لإدارة الموارد بشكل أكثر فعالية.
Evie
evie.ai
إيفي هي أفضل منسقة توظيف تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تساعد مسؤولي التوظيف على تولي مهمة جدولة المقابلات التي تستغرق وقتًا طويلاً مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية. تقول مارتا بروكويل، مستشارة اكتساب المواهب في شركة Siemens، عن إيفي: "أقوم بجدولة ما يقرب من مائة مقابلة شهريًا ومع إيفي، أوفّر 3...
Whatspot
whatspot.app
ارفع إدارة مساحة العمل الخاصة بك إلى آفاق جديدة باستخدام Whatspot. مثالي للشركات ومساحات العمل المشتركة والجامعات والمؤسسات العامة، فنحن نقدم حلاً ديناميكيًا لجميع احتياجات الحجز الخاصة بك - من المكاتب إلى غرف (الاجتماعات) وأماكن وقوف السيارات مع الحفاظ على سهولة الاستخدام. Whatspot مجاني إلى الأبد ...
Comeen
comeen.com
Comeen Play عبارة عن منصة لافتات رقمية على مستوى المؤسسات للاتصالات الداخلية والتشغيلية. يتيح لك هذا الحل، المصمم خصيصًا للمؤسسات الكبيرة، بث المحتوى إلى فرقك بنقرة واحدة. قم باستيراد أو إنشاء المحتوى الخاص بك من القوالب وإدارة جميع حقوق المستخدم بسهولة من لوحة معلومات حديثة. تقدم Comeen Play أكثر م...
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo هو حل الحجز المكتبي سهل الاستخدام للتعاون في مكان العمل المختلط. إدارة التغيير أمر صعب. ولذلك، فإن Tribeloo يجعل من السهل جمع الموظفين معًا وتحسين مكان العمل المختلط الخاص بك. - إعداد سهل وبديهي للاستخدام - تسهيل اجتماع فرق Agile معًا في المكتب - زيادة استخدام المساحة وخفض التكاليف
Nibol
nibol.com
Nibol هو تطبيق سهل الاستخدام يجمع بين نظام إدارة المكاتب ومساحات العمل القابلة للحجز. فهو يمنح الموظفين حرية العمل من أي مكان، سواء كان ذلك مكتب الشركة أو منزلهم أو مساحة عمل مشتركة.
Eden Workplace
eden.io
Eden عبارة عن منصة SaaS شاملة تم تصميمها لمساعدة فرق Workplace وعمليات الأفراد وتكنولوجيا المعلومات على تحقيق العجائب. تقدم Eden أدوات سهلة الاستخدام لتجربة مكان العمل، مصممة مع وضع تجربة الموظف وعالم العمل الجديد في الاعتبار. تتضمن مجموعة المنتجات حجز المكاتب وإدارة الزوار والتذاكر الداخلية وجدولة ...
Zynq
zynq.io
منصة شاملة تساعد المكاتب والأفراد على استخدام المساحة الخاصة بهم وإدارتها وتحسينها. تعمل Zynq على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من تبني العمل المختلط من خلال المكاتب الذكية وحجوزات الغرف وإدارة الزوار وأجهزة فحص الصحة واللقاحات وأدوات التعاون وغير ذلك الكثير. توفر تحليلات المؤسسة الشاملة للشركا...
Archie
archieapp.co
تقوم شركة Archie بتشغيل الآلاف من المكاتب الحديثة ومساحات العمل المشتركة في جميع أنحاء العالم، وتقدم حلاً متكاملاً يتضمن حجز غرف الاجتماعات والمكاتب وإدارة الزوار وتحليلات مساحة العمل وبرامج العمل المشترك. واجهة مستخدم حديثة وميزات إدارية قوية وتجربة مستخدم لا مثيل لها تميز Archie عن الحلول الأخرى. ...
Joan
getjoan.com
Joan هو نظام شامل لإدارة مكان العمل مصمم لتحسين استخدام مساحة العمل وتعزيز إنتاجية الموظفين وتبسيط الجوانب المختلفة لإدارة المكاتب. لماذا جوان: - حلول شاملة: إدارة الغرف والمكاتب والأصول والزوار بسهولة. - التثبيت بدون جهد: إعداد بسيط بدون كابلات أو أسلاك أو إنشاءات. - التكامل السلس: يتكامل بسلاسة مع...
Tactic
gettactic.com
Tactic هو النظام الأساسي المختلط لإدارة مكان العمل رقم 1 لسبب واحد بسيط، وهو أن عملاؤنا يحبوننا. يستخدمه عملاء مثل Microsoft والأمم المتحدة وGrammarly وجامعة نورث وسترن، مما يجعل الرحلة إلى المكتب ممتعة. من خلال عمليات التكامل مع Google وMicrosoft 365 وSlack وZoom، تم دمج حلنا الشامل بشكل أنيق في سي...
Optix
optixapp.com
تعمل Optix على تمكين مشغلي أماكن العمل المشتركة الرائدين اليوم من تحقيق النجاح من خلال منصة تقنية قائمة على التصميم وسهلة الاستخدام. قم بأتمتة عملياتك، وإشراك مجتمعك، وتنمية أعمالك من خلال التجربة التي تدعم Optix.
UnSpot
unspot.com
بعد الوباء، لم يعد العديد من الموظفين بحاجة إلى العمل من المكتب 5 أيام في الأسبوع، ولم تعد الشركات بحاجة إلى تخصيص مكان عمل لشخص واحد فقط، مما يسمح لأشخاص مختلفين بالجلوس في نفس المكان في أيام مختلفة. ابحث عن أفضل مكان عمل مزود بالمعدات المناسبة، أو ابحث عن زميل ترغب في الجلوس معه. احجز طاولة أو غرف...
Conferfly
conferfly.com
برنامج تطبيق ويب لقاعات المؤتمرات الخاصة بك يعمل مع تقويمات G Suite /Microsoft Office 365. سيوفر تطبيق Conferfly الوقت والمال ويجعل اجتماعاتك أكثر إنتاجية. لمزيد من التحقق https://conferfly.com
zapfloor
zapfloor.com
ينقل برنامج إدارة مساحة العمل الخاص بـ Zapfloor تجربة مكان العمل إلى المستوى التالي، حيث يوفر للأعضاء والمستأجرين والفرق مساحة عمل مرنة تؤدي إلى مزيد من الرضا والتعاون والرفاهية.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago هو الحل الذي يجمع بين أماكن العمل الفعلية والافتراضية في منصة واحدة. إنه مبني حول الأشخاص وسيتبعهم أينما عملوا أو منه. - يمكنك إنشاء مخططات أرضية تفاعلية لمساحات العمل - الحفاظ على الرؤية والوصول إلى زملاء العمل والزملاء عبر المؤسسة - هنا يمكنك إدارة المساحة المكتبية المرنة - مكاتب الكتب...
Matrix Booking
matrixbooking.com
تدعم شركة Matrix Booking Ltd المؤسسات لإدارة وإطلاق إمكانات مكاتبها الساخنة وقاعات الاجتماعات وغيرها من الموارد القابلة للحجز بشكل فعال. يوفر نظام حجز المكاتب الخاص بـ Matrix Booking برنامجًا رائدًا عالميًا لحجز موارد البرامج كخدمة (SaaS) والتعاون في مكان العمل. يتيح تصميمه ووظائفه المتقدمة للمؤسسات...
Calven
calven.com
تعرف على Calven مرحبًا بك في منصة التكنولوجيا في مكان العمل التي تدعم مستقبل العمل من خلال دمج تجربة الموظف وعمليات مكان العمل معًا. يعمل كالفن على تمكين الموظفين وأصحاب العمل وقادة الفرق من خلال إطلاق العنان للعمل المختلط، وتمكين تجارب مذهلة في مكان العمل بغض النظر عن مكان عملنا، وتحسين المكتب كلما...
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce هو برنامج متكامل لإدارة أماكن العمل قائم على السحابة ويساعد الشركات على إدارة أماكن العمل والقوى العاملة المختلطة. إنه يبسط حياة الموظفين والزوار والبائعين من خلال التكنولوجيا التي تقود العمليات الشاملة. تعمل UrSpayce على تحويل أماكن العمل اليوم باستخدام تكنولوجيا الغد. قم بالتسجيل مجانًا ع...
Nexudus
nexudus.com
Nexudus هي منصة رائدة ذات علامة بيضاء تم تصميمها لمساعدتك على إدارة وتعزيز مساحات العمل والعمل الجماعي المرنة وتنمية شبكة عملائك وبناء مجتمع احترافي حول مساحتك. يقوم Nexudus بأتمتة معظم المهام المتعلقة بإدارة مساحات العمل المرنة، مما يوفر الوقت لك ولأعضائك. يجمع Nexudus بين مجموعة من الأدوات التي تو...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq عبارة عن منصة لتجربة مكان العمل تمكن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية مع مزامنة استراتيجية العقارات وتجربة الموظفين بشكل مثالي. نحن نزود فرق العمل بأدوات سهلة الاستخدام لتحسين مساحات العمل الخاصة بهم بثقة استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي، وإدارة سياسات العمل المرنة، وإنشاء تجربة سلسة ف...
Wayleadr
wayleadr.com
في Wayleadr، نعتقد أن الطريقة التي يصل بها موظفوك إلى العمل يمكن أن تغير الحالة المزاجية وقيمة عملك. باعتبارها منصة الوصول رقم 1 في العالم، تساعد Wayleadr المزيد من الأشخاص على الوصول بشكل أسهل وأسرع وبضغط أقل. من خلال تحويل مساحاتك الفعلية، مثل مواقف السيارات والمكاتب وغرف الاجتماعات، إلى مساحات ذك...
Appspace
appspace.com
أنشئ تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال وإدارة المساحة البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. تقدم Appspace حلولاً ودعمًا عالميًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم في أماكن ال...
Coworkify
coworkify.com
يقدم Coworkify جميع الميزات اللازمة لإدارة أعمالك بكفاءة. نحن نركز على البساطة والوظيفة. تتضمن منصتنا أدوات لمساعدة مالكي الفضاء على إدارة الموارد بشكل أفضل وتعزيز مساحتهم وتنمية مجتمعهم. سواء كنت مكتبًا مشتركًا، أو مساحة عمل مشتركة، أو مركزًا متعدد المواقع، يمكن لـ Coworkify تلبية احتياجاتك.
Freespace
afreespace.com
Freespace، وهي شركة مملوكة ومسجلة في المملكة المتحدة، كانت في طليعة تصميم أماكن العمل والحلول التقنية منذ عام 2015. نحن نفخر بكوننا المزود الوحيد لأنظمة التشغيل المتكاملة لأماكن العمل القادر على تقديم الحلول من خلال التطويرات الداخلية. إن IP الأجهزة الخاصة بنا، وأجهزة الاستشعار المصممة داخليًا، وحلو...
Nspace
getnspace.com
تعمل Nspace على تشغيل مكان العمل المختلط. تستخدم شركات كبرى مثل BDO وUnited Way وStaples Nspace لإدارة حجز المكاتب والمساحات، بالإضافة إلى الترحيب بالزوار في المكتب - كل ذلك في مكان واحد. تعمل Nspace على تبسيط عملية حجز مساحات العمل واستخدامها، مما يسهل على الموظفين العثور على المكان المثالي وحجزه ب...
Bisner
bisner.com
تمكين عمليات تعاون أقوى وعلاقات قوية واتصالات نابضة بالحياة - كل ذلك في منصة واحدة مرنة. حافظ على تواصل الجميع وابني مجتمعًا ديناميكيًا.
QReserve
get.qreserve.com
منصة جدولة مرنة وسهلة الاستخدام لإدارة المعدات والمختبرات وغرف الاجتماعات والمرافق والأشخاص والمزيد بسهولة مع توفير مجموعة واسعة من التقارير والقدرات المالية. مع QRserve: - تعيين قواعد مفصلة للوصول إلى الموارد - جمع نماذج الحجز - إدارة المشاريع - تسجيل الوصول/المغادرة للحجوزات والإلغاء التلقائي للحج...
MeetingPackage
meetingpackage.com
قم ببيع غرف الاجتماعات والخدمات الخاصة بك عبر الإنترنت مع توفرها في الوقت الفعلي والأسعار الديناميكية. احصل على حجوزات فورية أو طلبات تقديم العروض مباشرة من خلال موقع الويب الخاص بك باستخدام محرك الحجز الخاص بنا.
Mazévo
gomazevo.com
يقع مقر Mazévo بالقرب من دنفر، كولورادو، وقد بدأها في عام 2019 دين إيفانز، مؤسس Dean Evans and Associates ومبتكر نظام برامج الجدولة EMS. Mazévo هو فريق صغير ونشط مخصص لتقديم أفضل البرامج لجدولة الغرف والأحداث وأفضل خدمة للعملاء. يوفر Mazévo القدرة على جدولة كل مساحة الاجتماعات والفعاليات والفصول الد...