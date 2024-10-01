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برامج إدارة الاجتماعات - التطبيقات الأكثر شعبية - ملاوي
يساعد برنامج إدارة الاجتماعات في تنظيم وإجراء اجتماعات الفريق للتأكد من أنها منتجة ومركزة. يستخدم المستخدمون هذه الأدوات لجدولة الاجتماعات بكفاءة، وغالبًا ما يتم دمجها مع برنامج التقويم لضمان الرؤية. توفر هذه الحلول أيضًا ميزات مثل إنشاء جدول الأعمال وتدوين المحاضر وتتبع الإجماع لتعزيز إنتاجية الاجتماعات. تتضمن بعض البرامج إمكانات أساسية لإدارة المهام لعناصر العمل التي يتم تحديدها أثناء الاجتماعات. على الرغم من أن معظم أدوات إدارة الاجتماعات متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها لأنواع مختلفة من الاجتماعات، إلا أن بعضها مصمم خصيصًا للاجتماعات المتخصصة مثل الاجتماعات الدعوية والاجتماعات الاسترجاعية والاجتماعات الفردية وورش العمل. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن بعض برامج إدارة مجلس الإدارة ميزات إدارة الاجتماعات ولكنها مصممة خصيصًا للاجتماعات التي تضم المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة واللجان.
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MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل عمليات الاجتماعات أكثر كفاءة وإفادة. توفر هذه الأداة تسجيل فيديو تلقائي للاجتماعات، إلى جانب إمكانات النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل المراجعة والفهم السهل لمحتوى الاجتماع لاحقًا. علاوة على ذلك، يتضمن MeetGeek ميزات مثل الملخصات التل...
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Reclaim
reclaim.ai
تطبيق الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق المزدحمة والذي يجد أفضل وقت لمهامك وعاداتك واجتماعاتك واستراحاتك. استرجع ما يصل إلى 40% من أسبوع العمل من خلال جدولة قابلة للتكيف في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على مرونة تقويمك باستخدام الذكاء التنبؤي للدفاع ديناميكيًا عن الأولويات مع امتلاء أسبوعك - بحيث ي...
Notta
notta.ai
Notta هي أداة نسخ رائدة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومدونة ملاحظات للاجتماعات تساعد في نسخ وتلخيص أي محادثات صوتية إلى نص قابل للتنفيذ بسرعة، مع دعم 58 لغة. * أخبار مهمة: انضمت Airgram إلى Notta! وبصرف النظر عن نسخ ملفات الفيديو/الصوت، والخطب الحية، يتكامل Notta مع منصات مؤتمرات الفيديو الرائدة، بما في ذ...
Focusmate
focusmate.com
يقوم برنامج Focusmate بتغيير الطريقة التي تعمل بها من خلال ربطك بالمحترفين الآخرين الذين التزموا بالمسؤولية عن إنهاء أعمالهم الأكثر أهمية.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
إن Bloom Growth موجود هنا لمساعدة فرق قيادة ريادة الأعمال على تحقيق أهدافها، وتقديم يد العون في رعاية الصحة التنظيمية والمهارات القيادية. نحن ندرك أن كل عميل فريد من نوعه، وله أحلامه وفرقه وعقباته الخاصة. سيضمن نظامنا البيئي للنمو الصحة والعافية في جميع أنحاء مؤسستك ويجعل كل شخص يعمل كقائد. من خلال ...
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة و...
Read
read.ai
القراءة هي التطبيق الأمثل للاجتماعات المختلطة حيث يمكنك رؤية المشاركة في الوقت الفعلي + نتائج المشاعر ومؤقت الاجتماع ووقت التحدث، كل ذلك في مكان واحد. عند انتهاء الاجتماع، ستحصل على تقرير شامل يتضمن ملخصًا فوريًا للاجتماع ونصًا وتشغيل الصوت والفيديو وتوصيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. المشاركة في ال...
Sembly
sembly.ai
حل Sembly SaaS الذي يمكّن المديرين والفرق من تسجيل ملخصات الاجتماعات الذكية ونسخها وإنشاء محاضر الاجتماعات. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. يتوفر Sembly باللغة الإنجليزية وأكثر من 42 لغة عبر تطبيقات الويب وiOS وAndroid للجوال. أذكى مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يساعد على مراج...
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Grain
grain.com
Grain هي أداة تسجيل اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل على الأشخاص الذين يقومون بأدوار تركز على العملاء فهم احتياجات عملائهم والدفاع عنها. تتصل Grain بمنصات الاجتماعات مثل Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams لأتمتة تدوين الملاحظات وحفظ السجلات والتقاط الأفكار من كل محادثة مع العميل. على عكس ت...
Leapsome
leapsome.com
يستخدم الرؤساء التنفيذيون وفرق الموارد البشرية في الشركات ذات التفكير التقدمي (بما في ذلك Spotify وmonday.com وUnity) منصة Leapsome لإغلاق الحلقة بين إدارة الأداء وإشراك الموظفين والتعلم. باعتبارها منصة لتمكين الأفراد، تجمع Leapsome بين أدوات إدارة الأهداف والأهداف والأهداف الرئيسية، ومراجعات الأداء...
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضاف...
Notiv
notiv.com
Notiv، حل معلومات الاجتماعات الذي يحقق نتائج أعمال أفضل من محادثاتك. باستخدام Notiv، يمكنك تلقائيًا: - تسجيل محادثتك - الحصول على سجل آمن ومكتوب لما تمت مناقشته - تلخيص ما قيل لمراجعة سريعة - مشاركة اللحظات المهمة من محادثتك مع فريقك أو عملائك - دمج سير العمل الخاص بك حتى تتمكن من لدينا الحرية في ال...
Range
range.co
النطاق هو المكان المناسب للفرق البعيدة والمختلطة للتواصل مع بعضها البعض، سواء بشكل غير متزامن أو في الوقت الفعلي. قم بإجراء عمليات تسجيل وصول واجتماعات فعالة وفقًا للجدول الزمني المفضل لفريقك والذي يسمح لكم جميعًا بمعرفة: - معرفة من يعمل على ماذا، ومن يحتاج إلى المساعدة، وكيف يشعرون - أجب عن أسئلة ا...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة و...
Hypercontext
hypercontext.com
يساعد Hypercontext المديرين على إدارة اجتماعات أكثر فعالية ترتبط بالأهداف والنتائج والمراجعات الخاصة بهم ويحظى بثقة أكثر من 100 ألف مدير في شركات مثل Netflix وReprise وCentrecode وPolicyMe والمزيد. يستخدم المديرون تطبيقنا لتشغيل اجتماعاتهم الفردية واجتماعات الفريق والأهداف والأهداف الرئيسية في سير ع...
Parabol
parabol.co
Parabol هي أداة اجتماع عبر الإنترنت تساعد أساتذة سكروم والقادة الآخرين على إجراء استعراضات استرجاعية موجهة قوية واجتماعات تقدير لعبة البوكر السريعة والمواقف والمزيد! إنه جاهز للخروج من الصندوق، ويتكامل مع Jira وGitHub وGitLab وAzure DevOps وSlack وMS Teams وMattermost، وهو مجاني لما يصل إلى فريقين. ...
Claap
claap.io
Claap عبارة عن مساحة عمل فيديو شاملة تجمع بين تسجيل الشاشة وتسجيل الاجتماعات وويكي الفيديو، كل ذلك في مكان واحد. مع Claap يمكنك: - استبدال اجتماعك القادم بفيديو قصير. واحصل على تعليقات بشكل أسرع من خلال التعليقات التوضيحية والمواضيع وردود الفيديو - قم بتسجيل اجتماعاتك باستخدام المميزات والنصوص وملاح...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise هي أداة تقويم لإدارة الوقت مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين جداول الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يومهم. إنه يقدم طريقة جديدة للعمل بمرونة وتركيز. يستخدم Clockwise الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا GPT (المحول التوليدي المُدرب مسبقًا)، لتصميم يوم مثالي للمستخدمين بناءً على تفضيلاتهم وأنما...
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Boardable
boardable.com
ضغط أقل - مزيد من الوقت للتخطيط للاجتماعات ذات المهام الحرجة - بيانات أفضل لزيادة مشاركة مجلس الإدارة وعائد الاستثمار. منصة واحدة، العديد من الحلول. اللوحات عالية الأداء تبدأ باللوح - قم بتحويل اللوحة الخاصة بك وتأمينها للمستقبل على نطاق واسع. تم تحسين منصتنا المصممة خصيصًا للتواصل والحوكمة وإدارة ...
Hirebook
hirebook.com
Hirebook عبارة عن منصة تركز على الأشخاص وتساعد الشركات على تمكين فرقها من خلال عمليات تسجيل الوصول والأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية وعناصر العمل، وكلها مرتبطة بأداة اجتماع شاملة. فهو يسمح للمديرين بمراجعة الموظفين، ويوفر مساحة مخصصة لمشاركة التقدم ومناقشة تطوير الموظفين، ويدمج الأه...
Peoplebox
peoplebox.ai
فهو يوفر منصة واحدة لمراجعات الأداء، والمراجعات الشاملة، والأهداف المتوافقة (OKRs)، و1:1، والاستبيانات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وإدارة المهام/المشروعات، والاجتماعات الإستراتيجية، وتحليلات الأشخاص. على عكس الأدوات الأخرى، فإن تكامله مع Slack/Teams يتجاوز الإشعارات ويتيح لك إجراء مراجعات الأداء بالكا...
Navigator
navigator.com
كل شيء لاجتماعاتك عن بعد، كل ذلك في مكان واحد: جداول الأعمال والملاحظات وعناصر العمل وروابط مؤتمرات الفيديو.
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
البرنامج الذي يمكّن مجلس الإدارة الخاص بك، من اسم تثق به. تساعد Nasdaq Boardvantage المديرين واللجان وفرق القيادة على الاستعداد والمشاركة والتوافق بشكل أفضل في عمليات التعاون وصنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن بوابة مجلس الإدارة لدينا تجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى على أمناء الشركات والإداريين إدا...
Dive
letsdive.io
Dive عبارة عن منصة لإدارة الاجتماعات تساعدك على التوقف عن كره الاجتماعات. باستخدام Dive، يمكنك بسهولة استضافة اجتماعات مثمرة - قم ببناء جدول أعمال تعاوني قبل الاجتماع، وتشغيله بكفاءة أثناء الاجتماع وجعله قابلاً للتنفيذ بعد الاجتماع. نحن نقدم مؤتمرات فيديو، وجداول أعمال محددة بوقت، وملخصات تلقائية لل...
Circleback
circleback.ai
يساعد Circleback الفرق على تحقيق أقصى استفادة من كل اجتماع - سواء كان ذلك على Zoom أو Google Meet أو مراسلات Slack أو شخصيًا - من خلال كتابة الملخصات الأفضل في فئتها تلقائيًا واتخاذ الإجراءات بشأن الرؤى المهمة. على سبيل المثال، يمكن لـ Circleback تحديد طلبات الميزات التي تظهر في المكالمات التجريبية...
Laxis
laxis.com
يهدف Laxis إلى تحسين محادثات العملاء، وهو عبارة عن مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة فرق الإيرادات على التقاط الأفكار الرئيسية من تفاعلاتهم وتقديم أداء أفضل في مختلف القدرات التجارية. تستخدم الأداة نظام الذكاء الاصطناعي للتسجيل والنسخ وتقديم التقطير الدقيق للنقاط البارزة التي تمت م...
Loopin
loopinhq.com
يقوم Loopin بتحويل اجتماعاتك إلى مساحات عمل حيث يمكن لفريقك بأكمله التعاون والوصول إلى نقاط التحدث والملاحظات والخطوات التالية في مكان واحد. ويمكن لهذا النظام الأساسي أيضًا توصيل الاجتماعات المماثلة تلقائيًا لعرض ملخصات الاجتماعات السابقة، بحيث يكون لديك السياق الكامل للمناقشات المهمة . يقوم Loopin ...
Retrium
retrium.com
يمكّن Retrium الفرق الرشيقة من إجراء محادثات فعالة واكتشاف رؤى جديدة وإنشاء خطط عمل.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو برنامج حوكمة سهل الاستخدام وآمن وبأسعار مناسبة لأي مؤسسة ويتكون من إدارة عقود متقدمة، وإدارة اجتماعات مجالس الإدارة بدون استخدام الورق بنسبة 100%، وإدارة الكيانات بسهولة، وموفري التوقيع الإلكتروني المتكاملين بسلاسة، وغرف البيانات الافتراضية المدمجة (VDR) - الكل في واحد. من خلال توفير ...
Avoma
avoma.com
Avoma هو مساعد اجتماع متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تواجه العملاء. تساعد التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الفرق التي تتعامل مع العملاء على التقاط معلومات العملاء المهمة، قبل الاجتماعات المهمة وأثناءها وبعدها. تقوم شركة Avoma بتحليل رؤى المحادثة والذكاء لمساعدة المندوبين على تقصير د...
Adam.ai
adam.ai
adam.ai هو برنامج مبتكر لإدارة مجالس الإدارة يمكّن المؤسسات من الحصول على معارف الاجتماعات وإدارتها ومشاركتها، مما يعزز عملية اتخاذ القرار لتحقيق أهداف العمل - وهو مثالي لاجتماعات مجالس الإدارة واللجان والمشاريع. تقدم منصة إدارة مجلس الإدارة هذه ميزات وعمليات تكامل حديثة، مع أمان على مستوى المؤسسة، ...
Beenote
beenote.io
Beenote هو أول حل لإدارة اجتماعات الحوكمة لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي والفريق. Beenote هي أداة سهلة ويمكن الوصول إليها وفعالة. من البداية إلى نهاية عملية الاجتماع، يساعد Beenote الفرق على تنظيم اجتماعات فعالة من خلال التخطيط والعقد والمتابعة (المهام والقرارات) بشأن الاجتماعات. باستخدام Beenote، ي...
Aster
asterapp.co
يتناول أستر أهداف الحوكمة والأداء الجماعي والتعاون المختلط من خلال التركيز على الطقوس. إنه برنامج تعاوني لتدوين الملاحظات وتنظيمها وتصورها للاجتماعات الإستراتيجية الفعالة ومتابعة أفضل للإجراءات والقرارات. وباعتباره أحد شركاء Microsoft، فهو مدمج بالكامل في واجهة اجتماعات Teams. يتدخل أستر في المراحل ...
Retime
retime.so
Retime هي أداة إنتاجية تساعدك على تبسيط اجتماعاتك من خلال إدارة التقويم الخاص بك وإنشاء جداول الأعمال وتدوين الملاحظات وإنشاء المهام، كل ذلك في مكان واحد. باستخدام Retime، يمكنك بسهولة جدولة اجتماعاتك وتعيين جداول الأعمال وتدوين الملاحظات أثناء الاجتماع وإنشاء المهام بعد الاجتماع. وهذا يساعد على جعل...
QuickMinutes
quickminutes.com
يتيح لك QuickMinutes إرفاق جداول أعمال الاجتماع باجتماع Google الخاص بك. اجعل الاجتماعات غير المنتجة شيئًا من الماضي باستخدام برنامج إدارة الاجتماعات الشامل الذي يسمح لك بإنشاء جداول الأعمال وعرض محاضر الاجتماع - كل ذلك من حدث التقويم الخاص بك. هل لديك اجتماع قادم تخشاه لأنك تعلم أنه لن يكون مثمرًا؟...
EasyRetro
easyretro.io
EasyRetro هي أداة عبر الإنترنت للفرق الموزعة للقيام باستعراضات سريعة. لقد تم تصميمه لإزالة أي عقبات أو عوامل تشتيت انتباه حتى تتمكن الفرق من عقد اجتماعات أفضل والتحسن ككل.
Easynote
easynote.com
Easynote هو برنامج للعمل والتعاون حيث يمكن لأي شخص وفي أي مكان إدارة عمله اليومي. إنه سهل وقابل للتطوير بشكل كبير لأي صناعة أو عمل بفضل نظام الشبكة الفريد الخاص به. بغض النظر عما إذا كنت بحاجة إلى العمل بشكل رشيق، في جدول زمني أو في الشبكة، فإن Easynote هو الخيار المناسب لك. لذا فقد حان الوقت لنقول ...
GoRetro
goretro.ai
GoRetro هي أداة استرجاعية سهلة الاستخدام وممتعة وقابلة للتخصيص وتستفيد من بيانات Sprint ومشاعر الفريق لدفع التحسين المستمر. يستخدم الآلاف من فرق سكروم من شركات Fortune 500 والبنوك والوكالات الحكومية والشركات الناشئة المبتكرة GoRetro لجعل فعالياتهم الاسترجاعية ممتعة وجذابة وفعالة. كيف؟ من خلال التأكد...
PixelMixer
pixelmixer.com
تستخدم مؤسستك الفيديو بالفعل -> الآن قم بتحويله إلى معرفة. يقوم PixelMixer تلقائيًا بتدوين اجتماعاتك، واكتشاف الأجزاء محل الاهتمام، وإخطار الآخرين بما فاتتهم. - اكتشف المحادثات ذات الصلة التي تحدث في جميع أنحاء مؤسستك. - تنبيهات الكلمات الرئيسية تجذب الأشخاص المناسبين إلى المناقشة. - تحويل الفيديو إ...
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. يشعرون بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما ...
Sprint Boards
sprintboards.io
لوحات قديمة للمطورين رشيقة. قم بإنشاء لوحة سباق سريع بأثر رجعي عبر الإنترنت في ثوانٍ وابدأ التعاون مع فريقك، بغض النظر عن مكان وجودهم. استمتع بقوة ومرونة أداتنا الرقمية الحديثة لجعل استرجاعاتك سهلة.
GlassFrog
glassfrog.com
إن GlassFrog عبارة عن مجموعة برمجيات متطورة قائمة على الويب، تُحدث ثورة في سرعة الحركة والوضوح التنظيمي. إنها ليست مجرد أداة أخرى، ولكنها تعطي لمحة عن مستقبل العمل. استمتع بتجربة قوة البرامج الذكية، المصممة بدقة لتناسب العصر المعاصر لإدارة الأشخاص والمشروعات والاجتماعات. مع منصة GlassFrog، يمكن لكل ...
Stratsys
stratsys.com
اجتماعات Stratsys هي أداة تعاون سحابية لكم جميعًا الذين سئموا من الاجتماعات غير الفعالة وغير المنتجة. باستخدام أداة الاجتماعات الخاصة بنا، تصبح اجتماعاتك أكثر فعالية وتنظيمًا بنقرة واحدة. شارك جدول الأعمال مع فريقك، وقم بتعيين المهام وتأكد من حصول الجميع على المعلومات الصحيحة. نحن نسمي هذا الاجتماع ...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock هو منسق اجتماعات للفرق الرشيقة، ويقدم الكفاءة والتعاون والسرعة من خلال استرجاع الأحداث بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والمواقف اليومية، وجلسات تخطيط تقدير البوكر. إنه يعمل لكل من الفرق البعيدة أو المختلطة عبر جلسات غير متزامنة أو متزامنة. يتم دمج جميع الخدمات المقدمة بسلاسة مع أدوات التعاون ...
Smartnotation
smartnotation.com
يوفر Smartnotation للعالم حلاً بسيطًا وذكيًا لمحضر الاجتماعات، مبنيًا على التعرف على الصوت ومفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى.
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ تم إنشاء OurSails لتعزيز مهارات الاتصال لديك وفعاليته. باستخدام OurSails بشكل منهجي وهادف، يمكنك جمع واستخدام المعلومات من التفاعلات لتحسين التوافق والتعاون في حياتك. كما أنها أداة لتنظيم الأفكار والتخطيط للاتصالات المستقبلية، بهدف جعل اتصالاتك أكثر فعالية وملاحظة للآخرين. في O...
Meeedly
meeedly.com
Meeedly هو تطبيق متكامل لإدارة الاجتماعات يوفر أدوات بدءًا من الجدولة وحتى إدارة الاجتماعات في الفرق.
TeleRetro
teleretro.com
تقدم TeleRetro أفضل تجربة قديمة للفرق الموزعة. فهو يمكّن من إجراء مناقشة صادقة وفعالة لمساعدة فريقك على اكتشاف المشكلات المهمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحسين المستمر. الميزات الرئيسية: - حافظ على تحديث صورك القديمة باستخدام صور جميلة وقوالب قديمة رشيقة مثبتة - ميزة فريدة من نوعها لكسر الجليد لجعل ...
Tervene
tervene.com
تعمل Tervene على تمكين التميز التشغيلي من خلال رقمنة ممارسات الإدارة جنبًا إلى جنب مع التدريب الاحترافي. من خلال الجمع بين 6 أدوات إدارية في حل واحد، يدعم Tervene إدارة المعرفة والتحقق من صحة العمليات والتحكم في العمليات والاتصالات وحل المشكلات على أرض المصنع. نحن نخدم المصانع في جميع أنحاء أمريكا ا...
Topicflow
topicflow.com
يستخدم Topicflow الذكاء الاصطناعي والممارسات القائمة على الأدلة لتقييم الأداء في الوقت الفعلي وتحسينه باستمرار دون إضاعة الوقت في مراجعات الأداء التقليدية.
Connect4
connect4.app
منصة اجتماع العملاء. حيث تزدهر علاقات العملاء. الاستعداد والالتقاء والتصرف. طوّر علاقاتك مع العملاء باستخدام أدوات Connect4 السهلة لإعداد الاجتماعات وتقديمها والمساءلة. تدرك الشركات التي تركز على العملاء أنه من الجيد التحدث مع العملاء - قم بتحويل الاجتماعات التي لمرة واحدة إلى تجارب متصلة وقابلة للت...
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro عبارة عن أداة آمنة وجاهزة للمؤسسات عبر الإنترنت لفحص صحة الفريق بأثر رجعي وفحص صحة الفريق للفرق المجمعة والبعيدة والمختلطة. إنها أداة بديهية ذات تقنيات استرجاعية موجهة تجعل أعمالك القديمة جديرة بالاهتمام في كل مرة. يتيح لك برنامج TeamRetro إجراء فحوصات صحية ثاقبة تلتقط التعليقات المستندة إ...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany هو الحل السويسري الرائد لإدارة الاجتماعات، وهو مصمم لتلبية الاحتياجات الفريدة لمجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والاجتماعات التنفيذية. تحظى شركة Sherpany بثقة أكبر الشركات في أوروبا، وتعمل على تعزيز إنتاجية الاجتماعات بنسبة 45%، وتبسيط العملية برمتها - بدءًا من التحضير للاجتماع وحتى توزيع مح...
DemoHop
demohop.com
بالنسبة لفرق التكنولوجيا والبحث والتطوير الموزعة، من الصعب جمع جميع المهندسين وفرق المنتجات وأصحاب المصلحة التجاريين في نفس الصفحة. لحل هذه المشكلة، تعمل DemoHop على تشغيل أحداث العرض عبر الإنترنت التي تجمع الموظفين وأفكارهم معًا خلال بضع ساعات قصيرة. لدينا شركات كبيرة تستخدم DemoHop لجمع موظفيها مع...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time هو مساعد الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الافتراضية. يتجاوز برنامج Equal Time تسجيل الاجتماعات وعناصر العمل الآلية، للمساعدة في تعزيز اجتماعات أكثر شمولاً. تساعدك تقنيتنا على إشراك الأصوات الأكثر هدوءًا والحصول على توصيات مخصصة حول كيفية تحسين قيادتك. راجع تفاصيل الاجتماع لاحقًا باستخدام نص ق...