متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج إدارة الاجتماعات - التطبيقات الأكثر شعبية - سويسرا
يساعد برنامج إدارة الاجتماعات في تنظيم وإجراء اجتماعات الفريق للتأكد من أنها منتجة ومركزة. يستخدم المستخدمون هذه الأدوات لجدولة الاجتماعات بكفاءة، وغالبًا ما يتم دمجها مع برنامج التقويم لضمان الرؤية. توفر هذه الحلول أيضًا ميزات مثل إنشاء جدول الأعمال وتدوين المحاضر وتتبع الإجماع لتعزيز إنتاجية الاجتماعات. تتضمن بعض البرامج إمكانات أساسية لإدارة المهام لعناصر العمل التي يتم تحديدها أثناء الاجتماعات. على الرغم من أن معظم أدوات إدارة الاجتماعات متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها لأنواع مختلفة من الاجتماعات، إلا أن بعضها مصمم خصيصًا للاجتماعات المتخصصة مثل الاجتماعات الدعوية والاجتماعات الاسترجاعية والاجتماعات الفردية وورش العمل. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن بعض برامج إدارة مجلس الإدارة ميزات إدارة الاجتماعات ولكنها مصممة خصيصًا للاجتماعات التي تضم المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة واللجان.
إرسال تطبيق جديد
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Leapsome
leapsome.com
Leapsome عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأداء. الأهداف والأهداف والأهداف والأهداف، مراجعات الأداء، ردود الفعل، اجتماعات 1:1، استطلاعات المشاركة. العرض التجريبي الآن.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.
Notiv
notiv.com
Notiv عبارة عن أداة تدوين ملاحظات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتتمكن من تسجيل اجتماعاتك ونسخها وتلخيصها لإنشاء جداول الأعمال على جميع منصات مؤتمرات الويب مثل Zoom.
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Clockwise
getclockwise.com
يعمل اتجاه عقارب الساعة على تحسين تقاويم الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يوم الجميع. إنها طريقة جديدة للعمل تمنحنا المرونة والتركيز. ابدأ مجانًا.
Claap
claap.io
اجتماع أقل. المزيد من العمل. قم بتسجيل مقاطع فيديو سريعة لشاشتك، واحصل على تعليقات سياقية، واتخذ القرارات. الطريقة الحديثة لمواءمة الفرق الهجينة.
Navigator
navigator.com
كل شيء لاجتماعاتك عن بعد، كل ذلك في مكان واحد: جداول الأعمال والملاحظات وعناصر العمل وروابط مؤتمرات الفيديو.
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
البرنامج الذي يمكّن مجلس الإدارة الخاص بك، من اسم تثق به. تساعد Nasdaq Boardvantage المديرين واللجان وفرق القيادة على الاستعداد والمشاركة والتوافق بشكل أفضل في عمليات التعاون وصنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن بوابة مجلس الإدارة لدينا تجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى على أمناء الشركات والإداريين إدا...
Notta
notta.ai
قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.
Focusmate
focusmate.com
يساعدك العمل الجماعي الافتراضي Focusmate على إنجاز المهام. إنشاء حساب مجاني اليوم.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
عملك ينمو عندما ينمو شعبك. نحن نؤمن بأن نجاح عملك – ونجاحنا – يعود إلى الأشخاص. من خلال مجموعة أدوات الأعمال التي أثبتت جدواها، سنوجه فريقك وأعمالك نحو النمو المستمر.
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
Read
read.ai
جعل الاجتماعات أكثر فعالية وكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال ملخص الاجتماع التلقائي وأبرز مقاطع الفيديو والتوصيات.
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Sembly
sembly.ai
يقوم Sembly بتسجيل ونسخ وإنشاء ملخصات الاجتماعات الذكية مع محاضر الاجتماع. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. Sembly أذكى مساعد فريق الذكاء الاصطناعي!
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل الفيديو ونسخه وتلخيصه وتقديم رؤى أساسية من كل اجتماع.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Range
range.co
وقود العمل الجماعي بشكل أفضل. اجعل فريقك أكثر اتصالاً وتركيزًا وإنتاجية بغض النظر عن مكان عملهم.
Hypercontext
hypercontext.com
يساعد Hypercontext (المعروف سابقًا باسم Soapbox) المديرين على عقد اجتماعات ومناقشات فردية وجماعية بشكل أفضل. يمكنك إنشاء جداول الأعمال وإدارة الاجتماعات وتحديد الأهداف والحصول على التعليقات — كل ذلك في مكان واحد.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
Boardable
boardable.com
ضغط أقل - مزيد من الوقت للتخطيط للاجتماعات ذات المهام الحرجة - بيانات أفضل لزيادة مشاركة مجلس الإدارة وعائد الاستثمار. منصة واحدة، العديد من الحلول. اللوحات عالية الأداء تبدأ باللوح - قم بتحويل اللوحة الخاصة بك وتأمينها للمستقبل على نطاق واسع. تم تحسين منصتنا المصممة خصيصًا للتواصل والحوكمة وإدارة ...
Parabol
parabol.co
Parabol هو البرنامج المساعد للاجتماعات Agile الذي يساعد الفرق على التواصل والتفكير والتقدم من خلال إعداد أقل للاجتماعات مقدمًا.
Dive
letsdive.io
اجتماعاتك على الطيار الآلي مع الذكاء الاصطناعي. استعد لإنجاز الاجتماعات باستخدام مساعد Dive’s AI: أصبحت الملاحظات التلقائية والملخصات السلسة وعناصر العمل سهلة.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook عبارة عن منصة تركز على الأشخاص وتساعد الشركات على تمكين فرقها من خلال عمليات تسجيل الوصول والأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية وعناصر العمل، وكلها مرتبطة بأداة اجتماع شاملة. فهو يسمح للمديرين بمراجعة الموظفين، ويوفر مساحة مخصصة لمشاركة التقدم ومناقشة تطوير الموظفين، ويدمج الأه...
Loopin
loopinhq.com
اجتمع مع مساعد الإنتاجية الخاص بك. يقوم Loopin بتحويل التقويم الخاص بك إلى مساحة عمل تعاونية. اجعل اجتماعاتك قابلة للتنفيذ، وقم بتشغيل تحديثات الحالة تلقائيًا، وخطط لأيام عمل منتجة.
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox هو برنامج للمشاركة والأداء يتيح لك تعزيز المشاركة والاحتفاظ من خلال تدريب المديرين باستخدام رؤى التعليقات وأدوات الأداء.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو برنامج حوكمة سهل الاستخدام وآمن وبأسعار مناسبة لأي مؤسسة ويتكون من إدارة متقدمة للعقود، وإدارة اجتماعات مجالس الإدارة بدون استخدام الورق بنسبة 100%، وإدارة الكيانات بسهولة، وموفري التوقيع الإلكتروني المتكاملين بسلاسة، وغرف البيانات الافتراضية المدمجة (VDR) - الكل في واحد. من خلال توفي...
Laxis
laxis.com
استخرج أقصى قيمة من كل محادثة مع العميل يعمل Laxis AI Meeting Assistant على تمكين فرق الإيرادات من خلال التقاط واستخراج الأفكار الرئيسية تلقائيًا من كل تفاعل مع العميل بأقل جهد.
Retrium
retrium.com
يمكّن Retrium الفرق الرشيقة من إجراء محادثات فعالة واكتشاف رؤى جديدة وإنشاء خطط عمل.
Adam.ai
adam.ai
إدارة الاجتماعات الكل في واحد. adam.ai عبارة عن منصة ذكية لإدارة الاجتماعات متكاملة لالتقاط المعرفة وإدارتها ومشاركتها قبل الاجتماعات وأثناءها وبعدها، وتحويل المحتوى إلى أصول قيمة، وتحقيق نتائج أعمال ناجحة.
Avoma
avoma.com
ضاعف إيراداتك وإنتاجيتك، حتى في أوقات الركود الاقتصادي - دون مضاعفة ميزانيتك مع مساعد الاجتماعات AI الشامل وحل معلومات الإيرادات
Beenote
beenote.io
Beenote هو أول حل لإدارة اجتماعات الإدارة لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي والفريق. Beenote هي أداة سهلة ويمكن الوصول إليها وفعالة. من البداية إلى نهاية عملية الاجتماع، يساعد Beenote الفرق على تنظيم اجتماعات فعالة من خلال التخطيط للاجتماعات وعقدها ومتابعتها (المهام والقرارات). باستخدام Beenote، يمكنك ...
Easynote
easynote.com
Easynote هو برنامج للعمل والتعاون حيث يمكن لأي شخص وفي أي مكان إدارة عمله اليومي. إنه سهل وقابل للتطوير بشكل كبير لأي صناعة أو عمل بفضل نظام الشبكة الفريد الخاص به. بغض النظر عما إذا كنت بحاجة إلى العمل بشكل رشيق، في جدول زمني أو في الشبكة، فإن Easynote هو الخيار المناسب لك. لذا فقد حان الوقت لنقول ...
Appward
appward.com
شركات البرمجيات لا تفهم عملك. من مجموعة واحدة تحصل على حل صارم يتطلب تنفيذًا مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. من جهة أخرى تحصل على خليط من التطبيقات غير المتصلة. نشعر بألمك. يقدم Appward مجموعة ذكية تضم أكثر من 80 تطبيقًا في مساحة عمل خاصة فائقة السرعة تساعدك على إدارة وتحسين كل وظيفة في مؤسستك، بما في ...
Sprint Boards
sprintboards.io
لوحات قديمة للمطورين رشيقة. قم بإنشاء لوحة سباق سريع بأثر رجعي عبر الإنترنت في ثوانٍ وابدأ التعاون مع فريقك، بغض النظر عن مكان وجودهم. استمتع بقوة ومرونة أداتنا الرقمية الحديثة لجعل استرجاعاتك سهلة.
Circleback
circleback.ai
قم بتسجيل اجتماعاتك وتلخيصها والبحث فيها دون عناء. ملاحظات الاجتماع الآلية ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والبحث الدلالي. ابدأ مجانًا اليوم.
GlassFrog
glassfrog.com
إن GlassFrog عبارة عن مجموعة برمجيات متطورة تعتمد على الويب، وتُحدث ثورة في سرعة الحركة والوضوح التنظيمي. إنها ليست مجرد أداة أخرى، ولكنها تعطي لمحة عن مستقبل العمل. استمتع بتجربة قوة البرامج الذكية، المصممة بدقة لتناسب العصر المعاصر لإدارة الأشخاص والمشروعات والاجتماعات. مع منصة GlassFrog، يمكن لكل...
EasyRetro
easyretro.io
قم بالتحسين من خلال أحداث Sprint Retrospective الممتعة 🔥 تعاون مع فريقك البعيد وحسّن ما تفعله باستخدام أداة بسيطة وبديهية وجميلة
GoRetro
goretro.ai
اجعل كل سباق سريع مؤثرًا وفعالًا وممتعًا. قم برفع مستوى التسليم السريع للسباق السريع الخاص بك من خلال اجتماعات GoRetro المستندة إلى البيانات والجذابة بأثر رجعي، وأحداث التخطيط للسباق السريع، وأدوات مراقبة السباق.
Aster
asterapp.co
يتيح لك Aster اتخاذ قرارات أكثر بمعدل 3 مرات أثناء الاجتماعات مع تقليل الوقت الذي يمكن أن تستغرقه الاجتماعات.
Smartnotation
smartnotation.com
يوفر Smartnotation للعالم حلاً بسيطًا وذكيًا لمحضر الاجتماعات، مبنيًا على التعرف على الصوت ومفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى.
Retime
retime.so
Retime هي أداة إنتاجية تساعدك على تبسيط اجتماعاتك من خلال إدارة التقويم الخاص بك وإنشاء جداول الأعمال وتدوين الملاحظات وإنشاء المهام، كل ذلك في مكان واحد. باستخدام Retime، يمكنك بسهولة جدولة اجتماعاتك وتعيين جداول الأعمال وتدوين الملاحظات أثناء الاجتماع وإنشاء المهام بعد الاجتماع. وهذا يساعد على جعل...
QuickMinutes
quickminutes.com
يتيح لك QuickMinutes إرفاق جداول أعمال الاجتماع باجتماع Google الخاص بك. اجعل الاجتماعات غير المنتجة شيئًا من الماضي باستخدام برنامج إدارة الاجتماعات الشامل الذي يسمح لك بإنشاء جداول الأعمال وعرض محاضر الاجتماع - كل ذلك من حدث التقويم الخاص بك. هل لديك اجتماع قادم تخشاه لأنك تعلم أنه لن يكون مثمرًا؟...
PixelMixer
pixelmixer.com
تستخدم مؤسستك الفيديو بالفعل -> الآن قم بتحويله إلى معرفة. يقوم PixelMixer تلقائيًا بتدوين اجتماعاتك، واكتشاف الأجزاء محل الاهتمام، وإخطار الآخرين بما فاتتهم. - اكتشف المحادثات ذات الصلة التي تحدث في جميع أنحاء مؤسستك. - تنبيهات الكلمات الرئيسية تجذب الأشخاص المناسبين إلى المناقشة. - تحويل الفيديو إ...
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ تم إنشاء OurSails لتعزيز مهارات الاتصال لديك وفعاليته. باستخدام OurSails بشكل منهجي وهادف، يمكنك جمع واستخدام المعلومات من التفاعلات لتحسين التوافق والتعاون في حياتك. كما أنها أداة لتنظيم الأفكار والتخطيط للاتصالات المستقبلية، بهدف جعل اتصالاتك أكثر فعالية وملاحظة للآخرين. في O...
Meeedly
meeedly.com
Meeedly هو تطبيق متكامل لإدارة الاجتماعات يوفر أدوات بدءًا من الجدولة وحتى إدارة الاجتماعات في الفرق.
TeleRetro
teleretro.com
تقدم TeleRetro أفضل تجربة قديمة للفرق الموزعة. فهو يمكّن من إجراء مناقشة صادقة وفعالة لمساعدة فريقك على اكتشاف المشكلات المهمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحسين المستمر. الميزات الرئيسية: - حافظ على تحديث صورك القديمة باستخدام صور جميلة وقوالب قديمة رشيقة مثبتة - ميزة فريدة من نوعها لكسر الجليد لجعل ...
Tervene
tervene.com
تعمل Tervene على تمكين التميز التشغيلي من خلال رقمنة ممارسات الإدارة جنبًا إلى جنب مع التدريب الاحترافي. من خلال الجمع بين 6 أدوات إدارية في حل واحد، يدعم Tervene إدارة المعرفة والتحقق من صحة العمليات والتحكم في العمليات والاتصالات وحل المشكلات على أرض المصنع. نحن نخدم المصانع في جميع أنحاء أمريكا ا...
Topicflow
topicflow.com
يستخدم Topicflow الذكاء الاصطناعي والممارسات القائمة على الأدلة لتقييم الأداء في الوقت الفعلي وتحسينه باستمرار دون إضاعة الوقت في مراجعات الأداء التقليدية.
Connect4
connect4.app
منصة اجتماع العملاء. حيث تزدهر علاقات العملاء. الاستعداد والالتقاء والتصرف. طوّر علاقاتك مع العملاء باستخدام أدوات Connect4 السهلة لإعداد الاجتماعات وتقديمها والمساءلة. تدرك الشركات التي تركز على العملاء أنه من الجيد التحدث مع العملاء - قم بتحويل الاجتماعات التي لمرة واحدة إلى تجارب متصلة وقابلة للت...
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro عبارة عن أداة آمنة وجاهزة للمؤسسات عبر الإنترنت لفحص صحة الفريق بأثر رجعي وفحص صحة الفريق للفرق المجمعة والبعيدة والمختلطة. إنها أداة بديهية ذات تقنيات استرجاعية موجهة تجعل أعمالك القديمة جديرة بالاهتمام في كل مرة. يتيح لك برنامج TeamRetro إجراء فحوصات صحية ثاقبة تلتقط التعليقات المستندة إ...
Stratsys
stratsys.com
اجتماعات Stratsys هي أداة تعاون سحابية لكم جميعًا الذين سئموا من الاجتماعات غير الفعالة وغير المنتجة. باستخدام أداة الاجتماعات الخاصة بنا، تصبح اجتماعاتك أكثر فعالية وتنظيمًا بنقرة واحدة. شارك جدول الأعمال مع فريقك، وقم بتعيين المهام وتأكد من حصول الجميع على المعلومات الصحيحة. نحن نسمي هذا الاجتماع ...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany هو الحل السويسري الرائد لإدارة الاجتماعات، وهو مصمم لتلبية الاحتياجات الفريدة لمجلس الإدارة ولجان المجلس والاجتماعات التنفيذية. تحظى شركة Sherpany بثقة أكبر الشركات في أوروبا، وتعمل على تعزيز إنتاجية الاجتماعات بنسبة 45%، وتبسيط العملية برمتها - بدءًا من التحضير للاجتماع وحتى توزيع محاضر ال...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock هو منسق اجتماعات للفرق الرشيقة، ويقدم الكفاءة والتعاون والسرعة من خلال استرجاع الأحداث بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والمواقف اليومية، وجلسات تخطيط تقدير البوكر. إنه يعمل لكل من الفرق البعيدة أو المختلطة عبر جلسات غير متزامنة أو متزامنة. يتم دمج جميع الخدمات المقدمة بسلاسة مع أدوات التعاون ...
DemoHop
demohop.com
بالنسبة لفرق التكنولوجيا والبحث والتطوير الموزعة، من الصعب جمع جميع المهندسين وفرق المنتجات وأصحاب المصلحة التجاريين في نفس الصفحة. لحل هذه المشكلة، تعمل DemoHop على تشغيل أحداث العرض عبر الإنترنت التي تجمع الموظفين وأفكارهم معًا خلال بضع ساعات قصيرة. لدينا شركات كبيرة تستخدم DemoHop لجمع موظفيها مع...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time هو مساعد الذكاء الاصطناعي للاجتماعات الافتراضية. يتجاوز برنامج Equal Time تسجيل الاجتماعات وعناصر العمل الآلية، للمساعدة في تعزيز اجتماعات أكثر شمولاً. تساعدك تقنيتنا على إشراك الأصوات الأكثر هدوءًا والحصول على توصيات مخصصة حول كيفية تحسين قيادتك. قم بمراجعة تفاصيل الاجتماع لاحقًا باستخدا...