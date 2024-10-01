متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج مراقبة وسائل الإعلام - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر المارتينيك
يوفر برنامج مراقبة الوسائط للمستخدمين موجزات إخبارية وتنبيهات في الوقت الفعلي يتم الحصول عليها من قنوات الوسائط المختلفة. تستخدم أقسام العلاقات العامة هذه الأدوات لمراقبة القنوات الإعلامية ذات الصلة بصناعتها، بالإضافة إلى قنوات العملاء وشركاء الأعمال. تساعد هذه الحلول الشركات في مراقبة الإشارات إلى علاماتها التجارية أو مديريها التنفيذيين في كل من منافذ الأخبار التقليدية والمنصات عبر الإنترنت، وتحليل اتجاهات التغطية الإعلامية، وتقييم فعالية حملات العلاقات العامة، وحماية سمعة العلامة التجارية من خلال معالجة الأزمات أو الدعاية السلبية بسرعة. يمكن لبرنامج مراقبة الوسائط منح الوصول إلى أنواع مختلفة من قنوات الوسائط. تشمل التغطية الإعلامية المطبوعة الصحف والمجلات والمجلات التجارية، في حين تشمل قنوات البث التلفزيون والإذاعة. تسهل العديد من أدوات مراقبة الوسائط أيضًا الوصول إلى المصادر عبر الإنترنت مثل مواقع الويب والمواقع الإخبارية والمدونات ومنصات الوسائط الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم عدد قليل من موفري مراقبة الوسائط بتوسيع خدماتهم لتتبع الإشارات في ملفات البودكاست.
إرسال تطبيق جديد
Feedly
feedly.com
مرحبًا بك في Feedly - المنصة التي تظل فيها الشركات والعقول الفضولية في صدارة المنحنى! نحن متحمسون لمساعدة الفرق على تتبع المنافسين واكتشاف الاتجاهات الجديدة والبحث عن التهديدات الأمنية الناشئة. Feedly AI عبارة عن مجموعة من نماذج التعلم الآلي التي تقوم تلقائيًا بجمع وتحليل وتحديد أولويات الرؤى القاب...
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs بي تي. المحدودة هي شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت ومواد تعليمية مجانية لمحترفي التسويق. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الكل في واحد من Ahrefs في: - البحث عن المنافسين: كشف النقاب عن الكلمات الرئيسية العضوية لمنافسك، واستراتيجيات ا...
Meltwater
meltwater.com
تقدم شركة Meltwater، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الإعلامي، لمحترفي العلاقات العامة والاتصالات والتسويق ميزة المعلومات التي يحتاجون إليها للبقاء في المقدمة وحلًا واحدًا متكاملاً ليكونوا فعالين. باعتبارها الحل الشامل الوحيد للعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، تستخدم أكثر من 30.000 شركة وسائل ا...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قنا...
Critical Mention
criticalmention.com
منصة العلاقات العامة والوسائط المكتسبة الأسرع والأكثر موثوقية والتي تتميز بمراقبة الوسائط العالمية وقاعدة بيانات جهات اتصال الوسائط والتحليلات القوية. يتم تحليل نتائج البحث بسهولة، وتحويلها إلى بيانات قابلة للتنفيذ ومشاركتها باستخدام مجموعة الوسائط المكتسبة الشاملة من Critical Mention. دعم العملاء 2...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
Awario
awario.com
Awario هي أداة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والويب ستساعدك على تتبع الإشارات إلى العلامة التجارية، ومراقبة المنافسين، والعثور على فرص المبيعات والمؤثرين، والتفاعل مع جمهورك عبر الإنترنت. تعرف على من يتحدث عن علامتك التجارية عبر الإنترنت، وقم بالرد على شكاوى العملاء وأسئلتهم بمجرد ظهورها، وقم بقي...
RadioKing
radioking.com
RadioKing هي المنصة الأولى لإنشاء وبث محطة الراديو الخاصة بك عبر الإنترنت. يقدم هذا الحل أيضًا خدمات متكاملة لدعم محطات الراديو في تطويرها الرقمي (موقع الويب، تطبيق الهاتف المحمول، مكبر الصوت المتصل، التلفزيون والسيارات). واليوم، تستضيف أكثر من 3000 محطة إذاعية في 170 دولة. تبحث دائمًا عن تحديات جدي...
Brand24
brand24.com
Brand24 Brand24 هي واحدة من أدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر تقدمًا مع تقارير ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام Brand24 لتحديد وتحليل المحادثات عبر الإنترنت حول علاماتها التجارية ومنتجاتها ومنافسيها عبر الويب. تعمل Brand24 على تمكين مستخدميها من البقاء على...
Mention
mention.com
Mention هو حل تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكّن العلامات التجارية والوكالات من فهم تصور الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي والويب مع توفير القدرة أيضًا على تنظيم حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Mention، يمكنك بسهولة مراقبة ما يقال عبر الإنترنت حول علامة تجارية أو منتج ما، والحصو...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هي الطريقة التي تقوم بها الشركات الأكثر تطوراً في العالم بإزالة عدم اليقين من عملية صنع القرار. بفضل معلومات السوق والبحث المبني على الذكاء الاصطناعي المثبت، يقدم AlphaSense بسرعة رؤى ذات صلة من عالم جدير بالثقة من المحتوى العام والخاص - بما في ذلك أبحاث الأسهم وملفات الشركات ونصوص الأحدا...
Dataminr
dataminr.com
يستخدم Dataminr الذكاء الاصطناعي والبيانات العامة في الوقت الفعلي لصالح عملائنا، مما يؤدي إلى إنشاء تنبيهات ذات صلة وقابلة للتنفيذ للشركات العالمية ووكالات القطاع العام وغرف الأخبار والمنظمات غير الحكومية. تكتشف منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة في Dataminr الإشارات المبكرة للأحداث عالية التأثير والمخاط...
Newswire
newswire.com
Newswire هي شركة تكنولوجيا إعلامية توفر لعملائها خدمات توزيع البيانات الصحفية التي تساعد في بناء الوعي بالعلامة التجارية، وكسب الإشارات الإعلامية، وزيادة الظهور عبر الإنترنت، وتحسين أداء تحسين محركات البحث، وتحقيق المبيعات، والمزيد. بالإضافة إلى توزيع البيانات الصحفية ومُحسِّن البيانات الصحفية، تقدم...
Diffbot
diffbot.com
يوفر Diffbot مجموعة من المنتجات المصممة لتحويل البيانات غير المنظمة عبر الويب إلى قواعد بيانات سياقية منظمة. تم بناء منتجات Diffbot على أحدث برامج الرؤية الآلية ومعالجة اللغة الطبيعية القادرة على قراءة مليارات المستندات كل يوم. الرسم البياني للمعرفة Diffbot يعد منتج Diffbot's Knowledge Graph أكبر قا...
SentiOne
sentione.com
SentiOne عبارة عن منصة لأتمتة خدمة العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي. تقوم الأداة بمراقبة الإنترنت (وسائل التواصل الاجتماعي، والبوابات، والمنتديات، والمدونات) عالميًا باستخدام خوارزميات خاصة، وتجمع الإشارات العامة، وتحللها تلقائيًا للحصول على رؤى المستهلك. تسمح وحدة التفاعل المتكاملة لفرق خدمة العملاء ...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...
Muck Rack
muckrack.com
يساعد Muck Rack المؤسسات على بناء الثقة وسرد القصص وإظهار قيمة الوسائط المكتسبة. نقوم بذلك من خلال برنامج إدارة العلاقات العامة الذي يجمع بين قاعدة بيانات الوسائط والترويج والمراقبة وإعداد التقارير لإنشاء تغطية صحفية وحماية سمعة العلامة التجارية وتعزيز أداء العلاقات العامة والتعاون. نحن نعمل مع أكثر...
Spica Media
spica.media
نحن نقدم لك مراقبة شاملة لوسائل الإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو والأخبار عبر الإنترنت، مع تحليلات وتقارير قيمة لمساعدتك على تحسين أدائك.
Webz.io
webz.io
Webz.io هو المزود الرائد لبيانات الويب المحددة آليًا. إنه يحول المجموعة الهائلة من بيانات الويب عبر شبكة الويب المفتوحة والمظلمة إلى خلاصات بيانات ويب منظمة، جاهزة للاستهلاك من قبل الأجهزة. باستخدام بيانات Webz.io، يمكن للمؤسسات والمطورين والمحللين الآن إطلاق العنان للإمكانات الأولية لبيانات الويب.
Brand Analytics
brandanalytics.ru
تحليلات العلامة التجارية هي نظام لرصد وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي. * الحصول على البيانات من جميع المصادر، وهي مواقع الشبكات الاجتماعية واستضافة الفيديو وخدمات الخرائط والقنوات العامة ومحادثات المراسلة ومراجعة مواقع الويب والمنتديات والمدونات والأسواق ووسائل الإعلام عبر الإنترنت والصحف والمجلات و...
Propel PRM
propelmypr.com
تقوم Propel PRM بإعادة تصور الوسائط المكتسبة باستخدام تقنية إدارة العلاقات العامة الخاصة بها. تتيح منصة PRM لمحترفي التسويق والاتصالات اكتشاف الوسائط المناسبة لعرض قصصهم، وإدارة العلاقات والحملات الإعلامية، ومراقبة التغطية ومشاركة صوت علامتهم التجارية، وقياس تأثير الأعمال بسهولة من الجهود الإعلامية ...
Uptime
uptime.com
حاول مجانا. تحقق من وقت التشغيل باستخدام أدوات مراقبة موقع الويب الحائزة على جوائز واحصل على إشعارات على الفور.
SnapStream
snapstream.com
SnapStream هو منتج قوي لقص الفيديو قائم على السحابة، حيث يقوم بتسجيل ونسخ الفيديو المباشر ويجعل من السهل إنشاء اللحظات المهمة ومشاركتها. باستخدام Snapstream، يمكنك: - تسجيل ونسخ أي مصدر فيديو أو بث مباشر أو قناة تلفزيونية أو حدث مباشر - البحث الفوري في النصوص عبر تسجيلات متعددة عن المقاطع التي تساعد...
Signal AI
signal-ai.com
في بحر من البيانات التي لا نهاية لها، يوفر Signal AI الوضوح لاتخاذ قرارات واثقة ومستنيرة. يتم استيعاب أكثر من 5 ملايين مقالة في منصة Signal AI يوميًا، عبر 226 سوقًا بـ 75 لغة لتوليد رؤى لاتخاذ القرار. • تمكين استراتيجية العلاقات العامة الخاصة بك - ارفع مستوى اتصالاتك، وابق في صدارة منحنى وسائل الإعل...
Managr
managr.ai
Managr هو مساعد AI مصمم للعلاقات العامة. فهو يقرأ لك الأخبار، ويكتب العروض الإعلامية، ويحدد الصحفيين المستهدفين.
Mediaboard
mediaboard.com
تأسست Mediaboard في عام 2015 بهدف تزويد عالم العلاقات العامة بأداة حديثة لتحليل البيانات والاستخبارات الإعلامية. يوفر التطبيق مراقبة الوسائط والتحليل التفصيلي ولوحات المعلومات والتقارير، بالإضافة إلى أرشيف الوسائط الغنية الذي يسهل العثور على المقالات القديمة. بالإضافة إلى هذه الميزات الكلاسيكية، يمك...
News Exposure
newsexposure.com
يوفر News Exposure مراقبة قوية وشاملة للبث التلفزيوني والإذاعي، ومراقبة الإنترنت، ومراقبة LexisNexis/Print، وذكاء الوسائط، وتحليل العلاقات العامة. نحن نقدم أيضًا حل قاعدة بيانات جهات اتصال الوسائط. لقد أنشأت News Exposure مكانة حصرية في الصناعة من خلال الاحتفاظ بأرشيف دائم عالي الدقة يعود تاريخه إلى...
Contify
contify.com
تقدم Contify منصة شاملة للسوق والاستخبارات التنافسية وواجهات برمجة التطبيقات للأخبار، مما يمكّن الشركات من جمع وتنظيم ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حول المنافسين والعملاء والصناعات وموضوعات الذكاء الرئيسية عبر المؤسسة.
Syften
syften.com
تصفية أفضل للأخبار الاجتماعية. مع عدم وجود حدود منخفضة بشكل مصطنع (100 فلتر تحت تصرفك)، وتنبيهات في الوقت الفعلي تقريبًا (أقل من دقيقة واحدة في معظم الحالات)، ودعم Slack، سيحصل فريق تسويق المحتوى الخاص بك على الميزة اللازمة لبناء حضور قوي.
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics عبارة عن منصة ذكية متكاملة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. فهو يمكّنك من تتبع الإشارات إلى علامتك التجارية أو منتجك أو منافسيك على الويب بالكامل (المواقع الإخبارية والمنتديات والمدونات وأي موقع ويب آخر) والعديد من قنوات التواصل الاجتماعي، مثل TikTok وTwitter وInstagram وFacebook وRedd...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip عبارة عن منصة علاقات عامة شاملة تساعد رواد الأعمال ومحترفي العلاقات العامة والمسوقين في البحث عن جهات الاتصال الإعلامية ذات الصلة (الصحفيين والمحررين والمدونين والمؤثرين وما إلى ذلك)، وإنشاء قوائم الوسائط، وإرسال عروض شخصية أو نشرات صحفية مجمعة، والمراقبة عبر الإنترنت و يذكر تويتر. 1) رسائل...
Factal
factal.com
توفر Factal للشركات الحقائق التي تحتاجها في الوقت الفعلي لحماية الأشخاص وتجنب الاضطرابات وتعزيز الأتمتة عند حدوث ما هو غير متوقع. تجمع Factal بين الاكتشاف السريع والتحقق الموثوق به في منصة واحدة، متفوقة على مصادر الأخبار العاجلة الأخرى. يستخدم الصحفيون ذوو الخبرة التعلم الآلي لتحديد الأحداث العالمية...
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث وال...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التف...
NewsWhip Analytics
newswhip.com
NewsWhip عبارة عن منصة رؤى إعلامية تنبؤية تساعد محترفي الاتصالات والرؤى على مراقبة سمعة علامتهم التجارية والدفاع عنها بشكل استباقي. نحن نتتبع تغطية الويب وجميع الشبكات الاجتماعية الرئيسية في الوقت الفعلي، مما يساعدك على قياس التغطية عبر الأنظمة الأساسية والتنبؤ بالتأثير الذي ستحدثه على علامتك التجار...
NewsWhip Spike
newswhip.com
NewsWhip عبارة عن منصة رؤى إعلامية تنبؤية تساعد محترفي الاتصالات والرؤى على مراقبة سمعة علامتهم التجارية والدفاع عنها بشكل استباقي. نحن نتتبع تغطية الويب وجميع الشبكات الاجتماعية الرئيسية في الوقت الفعلي، مما يساعدك على قياس التغطية عبر الأنظمة الأساسية والتنبؤ بالتأثير الذي ستحدثه على علامتك التجار...
PeakMetrics
peakmetrics.com
جمع التغطية الإعلامية والإبلاغ عنها تلقائيًا. تقوم PeakMetrics باستخراج الرؤى وإنشاء بيانات قابلة للتنفيذ من ملايين مجموعات بيانات الوسائط غير المنظمة ومتعددة القنوات في الوقت الفعلي.
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia هي خدمة أخبار وبيانات مؤسسية، مدعومة من Financial Times Group وNikkei Inc. ويوفر الاشتراك في ScoutAsia بيانات وأخبار وسياقًا محدثًا لأكثر من 800000 شركة في أكثر من 20 دولة في شرق آسيا وجنوبها. آسيا والآسيان. تسمح قواعد بياناتها للمشتركين ببناء ملفات تعريفية تفصيلية للشركة، واكتساب رؤى وسيا...
Realytics
realytics.io
تقوم Realytics بقياس الأداء الرقمي للحملات التليفزيونية وتضخيمه من خلال حلول التحليلات التليفزيونية والتليفزيونية الآلية.
Metro Monitor
metromonitor.com
تقوم شركة Metro Monitor بمراقبة جميع وسائل الإعلام الخاصة بالعلاقات العامة ومحترفي اتصالات الشركات، مما يسمح لك بالوصول إلى قواعد بيانات مراقبة الأخبار الخاصة وابتكار خدمات قص الأخبار التلفزيونية وتحليل الوسائط.
Determ
determ.com
Determ، المعروف سابقًا باسم Mediatoolkit، هو حل لمراقبة الوسائط عبر الإنترنت مدعوم بالذكاء الاصطناعي. فهو يساعد على اتخاذ قرارات أعمال أفضل استنادًا إلى رؤى المستهلك والمنافسين والسوق في الوقت الفعلي. يقوم Determ بتتبع الكلمات الرئيسية أو العبارات عبر أكثر من 100 مليون مصدر بأي لغة أو موقع لتحديد ال...
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill هي منصة استخبارات إعلامية رائدة في الوقت الفعلي. من خلال الجمع بين فريق Alex Northcott من محترفي العلاقات العامة والصناعة المتمرسين مع التكنولوجيا المبتكرة، توفر Roxhill تحليلات الوسائط والبصيرة التي تحتاجها في سوق اليوم سريع الحركة.
Onclusive
onclusive.com
Onclusive هي شريك عالمي لنجاح العلاقات العامة والاتصالات. من خلال العمل مع الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، فإننا نتفهم الضغوط التي تواجهها. مثل بناء علامة تجارية وسمعة قوية. أن نكون عيون مؤسستك وآذانها وضميرها. دعم C-suite والأعمال الأوسع ونجاحها. نحن نجمع بين علوم البيانات الرائدة في الصناعة م...
Isentia
isentia.com
تساعدك Isentia على البقاء في صدارة المنافسة من خلال تزويدك بأوسع تغطية إعلامية ورؤى وتحليلات تحتاجها لاتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة. كن في صدارة المنافسة بفضل ذكاء ورؤى الوسائط المتطورة من Isentia، وتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ لدفع أعمالك إلى الأمام. تعمل منصة Isentia على تعزيز قدراتك في الح...
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاس...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
تأسست Mynewsdesk في عام 2003، وتقدم حلاً رقميًا حديثًا للعلاقات العامة للشركات للتعامل مع الصحفيين والمؤثرين والعملاء وأصحاب المصلحة المهمين الآخرين. تعمل منصة العلاقات العامة الشاملة على تسهيل إنشاء وتوزيع الأخبار والمحتوى ومراقبة ما يقال في الصناعة ووسائل الإعلام بالإضافة إلى تتبع النتائج وقياسها....
Fullintel
fullintel.com
تقدم Fullintel مزيجًا فريدًا من المواهب والأدوات والتكنولوجيا لمحترفي العلاقات العامة والاتصالات الذين يبحثون عن برامج وخدمات مراقبة وتحليل الوسائط المنسقة بخبرة. العلامات التجارية رفيعة المستوى مثل Johnson & Johnson، وIntuit، وBell Textron، وRoyal Caribbean International، وShell تثق في شركة Fullint...
Grabien
grabien.com
مقاطع إخبارية بأعلى جودة وبأقل سعر في الصناعة. تقدم Grabien مجموعة كاملة من الأدوات للمضيفين والمنتجين (التلفزيون والراديو والبودكاست) والشركات وشركات العلاقات العامة والشخصيات الإعلامية ومدمني الأخبار المتشددين فقط. أينما كنت في النظام البيئي الإخباري، لدينا الأدوات التي ستجعل حياتك أسهل! يمكن لـ G...
Newslit
newslit.co
Newslit هي أداة لرصد الأخبار والبحث من الجيل التالي لمحترفي العلاقات العامة والمستثمرين والباحثين والمسوقين ومندوبي المبيعات والمحامين وأصحاب الأعمال. نحن نتتبع باستمرار المجموعة الأكثر شمولاً من مصادر الأخبار المهمة وندمج الإشارات الاجتماعية من الآلاف من كبار الشخصيات المؤثرة في مجال الأعمال. نحن ن...
TechNews
technews.io
تمنح TechNews شركات تكنولوجيا المعلومات فهمًا أعلى لمعدل الذكاء لما هو رائج في الفئات المعقدة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية السحابية والمزيد.
EzyInsights
ezyinsights.com
EzyInsights هو الحل الأسرع لجمع الأخبار واكتشاف المحتوى ومراقبة الوسائط لغرف الأخبار والصحفيين. لقد استخدمنا آلاف الصحفيين، الذين يستخدمونها يوميًا، لمواكبة المحتوى الذي يتفاعل معه العالم في الوقت الفعلي. في المتوسط، يحقق عملاء EzyInsights الجدد زيادة في المشاركة بنسبة 58% خلال 6 أشهر فقط. 86% من عم...
Truescope
truescope.com
Truescope هي خدمة مراقبة وقياس الوسائط الأسرع نموًا. يعرض Truescope رؤى الوسائط وذكاء الأعمال في الوقت الفعلي للمؤسسات حول العالم. وتتمثل مهمتها في الاستفادة من محتوى أفضل وبيانات أنظف وأحدث التقنيات لإعلام المشتركين بشكل أفضل من خلال تبسيط عملية مراقبة وتحليل الوسائط التي يحتاجها المتصلون المحترفون...
Wizikey
wizikey.com
ما هو ويزيكي؟ Wizikey هو برنامج لمراقبة الوسائط والعلاقات العامة. فهو يساعد الشركات في مراقبة الوسائط عبر الوسائط المختلفة جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات والرؤى حول الذكاء التنافسي وتوزيع البيانات الصحفية في جميع أنحاء العالم. كما أنه يساعد محترفي العلاقات العامة في العثور على المجموعة المناسبة من المرا...