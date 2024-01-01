برامج مراقبة وسائل الإعلام - التطبيقات الأكثر شعبية - ساحل العاج الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يوفر برنامج مراقبة الوسائط للمستخدمين موجزات إخبارية وتنبيهات في الوقت الفعلي يتم الحصول عليها من قنوات الوسائط المختلفة. تستخدم أقسام العلاقات العامة هذه الأدوات لمراقبة القنوات الإعلامية ذات الصلة بصناعتها، بالإضافة إلى قنوات العملاء وشركاء الأعمال. تساعد هذه الحلول الشركات في مراقبة الإشارات إلى علاماتها التجارية أو مديريها التنفيذيين في كل من منافذ الأخبار التقليدية والمنصات عبر الإنترنت، وتحليل اتجاهات التغطية الإعلامية، وتقييم فعالية حملات العلاقات العامة، وحماية سمعة العلامة التجارية من خلال معالجة الأزمات أو الدعاية السلبية بسرعة. يمكن لبرنامج مراقبة الوسائط منح الوصول إلى أنواع مختلفة من قنوات الوسائط. تشمل التغطية الإعلامية المطبوعة الصحف والمجلات والمجلات التجارية، في حين تشمل قنوات البث التلفزيون والإذاعة. تسهل العديد من أدوات مراقبة الوسائط أيضًا الوصول إلى المصادر عبر الإنترنت مثل مواقع الويب والمواقع الإخبارية والمدونات ومنصات الوسائط الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم عدد قليل من موفري مراقبة الوسائط بتوسيع خدماتهم لتتبع الإشارات في ملفات البودكاست.