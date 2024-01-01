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برامج مراقبة وسائل الإعلام - التطبيقات الأكثر شعبية - أندورا
يوفر برنامج مراقبة الوسائط للمستخدمين موجزات إخبارية وتنبيهات في الوقت الفعلي يتم الحصول عليها من قنوات الوسائط المختلفة. تستخدم أقسام العلاقات العامة هذه الأدوات لمراقبة القنوات الإعلامية ذات الصلة بصناعتها، بالإضافة إلى قنوات العملاء وشركاء الأعمال. تساعد هذه الحلول الشركات في مراقبة الإشارات إلى علاماتها التجارية أو مديريها التنفيذيين في كل من منافذ الأخبار التقليدية والمنصات عبر الإنترنت، وتحليل اتجاهات التغطية الإعلامية، وتقييم فعالية حملات العلاقات العامة، وحماية سمعة العلامة التجارية من خلال معالجة الأزمات أو الدعاية السلبية بسرعة. يمكن لبرنامج مراقبة الوسائط منح الوصول إلى أنواع مختلفة من قنوات الوسائط. تشمل التغطية الإعلامية المطبوعة الصحف والمجلات والمجلات التجارية، في حين تشمل قنوات البث التلفزيون والإذاعة. تسهل العديد من أدوات مراقبة الوسائط أيضًا الوصول إلى المصادر عبر الإنترنت مثل مواقع الويب والمواقع الإخبارية والمدونات ومنصات الوسائط الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يقوم عدد قليل من موفري مراقبة الوسائط بتوسيع خدماتهم لتتبع الإشارات في ملفات البودكاست.
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Feedly
feedly.com
Feedly (منمق كـ Feedly) هو تطبيق لتجميع الأخبار لمختلف متصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. وهي متاحة أيضًا كخدمة مستندة إلى السحابة. يقوم بتجميع موجزات الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر عبر الإنترنت ليتمكن المستخدم من تخصيصها ومشاركتها مع الآخرين. تم إصدار Feedly لأول مر...
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية و...
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
Critical Mention
criticalmention.com
خدمة مراقبة الوسائط الأفضل في فئتها للتلفزيون والراديو والأخبار والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات الاتصال بالوسائط الأكثر دقة في الصناعة.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
Awario
awario.com
ابدأ بمراقبة العلامة التجارية مجانًا! تتبع الإشارات على مصادر الويب، وقم بتحليل منافسيك، وراقب المؤثرين المتخصصين لديك، وابحث عن عملاء محتملين على الشبكات الاجتماعية!
Brand24
brand24.com
تمنحك Brand24 إمكانية الوصول الفوري إلى الإشارات المتعلقة بعلامتك التجارية عبر الويب.
Mention
mention.com
احصل على الأداة الشاملة التي تتيح لك الاستماع إلى جمهورك ونشر المشاركات المتميزة والرد على عملائك.
Dataminr
dataminr.com
يعتمد العملاء على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Dataminr للحصول على إشارات مبكرة للأحداث عالية التأثير والمخاطر الناشئة، للاستجابة بثقة وإدارة الأزمات بشكل أكثر فعالية
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
Diffbot
diffbot.com
بيانات الويب دون تجريف الويب. يمكنك الاستعلام عن تريليون قطعة من المحتوى المتصل عبر الويب أو استخراجها عند الطلب باستخدام Diffbot.
SentiOne
sentione.com
اكتشف الاستماع عبر الإنترنت القائم على الذكاء الاصطناعي ومستقبل أتمتة خدمة العملاء باستخدام روبوتات المحادثة وروبوتات الدردشة.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...
RadioKing
radioking.com
RadioKing هي المنصة الأولى لإنشاء وبث محطة الراديو الخاصة بك عبر الإنترنت. يقدم هذا الحل أيضًا خدمات متكاملة لدعم محطات الراديو في تطويرها الرقمي (موقع الويب، تطبيق الهاتف المحمول، مكبر الصوت المتصل، التلفزيون والسيارات). واليوم، تستضيف أكثر من 3000 محطة إذاعية في 170 دولة. تبحث دائمًا عن تحديات جدي...
Muck Rack
muckrack.com
استخدم Muck Rack للعثور على الصحفيين، والضغط من أجل قصتك، ومراقبة الأخبار والإبلاغ عن تأثير العلاقات العامة الخاصة بك. يمكن للصحفيين بناء ملفاتهم وتسريع حياتهم المهنية.
Contify
contify.com
Contify عبارة عن منصة للسوق والاستخبارات التنافسية تدعم الذكاء الاصطناعي لتتبع المعلومات حول المنافسين والعملاء وقطاعات الصناعة.
Spica Media
spica.media
نحن نقدم لك مراقبة شاملة لوسائل الإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو والأخبار عبر الإنترنت، مع تحليلات وتقارير قيمة لمساعدتك على تحسين أدائك.
Anewstip
anewstip.com
Anewstip عبارة عن منصة علاقات عامة شاملة تساعد رواد الأعمال ومحترفي العلاقات العامة والمسوقين في البحث عن جهات الاتصال الإعلامية ذات الصلة (الصحفيين والمحررين والمدونين والمؤثرين وما إلى ذلك)، وإنشاء قوائم الوسائط، وإرسال عروض شخصية أو نشرات صحفية مجمعة، والمراقبة عبر الإنترنت و يذكر تويتر. 1) رسائل...
Mediaboard
mediaboard.com
تأسست Mediaboard في عام 2015 بهدف تزويد عالم العلاقات العامة بأداة حديثة لتحليل البيانات والاستخبارات الإعلامية. يوفر التطبيق مراقبة الوسائط والتحليل التفصيلي ولوحات المعلومات والتقارير، بالإضافة إلى أرشيف الوسائط الغنية الذي يسهل العثور على المقالات القديمة. بالإضافة إلى هذه الميزات الكلاسيكية، يمك...
Webz.io
webz.io
Webz.io هو المزود الرائد لبيانات الويب المحددة آليًا. إنه يحول المجموعة الهائلة من بيانات الويب عبر شبكة الويب المفتوحة والمظلمة إلى خلاصات بيانات ويب منظمة، جاهزة للاستهلاك من قبل الأجهزة. باستخدام بيانات Webz.io، يمكن للمؤسسات والمطورين والمحللين الآن إطلاق العنان للإمكانات الخام لبيانات الويب.
Signal AI
signal-ai.com
في بحر من البيانات التي لا نهاية لها، يوفر Signal AI الوضوح لاتخاذ قرارات واثقة ومستنيرة. يتم استيعاب أكثر من 5 ملايين مقالة في منصة Signal AI يوميًا، عبر 226 سوقًا بـ 75 لغة لتوليد رؤى لاتخاذ القرار. • تمكين استراتيجية العلاقات العامة الخاصة بك - ارفع مستوى اتصالاتك، وابق في صدارة منحنى وسائل الإعل...
News Exposure
newsexposure.com
يوفر News Exposure مراقبة قوية وشاملة للبث التلفزيوني والإذاعي، ومراقبة الإنترنت، ومراقبة LexisNexis/Print، وذكاء الوسائط، وتحليل العلاقات العامة. نحن نقدم أيضًا حل قاعدة بيانات جهات اتصال الوسائط. أنشأت News Exposure مكانة حصرية في الصناعة من خلال الاحتفاظ بأرشيف دائم عالي الدقة يعود تاريخه إلى عام...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz عبارة عن منصة حائزة على جوائز لتحليلات الوسائط الاجتماعية والمشاركة، والتي يمكن نشرها بشكل فعال للاستماع والرد على المشاركات عبر الإنترنت التي أنشأتها العلامة التجارية وتقييم فعالية حملة تسويقية معينة. لا يساعد Locobuzz في "الاستماع" إلى وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، بل يساعد أيضًا في "التف...
NewsWhip Analytics
newswhip.com
فهم كيفية تفاعل الجمهور مع أي موضوع. قم بتحليل وإعداد تقارير عن أكثر من 7 سنوات من بيانات المشاركة العامة عبر الويب ووسائل التواصل الاجتماعي.
PeakMetrics
peakmetrics.com
جمع التغطية الإعلامية والإبلاغ عنها تلقائيًا. تقوم PeakMetrics باستخراج الرؤى وإنشاء بيانات قابلة للتنفيذ من ملايين مجموعات بيانات الوسائط غير المنظمة ومتعددة القنوات في الوقت الفعلي.
Uptime
uptime.com
حاول مجانا. تحقق من وقت التشغيل باستخدام أدوات مراقبة موقع الويب الحائزة على جوائز واحصل على إشعارات على الفور.
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia هي خدمة أخبار وبيانات مؤسسية، مدعومة من Financial Times Group وNikkei Inc. ويوفر الاشتراك في ScoutAsia بيانات وأخبار وسياقًا محدثًا لأكثر من 800000 شركة في أكثر من 20 دولة في شرق آسيا وجنوبها. آسيا والآسيان. تسمح قواعد البيانات الخاصة بها للمشتركين ببناء ملفات تعريفية تفصيلية للشركة، واكتس...
Realytics
realytics.io
تقوم Realytics بقياس الأداء الرقمي للحملات التلفزيونية وتضخيمه من خلال حلول التحليلات التلفزيونية والتلفزيون الآلي.
Metro Monitor
metromonitor.com
تقوم شركة Metro Monitor بمراقبة جميع وسائل الإعلام الخاصة بالعلاقات العامة ومحترفي اتصالات الشركات، مما يسمح لك بالوصول إلى قواعد بيانات مراقبة الأخبار الخاصة وابتكار خدمات قص الأخبار التلفزيونية وتحليل الوسائط.
SnapStream
snapstream.com
SnapStream هو منتج قوي لقص الفيديو قائم على السحابة، حيث يقوم بتسجيل ونسخ الفيديو المباشر ويجعل من السهل إنشاء اللحظات المهمة ومشاركتها. باستخدام Snapstream، يمكنك: - تسجيل ونسخ أي مصدر فيديو أو بث مباشر أو قناة تلفزيونية أو حدث مباشر - البحث الفوري في النصوص عبر تسجيلات متعددة عن المقاطع التي تساعد...
Determ
determ.com
Determ، المعروف سابقًا باسم Mediatoolkit، هو حل لمراقبة الوسائط عبر الإنترنت مدعوم بالذكاء الاصطناعي. فهو يساعد على اتخاذ قرارات أعمال أفضل استنادًا إلى رؤى المستهلك والمنافسين والسوق في الوقت الفعلي. يقوم Determ بتتبع الكلمات الرئيسية أو العبارات عبر أكثر من 100 مليون مصدر بأي لغة أو موقع لتحديد ال...
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill هي منصة استخبارات إعلامية رائدة في الوقت الفعلي. من خلال الجمع بين فريق Alex Northcott من المتخصصين المتمرسين في مجال العلاقات العامة والصناعة والتكنولوجيا المبتكرة، توفر Roxhill تحليلات الوسائط والبصيرة التي تحتاجها في سوق اليوم سريع الحركة.
Isentia
isentia.com
يوفر حل الذكاء الإعلامي من Isentia خدمة شاملة لمراقبة الوسائط والتحليلات والرؤى عبر الإنترنت والتلفزيون والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي والطباعة.
NewsWhip Spike
newswhip.com
مراقبة الوسائط في الوقت الحقيقي لفرق الاتصالات. اجمع بين موجزات محتوى الويب والمحتوى الاجتماعي في الوقت الفعلي وبيانات المشاركة العامة لتحديد المحتوى المهم والتنبؤ به
Fullintel
fullintel.com
تقدم Fullintel مزيجًا فريدًا من المواهب والأدوات والتكنولوجيا لمحترفي العلاقات العامة والاتصالات الذين يبحثون عن برامج وخدمات مراقبة وتحليل الوسائط المنسقة بخبرة. العلامات التجارية رفيعة المستوى مثل Johnson & Johnson، وIntuit، وBell Textron، وRoyal Caribbean International، وShell تثق في شركة Fullint...
Syften
syften.com
تصفية أفضل للأخبار الاجتماعية. مع عدم وجود حدود منخفضة بشكل مصطنع (100 فلتر تحت تصرفك)، وتنبيهات في الوقت الفعلي تقريبًا (أقل من دقيقة واحدة في معظم الحالات)، ودعم Slack، سيحصل فريق تسويق المحتوى الخاص بك على الميزة اللازمة لبناء حضور قوي.
Grabien
grabien.com
مقاطع إخبارية بأعلى جودة وبأقل سعر في الصناعة. تقدم Grabien مجموعة كاملة من الأدوات للمضيفين والمنتجين (التلفزيون والراديو والبودكاست) والشركات وشركات العلاقات العامة والشخصيات الإعلامية ومدمني الأخبار المتشددين فقط. أينما كنت في النظام البيئي الإخباري، لدينا الأدوات التي ستجعل حياتك أسهل! يمكن لـ G...
Newslit
newslit.co
Newslit هي أداة لرصد الأخبار والبحث من الجيل التالي لمحترفي العلاقات العامة والمستثمرين والباحثين والمسوقين ومندوبي المبيعات والمحامين وأصحاب الأعمال. نحن نتتبع باستمرار المجموعة الأكثر شمولاً من مصادر الأخبار المهمة وندمج الإشارات الاجتماعية من الآلاف من كبار المؤثرين في مجال الأعمال. نحن نقوم بمسح...
Factal
factal.com
توفر Factal للشركات الحقائق التي تحتاجها في الوقت الفعلي لحماية الأشخاص وتجنب الاضطرابات ودفع الأتمتة عند حدوث ما هو غير متوقع. تجمع Factal بين الاكتشاف السريع والتحقق الموثوق به في منصة واحدة، متفوقة على مصادر الأخبار العاجلة الأخرى. يستخدم الصحفيون ذوو الخبرة التعلم الآلي لتحديد الأحداث العالمية و...
TechNews
technews.io
تمنح TechNews شركات تكنولوجيا المعلومات فهمًا أعلى لمعدل الذكاء لما هو رائج في الفئات المعقدة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية السحابية والمزيد.
EzyInsights
ezyinsights.com
EzyInsights هو الحل الأسرع لجمع الأخبار واكتشاف المحتوى ومراقبة الوسائط لغرف الأخبار والصحفيين. لقد استخدمنا الآلاف من الصحفيين، الذين يستخدمونها يوميًا، لمواكبة المحتوى الذي يتفاعل معه العالم في الوقت الفعلي. في المتوسط، يحقق عملاء EzyInsights الجدد زيادة في التفاعل بنسبة 58% خلال 6 أشهر فقط. 86% م...
Brand Analytics
brandanalytics.ru
تحليلات العلامة التجارية هي نظام لرصد وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي. - الحصول على البيانات من جميع المصادر، وهي مواقع الشبكات الاجتماعية واستضافة الفيديو وخدمات الخرائط والقنوات العامة ومحادثات المراسلة ومراجعة مواقع الويب والمنتديات والمدونات والأسواق ووسائل الإعلام عبر الإنترنت والصحف والمجلات وا...
Truescope
truescope.com
Truescope هي خدمة مراقبة وقياس الوسائط الأسرع نموًا. يعرض Truescope رؤى الوسائط وذكاء الأعمال في الوقت الفعلي للمؤسسات حول العالم. وتتمثل مهمتها في الاستفادة من محتوى أفضل وبيانات أنظف وأحدث التقنيات لإعلام المشتركين بشكل أفضل من خلال تبسيط عملية مراقبة وتحليل الوسائط التي يحتاجها المتصلون المحترفون...
Managr
managr.ai
Managr هو مساعد الذكاء الاصطناعي لفرق التسويق والعلاقات العامة. إنه يبسط البحث والتفكير وإنشاء المحتوى والترويج للوسائط. جرب Managr مجانا! managr.ai/pricing
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics عبارة عن منصة ذكية متكاملة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. فهو يمكّنك من تتبع الإشارات إلى علامتك التجارية أو منتجك أو منافسيك على الويب بالكامل (المواقع الإخبارية والمنتديات والمدونات وأي موقع ويب آخر) والعديد من قنوات التواصل الاجتماعي، مثل TikTok وTwitter وInstagram وFacebook وRedd...
Wizikey
wizikey.com
ما هو ويزيكي؟ Wizikey هو برنامج لمراقبة الوسائط والعلاقات العامة. فهو يساعد الشركات في مراقبة الوسائط عبر الوسائط المختلفة جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات والرؤى حول الذكاء التنافسي وتوزيع البيانات الصحفية في جميع أنحاء العالم. كما أنه يساعد محترفي العلاقات العامة في العثور على المجموعة المناسبة من المرا...
Propel PRM
propelmypr.com
تعمل Propel PRM على إعادة تصور الوسائط المكتسبة باستخدام تقنية إدارة العلاقات العامة الخاصة بها. تتيح منصة PRM لمحترفي التسويق والاتصالات اكتشاف الوسائط المناسبة لعرض قصصهم، وإدارة العلاقات والحملات الإعلامية، ومراقبة التغطية ومشاركة صوت علامتهم التجارية، وقياس تأثير الأعمال بسهولة من الجهود الإعلام...
Newswire
newswire.com
Newswire هي شركة تكنولوجيا إعلامية توفر لعملائها خدمات توزيع البيانات الصحفية التي تساعد في بناء الوعي بالعلامة التجارية، وكسب الإشارات الإعلامية، وزيادة الظهور عبر الإنترنت، وتحسين أداء تحسين محركات البحث، وتحقيق المبيعات، والمزيد. بالإضافة إلى توزيع البيانات الصحفية ومُحسِّن البيانات الصحفية، تقدم...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive هي شريك عالمي لنجاح العلاقات العامة والاتصالات. من خلال العمل مع الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، فإننا نتفهم الضغوط التي تواجهها. مثل بناء علامة تجارية وسمعة قوية. أن نكون عيون مؤسستك وآذانها وضميرها. دعم C-suite والأعمال الأوسع ونجاحها. نحن نجمع بين علوم البيانات الرائدة في الصناعة م...
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث وال...
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاس...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
اكتشف تأثير العلاقات العامة عبر الإنترنت! راقب ما يقال عن علامتك التجارية، وأنشئ قصتك، وحدد جمهورك وأشركه وقم بتحليل النتائج.