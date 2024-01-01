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برامج استهداف الوسائط والمؤثرين - التطبيقات الأكثر شعبية - إريتريا
تعد برامج استهداف الوسائط والمؤثرين بمثابة أداة حيوية في مجال العلاقات العامة، حيث تساعد الشركات في تحديد الشخصيات الإعلامية التقليدية والشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين الذين يمارسون النفوذ في الصناعات الخاصة بهم والتعامل معهم. الهدف الأساسي من هذه البرامج هو تسهيل التعرف والتواصل مع الأفراد الذين تتوافق جماهيرهم مع اهتمامات منتجات الشركة أو رسائلها. يزود هذا البرنامج الشركات إما بقاعدة بيانات منسقة للمؤثرين ذوي الصلة أو بأدوات لاكتشاف الأصوات البارزة ضمن مجالات محددة من الخبرة. ومن خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيا، يمكن للشركات تحديد خبراء السوق المستعدين لتضخيم المحتوى الخاص بهم أو إنشاء محتوى جديد ذي صلة بعلامتهم التجارية. علاوة على ذلك، فإن برامج استهداف الوسائط والمؤثرين تكمل أدوات مراقبة الوسائط، وتقدم رؤى حول كيفية إدراك المتخصصين في مجال الإعلام لوجود العلامة التجارية. وهي تشترك في أرضية مشتركة مع برامج توزيع البيانات الصحفية، مما يسهل النشر المباشر للبيانات الصحفية إلى جهات الاتصال الإعلامية والمنصات ذات الصلة عبر الإنترنت.
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Meltwater
meltwater.com
تقدم شركة Meltwater، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الإعلامي، لمحترفي العلاقات العامة والاتصالات والتسويق ميزة المعلومات التي يحتاجون إليها للبقاء في المقدمة وحلًا واحدًا متكاملاً ليكونوا فعالين. باعتبارها الحل الشامل الوحيد للعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، تستخدم أكثر من 30.000 شركة وسائل ا...
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
BuzzSumo
buzzsumo.com
ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليارات مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 ...
Critical Mention
criticalmention.com
منصة العلاقات العامة والوسائط المكتسبة الأسرع والأكثر موثوقية والتي تتميز بمراقبة الوسائط العالمية وقاعدة بيانات جهات اتصال الوسائط والتحليلات القوية. يتم تحليل نتائج البحث بسهولة، وتحويلها إلى بيانات قابلة للتنفيذ ومشاركتها باستخدام مجموعة الوسائط المكتسبة الشاملة من Critical Mention. دعم العملاء 2...
Cision
cision.com
Cision Ltd. هي شركة علاقات عامة وبرمجيات إعلامية ومزودة خدمات. تأسست الشركة في جزر كايمان ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، إلينوي؛ مع العملاء في جميع أنحاء العالم. تم طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال الاندماج العكسي في يونيو 2017. بالإضافة إلى مجموعة برامج العلاقات العامة والوسائط المكتسبة كخدمة (SaaS...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream هو برنامج قائم على الويب يساعد أفضل المسوقين في العالم على الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم ومحتواهم لبناء الروابط والإثارة والعلامات التجارية.
Sourcery
sourcery.ai
الوصول إلى المزيد من العملاء. احصل على روابط خلفية عالية الجودة. توقف عن التساؤل عن كيفية الحصول على دعاية مجانية. يساعدك برنامجنا على كسب روابط خلفية عالية الجودة بنفسك. سهل جدًا، إنه مثل السحر. » زيادة الوعي بالعلامة التجارية » المزيد من حركة المرور الواردة والعملاء المحتملين » الإستراتيجية والتدر...
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
JustReachOut
justreachout.io
برامج وإرشادات للعلاقات العامة للحصول على العرض الذي تحتاجه لتنمية أعمالك. تواصل مع معرفة أن الصحفي مناسب لقصتك. يتيح لك برنامجنا العثور على الصحفيين والمنشورات والفرص الصحفية والبودكاست والروابط المعطلة الأكثر صلة حتى تتمكن من تقديم العروض بثقة. يدربك برنامج PR PRO الخاص بنا على استخدام أفضل الاستر...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...
Prezly
prezly.com
Prezly هي أداة شاملة لسرد القصص لفرق ووكالات العلاقات العامة الداخلية الحديثة. مع Prezly، يمكنك توفير الوقت في التعامل مع العديد من الأدوات القديمة مثل مستندات Word، والبريد الإلكتروني ذي النص العادي مع المرفقات الثقيلة، وجداول بيانات Excel التي تزداد طولًا. انشر البيانات الصحفية في غرف الأخبار ذات ...
Muck Rack
muckrack.com
يساعد Muck Rack المؤسسات على بناء الثقة وسرد القصص وإظهار قيمة الوسائط المكتسبة. نقوم بذلك من خلال برنامج إدارة العلاقات العامة الذي يجمع بين قاعدة بيانات الوسائط والترويج والمراقبة وإعداد التقارير لإنشاء تغطية صحفية وحماية سمعة العلامة التجارية وتعزيز أداء العلاقات العامة والتعاون. نحن نعمل مع أكثر...
Propel PRM
propelmypr.com
تقوم Propel PRM بإعادة تصور الوسائط المكتسبة باستخدام تقنية إدارة العلاقات العامة الخاصة بها. تتيح منصة PRM لمحترفي التسويق والاتصالات اكتشاف الوسائط المناسبة لعرض قصصهم، وإدارة العلاقات والحملات الإعلامية، ومراقبة التغطية ومشاركة صوت علامتهم التجارية، وقياس تأثير الأعمال بسهولة من الجهود الإعلامية ...
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
مع وجود أكثر من 130 مليون ملف شخصي في قاعدة البيانات الخاصة بنا من مواقع Instagram وTikTok وYouTube وBlogger، يعد NinjaOutreach أحد أفضل المدونين وبرامج التوعية بالتسويق المؤثر للعلامات التجارية عبر الإنترنت والمسوقين الرقميين والشركات الصغيرة المهتمة بتعزيز تواجدها عبر الإنترنت. تقدم Ninja مجموعة ك...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip عبارة عن منصة علاقات عامة شاملة تساعد رواد الأعمال ومحترفي العلاقات العامة والمسوقين في البحث عن جهات الاتصال الإعلامية ذات الصلة (الصحفيين والمحررين والمدونين والمؤثرين وما إلى ذلك)، وإنشاء قوائم الوسائط، وإرسال عروض شخصية أو نشرات صحفية مجمعة، والمراقبة عبر الإنترنت و يذكر تويتر. 1) رسائل...
Prowly
prowly.com
Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء لل...
Storiad
storiad.com
يساعد Storiad المؤلفين في تخطيط ونشر وإدارة حملات ترويج الكتب الرقمية للوصول إلى جمهور الكتاب المناسب لزيادة الوعي بالكتاب وزيادة مبيعات الكتب.
IGLeads.io
igleads.io
اكتشف فرصًا تجارية جديدة وتمكن من الوصول إلى كل مشتري على وجه الأرض باستخدام قاعدة بيانات Google العامة التي تكون في متناول يدك. استهدف العملاء المحتملين باستخدام علامات التصنيف والكلمات الرئيسية، وأبرم المزيد من الصفقات
Newswire
newswire.com
Newswire هي شركة تكنولوجيا إعلامية توفر لعملائها خدمات توزيع البيانات الصحفية التي تساعد في بناء الوعي بالعلامة التجارية، وكسب الإشارات الإعلامية، وزيادة الظهور عبر الإنترنت، وتحسين أداء تحسين محركات البحث، وتحقيق المبيعات، والمزيد. بالإضافة إلى توزيع البيانات الصحفية ومُحسِّن البيانات الصحفية، تقدم...
PressRush
pressrush.com
PressRush هو محرك بحث صحفي يقوم بمراقبة وسائل الإعلام بشكل مستمر ويقوم بتحديث الملفات الشخصية للمراسلين أثناء نشرهم لقصص جديدة.
Postaga
postaga.com
Postaga عبارة عن نظام أساسي مجاني لبناء الروابط الكل في واحد يساعدك على بناء الروابط والحصول على حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك بسهولة. بفضل أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقوم Postaga بكل شيء، بدءًا من تحليل المحتوى الخاص بك إلى إيجاد فرص التواصل إلى العثور على جهات الاتصال إلى إنشاء حملا...
PeakMetrics
peakmetrics.com
جمع التغطية الإعلامية والإبلاغ عنها تلقائيًا. تقوم PeakMetrics باستخراج الرؤى وإنشاء بيانات قابلة للتنفيذ من ملايين مجموعات بيانات الوسائط غير المنظمة ومتعددة القنوات في الوقت الفعلي.
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill هي منصة استخبارات إعلامية رائدة في الوقت الفعلي. من خلال الجمع بين فريق Alex Northcott من محترفي العلاقات العامة والصناعة المتمرسين مع التكنولوجيا المبتكرة، توفر Roxhill تحليلات الوسائط والبصيرة التي تحتاجها في سوق اليوم سريع الحركة.
Heepsy
heepsy.com
Heepsy عبارة عن منصة تسويق مؤثرة مصممة للعلامات التجارية والوكالات. يمكنك الوصول إلى ملايين الأشخاص المؤثرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الأدوات التي تحتاجها للعثور على الشخص المناسب لحملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. ابحث عن المؤثرين على Instagram وYouTube وTikTok. قم بتصفية بحثك حسب الموق...
Telum Media
telummedia.com
Telum Media عبارة عن منصة اتصالات إعلامية شاملة تعمل على إنشاء اتصالات بين العلاقات العامة وصناعات الإعلام عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
The Shelf
theshelf.com
The Shelf هو موقع يساعد المدونين المستقلين والمؤثرين الاجتماعيين على التواصل مع العلامات التجارية التي ترغب في التعاون.
PressPitch.io
presspitch.io
PressPitch.io هو برنامج علاقات عامة يعتمد على المجتمع. نحن نجمع الصحفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للتواصل والتعاون بشكل مباشر. إنه يوفر حلاً DIY للشركات الصغيرة لتسريع تواجدها الإعلامي ومساعدة الصحفيين على إجراء مقابلات واستطلاعات سريعة أثناء التنقل. أظهر أقل لتسريع تواجدهم الإعلا...
PodSeeker
podseeker.co
Podseeker هي قاعدة بيانات وسائط بودكاستية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. نحن نساعد مستخدمينا على التنقل في مشهد "الوسائط الجديدة" ونوفر لهم الأدوات اللازمة لمساعدتهم في الحجز على ملفات البودكاست كضيف.
OnePitch
onepitch.co
تخلص من التخمين في استراتيجية الوسائط المكتسبة. توفر تقنية المطابقة في OnePitch قائمة وسائط دقيقة لكل عرض تقديمي، مما يسهل على فريقك جذب الاهتمام وتأمين المواضع وزيادة تقارب العلامة التجارية. حقق النتائج بشكل أسرع باستخدام OnePitch.
Wizikey
wizikey.com
ما هو ويزيكي؟ Wizikey هو برنامج لمراقبة الوسائط والعلاقات العامة. فهو يساعد الشركات في مراقبة الوسائط عبر الوسائط المختلفة جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات والرؤى حول الذكاء التنافسي وتوزيع البيانات الصحفية في جميع أنحاء العالم. كما أنه يساعد محترفي العلاقات العامة في العثور على المجموعة المناسبة من المرا...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive هي شريك عالمي لنجاح العلاقات العامة والاتصالات. من خلال العمل مع الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، فإننا نتفهم الضغوط التي تواجهها. مثل بناء علامة تجارية وسمعة قوية. أن نكون عيون مؤسستك وآذانها وضميرها. دعم C-suite والأعمال الأوسع ونجاحها. نحن نجمع بين علوم البيانات الرائدة في الصناعة م...
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث وال...
Tagger Media
taggermedia.com
لقد أحدث Tagger من Sprout Social ثورة في صناعة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبعض من أكبر العلامات التجارية والوكالات اليوم، بما في ذلك Omnicom وHavas Media وRalph Lauren وKetchum وSocial Chain وSpindrift وTakumi وValvoline وDolce & Gabbana. تسمح منصة الذكاء الاجتماعي المبنية على البيانات للمس...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
تأسست Mynewsdesk في عام 2003، وتقدم حلاً رقميًا حديثًا للعلاقات العامة للشركات للتعامل مع الصحفيين والمؤثرين والعملاء وأصحاب المصلحة المهمين الآخرين. تعمل منصة العلاقات العامة الشاملة على تسهيل إنشاء وتوزيع الأخبار والمحتوى ومراقبة ما يقال في الصناعة ووسائل الإعلام بالإضافة إلى تتبع النتائج وقياسها....