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برامج استهداف الوسائط والمؤثرين - التطبيقات الأكثر شعبية - بنغلاديش

تعد برامج استهداف الوسائط والمؤثرين بمثابة أداة حيوية في مجال العلاقات العامة، حيث تساعد الشركات في تحديد الشخصيات الإعلامية التقليدية والشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونين الذين يمارسون النفوذ في الصناعات الخاصة بهم والتعامل معهم. الهدف الأساسي من هذه البرامج هو تسهيل التعرف والتواصل مع الأفراد الذين تتوافق جماهيرهم مع اهتمامات منتجات الشركة أو رسائلها. يزود هذا البرنامج الشركات إما بقاعدة بيانات منسقة للمؤثرين ذوي الصلة أو بأدوات لاكتشاف الأصوات البارزة ضمن مجالات محددة من الخبرة. ومن خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيا، يمكن للشركات تحديد خبراء السوق المستعدين لتضخيم المحتوى الخاص بهم أو إنشاء محتوى جديد ذي صلة بعلامتهم التجارية. علاوة على ذلك، فإن برامج استهداف الوسائط والمؤثرين تكمل أدوات مراقبة الوسائط، وتقدم رؤى حول كيفية إدراك المتخصصين في مجال الإعلام لوجود العلامة التجارية. وهي تشترك في أرضية مشتركة مع برامج توزيع البيانات الصحفية، مما يسهل النشر المباشر للبيانات الصحفية إلى جهات الاتصال الإعلامية والمنصات ذات الصلة عبر الإنترنت.

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BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليار مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 طن...

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

خدمة مراقبة الوسائط الأفضل في فئتها للتلفزيون والراديو والأخبار والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات الاتصال بالوسائط الأكثر دقة في الصناعة.

Cision

Cision

cision.com

Cision Ltd. هي شركة علاقات عامة وبرمجيات إعلامية ومزودة خدمات. تأسست الشركة في جزر كايمان ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، إلينوي؛ مع العملاء في جميع أنحاء العالم. تم طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال الدمج العكسي في يونيو 2017. بالإضافة إلى مجموعة برامج العلاقات العامة والوسائط المكتسبة كخدمة (SaaS) ا...

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream هو برنامج قائم على الويب يساعد أفضل المسوقين في العالم على الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم ومحتواهم لبناء الروابط والإثارة والعلامات التجارية.

Sourcery

Sourcery

sourcery.ai

الوصول إلى المزيد من العملاء. احصل على روابط خلفية عالية الجودة. توقف عن التساؤل عن كيفية الحصول على دعاية مجانية. يساعدك برنامجنا على كسب روابط خلفية عالية الجودة بنفسك. سهل جدًا، إنه مثل السحر. » زيادة الوعي بالعلامة التجارية » المزيد من حركة المرور الواردة والعملاء المحتملين » الإستراتيجية والتدر...

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.

JustReachOut

JustReachOut

justreachout.io

برامج وإرشادات للعلاقات العامة للحصول على العرض الذي تحتاجه لتنمية أعمالك. تواصل مع معرفة أن الصحفي مناسب لقصتك. يتيح لك برنامجنا العثور على الصحفيين والمنشورات والفرص الصحفية والبودكاست والروابط المعطلة الأكثر صلة حتى تتمكن من العرض بثقة. يدربك برنامج PR PRO الخاص بنا على استخدام أفضل الاستراتيجيات...

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly هي منصة لسرد القصص تساعد المؤسسات على نشر قصصها وتوزيعها وامتلاكها بهدف جذب المعجبين.

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

استخدم Muck Rack للعثور على الصحفيين، والضغط من أجل قصتك، ومراقبة الأخبار والإبلاغ عن تأثير العلاقات العامة الخاصة بك. يمكن للصحفيين بناء ملفاتهم وتسريع حياتهم المهنية.

Anewstip

Anewstip

anewstip.com

Anewstip عبارة عن منصة علاقات عامة شاملة تساعد رواد الأعمال ومحترفي العلاقات العامة والمسوقين في البحث عن جهات الاتصال الإعلامية ذات الصلة (الصحفيين والمحررين والمدونين والمؤثرين وما إلى ذلك)، وإنشاء قوائم الوسائط، وإرسال عروض شخصية أو نشرات صحفية مجمعة، والمراقبة عبر الإنترنت و يذكر تويتر. 1) رسائل...

Propel PRM

Propel PRM

propelmypr.com

تعمل Propel PRM على إعادة تصور الوسائط المكتسبة باستخدام تقنية إدارة العلاقات العامة الخاصة بها. تتيح منصة PRM لمحترفي التسويق والاتصالات اكتشاف الوسائط المناسبة لعرض قصصهم، وإدارة العلاقات والحملات الإعلامية، ومراقبة التغطية ومشاركة صوت علامتهم التجارية، وقياس تأثير الأعمال بسهولة من الجهود الإعلام...

Storiad

Storiad

storiad.com

يساعد Storiad المؤلفين على تخطيط ونشر وإدارة حملات ترويج الكتب الرقمية للوصول إلى جمهور الكتاب المناسب لزيادة الوعي بالكتاب وزيادة مبيعات الكتب.

NinjaOutreach

NinjaOutreach

ninjaoutreach.com

مع وجود أكثر من 130 مليون ملف شخصي في قاعدة البيانات الخاصة بنا من مواقع Instagram وTikTok وYouTube وBlogger، يعد NinjaOutreach أحد أفضل المدونين وبرامج التوعية بالتسويق المؤثر للعلامات التجارية عبر الإنترنت والمسوقين الرقميين والشركات الصغيرة المهتمة بتعزيز تواجدها عبر الإنترنت. تقدم Ninja مجموعة ك...

Prowly

Prowly

prowly.com

Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد ​​القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء لل...

Postaga

Postaga

postaga.com

يمكنك توليد المزيد من العملاء المحتملين، وبناء العلاقات، والحصول على روابط خلفية من خلال منصة فعالة وسهلة وباردة للبريد الإلكتروني والتواصل مع المبيعات.

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

جمع التغطية الإعلامية والإبلاغ عنها تلقائيًا. تقوم PeakMetrics باستخراج الرؤى وإنشاء بيانات قابلة للتنفيذ من ملايين مجموعات بيانات الوسائط غير المنظمة ومتعددة القنوات في الوقت الفعلي.

IGLeads.io

IGLeads.io

igleads.io

اكتشف فرصًا تجارية جديدة وتمكن من الوصول إلى كل مشتري على وجه الأرض باستخدام قاعدة بيانات Google العامة التي تكون في متناول يدك. استهدف العملاء المحتملين باستخدام علامات التصنيف والكلمات الرئيسية، وأبرم المزيد من الصفقات

Roxhill Media

Roxhill Media

roxhillmedia.com

Roxhill هي منصة استخبارات إعلامية رائدة في الوقت الفعلي. من خلال الجمع بين فريق Alex Northcott من المتخصصين المتمرسين في مجال العلاقات العامة والصناعة والتكنولوجيا المبتكرة، توفر Roxhill تحليلات الوسائط والبصيرة التي تحتاجها في سوق اليوم سريع الحركة.

Heepsy

Heepsy

heepsy.com

ابحث عن المؤثرين في ثوانٍ. الوصول الفوري إلى المؤثرين على Instagram وYoutube وTiktok وTwitch حسب الموقع والفئة. تحليل جمهورهم والاتصال بهم.

PressRush

PressRush

pressrush.com

قم بتعزيز حملات العلاقات العامة الخاصة بك باستخدام PressRush قاعدة بيانات الاتصال بوسائل الإعلام، وقوائم الوسائط، والبحث عن الصحفيين للعلاقات العامة

Telum Media

Telum Media

telummedia.com

Telum Media عبارة عن منصة اتصالات إعلامية شاملة تعمل على إنشاء اتصالات بين صناعات العلاقات العامة والإعلام عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

The Shelf

The Shelf

theshelf.com

The Shelf هو موقع يساعد المدونين المستقلين والمؤثرين الاجتماعيين على التواصل مع العلامات التجارية التي ترغب في التعاون.

PressPitch.io

PressPitch.io

presspitch.io

PressPitch.io هو برنامج علاقات عامة يعتمد على المجتمع. نحن نجمع الصحفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للتواصل والتعاون بشكل مباشر. إنه يوفر حلاً DIY للشركات الصغيرة لتسريع تواجدها الإعلامي ومساعدة الصحفيين على إجراء مقابلات واستطلاعات سريعة أثناء التنقل. أظهر أقل لتسريع تواجدهم الإعلا...

PodSeeker

PodSeeker

podseeker.co

Podseeker هي قاعدة بيانات وسائط بودكاستية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. نحن نساعد مستخدمينا على التنقل في مشهد "الوسائط الجديدة" ونوفر لهم الأدوات اللازمة لمساعدتهم في الحجز على ملفات البودكاست كضيف.

OnePitch

OnePitch

onepitch.co

تخلص من التخمين في استراتيجية الوسائط المكتسبة. توفر تقنية المطابقة في OnePitch قائمة وسائط دقيقة لكل عرض تقديمي، مما يسهل على فريقك جذب الاهتمام وتأمين المواضع وزيادة تقارب العلامة التجارية. حقق النتائج بشكل أسرع باستخدام OnePitch.

Wizikey

Wizikey

wizikey.com

ما هو ويزيكي؟ Wizikey هو برنامج لمراقبة الوسائط والعلاقات العامة. فهو يساعد الشركات في مراقبة الوسائط عبر الوسائط المختلفة جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات والرؤى حول الذكاء التنافسي وتوزيع البيانات الصحفية في جميع أنحاء العالم. كما أنه يساعد محترفي العلاقات العامة في العثور على المجموعة المناسبة من المرا...

Newswire

Newswire

newswire.com

Newswire هي شركة تكنولوجيا إعلامية توفر لعملائها خدمات توزيع البيانات الصحفية التي تساعد في بناء الوعي بالعلامة التجارية، وكسب الإشارات الإعلامية، وزيادة الظهور عبر الإنترنت، وتحسين أداء تحسين محركات البحث، وتحقيق المبيعات، والمزيد. بالإضافة إلى توزيع البيانات الصحفية ومُحسِّن البيانات الصحفية، تقدم...

Onclusive

Onclusive

onclusive.com

Onclusive هي شريك عالمي لنجاح العلاقات العامة والاتصالات. من خلال العمل مع الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، فإننا نتفهم الضغوط التي تواجهها. مثل بناء علامة تجارية وسمعة قوية. أن نكون عيون مؤسستك وآذانها وضميرها. دعم C-suite والأعمال الأوسع ونجاحها. نحن نجمع بين علوم البيانات الرائدة في الصناعة م...

Notified

Notified

notified.com

توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث وال...

Tagger Media

Tagger Media

taggermedia.com

لقد أحدث Tagger by Sprout Social ثورة في صناعة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبعض من أكبر العلامات التجارية والوكالات اليوم، بما في ذلك Omnicom وHavas Media وRalph Lauren وKetchum وSocial Chain وSpindrift وTakumi وValvoline وDolce & Gabbana. تسمح منصة الذكاء الاجتماعي المبنية على البيانات للمس...

Mynewdesk

Mynewdesk

mynewsdesk.com

اكتشف تأثير العلاقات العامة عبر الإنترنت! راقب ما يقال عن علامتك التجارية، وأنشئ قصتك، وحدد جمهورك وأشركه وقم بتحليل النتائج.

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