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برامج السوق - التطبيقات الأكثر شعبية

يتيح برنامج Marketplace، المعروف أيضًا باسم الأسواق متعددة البائعين، للمستخدمين إنشاء وإدارة واجهات المتاجر الرقمية التي تتميز بقوائم المنتجات والخدمات من بائعين متعددين. تعمل هذه الأدوات على تبسيط العملية الكاملة لإنشاء سوق عبر الإنترنت واستضافته وإدارته، مما يغطي كل شيء بدءًا من تصميم موقع الويب وحتى التواصل مع البائعين والشحن. في حين أن برامج السوق تشبه منصات التجارة الإلكترونية من حيث أنها تسهل إنشاء وإدارة واجهات المتاجر الرقمية، إلا أن هناك اختلافًا رئيسيًا: منصات التجارة الإلكترونية مصممة لبائع واحد، في حين تعمل منصات التجارة الإلكترونية متعددة البائعين كمنصة رقمية. السوق. تتوفر بعض منتجات برمجيات السوق كمنصات مستقلة، في حين يتم تقديم البعض الآخر حصريًا، أو كخيار، كمكونات إضافية لأنظمة إدارة محتوى الويب الأخرى.

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AppDirect

AppDirect

appdirect.com

AppDirect هو تطبيق ويب مجاني لإدارة التطبيقات التجارية بسهولة وأمان من أي مكان، مما يسهل على الشركات إدارة اشتراكاتها وعملياتها.

NuORDER

NuORDER

nuorder.com

NuORDER هو تطبيق تسوق إلكتروني B2B يسهل عملية البيع والشراء بين العلامات التجارية وتجار التجزئة عبر الإنترنت.

Sellr Ecommerce

Sellr Ecommerce

sellr.com

يمكنك تطبيق Sellr إنشاء متجر إلكتروني بسهولة، إدارة المخزون، قبول المدفوعات، والتواصل مع العملاء.

Tradly

Tradly

tradly.app

Tradly هو تطبيق لا يتطلب برمجة لإنشاء وإدارة أسواق التجارة الإلكترونية بسهولة، ويتيح تخصيص التصاميم وإطلاق المواقع بنقرة واحدة.

Convictional

Convictional

convictional.com

تساعد تطبيق Convictional تجار التجزئة في إطلاق برامج جديدة مثل البيع المباشر والتجارة الإلكترونية، مع توفير شبكة من الموردين لعمليات التوريد والتعامل.

Labra

Labra

labra.io

لابرا هو منصة لإدارة التجارة السحابية، تساعد الشركاء والمستشارين على البيع بكفاءة وزيادة الإيرادات من خلال أسواق السحاب.

BoxFox

BoxFox

boxfox.com

تطبيق BoxFox هو سوق إلكتروني يتيح لتجار التجزئة الصغار تقييم وبيع مخزونهم الزائد لتجار الجملة المعتمدين.

Logicbroker

Logicbroker

logicbroker.com

Logicbroker هي منصة تجارة متعددة الموردين تسهل التكامل وأتمتة العمليات التجارية في إدارة سلسلة التوريد والتجارة الإلكترونية.

Shipturtle

Shipturtle

shipturtle.com

تطبيق ShipTurtle يمكن الشركات من تحويل متجرهم الإلكتروني إلى سوق متعدد البائعين بسهولة، مع إدارة شاملة للطلبات والعمولات.

Arcadier

Arcadier

arcadier.com

Arcadier هو تطبيق لإنشاء وإدارة الأسواق عبر الإنترنت، يدعم نماذج B2B و B2C، مما يسهل على المستخدمين إنشاء أسواق بسهولة دون معرفة تقنية متقدمة.

Kreezalid

Kreezalid

kreezalid.com

Kreezalid هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء أسواق إلكترونية بسهولة وسرعة، بدون الحاجة لمعرفات فنية معقدة.

Sharetribe

Sharetribe

sharetribe.com

Sharetribe هو تطبيق يساعد المستخدمين على بناء أسواق عبر الإنترنت وإدارتها بسهولة، مع ميزات لمعالجة المدفوعات وتخصيص السوق.

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