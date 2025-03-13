برامج السوق - التطبيقات الأكثر شعبية

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يتيح برنامج Marketplace، المعروف أيضًا باسم الأسواق متعددة البائعين، للمستخدمين إنشاء وإدارة واجهات المتاجر الرقمية التي تتميز بقوائم المنتجات والخدمات من بائعين متعددين. تعمل هذه الأدوات على تبسيط العملية الكاملة لإنشاء سوق عبر الإنترنت واستضافته وإدارته، مما يغطي كل شيء بدءًا من تصميم موقع الويب وحتى التواصل مع البائعين والشحن. في حين أن برامج السوق تشبه منصات التجارة الإلكترونية من حيث أنها تسهل إنشاء وإدارة واجهات المتاجر الرقمية، إلا أن هناك اختلافًا رئيسيًا: منصات التجارة الإلكترونية مصممة لبائع واحد، في حين تعمل منصات التجارة الإلكترونية متعددة البائعين كمنصة رقمية. السوق. تتوفر بعض منتجات برمجيات السوق كمنصات مستقلة، في حين يتم تقديم البعض الآخر حصريًا، أو كخيار، كمكونات إضافية لأنظمة إدارة محتوى الويب الأخرى.
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AppDirect
appdirect.com
AppDirect هو تطبيق ويب مجاني لإدارة التطبيقات التجارية بسهولة وأمان من أي مكان، مما يسهل على الشركات إدارة اشتراكاتها وعملياتها.
NuORDER
nuorder.com
NuORDER هو تطبيق تسوق إلكتروني B2B يسهل عملية البيع والشراء بين العلامات التجارية وتجار التجزئة عبر الإنترنت.
Sellr Ecommerce
sellr.com
يمكنك تطبيق Sellr إنشاء متجر إلكتروني بسهولة، إدارة المخزون، قبول المدفوعات، والتواصل مع العملاء.
Tradly
tradly.app
Tradly هو تطبيق لا يتطلب برمجة لإنشاء وإدارة أسواق التجارة الإلكترونية بسهولة، ويتيح تخصيص التصاميم وإطلاق المواقع بنقرة واحدة.
Convictional
convictional.com
تساعد تطبيق Convictional تجار التجزئة في إطلاق برامج جديدة مثل البيع المباشر والتجارة الإلكترونية، مع توفير شبكة من الموردين لعمليات التوريد والتعامل.
Labra
labra.io
لابرا هو منصة لإدارة التجارة السحابية، تساعد الشركاء والمستشارين على البيع بكفاءة وزيادة الإيرادات من خلال أسواق السحاب.
BoxFox
boxfox.com
تطبيق BoxFox هو سوق إلكتروني يتيح لتجار التجزئة الصغار تقييم وبيع مخزونهم الزائد لتجار الجملة المعتمدين.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker هي منصة تجارة متعددة الموردين تسهل التكامل وأتمتة العمليات التجارية في إدارة سلسلة التوريد والتجارة الإلكترونية.
Shipturtle
shipturtle.com
تطبيق ShipTurtle يمكن الشركات من تحويل متجرهم الإلكتروني إلى سوق متعدد البائعين بسهولة، مع إدارة شاملة للطلبات والعمولات.
Arcadier
arcadier.com
Arcadier هو تطبيق لإنشاء وإدارة الأسواق عبر الإنترنت، يدعم نماذج B2B و B2C، مما يسهل على المستخدمين إنشاء أسواق بسهولة دون معرفة تقنية متقدمة.
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء أسواق إلكترونية بسهولة وسرعة، بدون الحاجة لمعرفات فنية معقدة.
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe هو تطبيق يساعد المستخدمين على بناء أسواق عبر الإنترنت وإدارتها بسهولة، مع ميزات لمعالجة المدفوعات وتخصيص السوق.
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