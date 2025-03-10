برامج السوق - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Convictional

convictional.com

تساعد Convictional تجار التجزئة القائمين على إطلاق برامج جديدة للبيع المتبادل والدروبشيب والسوق. يتم استخدام منصتنا من قبل تجار التجزئة لتحديد المصدر والتعامل مع أي مورد، بما في ذلك شبكتنا التي تضم أكثر من 5000 من بائعي دروبشيبينغ المنسقين. ينضم عملاؤنا إلى العلامات التجارية في أقل من يوم واحد من خلال عمليات التكامل مع Shopify وMagento 2 وBigCommerce وWooCommerce، بالإضافة إلى تحميلات CSV ودعم تبادل البيانات الإلكترونية (EDI). بالنسبة لتجار التجزئة المؤهلين، سنعمل مع فريقك لتحديد العلامات التجارية والفئات التي سيحبها عملاؤك، مع ضمان استيفائها لمعايير التنظيم ومتطلبات العمل الخاصة بك. شركات مثل Indigo، وHarry Rosen، وThe Fascination، وHD Supply، وScandiborn وغيرها تستخدم منصتنا للانضمام إلى العلامات التجارية الجديدة وإسقاطها وإطلاق فئات جديدة. يشهد عملاؤنا انخفاضًا في أوقات الإعداد، ونموًا أسرع في التشكيلة، وانخفاضًا في عدد الموظفين المخصصين للموردين، كل ذلك مع زيادة المبيعات عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع الإدانة