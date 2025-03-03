برامج السوق - التطبيقات الأكثر شعبية - تايوان

NuORDER

nuorder.com

تقدم NuORDER حلاً متكاملاً للتجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) مزودًا بجميع الأدوات التي تحتاجها العلامات التجارية والمشترون للشراء والبيع والتعاون عبر الإنترنت. تعمل صالات العرض الافتراضية والكتالوجات الرقمية وجداول البيانات لدينا على تمكين العلامات التجارية من إضفاء الحيوية على منتجاتها عبر الإنترنت وتوفير تجربة شراء غامرة باستخدام الصور ومقاطع الفيديو ونقاط الاتصال القابلة للتسوق بزاوية 360 درجة. يحظى برنامجنا على مستوى المؤسسات بثقة العلامات التجارية الرائدة في العالم لتقديم تجربة بيع بالجملة سلسة وأكثر تعاونية. نحن نربط أكثر من 3000 علامة تجارية و500000 بائع تجزئة، وندعم آلاف المواعيد في السوق كل عام ونعالج ما يزيد عن 38 مليار دولار من الطلبات على مستوى العالم. صالات العرض الافتراضية: اعرض منتجاتك وقدم تجربة شراء مقنعة عبر الإنترنت وفريدة من نوعها مثل علامتك التجارية باستخدام نقاط الاتصال القابلة للتسوق والصور بزاوية 360 درجة ومقاطع الفيديو الديناميكية. مدفوعات NuORDER: تقديم حل المدفوعات الأول المصمم خصيصًا للبيع بالجملة. بفضل المرونة التي توفرها تجارب النقر للشراء والدفع لاحقًا، يمكن للعلامات التجارية إدارة المدفوعات لكل من الطلبات الفورية أو الطلبات المسبقة، دون المخاطرة بالتأخير أو الطلبات الملغاة المرتبطة بعملية الفواتير التقليدية. شراكات البيع بالتجزئة الحصرية: نتعاون حاليًا مع Nordstrom وBloomingdales وSaks Fifth Ave وGrassroots Outdoor Alliance لدعم عملية التخطيط والشراء للتشكيلة المرئية. والنتيجة هي عملية سوق أكثر تمكينًا وكفاءة. المعارض التجارية الرقمية: من Magic إلى أسبوع الموضة في نيويورك، NuORDER هو السوق عبر الإنترنت الذي يدعم أكبر فعاليات الموضة والملابس والفعاليات الخارجية في العالم. قم بتوسيع نطاق وصولك والارتقاء بأعمال البيع بالجملة الخاصة بك إلى مستوى أبعد من خلال شبكة المعارض التجارية الرقمية الحصرية لدينا. للحصول على العرض التوضيحي، يرجى زيارة: https://www.nuorder.com/