برامج السوق - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر سليمان

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يتيح برنامج Marketplace، المعروف أيضًا باسم الأسواق متعددة البائعين، للمستخدمين إنشاء وإدارة واجهات المتاجر الرقمية التي تتميز بقوائم المنتجات والخدمات من بائعين متعددين. تعمل هذه الأدوات على تبسيط العملية الكاملة لإنشاء سوق عبر الإنترنت واستضافته وإدارته، مما يغطي كل شيء بدءًا من تصميم موقع الويب وحتى التواصل مع البائعين والشحن. في حين أن برامج السوق تشبه منصات التجارة الإلكترونية من حيث أنها تسهل إنشاء وإدارة واجهات المتاجر الرقمية، إلا أن هناك اختلافًا رئيسيًا: منصات التجارة الإلكترونية مصممة لبائع واحد، في حين تعمل منصات التجارة الإلكترونية متعددة البائعين كمنصة رقمية. السوق. تتوفر بعض منتجات برمجيات السوق كمنصات مستقلة، في حين يتم تقديم البعض الآخر حصريًا، أو كخيار، كمكونات إضافية لأنظمة إدارة محتوى الويب الأخرى.
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AppDirect
appdirect.com
AppDirect هو تطبيق مجاني قائم على الويب. يتيح لك استخدام تطبيقات الأعمال وإدارتها في موقع واحد بسيط وآمن، ومن أي مكان.
Convictional
convictional.com
تساعد Convictional تجار التجزئة القائمين على إطلاق برامج جديدة للبيع المتبادل والدروبشيب والسوق. يتم استخدام منصتنا من قبل تجار التجزئة لتحديد المصدر والتعامل مع أي مورد، بما في ذلك شبكتنا التي تضم أكثر من 5000 من بائعي دروبشيبينغ المنسقين. ينضم عملاؤنا إلى العلامات التجارية في أقل من يوم واحد من خلال عمليات التكامل مع Shopify وMagento 2 وBigCommerce وWooCommerce، بالإضافة إلى تحميلات CSV ودعم تبادل البيانات الإلكترونية (EDI). بالنسبة لتجار التجزئة المؤهلين، سنعمل مع فريقك لتحديد العلامات التجارية والفئات التي سيحبها عملاؤك، مع ضمان استيفائها لمعايير التنظيم ومتطلبات العمل الخاصة بك. شركات مثل Indigo، وHarry Rosen، وThe Fascination، وHD Supply، وScandiborn وغيرها تستخدم منصتنا للانضمام إلى العلامات التجارية الجديدة وإسقاطها وإطلاق فئات جديدة. يشهد عملاؤنا انخفاضًا في أوقات الإعداد، ونموًا أسرع في التشكيلة، وانخفاضًا في عدد الموظفين المخصصين للموردين، كل ذلك مع زيادة المبيعات عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع الإدانة
Shipturtle
shipturtle.com
حول متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك إلى سوق في دقائق! حقق نموًا بمقدار 10 أضعاف من خلال تأهيل 100 من البائعين وكسب العمولة على مبيعاتهم. أكمل مجموعة منتجاتك وكن رائدًا في الصناعة. المخزون صفر. تكلفة التسويق صفر. رأسا على عقب غير محدود. التثبيت على Shopify يحظى Shipturtle بثقة أكثر من 1000 سوق وعلامة تجارية D2C في جميع أنحاء العالم...
NuORDER
nuorder.com
تقدم NuORDER حلاً متكاملاً للتجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) مزودًا بجميع الأدوات التي تحتاجها العلامات التجارية والمشترون للشراء والبيع والتعاون عبر الإنترنت. تعمل صالات العرض الافتراضية والكتالوجات الرقمية وجداول البيانات لدينا على تمكين العلامات التجارية من إضفاء الحيوية على منتجاتها عبر الإنترنت وتوفير تجربة شراء غامرة باستخدام الصور ومقاطع الفيديو ونقاط الاتصال القابلة للتسوق بزاوية 360 درجة. يحظى برنامجنا على مستوى المؤسسات بثقة العلامات التجارية الرائدة في العالم لتقديم تجربة بيع بالجملة سلسة وأكثر تعاونية. نحن نربط أكثر من 3000 علامة تجارية و500000 بائع تجزئة، وندعم آلاف المواعيد في السوق كل عام ونعالج ما يزيد عن 38 مليار دولار من الطلبات على مستوى العالم. صالات العرض الافتراضية: اعرض منتجاتك وقدم تجربة شراء مقنعة عبر الإنترنت وفريدة من نوعها مثل علامتك التجارية باستخدام نقاط الاتصال القابلة للتسوق والصور بزاوية 360 درجة ومقاطع الفيديو الديناميكية. مدفوعات NuORDER: تقديم حل المدفوعات الأول المصمم خصيصًا للبيع بالجملة. بفضل المرونة التي توفرها تجارب النقر للشراء والدفع لاحقًا، يمكن للعلامات التجارية إدارة المدفوعات لكل من الطلبات الفورية أو الطلبات المسبقة، دون المخاطرة بالتأخير أو الطلبات الملغاة المرتبطة بعملية الفواتير التقليدية. شراكات البيع بالتجزئة الحصرية: نتعاون حاليًا مع Nordstrom وBloomingdales وSaks Fifth Ave وGrassroots Outdoor Alliance لدعم عملية التخطيط والشراء للتشكيلة المرئية. والنتيجة هي عملية سوق أكثر تمكينًا وكفاءة. المعارض التجارية الرقمية: من Magic إلى أسبوع الموضة في نيويورك، NuORDER هو السوق عبر الإنترنت الذي يدعم أكبر فعاليات الموضة والملابس والفعاليات الخارجية في العالم. قم بتوسيع نطاق وصولك والارتقاء بأعمال البيع بالجملة الخاصة بك إلى مستوى أبعد من خلال شبكة المعارض التجارية الرقمية الحصرية لدينا. للحصول على العرض التوضيحي، يرجى زيارة: https://www.nuorder.com/
Labra
labra.io
Labra هي أول منصة لإدارة التجارة السحابية الموزعة في العالم والتي تمكن موردي البرامج المستقلين والشركاء الاستشاريين من البيع المشترك بشكل أكثر كفاءة مع المتوسعين السحابيين، وتحقيق المزيد من الإيرادات من خلال الأسواق السحابية. تتيح منصة Labra اتباع نهج هندسي صفري لإدراج أعمالك في Cloud Marketplace ودمجها وإدارتها. تعمل منصتنا على جلب جميع البيانات إلى نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك، حتى يتمكن فريق المبيعات لديك من التركيز على تنمية أعمالك.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker هي منصة تجارية رائدة متعددة البائعين تربط الشركاء التجاريين بسلاسة بغض النظر عن أنواع التكامل. تعمل حلولنا الحديثة على تمكين تجار التجزئة والعلامات التجارية من ربط منصة التجارة الخاصة بهم وتنسيقها وتنميتها للتحكم في تجربة عملائهم من خلال تسخير وتحليل بيانات الطرف الأول الحيوية، وتقليل مخاطر المخزون، وتنظيم تشكيلتهم الموسعة. من خلال تحسين الرؤية في البرامج التجارية لعملائنا، يمكن لـ Logicbroker وضع تجار التجزئة والعلامات التجارية بشكل أفضل لتحقيق النمو التحويلي. مع تحول احتياجات العمل والطلب، توفر Logicbroker القدرة على التبديل السريع بين الموردين وتنفيذ المنتجات بين 3P إلى 1P والعثور بشكل مسؤول على مصادر جديدة للمخزون تدعم سلامة علامتك التجارية وتفي بوعد التسليم الخاص بك. نحن نعمل مع الشركات المصنعة وتجار التجزئة في الأسواق المتوسطة والمؤسسات عبر عدد من القطاعات بما في ذلك الصحة والعافية وتحسين المنزل والإلكترونيات الاستهلاكية والألعاب والأطفال والسلع الاستهلاكية المعبأة والعلامات التجارية الخدمية مثل Samsung وVictoria's Secret وThe Vitamin Shoppe وWalgreens و ايس هاردوير و BBQGuys.
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe: برنامج السوق للمؤسسين. أسرع منشئ سوق بدون تعليمات برمجية يمتد إلى ما لا نهاية مع التعليمات البرمجية. Sharetribe هو أسرع منشئ سوق بدون تعليمات برمجية ويمتد بشكل لا نهائي مع التعليمات البرمجية. يمكنك توفير 90% من الوقت والتكلفة لإنشاء سوق، دون المساس بالتخصيص وقابلية التوسع. - إطلاق السوق الخاص بك في يوم واحد دون برمجة. - قم بالتوسيع بشكل لا نهائي باستخدام الكود بمجرد الحاجة إليه. - تنمية عملك إلى أي حجم. سوف نتعامل مع التحجيم. موثوق به من قبل أكثر من 1000 من مؤسسي السوق حول العالم، في أكثر من 50 دولة. لكل من يريد إنشاء سوق عبر الإنترنت، بغض النظر عن مهاراتك التقنية. بدءًا من رواد الأعمال الطموحين الذين لديهم مجرد فكرة وحتى مطوري الويب المحترفين الذين يقومون بالبناء لعملائهم، تعد Sharetribe أسرع طريقة لبناء أعمال تجارية ناجحة في السوق.
BoxFox
boxfox.com
BoxFox هو سوق B2B لتجار التجزئة الصغار لتقييم وبيع مخزونهم الزائد إلى البائعين المعتمدين.
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid هو الحل الأمثل للتجارة الإلكترونية لإطلاق السوق الخاص بك سواء كان ذلك للمشاركة أو بيع المنتجات أو الإيجارات.
Sellr Ecommerce
sellr.com
يتيح لك Sellr إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت يمكنك تصميمه وفتحه بسهولة في دقائق. تتيح لك منصة Sellr إدارة المخزون الخاص بك وصفحات الويب وإنشاء قوائم البريد الإلكتروني للعملاء وقبول المدفوعات والمزيد.
Tradly
tradly.app
أطلق منتجك دون البناء من الصفر. منشئ بسيط بدون تعليمات برمجية، ومجموعات أدوات التطوير، وتكاملات الطرف الثالث. يقوم المطورون ورجال الأعمال بإطلاق تطبيقات السوق والتجارة باستخدام Tradly. كيف يعمل؟ 1. حدد نموذج العمل 2. قم بتخصيص تصميم الواجهة الأمامية 3. أدخل المعلومات الأساسية للشركة/التطبيق 4. إطلاق تطبيقات الويب بنقرة واحدة. 6. اختياري: خدمة القفازات البيضاء لإنشاءات التطبيقات (iOS وAndroid).
Arcadier
arcadier.com
تعد Arcadier شركة إنشاء الأسواق عبر الإنترنت الأسرع نموًا في العالم، حيث تم إنشاء أكثر من 16000 سوق باستخدام تقنية Arcadier. تعمل حلولنا على تشغيل أسواق B2B وB2C وP2P والمشتريات للمستخدمين في أكثر من 180 دولة. باعتبارنا مزود SaaS للسوق حائز على العديد من الجوائز، فقد جمعت حلولنا النموذجية ذاتية الخدمة وحلول المؤسسات بين رواد الأعمال والشركات بغض النظر عن خبرتهم أو صناعتهم أو نموذج التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجاتهم التكنولوجية والسوقية دون القلق بشأن السرعة التنفيذ والميزانية.
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