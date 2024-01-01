برامج السوق - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يتيح برنامج Marketplace، المعروف أيضًا باسم الأسواق متعددة البائعين، للمستخدمين إنشاء وإدارة واجهات المتاجر الرقمية التي تتميز بقوائم المنتجات والخدمات من بائعين متعددين. تعمل هذه الأدوات على تبسيط العملية الكاملة لإنشاء سوق عبر الإنترنت واستضافته وإدارته، مما يغطي كل شيء بدءًا من تصميم موقع الويب وحتى التواصل مع البائعين والشحن. في حين أن برامج السوق تشبه منصات التجارة الإلكترونية من حيث أنها تسهل إنشاء وإدارة واجهات المتاجر الرقمية، إلا أن هناك اختلافًا رئيسيًا: منصات التجارة الإلكترونية مصممة لبائع واحد، في حين تعمل منصات التجارة الإلكترونية متعددة البائعين كمنصة رقمية. السوق. تتوفر بعض منتجات برمجيات السوق كمنصات مستقلة، في حين يتم تقديم البعض الآخر حصريًا، أو كخيار، كمكونات إضافية لأنظمة إدارة محتوى الويب الأخرى.