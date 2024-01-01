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برامج السوق - التطبيقات الأكثر شعبية - غيرنزي
يتيح برنامج Marketplace، المعروف أيضًا باسم الأسواق متعددة البائعين، للمستخدمين إنشاء وإدارة واجهات المتاجر الرقمية التي تتميز بقوائم المنتجات والخدمات من بائعين متعددين. تعمل هذه الأدوات على تبسيط العملية الكاملة لإنشاء سوق عبر الإنترنت واستضافته وإدارته، مما يغطي كل شيء بدءًا من تصميم موقع الويب وحتى التواصل مع البائعين والشحن. في حين أن برامج السوق تشبه منصات التجارة الإلكترونية من حيث أنها تسهل إنشاء وإدارة واجهات المتاجر الرقمية، إلا أن هناك اختلافًا رئيسيًا: منصات التجارة الإلكترونية مصممة لبائع واحد، في حين تعمل منصات التجارة الإلكترونية متعددة البائعين كمنصة رقمية. السوق. تتوفر بعض منتجات برمجيات السوق كمنصات مستقلة، في حين يتم تقديم البعض الآخر حصريًا، أو كخيار، كمكونات إضافية لأنظمة إدارة محتوى الويب الأخرى.
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AppDirect
appdirect.com
AppDirect هو تطبيق مجاني قائم على الويب. فهو يتيح لك استخدام تطبيقات الأعمال وإدارتها في موقع واحد بسيط وآمن، ومن أي مكان.
NuORDER
nuorder.com
تقدم NuORDER حلاً متكاملاً للتجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) مزودًا بجميع الأدوات التي تحتاجها العلامات التجارية والمشترون للشراء والبيع والتعاون عبر الإنترنت. تعمل صالات العرض الافتراضية والكتالوجات الرقمية وجداول البيانات لدينا على تمكين العلامات التجارية من إضفاء الحيوية على منتجاتها عبر الإن...
Convictional
convictional.com
تساعد Convictional تجار التجزئة القائمين على إطلاق برامج جديدة للبيع المتبادل والدروبشيب والسوق. يتم استخدام منصتنا من قبل تجار التجزئة لتحديد المصدر والتعامل مع أي مورد، بما في ذلك شبكتنا التي تضم أكثر من 5000 من بائعي دروبشيبينغ المنسقين. ينضم عملاؤنا إلى العلامات التجارية في أقل من يوم واحد من خل...
Tradly
tradly.app
أطلق منتجك دون البناء من الصفر. منشئ بسيط بدون تعليمات برمجية، ومجموعات أدوات التطوير، وتكاملات الطرف الثالث. يقوم المطورون ورجال الأعمال بإطلاق تطبيقات السوق والتجارة باستخدام Tradly. كيف يعمل؟ 1. حدد نموذج العمل 2. قم بتخصيص تصميم الواجهة الأمامية 3. أدخل المعلومات الأساسية للشركة/التطبيق 4. إطلاق...
Shipturtle
shipturtle.com
حول متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك إلى سوق في دقائق! حقق نموًا بمقدار 10 أضعاف من خلال تأهيل 100 من البائعين وكسب العمولة على مبيعاتهم. أكمل مجموعة منتجاتك وكن رائدًا في الصناعة. المخزون صفر. تكلفة التسويق صفر. رأسا على عقب غير محدود. التثبيت على Shopify يحظى Shipturtle بثقة أكثر من 1000 سوق وعلا...
Sellr Ecommerce
sellr.com
يتيح لك Sellr إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت يمكنك تصميمه وفتحه بسهولة في دقائق. تتيح لك منصة Sellr إدارة المخزون الخاص بك وصفحات الويب وإنشاء قوائم البريد الإلكتروني للعملاء وقبول المدفوعات والمزيد.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker هي منصة تجارية رائدة متعددة البائعين تربط الشركاء التجاريين بسلاسة بغض النظر عن أنواع التكامل. تعمل حلولنا الحديثة على تمكين تجار التجزئة والعلامات التجارية من ربط منصة التجارة الخاصة بهم وتنسيقها وتنميتها للتحكم في تجربة عملائهم من خلال تسخير وتحليل بيانات الطرف الأول الحيوية، وتقليل مخ...
Labra
labra.io
Labra هي أول منصة لإدارة التجارة السحابية الموزعة في العالم والتي تمكن موردي البرامج المستقلين والشركاء الاستشاريين من البيع المشترك بشكل أكثر كفاءة مع المتوسعين السحابيين، وتحقيق المزيد من الإيرادات من خلال الأسواق السحابية. تتيح منصة Labra اتباع نهج هندسي صفري لإدراج أعمالك في Cloud Marketplace ود...
Arcadier
arcadier.com
تعد Arcadier شركة إنشاء الأسواق عبر الإنترنت الأسرع نموًا في العالم، حيث تم إنشاء أكثر من 16000 سوق باستخدام تقنية Arcadier. تعمل حلولنا على تشغيل أسواق B2B وB2C وP2P والمشتريات للمستخدمين في أكثر من 180 دولة. باعتبارنا مزود SaaS للسوق حائز على العديد من الجوائز، فقد جمعت حلولنا النموذجية ذاتية الخد...
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid هو الحل الأمثل للتجارة الإلكترونية لإطلاق السوق الخاص بك سواء كان ذلك للمشاركة أو بيع المنتجات أو الإيجارات.
BoxFox
boxfox.com
BoxFox هو سوق B2B لتجار التجزئة الصغار لتقييم وبيع مخزونهم الزائد إلى البائعين المعتمدين.
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe: برنامج السوق للمؤسسين. أسرع منشئ سوق بدون تعليمات برمجية يمتد إلى ما لا نهاية مع التعليمات البرمجية. Sharetribe هو أسرع منشئ سوق بدون تعليمات برمجية ويمتد بشكل لا نهائي مع التعليمات البرمجية. يمكنك توفير 90% من الوقت والتكلفة لإنشاء سوق، دون المساس بالتخصيص وقابلية التوسع. - إطلاق السوق ...