برامج إدارة موارد التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية

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يسهل برنامج إدارة موارد التسويق (MRM) الإدارة الفعالة للأصول التسويقية، ويساعد المسوقين في التخطيط الدقيق ووضع الميزانية لمختلف المساعي التسويقية. كجزء لا يتجزأ من استراتيجية عمليات التسويق للشركة، يلعب برنامج MRM دورًا محوريًا في تحديد خطط التسويق، وتسهيل جمع ونشر الأصول التسويقية، وتنفيذ الحملات، ومراقبة أداء الأصول. من خلال دمج جميع المواد التسويقية في نظام واحد، تضمن MRM التوحيد في العلامات التجارية والرسائل، مع تمكين المسوقين من إنشاء سير عمل وعمليات مبسطة، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية. تُستخدم منصات MRM غالبًا جنبًا إلى جنب مع الأدوات التكميلية مثل أتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني وبرامج التحليلات، وتتكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وحلول إدارة الأصول الرقمية الأوسع، مما يوفر مجموعة شاملة من الوظائف لإدارة التسويق الفعالة.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
Teamwork
teamwork.com
تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.
Wrike
wrike.com
Wrike هي منصة لإدارة المشاريع تسهل التعاون وتنظيم المهام، وتوفر أدوات لتتبع الوقت، والتقارير، والتكامل مع تطبيقات أخرى.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt هو تطبيق لإدارة المشاريع يوفر مخططات Gantt وتحكم في الجدول الزمني، مع أدوات للتعاون وتتبع الوقت، مما يسهل تنسيق المهام.
Hive
hive.com
تساعد تطبيق هيف الفرق في إدارة المشاريع بسرعة وفعالية. يتيح تخصيص المهام ومتابعة المواعيد النهائية والتواصل في الوقت الحقيقي.
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO هو برنامج لإدارة المشاريع عبر الإنترنت يستخدم مخططات Gantt لتخطيط وتتبع تقدم المشاريع وتسهيل التعاون بين الفرق.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.
Attribution
attributionapp.com
يعد الإسناد حلاً شاملاً وسهلاً لتتبع وتقييم تأثير الحملات الإعلانية عبر منصات متعددة، ويقدم رؤى حول الإنفاق والتحويلات.
Lytho
lytho.com
Lytho هي منصة لإدارة تدفقات العمل الإبداعية، تتيح التعاون ومراجعة المحتوى بفعالية عبر الإنترنت وبكل سهولة.
Shape.io
shape.io
تطبيق Shape.io يوفر حلولاً لإدارة إنفاق PPC وتحسين الأداء من خلال أدوات آلية ولوحات تحكم سهلة الاستخدام.
Planful
planful.com
Planful هو منصة سحابية للتخطيط المالي والتحليل، تسهل تطوير العمليات المالية واتخاذ القرارات من خلال التكامل مع أنظمة مختلفة.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud هي منصة للتسويق الموزع تساعد الفرق في تسويق وبيع المنتجات عبر الشركاء والمواقع بطريقة فعالة ومتوافقة مع العلامة التجارية.
Narrator
narrator.ai
تطبيق Narrato هو منصة لإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُساعد المسوقين في إدارة وتنسيق تحديد المشاريع وتنفيذها بكفاءة أعلى.
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash هو تطبيق يوفر خدمات التمويل والدفع لصناعة الإعلانات، بما في ذلك بطاقات ائتمان خاصة للتسويق الرقمي وخدمات الإبداع.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfinGrow هو منصة تسويقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعد الفرق التسويقية في B2B على تحسين الأداء وتحليل البيانات لتحقيق نتائج مالية أفضل.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank هي منصة لإدارة الأصول الرقمية، تساعد المؤسسات في تنظيم ومشاركة وتوزيع المحتوى الرقمي بكفاءة.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity هي شركة رائدة عالميًا في مجال برمجيات شراء الطباعة، حيث توفر أتمتة سير العمل للشركات التي تشتري الطباعة وتديرها. يتم تقديم الحل على منصة SaaS (البرمجيات كخدمة) ويسمح لمحترفي الطباعة بإدارة جميع العمليات وتحسينها، بدءًا من الإنشاء ووصولاً إلى الإنتاج والتنفيذ. بالإضافة إلى وحدة مشتريات الطباعة وإدارة الإنتاج، تتكون منصتنا من تلك المكونات الرئيسية الأخرى لسلسلة التوريد التسويقية، بما في ذلك: تخطيط الحملة وإعداد الميزانية، إنشاء الصور والاستوديو والإدارة الإبداعية، التدقيق التعاوني، كتالوج مميز بالكامل وإدارة مخرجات تنفيذ الطلبات بما في ذلك الويب لطباعة المعلومات الإدارية والتقارير المالية
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx عبارة عن منصة برمجية تقدم خدمات دعم للعلامات التجارية لإشراك تجار التجزئة المستقلين في التسويق الرقمي المتوافق مع العلامة التجارية، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال الوصول إلى المستهلكين المناسبين عبر القناة الموثوقة لتجار التجزئة المحليين للعلامات التجارية. باستخدام Promoboxx، يمكن لمديري القنوات ومسوقي العلامات التجارية تنظيم شبكات البيع بالتجزئة الخاصة بهم وإشراكها بسهولة؛ إنشاء الحملات الرقمية العضوية والمدفوعة وإدارتها وتمويلها اختياريًا من خلال تجار التجزئة المحليين؛ ثم قم بالإبلاغ عن نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء الرئيسية وتقييمها. توفر العلامات التجارية اليوم الأصول، ولكنها تفتقر إلى رؤى حول كيفية أو حتى ما إذا كان تجار التجزئة يستخدمون تلك الأصول. في المقابل، تحقق Promoboxx إيرادات إضافية من خلال نشاط تسويق التجزئة الغني والمتوافق مع العلامة التجارية. استخدمت أكثر من 85 علامة تجارية رائدة، بما في ذلك The North Face وNew Balance وChevrolet، Promoboxx لتقديم أكثر من 3 ملايين حملة عبر أكثر من 27000 بائع تجزئة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.promoboxx.com أو اتصل بالرقم +1 (800) 380-7502 x3.
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition هي أول منصة Go-to-Market Ops مصممة لمركزية وأتمتة كل خطوة من خطوات إطلاق المنتجات والميزات والحملات. تم تصميمه بواسطة خبراء تسويق المنتجات من Rippling وFacebook، وهو يساعد الفرق متعددة الوظائف على الوصول إلى نفس الصفحة وتحقيق عمليات إطلاق أكثر فعالية تترجم إلى إيرادات. بدءًا من البحث والتخطيط والتنفيذ وحتى قياس ما بعد الإطلاق، يقوم Ignition بأتمتة عملية الإطلاق بأكملها في مركز تعاوني واحد. أنشئ تقاويم إطلاق مرئية جميلة ووثائق وأصول لخطة المنزل، ثم قم بتوصيل كل ذلك داخليًا عبر البريد الإلكتروني الآلي وتحديثات Slack، كل ذلك أثناء استخدام أدوات البحث المضمنة في Ignition لدمج الرؤى التنافسية ورؤى العملاء في العملية. بفضل ما يحتويه من عمليات تكامل، يقوم Ignition بربط خرائط طريق المنتج بسلاسة مع GTM ويتناسب بسهولة مع سير العمل الحالي للفرق. عمليات الإطلاق السيئة تترك الإيرادات على الطاولة وتحبط العملاء. مع Ignition، يمكنك التأكد من أن كل عملية إطلاق هي الإطلاق المثالي.
MarcomCentral
marcom.com
قم بتسريع المبيعات باستخدام أدوات مصممة خصيصًا لمديري العلامات التجارية والمسوقين وفرق المبيعات. يمكن لـ MarcomCentral، الشركة الرائدة في إدارة العلامات التجارية لأكثر من 20 عامًا، تحويل أعمالك من خلال تنظيم مبسط للملفات وتوزيع مبسط للضمانات. MarcomGather هو مركز الأصول الرقمية ذو الأسعار المعقولة الذي يقدم الحلول
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