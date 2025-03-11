برامج إدارة موارد التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx عبارة عن منصة برمجية تقدم خدمات دعم للعلامات التجارية لإشراك تجار التجزئة المستقلين في التسويق الرقمي المتوافق مع العلامة التجارية، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال الوصول إلى المستهلكين المناسبين عبر القناة الموثوقة لتجار التجزئة المحليين للعلامات التجارية. باستخدام Promoboxx، يمكن لمديري القنوات ومسوقي العلامات التجارية تنظيم شبكات البيع بالتجزئة الخاصة بهم وإشراكها بسهولة؛ إنشاء الحملات الرقمية العضوية والمدفوعة وإدارتها وتمويلها اختياريًا من خلال تجار التجزئة المحليين؛ ثم قم بالإبلاغ عن نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء الرئيسية وتقييمها. توفر العلامات التجارية اليوم الأصول، ولكنها تفتقر إلى رؤى حول كيفية أو حتى ما إذا كان تجار التجزئة يستخدمون تلك الأصول. في المقابل، تحقق Promoboxx إيرادات إضافية من خلال نشاط تسويق التجزئة الغني والمتوافق مع العلامة التجارية. استخدمت أكثر من 85 علامة تجارية رائدة، بما في ذلك The North Face وNew Balance وChevrolet، Promoboxx لتقديم أكثر من 3 ملايين حملة عبر أكثر من 27000 بائع تجزئة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.promoboxx.com أو اتصل بالرقم +1 (800) 380-7502 x3.