برامج إدارة موارد التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - السنغال

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash هي شركة تعمل في مجال المدفوعات والإقراض الرأسي لصناعة الإعلان. منتجنا المميز، AdCard، أول بطاقة شحن مخصصة حصريًا لإنفاق إعلاناتك الرقمية. - بطاقات خصم وائتمان افتراضية مجانية غير محدودة. - ضوابط الإنفاق والميزانية والوتيرة مجانًا. - نسخ إعلانية مجانية وخدمات إبداعية غير محدودة - احصل على استرداد نقدي يصل إلى 7.5% على إنفاقك الإعلاني - عمليات تدقيق مجانية غير محدودة للإعلانات وتقارير قياس الأداء مع AdAdvisor. - مكافآت بقيمة 175 ألف دولار عند التسجيل مع امتيازات وخصومات الشركاء. - بالإضافة إلى AdCapital المجاني عند استخدام Media Buyer Concierge، قم بتحميل بطاقة AdCard بمبلغ 10 آلاف دولار أمريكي - مليون دولار أمريكي من AdCapital مجانًا لتزويد حملاتك بمزيد من الأموال لتوسيع نطاقها بشكل أسرع عند العمل مع أحد شركاء وكالات الشبكة البالغ عددهم 5000 شريك. مثالي للمعلنين الذين ينفقون 250 ألف دولار سنويًا على إعلانات فيسبوك وجوجل. احجز عرضًا تجريبيًا اليوم واحصل على إنفاق إعلاني مجاني بقيمة 3500 دولار بالإضافة إلى 100 دولار نقدًا! هل تنفق أكثر من 100 ألف دولار شهريًا وتحتاج إلى النقود؟ اسألنا عن كيفية تمديد دفعات الإنفاق الإعلاني الشهرية على مدار 3 إلى 6 أشهر مقابل نسبة منخفضة تصل إلى 5%. - لا توجد دفعات لأول 30 يومًا من كل شهر! - جدول الدفع الثابت. - لا يوجد نسبة من المبيعات. - لا يوجد ضمان شخصي. - يتكرر كل شهر! هل أنت وكالة إعلانية؟ هل تريد إدارة أكثر من مليون دولار من الإنفاق الإعلاني سنويًا؟ اشترك مع FunnelDash لتضمين الخدمات المالية في وكالتك الإعلانية. كن أحد شركاء رأس المال لإطلاق قسم رأس المال الخاص بك على الفور لتقديم التمويل للإنفاق الإعلاني لعميلك.