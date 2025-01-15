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برامج إدارة موارد التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - الأراضي الفلسطينية
يسهل برنامج إدارة موارد التسويق (MRM) الإدارة الفعالة للأصول التسويقية، ويساعد المسوقين في التخطيط الدقيق ووضع الميزانية لمختلف المساعي التسويقية. كجزء لا يتجزأ من استراتيجية عمليات التسويق للشركة، يلعب برنامج MRM دورًا محوريًا في تحديد خطط التسويق، وتسهيل جمع ونشر الأصول التسويقية، وتنفيذ الحملات، ومراقبة أداء الأصول. من خلال دمج جميع المواد التسويقية في نظام واحد، تضمن MRM التوحيد في العلامات التجارية والرسائل، مع تمكين المسوقين من إنشاء سير عمل وعمليات مبسطة، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية. تُستخدم منصات MRM غالبًا جنبًا إلى جنب مع الأدوات التكميلية مثل أتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني وبرامج التحليلات، وتتكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وحلول إدارة الأصول الرقمية الأوسع، مما يوفر مجموعة شاملة من الوظائف لإدارة التسويق الفعالة.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
إن IntelligenceBank هي شركة رائدة في إدارة الأصول الرقمية وبوابة العلامة التجارية ومنصة عمليات التسويق، مما يعمل على سد الفجوة بين انفجار المحتوى الرقمي والموافقات على المحتوى. يعمل بنك IntelligenceBank على تمكين فرق التسويق العالمية من الوصول إلى السوق بشكل أسرع والحفاظ على سلامة العلامة التجارية عبر القنوات وتحقيق الامتثال القانوني لإدارة الأصول الرقمية وبوابة العلامة التجارية عبر الإنترنت وبرامج عمليات التسويق. يقوم IntelligenceBank بتحويل عمليات التسويق من خلال سد الفجوة بين كفاءة التسويق والامتثال والأداء. يتم استخدام IntelligenceBank من قبل متخصصي التسويق والعلامات التجارية والاتصالات والقانونية والامتثال في جميع أنحاء العالم. مئات من الشركات التي تستخدم IntelligenceBank بما في ذلك شركات الطيران والخدمات المصرفية والتعليم والحكومة والتأمين والرعاية الصحية والضيافة وتجارة التجزئة والرياضة والمزيد. يستخدم IntelligenceBank، المحبوب من قبل العملاء في 55 دولة، الذكاء الاصطناعي والأتمتة لضمان وصول العلامات التجارية إلى السوق بسرعة والحفاظ على اتساق العلامة التجارية والالتزام بالامتثال التنظيمي. يقدم IntelligenceBank أيضًا مجموعة من خدمات الامتثال للمحتوى لمديري المخاطر ومجالس إدارة الشركات.
Attribution
attributionapp.com
الإسناد هو حل الإسناد متعدد اللمس الأكثر اكتمالاً وسهولة في التنفيذ. اطلع على إنفاقك وزياراتك وتحويلاتك وإيراداتك وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) كل ذلك في عرض واحد بسيط. يدمج التكلفة والعلامات التلقائية لمعظم منصات الإعلانات الرئيسية بما في ذلك Facebook وGoogle وQuora وLinkedin وAdroll. عمليات تكامل التحويل مع Segment وStripe وSalesforce وHubspot وMarketo والمزيد! الإسناد على مستوى المستخدم والإسناد على أساس الحساب. التقارير المستندة إلى المجموعة النموذجية التي تعرض عائد النفقات الإعلانية حسب القناة حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. هذا هو النظام الذي كنت تبحث عنه.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity هي شركة رائدة عالميًا في مجال برمجيات شراء الطباعة، حيث توفر أتمتة سير العمل للشركات التي تشتري الطباعة وتديرها. يتم تقديم الحل على منصة SaaS (البرمجيات كخدمة) ويسمح لمحترفي الطباعة بإدارة جميع العمليات وتحسينها، بدءًا من الإنشاء ووصولاً إلى الإنتاج والتنفيذ. بالإضافة إلى وحدة مشتريات الطباعة وإدارة الإنتاج، تتكون منصتنا من تلك المكونات الرئيسية الأخرى لسلسلة التوريد التسويقية، بما في ذلك: تخطيط الحملة وإعداد الميزانية، إنشاء الصور والاستوديو والإدارة الإبداعية، التدقيق التعاوني، كتالوج مميز بالكامل وإدارة مخرجات تنفيذ الطلبات بما في ذلك الويب لطباعة المعلومات الإدارية والتقارير المالية
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx عبارة عن منصة برمجية تقدم خدمات دعم للعلامات التجارية لإشراك تجار التجزئة المستقلين في التسويق الرقمي المتوافق مع العلامة التجارية، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال الوصول إلى المستهلكين المناسبين عبر القناة الموثوقة لتجار التجزئة المحليين للعلامات التجارية. باستخدام Promoboxx، يمكن لمديري القنوات ومسوقي العلامات التجارية تنظيم شبكات البيع بالتجزئة الخاصة بهم وإشراكها بسهولة؛ إنشاء الحملات الرقمية العضوية والمدفوعة وإدارتها وتمويلها اختياريًا من خلال تجار التجزئة المحليين؛ ثم قم بالإبلاغ عن نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء الرئيسية وتقييمها. توفر العلامات التجارية اليوم الأصول، ولكنها تفتقر إلى رؤى حول كيفية أو حتى ما إذا كان تجار التجزئة يستخدمون تلك الأصول. في المقابل، تحقق Promoboxx إيرادات إضافية من خلال نشاط تسويق التجزئة الغني والمتوافق مع العلامة التجارية. استخدمت أكثر من 85 علامة تجارية رائدة، بما في ذلك The North Face وNew Balance وChevrolet، Promoboxx لتقديم أكثر من 3 ملايين حملة عبر أكثر من 27000 بائع تجزئة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.promoboxx.com أو اتصل بالرقم +1 (800) 380-7502 x3.
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition هي أول منصة Go-to-Market Ops مصممة لمركزية وأتمتة كل خطوة من خطوات إطلاق المنتجات والميزات والحملات. تم تصميمه بواسطة خبراء تسويق المنتجات من Rippling وFacebook، وهو يساعد الفرق متعددة الوظائف على الوصول إلى نفس الصفحة وتحقيق عمليات إطلاق أكثر فعالية تترجم إلى إيرادات. بدءًا من البحث والتخطيط والتنفيذ وحتى قياس ما بعد الإطلاق، يقوم Ignition بأتمتة عملية الإطلاق بأكملها في مركز تعاوني واحد. أنشئ تقاويم إطلاق مرئية جميلة ووثائق وأصول لخطة المنزل، ثم قم بتوصيل كل ذلك داخليًا عبر البريد الإلكتروني الآلي وتحديثات Slack، كل ذلك أثناء استخدام أدوات البحث المضمنة في Ignition لدمج الرؤى التنافسية ورؤى العملاء في العملية. بفضل ما يحتويه من عمليات تكامل، يقوم Ignition بربط خرائط طريق المنتج بسلاسة مع GTM ويتناسب بسهولة مع سير العمل الحالي للفرق. عمليات الإطلاق السيئة تترك الإيرادات على الطاولة وتحبط العملاء. مع Ignition، يمكنك التأكد من أن كل عملية إطلاق هي الإطلاق المثالي.
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash هي شركة تعمل في مجال المدفوعات والإقراض الرأسي لصناعة الإعلان. منتجنا المميز، AdCard، أول بطاقة شحن مخصصة حصريًا لإنفاق إعلاناتك الرقمية. - بطاقات خصم وائتمان افتراضية مجانية غير محدودة. - ضوابط الإنفاق والميزانية والوتيرة مجانًا. - نسخ إعلانية مجانية وخدمات إبداعية غير محدودة - احصل على استرداد نقدي يصل إلى 7.5% على إنفاقك الإعلاني - عمليات تدقيق مجانية غير محدودة للإعلانات وتقارير قياس الأداء مع AdAdvisor. - مكافآت بقيمة 175 ألف دولار عند التسجيل مع امتيازات وخصومات الشركاء. - بالإضافة إلى AdCapital المجاني عند استخدام Media Buyer Concierge، قم بتحميل بطاقة AdCard بمبلغ 10 آلاف دولار أمريكي - مليون دولار أمريكي من AdCapital مجانًا لتزويد حملاتك بمزيد من الأموال لتوسيع نطاقها بشكل أسرع عند العمل مع أحد شركاء وكالات الشبكة البالغ عددهم 5000 شريك. مثالي للمعلنين الذين ينفقون 250 ألف دولار سنويًا على إعلانات فيسبوك وجوجل. احجز عرضًا تجريبيًا اليوم واحصل على إنفاق إعلاني مجاني بقيمة 3500 دولار بالإضافة إلى 100 دولار نقدًا! هل تنفق أكثر من 100 ألف دولار شهريًا وتحتاج إلى النقود؟ اسألنا عن كيفية تمديد دفعات الإنفاق الإعلاني الشهرية على مدار 3 إلى 6 أشهر مقابل نسبة منخفضة تصل إلى 5%. - لا توجد دفعات لأول 30 يومًا من كل شهر! - جدول الدفع الثابت. - لا يوجد نسبة من المبيعات. - لا يوجد ضمان شخصي. - يتكرر كل شهر! هل أنت وكالة إعلانية؟ هل تريد إدارة أكثر من مليون دولار من الإنفاق الإعلاني سنويًا؟ اشترك مع FunnelDash لتضمين الخدمات المالية في وكالتك الإعلانية. كن أحد شركاء رأس المال لإطلاق قسم رأس المال الخاص بك على الفور لتقديم التمويل للإنفاق الإعلاني لعميلك.
MarcomCentral
marcom.com
قم بتسريع المبيعات باستخدام أدوات مصممة خصيصًا لمديري العلامات التجارية والمسوقين وفرق المبيعات. يمكن لـ MarcomCentral، الشركة الرائدة في إدارة العلامات التجارية لأكثر من 20 عامًا، تحويل أعمالك من خلال تنظيم مبسط للملفات وتوزيع مبسط للضمانات. MarcomGather هو مركز الأصول الرقمية ذو الأسعار المعقولة الذي يقدم الحلول
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow عبارة عن منصة لتسويق الإيرادات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر حلاً موحدًا للإسناد والتنبؤ والتخطيط لمساعدة المسوقين في مجال B2B على أن يصبحوا روادًا في الإيرادات. تساعد منصة InfiniGrow فرق التسويق SaaS في B2B على الكشف عن التأثير التجاري لأي نشاط تسويقي، والتنبؤ بنتائج أي سيناريو للميزانية، وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل مستمر من خلال تحسين تخصيص ميزانيتهم نحو القنوات الأفضل أداءً. في المشهد التسويقي السريع اليوم، يواجه المسوقون في مجال B2B تحديات متزايدة أثناء محاولتهم جعل تسويقهم أكثر قابلية للتنبؤ به وقياسه ومدفوعًا بالإيرادات. يقوم InfiniGrow تلقائيًا بدمج وتحليل بيانات التسويق والمبيعات والبيانات المالية المباشرة الخاصة بك للكشف عن التأثير الدقيق للأعمال لأنشطتك، ويوفر رؤية واضحة وتوصيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص ميزانيتك بشكل أفضل حتى تتمكن من تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك بشكل مستمر.
SproutLoud
sproutloud.com
تساعد SproutLoud، منصة التسويق الموزعة الرائدة، فرق العلامات التجارية المحلية على التسويق والبيع بشكل فعال من خلال شركاء القنوات والمواقع والموظفين في الخطوط الأمامية. تجمع منصة SproutLoud المليئة بالذكاء الاصطناعي بين إدارة الأصول الرقمية وحوافز القنوات وصناديق التسويق التعاوني وتحقيق التسويق في الميل الأخير لتسهيل النشر التعاوني للمحتوى المحلي المتوافق من خلال أساليب الوسائط التقليدية والرقمية والاجتماعية. SproutLoud هي المنصة الوحيدة المصممة خصيصًا لصناعات التوزيع متعددة المستويات، مما يمكّن العلامات التجارية من التأثير على تصرفات الأطراف الأقرب إلى خدمة المستهلك. يعمل برنامج SproutLoud على تحسين سرعة الوصول إلى السوق، والامتثال للعلامة التجارية، والامتثال التنظيمي على نطاق واسع عبر مئات أو آلاف المستخدمين المحليين. مع SproutLoud، يتمتع العملاء بميزة الاستجابة السريعة لظروف السوق المحلية من خلال القرارات المستندة إلى البيانات.
Shape.io
shape.io
حلول قوية للتحكم في إنفاق PPC والأداء. لا تقلق أبدًا بشأن سرعة الميزانية أو زيادة/نقص الإنفاق مرة أخرى. منصة إدارة الدفع لكل نقرة (PPC): تخلص من جداول البيانات والبرامج النصية المعقدة وتعديلات ميزانية الدفع لكل نقرة (PPC) اليدوية. حافظ على المسار الصحيح للإنفاق الإعلاني لآلاف الحملات باستخدام لوحات تحكم سهلة الاستخدام وأدوات أتمتة ذكية. أنفق ميزانيات عملائك بدقة سواء كنت في مكتبك أم لا. توقف عن الإسراف في إنفاق ميزانيات الدفع لكل نقرة (PPC) باستخدام AutoPilot وتحكم في وتيرة الميزانية باستخدام CruiseControl. منتجات إدارة البيانات: أنشئ الحلول الإعلانية المخصصة التي تحتاجها وكالتك لتبسيط العمليات اليدوية وتوسيع نطاق النتائج والتفوق على المنافسة. يجمع Shape ADI بين واجهة برمجة التطبيقات ثنائية الاتجاه التي تعمل على تطبيع البيانات عبر جميع شبكات إعلانات PPC الرئيسية، ومستودع بيانات BigQuery المُدار، والموصلات العامة لأدوات البرامج المفضلة لديك. عمليات التكامل المتوفرة: إعلانات Google (بما في ذلك Youtube)، وMeta (بما في ذلك Instagram)، وMicrosoft Ads، وإعلانات LinkedIn، وإعلانات Twitter، وإعلانات Pinterest، وإعلانات TikTok
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل الوحيد لإدارة العمل الذي ستحتاجه أي مؤسسة على الإطلاق للتوسع والتحسين والتحرك بسرعة في عالم تنافسي. يعمل أكثر من 20 ألف عميل سعيد على تعزيز مستقبلهم ويجتمعون معًا في Wrike، بما في ذلك Estée Lauder وHootsuite وNielsen وOgilvy وSiemens وTiffany & Co. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.wrike.com.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هي المنصة الوحيدة التي تحتوي على أفضل عمليات عميل في فئتها مع إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. توصيل العمل في الوقت المحدد وعلى الميزانية ، والقضاء على فوضى العميل ، وفهم الربحية ، كل ذلك في منصة واحدة. يقع مقره الرئيسي في كورك ، أيرلندا وأسسه فريق قام بتشغيل وكالة من قبل ، لدى Teamwork.com أكثر من 20.000 عميل في جميع أنحاء العالم مع فريق عالمي يضم أكثر من 350 موظفًا.
TeamGantt
teamgantt.com
برنامج إدارة المشاريع الذي لا يضيع وقتك. لا توجد أنظمة مربكة للتعلم. ما عليك سوى سحب وإسقاط إدارة المشروع بالطريقة التي ينبغي أن تكون عليها. حافظ على مشاريعك مربحة بسهولة وفي الوقت المحدد باستخدام هذه الميزات: مخططات جانت، والتقويمات، وأحمال العمل، وتتبع الوقت، وطرق عرض المحفظة، والتبعيات، والمزيد. تستخدم الفرق من كافة الأحجام برنامج TeamGantt للتخطيط للمشاريع والتعاون فيها — في المكتب أو عن بُعد.
Planful
planful.com
Planful هي منصة Cloud FP&A للتخطيط المستمر. أنت، فريق FP&A، في الخطوط الأمامية للتخطيط والتحليل السريع لكيفية التنقل في مؤسستك من خلال تغييرات الأعمال المتكررة والمعقدة. إن خبرتك ومهاراتك مصنوعة من أجل لحظات مثل هذه ونحن هنا من أجلك.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا ولندن والمملكة المتحدة وسيدني بأستراليا. .
Narrator
narrator.ai
Narrato عبارة عن منصة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتعاون وإدارة سير العمل تم تصميمها لمساعدة المسوقين/المبدعين المنفردين أو فرق المحتوى الهزيل أو حتى فرق إنتاج المحتوى واسعة النطاق، وإنشاء المحتوى وشحنه بشكل أسرع عدة مرات وبتكلفة أقل، مما كان ممكنًا من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية للنظام الأساسي: - أكثر من 100+ من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتفكير والتحسين وأدوات تحسين محركات البحث لإنشاء محتوى موجه نحو النتائج بسرعة كبيرة (تستخدم الحالات المغطاة - المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والنشرات الصحفية وكتابة النصوص والإعلانات والتلخيص وأكثر). قم بإنشاء خيار قالب الذكاء الاصطناعي الخاص بك وأصوات العلامة التجارية. - إدارة كاملة لمشروع المحتوى ودعم أتمتة سير العمل بما في ذلك تعيين المهام وإدارة تقويم المحتوى والإشعارات الآلية والنشر وإدارة المستقلين والمزيد - ملخصات قوية لتحسين محركات البحث والتفكير في الكلمات الرئيسية والمواضيع باستخدام الذكاء الاصطناعي - قوالب محتوى مخصصة وميزات تعاون قوية داخل المستند ومساحة العمل - صور AI وصور ورسومات خالية من حقوق الملكية - إنشاء محتوى مجمّع باستخدام الذكاء الاصطناعي (مثل إنشاء أوصاف المحتوى بكميات كبيرة) ميزات أخرى: الإرشادات ومستودع أصول العلامة التجارية، ودعم متعدد اللغات، والتحقق من الانتحال والنحو، والتقارير المخصصة، وأصوات العلامات التجارية AI وأكثر.
Lytho
lytho.com
يشكل Lytho Workflow جزءًا من منصة العمليات الإبداعية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفرق الإبداعية والتسويقية. من خلال الجمع بين أقوى عناصر إدارة المهام وسير العمل والميزات التعاونية للتدقيق عبر الإنترنت، يساعد Lytho الفرق في إنتاج المزيد من المحتوى - بشكل أسرع. قم بالعمل الذي تحبه، وقم بأتمتة الباقي.
Hive
hive.com
تساعد الخلية الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في فئتها من Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها - وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنبنيها لك. بفضل طرق عرض المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها، تقدم Hive إدارة المشروع وفقًا لشروطك، مع ضمان النجاح. يتم استخدام Hive من قبل الآلاف من الفرق سريعة الحركة للمساعدة في: - إدارة المشاريع - أدوات التكامل - توفير الموارد - تتبع الوقت - التدقيق والموافقات - تدوين الملاحظات - إدارة المهام - التقارير والتحليلات
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO هو برنامج مخطط جانت بديهي عبر الإنترنت لإدارة قوية للمشروعات. تلبي الأداة احتياجات مديري المشاريع والمنتجات والمحفظة من مختلف المجالات. يقدم GanttPRO إدارة المهام والموعد النهائي والتكلفة والموارد والمحافظ وتعاون الفريق وتسجيل الوقت وخطوط الأساس وميزات التصدير والمشاركة المتقدمة. يسمح الاستيراد القوي من MS Project وExcel بالإضافة إلى القوالب الاحترافية الجاهزة ببدء المشاريع على الفور. اعتبارًا من مايو 2020، قام أكثر من 500 ألف مستخدم بإنشاء حسابات في GanttPRO.