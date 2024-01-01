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برامج إدارة موارد التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - جبل طارق
يسهل برنامج إدارة موارد التسويق (MRM) الإدارة الفعالة للأصول التسويقية، ويساعد المسوقين في التخطيط الدقيق ووضع الميزانية لمختلف المساعي التسويقية. كجزء لا يتجزأ من استراتيجية عمليات التسويق للشركة، يلعب برنامج MRM دورًا محوريًا في تحديد خطط التسويق، وتسهيل جمع ونشر الأصول التسويقية، وتنفيذ الحملات، ومراقبة أداء الأصول. من خلال دمج جميع المواد التسويقية في نظام واحد، تضمن MRM التوحيد في العلامات التجارية والرسائل، مع تمكين المسوقين من إنشاء سير عمل وعمليات مبسطة، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية. تُستخدم منصات MRM غالبًا جنبًا إلى جنب مع الأدوات التكميلية مثل أتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني وبرامج التحليلات، وتتكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وحلول إدارة الأصول الرقمية الأوسع، مما يوفر مجموعة شاملة من الوظائف لإدارة التسويق الفعالة.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هو النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم أفضل عمليات العملاء في فئتها بالإضافة إلى إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. قم بتسليم العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والقضاء على فوضى العميل، وفهم الربحية، كل ذلك في منصة واحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Teamwork.com في كورك بأير...
TeamGantt
teamgantt.com
برنامج إدارة المشاريع الذي لا يضيع وقتك. لا توجد أنظمة مربكة للتعلم. ما عليك سوى سحب وإسقاط إدارة المشروع بالطريقة التي ينبغي أن تكون عليها. يمكنك بسهولة الحفاظ على مشاريعك مربحة وفي الوقت المحدد باستخدام هذه الميزات: مخططات جانت، والتقويمات، وأحمال العمل، وتتبع الوقت، وطرق عرض المحفظة، والتبعيات، و...
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO هو برنامج مخطط جانت بديهي عبر الإنترنت لإدارة قوية للمشروعات. تلبي الأداة احتياجات مديري المشاريع والمنتجات والمحفظة من مختلف المجالات. يقدم GanttPRO إدارة المهام والموعد النهائي والتكلفة والموارد والمحافظ وتعاون الفريق وتسجيل الوقت وخطوط الأساس وميزات التصدير والمشاركة المتقدمة. يسمح الاست...
Hive
hive.com
تساعد الخلية الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في فئتها من Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها - وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنبنيها لك. بفضل طرق عرض المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها، تقدم Hive إدارة المشروع وفقًا لشروطك، مع ضمان النجاح. يتم استخدام Hive من قبل...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Lytho
lytho.com
يشكل Lytho Workflow جزءًا من منصة العمليات الإبداعية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفرق الإبداعية والتسويقية. من خلال الجمع بين أقوى عناصر إدارة المهام وسير العمل والميزات التعاونية للتدقيق عبر الإنترنت، يساعد Lytho الفرق في إنتاج المزيد من المحتوى - بشكل أسرع. قم بالعمل الذي تحبه، وقم بأتمتة البا...
Attribution
attributionapp.com
الإسناد هو حل الإسناد متعدد اللمس الأكثر اكتمالاً وسهولة في التنفيذ. اطلع على إنفاقك وزياراتك وتحويلاتك وإيراداتك وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) كل ذلك في عرض واحد بسيط. يدمج التكلفة والعلامات التلقائية لمعظم منصات الإعلانات الرئيسية بما في ذلك Facebook وGoogle وQuora وLinkedin وAdroll. عمليات تكامل ...
Planful
planful.com
Planful هي منصة Cloud FP&A للتخطيط المستمر. أنت، فريق FP&A، في الخطوط الأمامية للتخطيط والتحليل السريع لكيفية التنقل في مؤسستك من خلال تغييرات الأعمال المتكررة والمعقدة. إن خبرتك ومهاراتك مصنوعة للحظات كهذه ونحن هنا من أجلك.
Shape.io
shape.io
حلول قوية للتحكم في إنفاق PPC والأداء. لا تقلق أبدًا بشأن سرعة الميزانية أو زيادة/نقص الإنفاق مرة أخرى. منصة إدارة الدفع لكل نقرة (PPC): تخلص من جداول البيانات والبرامج النصية المعقدة وتعديلات ميزانية الدفع لكل نقرة (PPC) اليدوية. حافظ على المسار الصحيح للإنفاق الإعلاني لآلاف الحملات باستخدام لوحات ...
SproutLoud
sproutloud.com
تساعد SproutLoud، منصة التسويق الموزعة الرائدة، فرق العلامات التجارية المحلية على التسويق والبيع بشكل فعال من خلال شركاء القنوات والمواقع والموظفين في الخطوط الأمامية. تجمع منصة SproutLoud المليئة بالذكاء الاصطناعي بين إدارة الأصول الرقمية وحوافز القنوات وصناديق التسويق التعاوني وتحقيق التسويق في ال...
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash هي شركة تعمل في مجال المدفوعات والإقراض الرأسي لصناعة الإعلان. منتجنا المميز، AdCard، أول بطاقة شحن مخصصة حصريًا لإنفاق إعلاناتك الرقمية. - بطاقات خصم وائتمان افتراضية مجانية غير محدودة. - ضوابط الإنفاق والميزانية والوتيرة مجانًا. - نسخ إعلانية مجانية وخدمات إبداعية غير محدودة - احصل على ...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow عبارة عن منصة لتسويق الإيرادات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر حلاً موحدًا للإسناد والتنبؤ والتخطيط لمساعدة المسوقين في مجال B2B على أن يصبحوا روادًا في الإيرادات. تساعد منصة InfiniGrow فرق التسويق SaaS في B2B على الكشف عن التأثير التجاري لأي نشاط تسويقي، والتنبؤ بنتائج أي سيناريو للميزا...
Narrator
narrator.ai
Narrato عبارة عن منصة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتعاون وإدارة سير العمل تم تصميمها لمساعدة المسوقين/المبدعين المنفردين أو فرق المحتوى الهزيل أو حتى فرق إنتاج المحتوى واسعة النطاق، وإنشاء المحتوى وشحنه بشكل أسرع عدة مرات وبتكلفة أقل، مما كان ممكنًا من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية للنظام الأساسي...
Mtivity
mtivity.com
Mtivity هي شركة رائدة عالميًا في مجال برمجيات شراء الطباعة، حيث توفر أتمتة سير العمل للشركات التي تشتري الطباعة وتديرها. يتم تقديم الحل على منصة SaaS (البرمجيات كخدمة) ويسمح لمحترفي الطباعة بإدارة جميع العمليات وتحسينها، بدءًا من الإنشاء ووصولاً إلى الإنتاج والتنفيذ. بالإضافة إلى وحدة مشتريات الطباع...
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx عبارة عن منصة برمجية تقدم خدمات دعم للعلامات التجارية لإشراك تجار التجزئة المستقلين في التسويق الرقمي المتوافق مع العلامة التجارية، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال الوصول إلى المستهلكين المناسبين عبر القناة الموثوقة لتجار التجزئة المحليين للعلامات التجارية. باستخدام Promoboxx، ...
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition هي أول منصة Go-to-Market Ops مصممة لمركزية وأتمتة كل خطوة من خطوات إطلاق المنتجات والميزات والحملات. تم تصميمه بواسطة خبراء تسويق المنتجات من Rippling وFacebook، وهو يساعد الفرق متعددة الوظائف على الوصول إلى نفس الصفحة وتحقيق عمليات إطلاق أكثر فعالية تترجم إلى إيرادات. بدءًا من البحث والتخط...
MarcomCentral
marcom.com
قم بتسريع المبيعات باستخدام أدوات مصممة خصيصًا لمديري العلامات التجارية والمسوقين وفرق المبيعات. يمكن لـ MarcomCentral، الشركة الرائدة في إدارة العلامات التجارية لأكثر من 20 عامًا، تحويل أعمالك من خلال تنظيم الملفات بشكل مبسط وتوزيع الضمانات المبسط. MarcomGather هو مركز الأصول الرقمية ذو الأسعار الم...