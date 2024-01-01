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برامج إدارة موارد التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - أرمينيا
يسهل برنامج إدارة موارد التسويق (MRM) الإدارة الفعالة للأصول التسويقية، ويساعد المسوقين في التخطيط الدقيق ووضع الميزانية لمختلف المساعي التسويقية. كجزء لا يتجزأ من استراتيجية عمليات التسويق للشركة، يلعب برنامج MRM دورًا محوريًا في تحديد خطط التسويق، وتسهيل جمع ونشر الأصول التسويقية، وتنفيذ الحملات، ومراقبة أداء الأصول. من خلال دمج جميع المواد التسويقية في نظام واحد، تضمن MRM التوحيد في العلامات التجارية والرسائل، مع تمكين المسوقين من إنشاء سير عمل وعمليات مبسطة، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية. تُستخدم منصات MRM غالبًا جنبًا إلى جنب مع الأدوات التكميلية مثل أتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني وبرامج التحليلات، وتتكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وحلول إدارة الأصول الرقمية الأوسع، مما يوفر مجموعة شاملة من الوظائف لإدارة التسويق الفعالة.
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ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
Wrike
wrike.com
منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.
Teamwork
teamwork.com
أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.
TeamGantt
teamgantt.com
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GanttPRO
ganttpro.com
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Hive
hive.com
منصة الإنتاجية رقم 1 للفرق سريعة الحركة. إدارة المشاريع وتتبع المهام والتعاون مع فرق من جميع الأحجام. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Lytho
lytho.com
سابقًا في MotionNow. إدارة سير العمل لفرق التسويق والتصميم التي تحتاج إلى تحسين رؤية المشروع والتحكم فيه لتحقيق نتائج أفضل للمحتوى.
Attribution
attributionapp.com
تعمل الإحالة على تتبع المبلغ الذي تنفقه على الإعلانات، والعملاء الذين يأتون من الإعلانات، وما يشترونه منك.
Planful
planful.com
Planful هي منصة Cloud FP&A للتخطيط المستمر. أنت، فريق FP&A، في الخطوط الأمامية للتخطيط والتحليل السريع لكيفية التنقل في مؤسستك من خلال تغييرات الأعمال المتكررة والمعقدة. إن خبرتك ومهاراتك مصنوعة للحظات كهذه ونحن هنا من أجلك.
Shape.io
shape.io
مجموعة برامج إدارة الميزانية PPC. حلول قوية للتحكم في إنفاق PPC والأداء. لا تقلق أبدًا بشأن سرعة الميزانية أو زيادة/نقص الإنفاق مرة أخرى.
SproutLoud
sproutloud.com
من خلال أتمتة تسويق القنوات منصة واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية الموزعة
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash هي شركة تعمل في مجال المدفوعات والإقراض الرأسي لصناعة الإعلان. منتجنا المميز، AdCard، أول بطاقة شحن مخصصة حصريًا لإنفاق إعلاناتك الرقمية. - بطاقات خصم وائتمان افتراضية مجانية غير محدودة. - ضوابط الإنفاق والميزانية والوتيرة مجانًا. - نسخ إعلانية مجانية وخدمات إبداعية غير محدودة - احصل على ...
InfiniGrow
infinigrow.com
تساعد InfiniGrow فرق التسويق B2B على تحقيق عائد أعلى على الاستثمار من خلال قياس جهود التسويق التي تؤدي إلى نمو الإيرادات والتنبؤ بها وتخطيطها.
Narrator
narrator.ai
يسمح النظام الأساسي لبيانات الراوي لأي شخص بالحصول على الإجابات في دقائق بدلاً من أسابيع، مدعومًا بالعميل 360 الذي يحتوي على كل تفاعل يقوم به العملاء مع عملك.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity هي شركة رائدة عالميًا في مجال برمجيات شراء الطباعة، حيث توفر أتمتة سير العمل للشركات التي تشتري الطباعة وتديرها. يتم تقديم الحل على منصة SaaS (البرمجيات كخدمة) ويسمح لمحترفي الطباعة بإدارة جميع العمليات وتحسينها، بدءًا من الإنشاء ووصولاً إلى الإنتاج والتنفيذ. بالإضافة إلى وحدة مشتريات الطباع...
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx عبارة عن منصة برمجية تقدم خدمات دعم للعلامات التجارية لإشراك تجار التجزئة المستقلين في التسويق الرقمي المتوافق مع العلامة التجارية، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال الوصول إلى المستهلكين المناسبين عبر القناة الموثوقة لتجار التجزئة المحليين للعلامات التجارية. باستخدام Promoboxx، ...
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition هي أول منصة Go-to-Market Ops مصممة لمركزية وأتمتة كل خطوة من خطوات إطلاق المنتجات والميزات والحملات. تم تصميمه بواسطة خبراء تسويق المنتجات من Rippling وFacebook، وهو يساعد الفرق متعددة الوظائف على الوصول إلى نفس الصفحة وتحقيق عمليات إطلاق أكثر فعالية تترجم إلى إيرادات. بدءًا من البحث والتخط...
MarcomCentral
marcom.com
قم بتسريع المبيعات باستخدام أدوات مصممة خصيصًا لمديري العلامات التجارية والمسوقين وفرق المبيعات. يمكن لـ MarcomCentral، الشركة الرائدة في إدارة العلامات التجارية لأكثر من 20 عامًا، تحويل أعمالك من خلال تنظيم مبسط للملفات وتوزيع مبسط للضمانات. MarcomGather هو مركز الأصول الرقمية ذو الأسعار المعقولة ا...