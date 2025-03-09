برنامج تقويم التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

Gain

gainapp.com

ببساطة: الحصول على تعليقات العملاء حول محتوى الوسائط الاجتماعية، أصبح أمرًا سهلاً. تثق فرق التسويق عبر 51 دولة في Gain بمحتوى الوسائط الاجتماعية لأكثر من 9000 علامة تجارية لأن Gain تدمج طبقة تعليقات العملاء والموافقات على سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. من خلال سير عمل الموافقة الآلية في Gain: * يمكن لفريقك التوقف عن إضاعة الوقت في المحادثات المجهدة مع العملاء للحصول على الموافقة على المحتوى الاجتماعي الخاص بهم في الوقت المناسب للنشر. * يقوم Gain بإخطار العملاء عند الحاجة إلى تعليقاتهم وأعضاء الفريق عند طلب التغييرات. * لا مزيد من الأخطاء التي تتسلل عبر سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة وجداول البيانات ورسائل الدردشة. * يتم تعقب جميع اتصالات العملاء حيث ينبغي أن تكون: بجوار المحتوى الذي يشيرون إليه مباشرةً. * تضمن جولات الموافقة القابلة للتخصيص أن كل من يحتاج إلى رؤية المحتوى سيشاهده. * بمجرد الموافقة عليه وجدولته، يرى العملاء المحتوى الخاص بهم في تقويم المحتوى الخاص بهم. * يتم نشر الكسب مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الموافقة على المحتوى. في الأساس، يقوم Gain بأتمتة سير عمل المحتوى بالكامل، وإخطار الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب عندما يحين دورهم لتقديم التعليقات أو إجراء تغييرات. تخيل أن: فريقك يمكنه إنشاء محتوى ونشره على Facebook وLinkedIn وInstagram وPinterest وTikTok وTwitter وGoogle Business Profile في نفس النظام الأساسي الذي يتابع عملائك، ويجمع التعليقات والموافقات في الوقت المناسب! وأخيرا الوكالة والعملاء في نفس المكان، ولا أحد يضيع وقته.