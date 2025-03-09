برنامج تقويم التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يساعد برنامج تقويم التسويق الشركات في وضع إستراتيجيات وتنسيق الحملات التسويقية وإنشاء المحتوى وتخصيص الميزانية وتحديد الأهداف. ومن خلال كسر حواجز الاتصال بين الفرق، تعمل هذه الأدوات على تعزيز الشفافية التنظيمية وإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بالمبادرات التسويقية. إنها تعزز التماسك عبر القنوات المختلفة، مما يسمح للمسوقين بإدارة الحملات وتحديد أولوياتها بكفاءة. علاوة على ذلك، يعمل هذا البرنامج على تبسيط عمليات تخطيط المحتوى وإنشاءه وتوزيعه، مما يسهل التعاون السلس بين الكتاب والمصممين والمحررين.
إرسال تطبيق جديد
ClickUp
clickup.com
ClickUp هو تطبيق لإدارة المشاريع يتيح للفرق تنظيم المهام والتعاون في العمل باستخدام أدوات مثل الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects هو تطبيق سحابي لإدارة المشاريع، يساعد الفرق على التخطيط والتنفيذ والتعاون من خلال ميزات مثل تعيين المهام ومتابعة التقدم.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt هو تطبيق لإدارة المشاريع يوفر مخططات Gantt وتحكم في الجدول الزمني، مع أدوات للتعاون وتتبع الوقت، مما يسهل تنسيق المهام.
SEMrush
semrush.com
Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep عبارة عن تقويم تسويقي ومنصة تخطيط للترويج مصممة لتحسين التنظيم والتواصل لفرق التسويق من جميع الأحجام. بدلاً من استخدام جداول بيانات لا نهاية لها أو اختراق أداة إدارة المشروع لتتبع الأنشطة التسويقية - يعد PromoPrep بمثابة تقويم تسويقي حقيقي قابل للتخصيص بالكامل لفريقك.
Gain
gainapp.com
ببساطة: الحصول على تعليقات العملاء حول محتوى الوسائط الاجتماعية، أصبح أمرًا سهلاً. تثق فرق التسويق عبر 51 دولة في Gain بمحتوى الوسائط الاجتماعية لأكثر من 9000 علامة تجارية لأن Gain تدمج طبقة تعليقات العملاء والموافقات على سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. من خلال سير عمل الموافقة الآلية في Gain: * يمكن لفريقك التوقف عن إضاعة الوقت في المحادثات المجهدة مع العملاء للحصول على الموافقة على المحتوى الاجتماعي الخاص بهم في الوقت المناسب للنشر. * يقوم Gain بإخطار العملاء عند الحاجة إلى تعليقاتهم وأعضاء الفريق عند طلب التغييرات. * لا مزيد من الأخطاء التي تتسلل عبر سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة وجداول البيانات ورسائل الدردشة. * يتم تعقب جميع اتصالات العملاء حيث ينبغي أن تكون: بجوار المحتوى الذي يشيرون إليه مباشرةً. * تضمن جولات الموافقة القابلة للتخصيص أن كل من يحتاج إلى رؤية المحتوى سيشاهده. * بمجرد الموافقة عليه وجدولته، يرى العملاء المحتوى الخاص بهم في تقويم المحتوى الخاص بهم. * يتم نشر الكسب مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الموافقة على المحتوى. في الأساس، يقوم Gain بأتمتة سير عمل المحتوى بالكامل، وإخطار الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب عندما يحين دورهم لتقديم التعليقات أو إجراء تغييرات. تخيل أن: فريقك يمكنه إنشاء محتوى ونشره على Facebook وLinkedIn وInstagram وPinterest وTikTok وTwitter وGoogle Business Profile في نفس النظام الأساسي الذي يتابع عملائك، ويجمع التعليقات والموافقات في الوقت المناسب! وأخيرا الوكالة والعملاء في نفس المكان، ولا أحد يضيع وقته.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile هو تطبيق آمن لمشاركة الملفات والتعاون يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الملفات ومشاركتها بشكل آمن من أي جهاز ومكان.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
Spreadsheet
spreadsheet.com
تطبيق جدول البيانات هو أداة لإدارة البيانات وتحليلها مع خصائص مثل المخططات والتعاون عبر الإنترنت، مما يسهل تنظيم المعلومات ومشاريع العمل.
Planly
planly.com
جدولة وسائل الإعلام الاجتماعية الآلي حقا. Planly هو برنامج جدولة مجاني لوسائل التواصل الاجتماعي للجميع. بفضل الأتمتة الكاملة والواجهة المتقدمة، نسمح لك بتخزين الوسائط الخاصة بك والخطة والنشر التلقائي على وسائل التواصل الاجتماعي - دون أي إشعارات أخرى! وفر الوقت عن طريق جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي واستمتع بعمليتك الإبداعية.
Wrike
wrike.com
Wrike هي منصة لإدارة المشاريع تسهل التعاون وتنظيم المهام، وتوفر أدوات لتتبع الوقت، والتقارير، والتكامل مع تطبيقات أخرى.
Teamwork
teamwork.com
تطبيق Teamwork هو منصة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على التخطيط، وتتبع، وإدارة المشاريع بشكل فعال، مع ميزات متعددة للتعاون.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot هو أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تساعد في جدولة المنشورات وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.
Asana
asana.com
Asana هو تطبيق يساعد الفرق على تنظيم وتتبع وإدارة الأعمال والمشاريع في منصة مركزية، مع ميزات لتسهيل التعاون والتواصل.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub هو تطبيق لإدارة المشاريع والتعاون، يوفر أدوات للتواصل وإدارة المهام والمراجعة والموافقة على الملفات من أي جهاز.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.
Opal
workwithopal.com
Opal هي منصة التخطيط التي تمكن المسوقين من وضع الاستراتيجيات بشكل مرئي والتعاون معًا وتجربة علامتهم التجارية من خلال عيون العميل. بفضل التقويم المرئي وسير العمل الديناميكي ونظام المحتوى المرن، أصبح من السهل على الفرق التعاون من أي مكان. تعد مشاركة الأصول وجمع التعليقات وتأمين الموافقات أمرًا بسيطًا، بل ويمكنك أيضًا تصدير عرض تقديمي مفصل ببضع نقرات. قم بإدارة حملاتك التسويقية عبر كل قناة: وسائل التواصل الاجتماعي، والبيع بالتجزئة في المتجر، والويب، والبريد الإلكتروني، والمدفوعة، وحتى الرسائل النصية القصيرة. يمكن للفرق أن تفهم بنظرة سريعة كيف يتناسب عملهم مع الصورة الأكبر، ويشعر المديرون التنفيذيون براحة البال من خلال مشاهدة الإستراتيجية وهي تنبض بالحياة في الوقت الفعلي. تعرف على كيفية توفير Opal للوقت وتحقيق النتائج لأفضل العلامات التجارية في فئتها مثل Starbucks وTarget وWendy's وMicrosoft على موقع العمل مع opal.com. أوبال هي شركة برمجيات خاصة، تأسست في عام 2011 ويقع مقرها الرئيسي في بورتلاند، أوريغون.
Nifty
nifty.pm
Nifty هو تطبيق لإدارة المشاريع، يجمع بين الدردشة والمهام والمستندات لتحسين التعاون وزيادة الإنتاجية في الفرق.
Narrator
narrator.ai
Narrato عبارة عن منصة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتعاون وإدارة سير العمل تم تصميمها لمساعدة المسوقين/المبدعين المنفردين أو فرق المحتوى الهزيل أو حتى فرق إنتاج المحتوى واسعة النطاق، وإنشاء المحتوى وشحنه بشكل أسرع عدة مرات وبتكلفة أقل، مما كان ممكنًا من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية للنظام الأساسي: - أكثر من 100+ من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتفكير والتحسين وأدوات تحسين محركات البحث لإنشاء محتوى موجه نحو النتائج بسرعة كبيرة (تستخدم الحالات المغطاة - المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والنشرات الصحفية وكتابة النصوص والإعلانات والتلخيص وأكثر). قم بإنشاء خيار قالب الذكاء الاصطناعي الخاص بك وأصوات العلامة التجارية. - إدارة كاملة لمشروع المحتوى ودعم أتمتة سير العمل بما في ذلك تعيين المهام وإدارة تقويم المحتوى والإشعارات الآلية والنشر وإدارة المستقلين والمزيد - ملخصات قوية لتحسين محركات البحث والتفكير في الكلمات الرئيسية والمواضيع باستخدام الذكاء الاصطناعي - قوالب محتوى مخصصة وميزات تعاون قوية داخل المستند ومساحة العمل - صور AI وصور ورسومات خالية من حقوق الملكية - إنشاء محتوى مجمّع باستخدام الذكاء الاصطناعي (مثل إنشاء أوصاف المحتوى بكميات كبيرة) ميزات أخرى: الإرشادات ومستودع أصول العلامة التجارية، ودعم متعدد اللغات، والتحقق من الانتحال والنحو، والتقارير المخصصة، وأصوات العلامات التجارية AI وأكثر.
Smartsheet
smartsheet.com
SmartSheet هو تطبيق لإدارة العمل والتعاون، يوفر أدوات لتعيين المهام وتتبع التقدم ومشاركة المستندات وإدارة الجداول الزمنية.
Hive
hive.com
Hive يساعد الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها-وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فستبنيها لك. من خلال مشاهدات المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها ، تقدم Hive إدارة المشروع على شروطك ، وضمان النجاح. مع ميزات مثل مهمة المهمة ، وتتبع الموعد النهائي ، والتواصل في الوقت الفعلي ، يساعد Hive آلاف الفرق في جميع أنحاء العالم على إنجاز عملهم بشكل أكثر كفاءة وفي الوقت المحدد. استخدم تطبيق الهاتف المحمول لعرض المشروعات بسهولة ، والتعليق على المهام ، وزملاء الرسائل ، وإدارة قائمة المهام الخاصة بك. الميزات الرئيسية: - المزامنة المباشرة والمستمرة مع تطبيق سطح المكتب -إنشاء المهام والمشاريع أثناء التنقل - دردشة مباشرة ومجموعة من أجل سهولة الاتصال - المرفقات التي تسمح بتحميل الملفات مباشرة من هاتفك - القدرة على التعليق ووضع علامة على زملائه مباشرة على بطاقات العمل - تخصيص تجربة العمل الخاصة بك عبر مشاريعك يستخدم الخلية من قبل الآلاف من الفرق السريعة لتحرك للمساعدة في: - إدارة المشروع - دمج الأدوات - الموارد - تتبع الوقت - التدقيق والموافقات - أخذ ملاحظات - إدارة المهام - التقارير والتحليلات
CoSchedule
coschedule.com
يساعد تقويم التسويق الخاص بـ CoSchedule المسوقين على رؤية جميع عمليات التسويق الخاصة بهم في مكان واحد. إنه سلاحك السري لرؤية التسويق الخاص بك وجدولته ومشاركته، كل ذلك في تقويم واحد. يمنحك تقويم التسويق في CoSchedule الأدوات اللازمة للقيام بما يلي: تصور كل مشروع تسويقي في تقويم واحد. تعرف على كيفية ربط كل شيء في لمحة واحدة من خلال تقويم تسجيل موحد في الوقت الفعلي. اكتب نسخة أولية، وقم بإنشاء أفكار جديدة، وقم بترقية سير العمل التسويقي الخاص بك باستخدام مساعد ذكاء التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي. حافظ على أصحاب المصلحة
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد في إنشاء المحتوى، جدولة المنشورات، وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy هي أداة التخطيط التعاوني. سهل الاستخدام، فهو يسمح بدمج المستخدمين الخبراء والمستخدمين العرضيين. - يتم تخطيط المهام في جدول على شكل مخطط جانت (عرض متى المشروع)، والذي يظل بسيطًا وسهل التكيف. تتيح لك طرق عرض المشروعات المتعددة الحصول على نظرة عامة على جميع أنشطتك. - يتم تخطيط الموارد في طريقة عرض تعرض جميع الموارد والمهام المرتبطة بها في جدول زمني (من عرض). يتيح لك هذا العرض توزيع عبء العمل وتخطيطه، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الإشغال وقيود الموارد. يوجد عرض التخطيط هذا حسب المورد أيضًا في وضع المشروعات المتعددة، مما يسهل بشكل كبير التحكيم عند توزيع العمل على مشاريع مختلفة. من خلال تخطيط المهام والموارد، يمكنك تفعيل الروافع التي تسمح لك ببناء جداول زمنية واقعية. تستعيد الرؤية لنشاطك، ويكتسب الجميع الهدوء.
© 2025 WebCatalog, Inc.