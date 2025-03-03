برنامج تقويم التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - تايوان

Smartsheet

smartsheet.com

SmartSheet هو برنامج كخدمة (SAAS) التي تقدمها للتعاون وإدارة العمل ، وتطويرها وتسويقها بواسطة SmartSheet Inc. يتم استخدامها لتعيين المهام ، وتتبع تقدم المشروع ، وإدارة التقويمات ، ومشاركة المستندات ، وإدارة الأعمال الأخرى ، باستخدام مستخدم جدولي واجهة. يتم استخدام SmartSheet للتعاون في الجداول الزمنية للمشروع والمستندات والتقويمات والمهام وغيرها من الأعمال. وفقًا لـ IDG ، فإن "إنتاجية المكتب الجزئية ، وإدارة المشاريع جزءًا ، ومشاركة وثائق جزئية ... [إنها] تحاول أن تكون المحور المركزي لكيفية عمل الناس". تتنافس SmartSheet مع مشروع Microsoft. فهو يجمع بين بعض وظائف Microsoft Project و Excel و Access و SharePoint. وفقًا لـ Forbes ، لدى SmartSheet واجهة مستخدم "بسيطة نسبيًا". تركز الواجهة على "SmartSheets" ، والتي تشبه جداول البيانات الموجودة عادة في Microsoft Excel. يمكن أن يتم توسيع أو انهيار كل ورقة SmartSheet لرؤية المهام الفردية أو تقدم المشروع على نطاق واسع على التوالي. يمكن فرز المهام بحلول الموعد النهائي أو الأولوية أو الشخص المعين لهم. إذا كان جدول البيانات يحتوي على تواريخ ، فإن SmartSheet تنشئ طريقة عرض تقويم. قد يحتوي كل صف في ورقة SmartSheet على ملفات متصلة بها ، ورسائل البريد الإلكتروني المخزنة داخلها ، ولوحة مناقشة مرتبطة بها. عند إنشاء ورقة ذكية جديدة ، يتم دفع الإشعارات إلى الموظفين لملء صفوفها وأعمدةها. عند تحديث المعلومات ، يتم تحديث أوراق SmartSheets الأخرى التي تتبع نفس المهمة ، أو يتم تحديث المشروع أو نقطة البيانات تلقائيًا. تعمل الخدمة أيضًا على تنبيهات عندما يتم تحديد الموعد النهائي للمهمة ، وتتبع إصدارات المستندات. يمكن لـ SmartSheet استيراد البيانات من تطبيقات Microsoft Office أو Google. يتكامل مع Salesforce.com و Dropbox و Amazon Web Services. يوجد أيضًا تطبيق SmartSheet Mobile لأنظمة التشغيل Android و iOS. يتم تقديم الخدمة على أساس الاشتراك مع عدم وجود مستويات مجانية. بدعم من الأمان على مستوى المؤسسات ، يتم استخدام SmartSheet من قبل أكثر من 75 ٪ من الشركات في Fortune 500 لتنفيذ العمليات وإدارتها وأتمتة عبر مجموعة واسعة من الإدارات وحالات الاستخدام.