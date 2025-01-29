برنامج تقويم التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - سيشل

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يساعد برنامج تقويم التسويق الشركات في وضع إستراتيجيات وتنسيق الحملات التسويقية وإنشاء المحتوى وتخصيص الميزانية وتحديد الأهداف. ومن خلال كسر حواجز الاتصال بين الفرق، تعمل هذه الأدوات على تعزيز الشفافية التنظيمية وإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بالمبادرات التسويقية. إنها تعزز التماسك عبر القنوات المختلفة، مما يسمح للمسوقين بإدارة الحملات وتحديد أولوياتها بكفاءة. علاوة على ذلك، يعمل هذا البرنامج على تبسيط عمليات تخطيط المحتوى وإنشاءه وتوزيعه، مما يسهل التعاون السلس بين الكتاب والمصممين والمحررين.
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SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. Semrush، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush بالأرقام: - 808 مليون ملف تعريف لنطاق سطح المكتب و32.1 مليون ملف تعريف لنطاق الهاتف المحمول - أكثر من 43 تريليون رابط خلفي وأكثر من 25 مليار عنوان URL يتم الزحف إليها يوميًا في المتوسط - أكثر من 24.3 مليار كلمة رئيسية و20 مليون فكرة لكلمة رئيسية واحدة - 30% من شركات Fortune 500 تستخدم Semrush كأداة التسويق المفضلة لديهم
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep عبارة عن تقويم تسويقي ومنصة تخطيط للترويج مصممة لتحسين التنظيم والتواصل لفرق التسويق من جميع الأحجام. بدلاً من استخدام جداول بيانات لا نهاية لها أو اختراق أداة إدارة المشروع لتتبع الأنشطة التسويقية - يعد PromoPrep بمثابة تقويم تسويقي حقيقي قابل للتخصيص بالكامل لفريقك.
Gain
gainapp.com
ببساطة: الحصول على تعليقات العملاء حول محتوى الوسائط الاجتماعية، أصبح أمرًا سهلاً. تثق فرق التسويق عبر 51 دولة في Gain بمحتوى الوسائط الاجتماعية لأكثر من 9000 علامة تجارية لأن Gain تدمج طبقة تعليقات العملاء والموافقات على سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. من خلال سير عمل الموافقة الآلية في Gain: * يمكن لفريقك التوقف عن إضاعة الوقت في المحادثات المجهدة مع العملاء للحصول على الموافقة على المحتوى الاجتماعي الخاص بهم في الوقت المناسب للنشر. * يقوم Gain بإخطار العملاء عند الحاجة إلى تعليقاتهم وأعضاء الفريق عند طلب التغييرات. * لا مزيد من الأخطاء التي تتسلل عبر سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة وجداول البيانات ورسائل الدردشة. * يتم تعقب جميع اتصالات العملاء حيث ينبغي أن تكون: بجوار المحتوى الذي يشيرون إليه مباشرةً. * تضمن جولات الموافقة القابلة للتخصيص أن كل من يحتاج إلى رؤية المحتوى سيشاهده. * بمجرد الموافقة عليه وجدولته، يرى العملاء المحتوى الخاص بهم في تقويم المحتوى الخاص بهم. * يتم نشر الكسب مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الموافقة على المحتوى. في الأساس، يقوم Gain بأتمتة سير عمل المحتوى بالكامل، وإخطار الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب عندما يحين دورهم لتقديم التعليقات أو إجراء تغييرات. تخيل أن: فريقك يمكنه إنشاء محتوى ونشره على Facebook وLinkedIn وInstagram وPinterest وTikTok وTwitter وGoogle Business Profile في نفس النظام الأساسي الذي يتابع عملائك، ويجمع التعليقات والموافقات في الوقت المناسب! وأخيرا الوكالة والعملاء في نفس المكان، ولا أحد يضيع وقته.
ShareFile
sharefile.com
مشاركة المحتوى بشكل آمن والتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع مع ShareFile. تحتاج الإدارات والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء وبعضها البعض. باستخدام ShareFile ، استخدم أي جهاز للوصول إلى الملفات بشكل آمن ، ومشاركة البيانات ، وإنشاء سير عمل لتوفير الوقت. إعداد بسيط وسريع-لا مطلوب. شارك ، أرسل أي ملف حجم على أي جهاز: سواء كنت في المكتب أو أثناء التنقل ، سيكون لديك وصول آمن إلى ملفاتك في أي مكان ، في أي وقت مع التخزين السحابي. * تعرف على أن ملفاتك آمنة دائمًا: تشفير مستوى البنك يحمي ملفاتك ورسائل البريد الإلكتروني والمرفقات في العبور والراحة. * تعاون بشكل آمن: مسارات التدقيق والأذونات القابلة للتكوين لمعرفة والتحكم في من يصلح إلى بياناتك. * قم بتحسين العميل والموظف عملية على متن الطائرة: تقلل سير العمل الموفرة للوقت من الأعمال الورقية اليدوية في حدود نقطة واحدة من التعاون. * تأمين موقع FTP بديل: لا توجد تثبيتات برامج - لك أو لعملائك.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Spreadsheet
spreadsheet.com
جدول البيانات الذي تعرفه بقوة قاعدة البيانات ونظام إدارة المشاريع. جانت والتقويم وكانبان والنماذج والأتمتة. ابدأ مجانًا.
Planly
planly.com
جدولة وسائل الإعلام الاجتماعية الآلي حقا. Planly هو برنامج جدولة مجاني لوسائل التواصل الاجتماعي للجميع. بفضل الأتمتة الكاملة والواجهة المتقدمة، نسمح لك بتخزين الوسائط الخاصة بك والخطة والنشر التلقائي على وسائل التواصل الاجتماعي - دون أي إشعارات أخرى! وفر الوقت عن طريق جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي واستمتع بعمليتك الإبداعية.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects هو برنامج لإدارة المشاريع قائم على السحابة ويعمل به أكثر من 200000 عميل حول العالم. يساعدك على تخطيط مشاريعك وتنفيذها بإتقان. باستخدام المشاريع، يمكنك تعيين المهام بسهولة، والتواصل بشكل فعال مع كل من فريقك وعملائك، والاطلاع على جميع تحديثات المشروع، والحصول على تقارير مفصلة عن تقدم العمل وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، في كل مرة. بفضل الكثير من إمكانات التخصيص والميزات، مثل مخططات جانت والمخططات والجداول الزمنية، تعد Zoho Projects أداة متكاملة لإدارة المشاريع تلبي احتياجات العمل للشركات من جميع الأحجام والصناعات. بفضل مجموعة واسعة من عمليات التكامل الداخلية والجهات الخارجية، تعد Projects واحدة من أكثر أدوات إدارة المشاريع المتاحة تكاملاً ويمكن أن تكون مناسبة تمامًا لنظام العمل الخاص بك.
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل الوحيد لإدارة العمل الذي ستحتاجه أي مؤسسة على الإطلاق للتوسع والتحسين والتحرك بسرعة في عالم تنافسي. يعمل أكثر من 20 ألف عميل سعيد على تعزيز مستقبلهم ويجتمعون معًا في Wrike، بما في ذلك Estée Lauder وHootsuite وNielsen وOgilvy وSiemens وTiffany & Co. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.wrike.com.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هي المنصة الوحيدة التي تحتوي على أفضل عمليات عميل في فئتها مع إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. توصيل العمل في الوقت المحدد وعلى الميزانية ، والقضاء على فوضى العميل ، وفهم الربحية ، كل ذلك في منصة واحدة. يقع مقره الرئيسي في كورك ، أيرلندا وأسسه فريق قام بتشغيل وكالة من قبل ، لدى Teamwork.com أكثر من 20.000 عميل في جميع أنحاء العالم مع فريق عالمي يضم أكثر من 350 موظفًا.
TeamGantt
teamgantt.com
برنامج إدارة المشاريع الذي لا يضيع وقتك. لا توجد أنظمة مربكة للتعلم. ما عليك سوى سحب وإسقاط إدارة المشروع بالطريقة التي ينبغي أن تكون عليها. حافظ على مشاريعك مربحة بسهولة وفي الوقت المحدد باستخدام هذه الميزات: مخططات جانت، والتقويمات، وأحمال العمل، وتتبع الوقت، وطرق عرض المحفظة، والتبعيات، والمزيد. تستخدم الفرق من كافة الأحجام برنامج TeamGantt للتخطيط للمشاريع والتعاون فيها — في المكتب أو عن بُعد.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot هي أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعدك في جدولة وتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي زيادة كفاءة وسائل التواصل الاجتماعي ومدى الوصول إليها. 1) يمكنك الاتصال بأكثر من 9 شبكات تواصل اجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram وGoogle My Business وLinkedIn وPinterest وTumblr وTikTok وVK باستخدام SocialPilot. 2) قم بمشاركة ما يصل إلى 500 مشاركة وربط أكثر من 100 ملف شخصي باستخدام حساب SocialPilot واحد فقط. 3) إدارة محادثات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك باستخدام Social Inbox. 4) أضف ما يصل إلى 10 أعضاء من الفريق في حساب SocialPilot الخاص بك لتفويض المشاركة والجدولة باستخدام ميزة تعاون الفريق. 5) قم بجدولة 100 من المشاركات في المرة الواحدة وتحميل ملف CSV باستخدام ميزة الجدولة المجمعة. 6) قم بإنشاء منشورات مخصصة للحسابات الاجتماعية الفردية في وقت واحد، وقم أيضًا بذكر الملفات الشخصية الأخرى على Facebook وTwitter لمزيد من المشاركة. 7) قم بتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تحليلات وإعداد التقارير لوسائل التواصل الاجتماعي سهلة الفهم. 8) ألق نظرة على الوقت والأشياء التي قمت بجدولتها بشكل مرئي باستخدام تقويم الوسائط الاجتماعية. 9) لا تبتعد أبدًا عن أفكار المحتوى الجديدة، وقم بتنظيم اقتراحات المحتوى وحفظها كمسودات لاستخدامها لاحقًا. أضف محتوى منسقًا وخلاصات RSS لقائمة انتظار لا تنتهي أبدًا. 10) لا تنتظر أكثر من ذلك للحصول على بيانات اعتماد حساب الوسائط الاجتماعية الخاص بعميلك - ما عليك سوى دعوتهم وإدارة حساباتهم الاجتماعية دون عناء باستخدام ميزة إدارة العملاء. 11) قم بإنشاء نطاقات العلامات التجارية المخصصة الخاصة بك لمزيد من الرؤية والتعرف عليها باستخدام أدوات تقصير عناوين URL التي توفرها SocialPilot والتخلص من عناوين URL الطويلة وغير المرغوب فيها والقبيحة المظهر. 12) عزز منشوراتك على الفيسبوك مباشرة عندما تقوم بجدولتها.
Asana
asana.com
Asana هو تطبيق ويب وتطبيقات جوال مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم أعمالهم وتتبعها وإدارتها. تشير شركة Forrester, Inc. إلى أن "Asana تعمل على تبسيط إدارة العمل القائم على الفريق." يتم إنتاجه من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم. (أسانا، وشركة) تم تأسيسها في عام 2008 من قبل المؤسس المشارك لفيسبوك داستن موسكوفيتز ومهندس فيسبوك السابق جوستين روزنشتاين، اللذين عملا على تحسين إنتاجية الموظفين في فيسبوك. تم إطلاق المنتج تجاريًا في أبريل 2012. وفي ديسمبر 2018، بلغت قيمة الشركة 1.5 مليار دولار.
ProofHub
proofhub.com
تأسست ProofHub في عام 2012، وهي عبارة عن منصة سحابية لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي تستخدمها الفرق في جميع أنحاء العالم. ProofHub هو تطبيق لإدارة العمل عالي التصنيف تم تصميمه لمساعدة الفرق في العمل اليومي ويستخدمه أكثر من 85000 فريق على مستوى العالم، بما في ذلك Netflix وGoogle وNASA وNike وTrip Advisor. ProofHub هو برنامج لإدارة المشاريع بسيط بشكل مدهش ولكنه قوي يوفر رؤية موحدة للمهام والتقدم. يتيح برنامج إدارة المشاريع هذا للفرق التواصل أثناء العمل من أي مكان باستخدام أي جهاز. من خلال مجموعة غنية من الميزات الموضوعة في مكان واحد، تم تصميم أداة SaaS عبر الإنترنت لمساعدة الشركات على تخطيط وتنسيق وتنظيم وتسليم المشاريع من جميع الأحجام بسرعة. ProofHub هو حل فعال من حيث التكلفة تستخدمه الفرق والمؤسسات من جميع الأحجام في مختلف القطاعات. يمكن أن يساعد ProofHub الشركات في تنظيم عملية عملها مع توفير الوقت والموارد، مع ميزات تتراوح من إدارة المهام إلى تتبع الوقت، وسير العمل المخصص إلى التدقيق عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير. يقدم ProofHub عددًا كبيرًا من ميزات التعاون مثل الدردشة والمناقشات والإعلانات وعمليات تكامل الجهات الخارجية ونقل الملفات والمزيد. يتميز ProofHub بتصميم نظيف وبسيط مع منحنى تعليمي منخفض يجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم في المنزل. بصرف النظر عن اللغة الإنجليزية، يتوفر ProofHub باللغات الألمانية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والروسية والإيطالية والهولندية والصينية (تايوان) والتركية والبولندية. ProofHub هو حل فعال من حيث التكلفة يمكن استخدامه من قبل الفرق والمؤسسات في مختلف القطاعات. يوفر ProofHub جميع الميزات التي تحتاجها لإنجاز عملك بكفاءة، بدءًا من إنشاء مشروع وحتى تعيين المهام وتتبع التقدم والتفاعل مع فريقك، وفي النهاية إكمال مشاريعك في الوقت المحدد.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا ولندن والمملكة المتحدة وسيدني بأستراليا. .
Opal
workwithopal.com
Opal هي منصة التخطيط التي تمكن المسوقين من وضع الاستراتيجيات بشكل مرئي والتعاون معًا وتجربة علامتهم التجارية من خلال عيون العميل. بفضل التقويم المرئي وسير العمل الديناميكي ونظام المحتوى المرن، أصبح من السهل على الفرق التعاون من أي مكان. تعد مشاركة الأصول وجمع التعليقات وتأمين الموافقات أمرًا بسيطًا، بل ويمكنك أيضًا تصدير عرض تقديمي مفصل ببضع نقرات. قم بإدارة حملاتك التسويقية عبر كل قناة: وسائل التواصل الاجتماعي، والبيع بالتجزئة في المتجر، والويب، والبريد الإلكتروني، والمدفوعة، وحتى الرسائل النصية القصيرة. يمكن للفرق أن تفهم بنظرة سريعة كيف يتناسب عملهم مع الصورة الأكبر، ويشعر المديرون التنفيذيون براحة البال من خلال مشاهدة الإستراتيجية وهي تنبض بالحياة في الوقت الفعلي. تعرف على كيفية توفير Opal للوقت وتحقيق النتائج لأفضل العلامات التجارية في فئتها مثل Starbucks وTarget وWendy's وMicrosoft على موقع العمل مع opal.com. أوبال هي شركة برمجيات خاصة، تأسست في عام 2011 ويقع مقرها الرئيسي في بورتلاند، أوريغون.
Nifty
nifty.pm
Nifty هي مساحة العمل الشاملة للحفاظ على توافق الأشخاص والمشاريع والوظائف عبر مؤسستك. من خلال الدردشة والمهام والأهداف والمستندات والملفات، كلها في مكان واحد - يتيح لك Nifty التركيز على العمل بدلاً من استخدام الأدوات. يساعد Nifty على تقليل دورات تطوير المشروع وتحسين إنتاجية الفريق من خلال الجمع بين جميع الميزات المهمة لإدارة المشروع في برنامج واحد. والنتيجة النهائية هي أتمتة التقدم المرتكز على الإنجازات التي تحافظ على توافق جميع أصحاب المصلحة، مما يضمن بقاء الأهداف التنظيمية في الموعد المحدد. يتيح لك برنامج Nifty إدارة المهام من خلال طرق عرض Kanban، وList، وTimeline. يعد التعاون في Nifty أمرًا طبيعيًا لأن كل مشروع يحتوي على سلسلة مناقشة فردية، مما يشجع المشاريع على أن يكون لها مركز معرفة مخصص. تم تصميم Nifty لتشجيع التعاون بين الأقسام بشكل لا مثيل له. باستخدام التقويم المدمج، يمكن دمج Nifty مع Google وOutlook بالإضافة إلى مشاركة الملفات والمستندات.
Narrator
narrator.ai
Narrato عبارة عن منصة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتعاون وإدارة سير العمل تم تصميمها لمساعدة المسوقين/المبدعين المنفردين أو فرق المحتوى الهزيل أو حتى فرق إنتاج المحتوى واسعة النطاق، وإنشاء المحتوى وشحنه بشكل أسرع عدة مرات وبتكلفة أقل، مما كان ممكنًا من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية للنظام الأساسي: - أكثر من 100+ من أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتفكير والتحسين وأدوات تحسين محركات البحث لإنشاء محتوى موجه نحو النتائج بسرعة كبيرة (تستخدم الحالات المغطاة - المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والنشرات الصحفية وكتابة النصوص والإعلانات والتلخيص وأكثر). قم بإنشاء خيار قالب الذكاء الاصطناعي الخاص بك وأصوات العلامة التجارية. - إدارة كاملة لمشروع المحتوى ودعم أتمتة سير العمل بما في ذلك تعيين المهام وإدارة تقويم المحتوى والإشعارات الآلية والنشر وإدارة المستقلين والمزيد - ملخصات قوية لتحسين محركات البحث والتفكير في الكلمات الرئيسية والمواضيع باستخدام الذكاء الاصطناعي - قوالب محتوى مخصصة وميزات تعاون قوية داخل المستند ومساحة العمل - صور AI وصور ورسومات خالية من حقوق الملكية - إنشاء محتوى مجمّع باستخدام الذكاء الاصطناعي (مثل إنشاء أوصاف المحتوى بكميات كبيرة) ميزات أخرى: الإرشادات ومستودع أصول العلامة التجارية، ودعم متعدد اللغات، والتحقق من الانتحال والنحو، والتقارير المخصصة، وأصوات العلامات التجارية AI وأكثر.
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet هو برنامج كخدمة (SaaS) يقدم التعاون وإدارة العمل، تم تطويره وتسويقه بواسطة شركة Smartsheet Inc. ويتم استخدامه لتعيين المهام وتتبع تقدم المشروع وإدارة التقويمات ومشاركة المستندات وإدارة الأعمال الأخرى باستخدام مستخدم جدولي. واجهة. يتم استخدام Smartsheet للتعاون في الجداول الزمنية للمشروع والمستندات والتقويمات والمهام والأعمال الأخرى. وفقًا لـ IDG، فهي "جزء من إنتاجية المكتب، وجزء من إدارة المشاريع، وجزء من مشاركة المستندات... [إنها] تحاول أن تكون المحور المركزي لكيفية عمل الأشخاص." Smartsheet تتنافس مع Microsoft Project. فهو يجمع بين بعض وظائف Microsoft Project وExcel وAccess وSharePoint. وفقًا لـ Forbes، تتمتع Smartsheet بواجهة مستخدم "بسيطة نسبيًا". تركز الواجهة على "الجداول الذكية"، التي تشبه جداول البيانات الموجودة عادةً في Microsoft Excel. يمكن توسيع صفوف كل ورقة ذكية أو طيها لرؤية المهام الفردية أو تقدم المشروع واسع النطاق على التوالي. يمكن فرز المهام حسب الموعد النهائي أو الأولوية أو الشخص المعين لها. إذا كان جدول البيانات يحتوي على تواريخ، فسيقوم Smartsheet بإنشاء طريقة عرض التقويم. قد يحتوي كل صف في الورقة الذكية على ملفات مرفقة به، ورسائل بريد إلكتروني مخزنة بداخله، ولوحة مناقشة مرتبطة به. عند إنشاء ورقة ذكية جديدة، يتم إرسال الإشعارات إلى الموظفين لملء صفوفها وأعمدتها. عندما يتم تحديث المعلومات، يتم تحديث الأوراق الذكية الأخرى التي تتبع نفس المهمة أو المشروع أو نقطة البيانات تلقائيًا. تحتوي الخدمة أيضًا على تنبيهات عندما يقترب الموعد النهائي للمهمة، وتتتبع إصدارات المستندات. يمكن لـ Smartsheet استيراد البيانات من تطبيقات Microsoft Office أو Google. إنه يتكامل مع Salesforce.com وDropbox وAmazon Web Services. يوجد أيضًا تطبيق Smartsheet للجوال لأنظمة التشغيل Android وiOS. يتم تقديم الخدمة على أساس الاشتراك بدون طبقات مجانية. مدعومًا بأمان على مستوى المؤسسات، يتم استخدام Smartsheet من قبل أكثر من 75% من الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 لتنفيذ العمليات وإدارتها وأتمتتها عبر مجموعة واسعة من الأقسام وحالات الاستخدام.
Hive
hive.com
تساعد الخلية الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في فئتها من Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها - وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنبنيها لك. بفضل طرق عرض المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها، تقدم Hive إدارة المشروع وفقًا لشروطك، مع ضمان النجاح. يتم استخدام Hive من قبل الآلاف من الفرق سريعة الحركة للمساعدة في: - إدارة المشاريع - أدوات التكامل - توفير الموارد - تتبع الوقت - التدقيق والموافقات - تدوين الملاحظات - إدارة المهام - التقارير والتحليلات
CoSchedule
coschedule.com
يساعد تقويم التسويق الخاص بـ CoSchedule المسوقين على رؤية جميع عمليات التسويق الخاصة بهم في مكان واحد. إنه سلاحك السري لرؤية التسويق الخاص بك وجدولته ومشاركته، كل ذلك في تقويم واحد. يمنحك تقويم التسويق في CoSchedule الأدوات اللازمة للقيام بما يلي: تصور كل مشروع تسويقي في تقويم واحد. تعرف على كيفية ربط كل شيء في لمحة واحدة من خلال تقويم تسجيل موحد في الوقت الفعلي. اكتب نسخة أولية، وقم بإنشاء أفكار جديدة، وقم بترقية سير العمل التسويقي الخاص بك باستخدام مساعد ذكاء التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي. حافظ على أصحاب المصلحة
ContentStudio
contentstudio.io
قم بتجديد إستراتيجية الوسائط الاجتماعية والمحتوى الخاصة بك باستخدام ContentStudio - مركز القوة المطلق للشركات والوكالات والمسوقين. قم بتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت. إن ContentStudio ليس مجرد أداة أخرى؛ إنه حل كامل لرفع مستوى تسويق المحتوى الخاص بك عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمدونات. قم بزيارة موقعنا على الإنترنت: https://contentstudio.io لماذا تختار ContentStudio؟ وإليكم السبب: تسريع إنشاء المحتوى: يمكنك إنشاء محتوى عالي الجودة بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن قنوات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك مليئة دائمًا بالمشاركات الجذابة. منصة الكل في واحد: قل وداعًا للتلاعب بأدوات متعددة. يجمع ContentStudio كل شيء تحت سقف واحد، بدءًا من اكتشاف المحتوى وحتى النشر. اكتشف المحتوى الشائع: ابق في الطليعة. استخدم خوارزمياتنا المتقدمة للكشف عن الموضوعات الشائعة التي تلقى صدى لدى جمهورك. التعاون السلس بين الفريق: قم بتخطيط وتنفيذ استراتيجية المحتوى الخاصة بك بسهولة. تعاون مع فريقك أو عملائك بسلاسة داخل النظام الأساسي. جدولة سهلة: أتمتة تقويم المحتوى الخاص بك. قم بجدولة المنشورات مسبقًا وحافظ على تواجد ثابت عبر الإنترنت دون أي متاعب. التحليلات الثاقبة: اتخذ قرارات مستنيرة باستخدام التقارير ذات التسمية البيضاء. تعمق في التحليلات المفيدة لفهم ما ينجح وتحسين استراتيجيتك. البريد الوارد الموحد: إدارة جميع تفاعلاتك في مكان واحد. قم بالرد على التعليقات والرسائل عبر القنوات دون أن يفوتك أي شيء. يعد ContentStudio أكثر من مجرد أداة؛ إنه شريكك في التميز الرقمي. قم بتحويل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك واستمتع بتجربة النمو كما لم يحدث من قبل. احتضن قوة ContentStudio ودع المحتوى الخاص بك يتولى الحديث.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية إلى آفاق جديدة.
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy هي أداة التخطيط التعاوني. سهل الاستخدام، فهو يسمح بدمج المستخدمين الخبراء والمستخدمين العرضيين. - يتم تخطيط المهام في جدول على شكل مخطط جانت (عرض متى المشروع)، والذي يظل بسيطًا وسهل التكيف. تتيح لك طرق عرض المشروعات المتعددة الحصول على نظرة عامة على جميع أنشطتك. - يتم تخطيط الموارد في طريقة عرض تعرض جميع الموارد والمهام المرتبطة بها في جدول زمني (من عرض). يتيح لك هذا العرض توزيع عبء العمل وتخطيطه، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الإشغال وقيود الموارد. يوجد عرض التخطيط هذا حسب المورد أيضًا في وضع المشروعات المتعددة، مما يسهل بشكل كبير التحكيم عند توزيع العمل على مشاريع مختلفة. من خلال تخطيط المهام والموارد، يمكنك تفعيل الروافع التي تسمح لك ببناء جداول زمنية واقعية. تستعيد الرؤية لنشاطك، ويكتسب الجميع الهدوء.
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