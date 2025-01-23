برنامج تقويم التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - رواندا

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet هو برنامج كخدمة (SaaS) يقدم التعاون وإدارة العمل، تم تطويره وتسويقه بواسطة شركة Smartsheet Inc. ويتم استخدامه لتعيين المهام وتتبع تقدم المشروع وإدارة التقويمات ومشاركة المستندات وإدارة الأعمال الأخرى باستخدام مستخدم جدولي. واجهة. يتم استخدام Smartsheet للتعاون في الجداول الزمنية للمشروع والمستندات والتقويمات والمهام والأعمال الأخرى. وفقًا لـ IDG، فهي "جزء من إنتاجية المكتب، وجزء من إدارة المشاريع، وجزء من مشاركة المستندات... [إنها] تحاول أن تكون المحور المركزي لكيفية عمل الأشخاص." Smartsheet تتنافس مع Microsoft Project. فهو يجمع بين بعض وظائف Microsoft Project وExcel وAccess وSharePoint. وفقًا لـ Forbes، تتمتع Smartsheet بواجهة مستخدم "بسيطة نسبيًا". تركز الواجهة على "الجداول الذكية"، التي تشبه جداول البيانات الموجودة عادةً في Microsoft Excel. يمكن توسيع صفوف كل ورقة ذكية أو طيها لرؤية المهام الفردية أو تقدم المشروع واسع النطاق على التوالي. يمكن فرز المهام حسب الموعد النهائي أو الأولوية أو الشخص المعين لها. إذا كان جدول البيانات يحتوي على تواريخ، فسيقوم Smartsheet بإنشاء طريقة عرض التقويم. قد يحتوي كل صف في الورقة الذكية على ملفات مرفقة به، ورسائل بريد إلكتروني مخزنة بداخله، ولوحة مناقشة مرتبطة به. عند إنشاء ورقة ذكية جديدة، يتم إرسال الإشعارات إلى الموظفين لملء صفوفها وأعمدتها. عندما يتم تحديث المعلومات، يتم تحديث الأوراق الذكية الأخرى التي تتبع نفس المهمة أو المشروع أو نقطة البيانات تلقائيًا. تحتوي الخدمة أيضًا على تنبيهات عندما يقترب الموعد النهائي للمهمة، وتتتبع إصدارات المستندات. يمكن لـ Smartsheet استيراد البيانات من تطبيقات Microsoft Office أو Google. إنه يتكامل مع Salesforce.com وDropbox وAmazon Web Services. يوجد أيضًا تطبيق Smartsheet للجوال لأنظمة التشغيل Android وiOS. يتم تقديم الخدمة على أساس الاشتراك بدون طبقات مجانية. مدعومًا بأمان على مستوى المؤسسات، يتم استخدام Smartsheet من قبل أكثر من 75% من الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500 لتنفيذ العمليات وإدارتها وأتمتتها عبر مجموعة واسعة من الأقسام وحالات الاستخدام.