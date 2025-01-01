برنامج تقويم التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - ناورو

ProofHub

proofhub.com

تأسست في عام 2012 ، وهي منصة لإدارة المشاريع المستندة إلى مجموعة النظراء ومنصة تعاون الفريق التي تستخدمها الفرق في جميع أنحاء العالم. ProofHub هو تطبيق لإدارة العمل الأعلى تم تصميمه لمساعدة الفرق في العمل اليومي ويستخدمه أكثر من 85000 فريق على مستوى العالم ، بما في ذلك Netflix و Google و NASA و Nike...