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برنامج تقويم التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - آيسلندا
يساعد برنامج تقويم التسويق الشركات في وضع إستراتيجيات وتنسيق الحملات التسويقية وإنشاء المحتوى وتخصيص الميزانية وتحديد الأهداف. ومن خلال كسر حواجز الاتصال بين الفرق، تعمل هذه الأدوات على تعزيز الشفافية التنظيمية وإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بالمبادرات التسويقية. إنها تعزز التماسك عبر القنوات المختلفة، مما يسمح للمسوقين بإدارة الحملات وتحديد أولوياتها بكفاءة. علاوة على ذلك، يعمل هذا البرنامج على تبسيط عمليات تخطيط المحتوى وإنشاءه وتوزيعه، مما يسهل التعاون السلس بين الكتاب والمصممين والمحررين.
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Asana
asana.com
Asana هو تطبيق ويب وتطبيقات جوال مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم أعمالهم وتتبعها وإدارتها. تشير شركة Forrester, Inc. إلى أن "Asana تعمل على تبسيط إدارة العمل القائم على الفريق." يتم إنتاجه من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم. (أسانا، وشركة) تم تأسيسها في عام 2008 من قبل المؤسس المشارك لفيسبوك داستن موسك...
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects هو برنامج لإدارة المشاريع قائم على السحابة ويعمل به أكثر من 200000 عميل حول العالم. يساعدك على تخطيط مشاريعك وتنفيذها بإتقان. باستخدام المشاريع، يمكنك تعيين المهام بسهولة، والتواصل بشكل فعال مع كل من فريقك وعملائك، والاطلاع على جميع تحديثات المشروع، والحصول على تقارير مفصلة عن تقدم الع...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet عبارة عن منصة حديثة لإدارة العمل تجمع بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا لتمكين أي شخص من إحداث تغيير هادف. تستخدم المؤسسات بجميع أحجامها Smartsheet لإدارة المشاريع وأتمتة العمليات والحصول على رؤية للبرامج والحافظات على نطاق واسع - كل ذلك على نظام أساسي مركزي واحد في الوقت الفعلي، يمكن ال...
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
Nifty
nifty.pm
Nifty هي مساحة العمل الشاملة للحفاظ على توافق الأشخاص والمشاريع والوظائف عبر مؤسستك. من خلال الدردشة والمهام والأهداف والمستندات والملفات، كلها في مكان واحد - يتيح لك Nifty التركيز على العمل بدلاً من استخدام الأدوات. يساعد Nifty على تقليل دورات تطوير المشروع وتحسين إنتاجية الفريق من خلال الجمع بين ج...
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هو النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم أفضل عمليات العملاء في فئتها بالإضافة إلى إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. قم بتسليم العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والقضاء على فوضى العميل، وفهم الربحية، كل ذلك في منصة واحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Teamwork.com في كورك بأير...
TeamGantt
teamgantt.com
برنامج إدارة المشاريع الذي لا يضيع وقتك. لا توجد أنظمة مربكة للتعلم. ما عليك سوى سحب وإسقاط إدارة المشروع بالطريقة التي ينبغي أن تكون عليها. يمكنك بسهولة الحفاظ على مشاريعك مربحة وفي الوقت المحدد باستخدام هذه الميزات: مخططات جانت، والتقويمات، وأحمال العمل، وتتبع الوقت، وطرق عرض المحفظة، والتبعيات، و...
ContentStudio
contentstudio.io
قم بتجديد إستراتيجية الوسائط الاجتماعية والمحتوى الخاصة بك باستخدام ContentStudio - مركز القوة المطلق للشركات والوكالات والمسوقين. قم بتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت. إن ContentStudio ليس مجرد أداة أخرى؛ إنه حل كامل لرفع مستوى تسويق المحتوى الخاص بك عبر جميع منصات التو...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot هي أداة لأتمتة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعدك في جدولة وتحليل أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي زيادة كفاءة وسائل التواصل الاجتماعي ومدى الوصول إليها. 1) يمكنك الاتصال بأكثر من 9 شبكات تواصل اجتماعي مثل Facebook وTwitter وInstagram وGoogle My Business وLinked...
ProofHub
proofhub.com
تأسست ProofHub في عام 2012، وهي عبارة عن منصة سحابية لإدارة المشاريع والتعاون الجماعي تستخدمها الفرق في جميع أنحاء العالم. ProofHub هو تطبيق لإدارة العمل عالي التصنيف تم تصميمه لمساعدة الفرق في العمل اليومي ويستخدمه أكثر من 85000 فريق على مستوى العالم، بما في ذلك Netflix وGoogle وNASA وNike وTrip Ad...
CoSchedule
coschedule.com
يساعد تقويم التسويق الخاص بـ CoSchedule المسوقين على رؤية جميع عمليات التسويق الخاصة بهم في مكان واحد. إنه سلاحك السري لرؤية التسويق الخاص بك وجدولته ومشاركته، كل ذلك في تقويم واحد. يمنحك تقويم التسويق في CoSchedule الأدوات اللازمة للقيام بما يلي: تصور كل مشروع تسويقي في تقويم واحد. تعرف على كيفية ر...
Hive
hive.com
تساعد الخلية الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في فئتها من Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها - وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنبنيها لك. بفضل طرق عرض المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها، تقدم Hive إدارة المشروع وفقًا لشروطك، مع ضمان النجاح. يتم استخدام Hive من قبل...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قنا...
Spreadsheet
spreadsheet.com
جدول البيانات الذي تعرفه بقوة قاعدة البيانات ونظام إدارة المشاريع. جانت والتقويم وكانبان والنماذج والأتمتة. ابدأ مجانًا.
ShareFile
sharefile.com
شارك المحتوى بشكل آمن وتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع باستخدام ShareFile. تحتاج الأقسام والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء ومع بعضهم البعض. باستخدام ShareFile، استخدم أي جهاز للوصول بشكل آمن إلى الملفات ومشاركة البيانات وإنشاء مهام سير عمل موفرة للوقت. إعدا...
Opal
workwithopal.com
Opal هي منصة التخطيط التي تمكن المسوقين من وضع الاستراتيجيات بشكل مرئي والتعاون معًا وتجربة علامتهم التجارية من خلال عيون العميل. بفضل التقويم المرئي وسير العمل الديناميكي ونظام المحتوى المرن، أصبح من السهل على الفرق التعاون من أي مكان. تعد مشاركة الأصول وجمع التعليقات وتأمين الموافقات أمرًا بسيطًا ...
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy هي أداة التخطيط التعاوني. سهل الاستخدام، فهو يسمح بدمج المستخدمين الخبراء والمستخدمين العرضيين. - يتم تخطيط المهام في جدول على شكل مخطط جانت (عرض متى المشروع)، والذي يظل بسيطًا وسهل التكيف. تتيح لك طرق عرض المشروعات المتعددة الحصول على نظرة عامة على جميع أنشطتك. - يتم تخطيط الموارد في طريقة...
Planly
planly.com
جدولة وسائل الإعلام الاجتماعية الآلي حقا. Planly هو برنامج جدولة مجاني لوسائل التواصل الاجتماعي للجميع. بفضل الأتمتة الكاملة والواجهة المتقدمة، نسمح لك بتخزين الوسائط الخاصة بك والخطة والنشر التلقائي على وسائل التواصل الاجتماعي - دون أي إشعارات أخرى! وفر الوقت عن طريق جدولة منشورات وسائل التواصل ال...
Gain
gainapp.com
ببساطة: الحصول على تعليقات العملاء حول محتوى الوسائط الاجتماعية، أصبح أمرًا سهلاً. تثق فرق التسويق عبر 51 دولة في Gain بمحتوى الوسائط الاجتماعية لأكثر من 9000 علامة تجارية لأن Gain تدمج طبقة تعليقات العملاء والموافقات على سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. من خلال سير عمل الموافقة الآلية ف...
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep عبارة عن تقويم تسويقي ومنصة تخطيط للترويج مصممة لتحسين التنظيم والتواصل لفرق التسويق من جميع الأحجام. بدلاً من استخدام جداول بيانات لا نهاية لها أو اختراق أداة إدارة المشروع لتتبع الأنشطة التسويقية - يعد PromoPrep بمثابة تقويم تسويقي حقيقي قابل للتخصيص بالكامل لفريقك.
Narrator
narrator.ai
Narrato عبارة عن منصة لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والتعاون وإدارة سير العمل تم تصميمها لمساعدة المسوقين/المبدعين المنفردين أو فرق المحتوى الهزيل أو حتى فرق إنتاج المحتوى واسعة النطاق، وإنشاء المحتوى وشحنه بشكل أسرع عدة مرات وبتكلفة أقل، مما كان ممكنًا من أي وقت مضى. الميزات الرئيسية للنظام الأساسي...