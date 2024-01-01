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برنامج تقويم التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - بليز
يساعد برنامج تقويم التسويق الشركات في وضع إستراتيجيات وتنسيق الحملات التسويقية وإنشاء المحتوى وتخصيص الميزانية وتحديد الأهداف. ومن خلال كسر حواجز الاتصال بين الفرق، تعمل هذه الأدوات على تعزيز الشفافية التنظيمية وإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بالمبادرات التسويقية. إنها تعزز التماسك عبر القنوات المختلفة، مما يسمح للمسوقين بإدارة الحملات وتحديد أولوياتها بكفاءة. علاوة على ذلك، يعمل هذا البرنامج على تبسيط عمليات تخطيط المحتوى وإنشاءه وتوزيعه، مما يسهل التعاون السلس بين الكتاب والمصممين والمحررين.
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ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
Asana
asana.com
Asana هو تطبيق ويب وتطبيقات جوال مصمم لمساعدة الفرق على تنظيم أعمالهم وتتبعها وإدارتها. تفيد شركة Forrester, Inc. أن "Asana تعمل على تبسيط إدارة العمل القائم على الفريق." يتم إنتاجه من قبل الشركة التي تحمل نفس الاسم. (أسانا، وشركة) تم تأسيسها في عام 2008 من قبل المؤسس المشارك لفيسبوك، داستن موسكوفي...
Zoho Projects
zoho.com
إدارة المشاريع، بقدر ما هي فعالة. Zoho Projects هي أداة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة تساعدك على تخطيط عملك وتتبعه بكفاءة والتعاون مع فريقك أينما كانوا.
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet هو برنامج كخدمة (SaaS) يقدم التعاون وإدارة العمل، تم تطويره وتسويقه بواسطة شركة Smartsheet Inc. ويتم استخدامه لتعيين المهام وتتبع تقدم المشروع وإدارة التقويمات ومشاركة المستندات وإدارة الأعمال الأخرى باستخدام مستخدم جدولي. واجهه المستخدم.
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Nifty
nifty.pm
إدارة المشاريع، وليس الأدوات. توقف عن التبديل بين أدوات الدردشات والمهام والمستندات والتقويم والاجتماعات - اجمع فريقك وعملائك معًا في تطبيق واحد بسيط ولكنه قوي.
Wrike
wrike.com
منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.
Teamwork
teamwork.com
أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.
TeamGantt
teamgantt.com
جرّب أداة إنشاء مخططات جانت المجانية من TeamGantt وقم بإنشاء مخطط جانت عبر الإنترنت في دقائق مع جدولة السحب والإفلات. الأعلى تقييمًا والمجاني إلى الأبد — لا يلزم وجود بطاقة ائتمان.
ContentStudio
contentstudio.io
يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub هو برنامج لتخطيط المشاريع مزود بكل الأدوات التي يحتاجها فريقك لإنجاز العمل بشكل أسرع معًا. لا توجد رسوم لكل مستخدم. تجربة مجانية. لا منحنى التعلم.
CoSchedule
coschedule.com
مجموعة من أدوات التسويق الذكية التي ستساعدك على الاستمرار في التركيز، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، وإسعاد فريقك. كن منظمًا الآن.
Hive
hive.com
منصة الإنتاجية رقم 1 للفرق سريعة الحركة. إدارة المشاريع وتتبع المهام والتعاون مع فرق من جميع الأحجام. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Spreadsheet
spreadsheet.com
جدول البيانات الذي تعرفه بقوة قاعدة البيانات ونظام إدارة المشاريع. جانت والتقويم وكانبان والنماذج والأتمتة. ابدأ مجانًا.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
ShareFile
sharefile.com
شارك المحتوى بشكل آمن وتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع باستخدام ShareFile. تحتاج الأقسام والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء ومع بعضهم البعض. باستخدام ShareFile، استخدم أي جهاز للوصول بشكل آمن إلى الملفات ومشاركة البيانات وإنشاء مهام سير عمل موفرة للوقت. إعدا...
Opal
workwithopal.com
منصة التخطيط الديناميكية المرنة التي تربط الإستراتيجية بالتنفيذ. تعمل شركة Opal على إنشاء رؤية لا مثيل لها ومواءمة فرق التسويق والاتصالات التي تحتاجها للقيام بعمل استثنائي.
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy هي أداة لإدارة المشاريع تعاونية وبديهية. خطط لمهامك بسهولة ونظم وقتك لتحول مشاريعك إلى حقيقة.
Planly
planly.com
جدولة وسائل الإعلام الاجتماعية الآلي حقا. Planly هو برنامج جدولة مجاني لوسائل التواصل الاجتماعي للجميع. بفضل الأتمتة الكاملة والواجهة المتقدمة، نسمح لك بتخزين الوسائط الخاصة بك والخطة والنشر التلقائي على وسائل التواصل الاجتماعي - دون أي إشعارات أخرى! وفر الوقت عن طريق جدولة منشورات وسائل التواصل ال...
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep عبارة عن تقويم تسويقي ومنصة تخطيط للترويج مصممة لتحسين التنظيم والتواصل لفرق التسويق من جميع الأحجام. بدلاً من استخدام جداول بيانات لا نهاية لها أو اختراق أداة إدارة المشروع لتتبع الأنشطة التسويقية - يعد PromoPrep بمثابة تقويم تسويقي حقيقي قابل للتخصيص بالكامل لفريقك.
Gain
gainapp.com
ببساطة: الحصول على تعليقات العملاء حول محتوى الوسائط الاجتماعية، أصبح أمرًا سهلاً. تثق فرق التسويق عبر 51 دولة في Gain بمحتوى الوسائط الاجتماعية لأكثر من 9000 علامة تجارية لأن Gain تدمج طبقة تعليقات العملاء والموافقات على سير عمل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. من خلال سير عمل الموافقة التلقائية...
Narrator
narrator.ai
يسمح النظام الأساسي لبيانات الراوي لأي شخص بالحصول على الإجابات في دقائق بدلاً من أسابيع، مدعومًا بالعميل 360 الذي يحتوي على كل تفاعل يقوم به العملاء مع عملك.