برامج أتمتة التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية

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تم تصميم برنامج أتمتة التسويق لأتمتة مهام التسويق وتبسيط سير العمل وقياس فعالية الحملات التسويقية. توفر هذه الأدوات قاعدة بيانات مركزية لتخزين المعلومات والتفاعلات التسويقية، مما يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب مخصصة وفي الوقت المناسب للعملاء أو العملاء المحتملين. بفضل ميزات الأتمتة عبر مختلف جوانب التسويق مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوليد العملاء المحتملين والبريد المباشر والإعلانات الرقمية، تعمل هذه المنصات على تعزيز كفاءة التسويق. أحد الجوانب المهمة لأدوات أتمتة التسويق هو قدراتها التحليلية، والتي تسمح للمستخدمين بتقييم نجاح الحملات عبر قطاعات وقنوات مختلفة. تقيس هذه الميزات تأثير الحملات على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وعائد الاستثمار (ROI)، بالإضافة إلى مساهمتها في إجمالي إيرادات الشركة.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel هو منصة شاملة لإدارة المبيعات والتسويق للوكالات، مع أدوات مثل CRM، التسويق الآلي، الجدولة، وتحليل الأداء.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.
ManyChat
manychat.com
ManyChat هي منصة لأتمتة الدردشة تساعد الشركات في إدارة تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، لتحسين التسويق والردود.
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage هو تطبيق لإدارة الأعمال يساعد الشركات في تنظيم تذاكر الخدمة، وإدارة العملاء، والمبيعات، والتسويق، وتحليل البيانات.
Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365 هو تطبيق سحابي يجمع بين تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، مما يتيح تحسين العمليات التجارية وتحليل البيانات.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo هي منصة تسويق أتمتة تتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر منصات متعددة باستخدام بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.
LeadSquared
leadsquared.com
Leadsquared هو برنامج لإدارة العملاء وأتمتة التسويق، يساعد الشركات على تنظيم التقاط وإدارة العملاء والمبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home هو تطبيق مخصص لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، يوفر منصة موحدة لإدارة الأمان، المراقبة، والأتمتة لتحسين الكفاءة.
Simplero
simplero.com
Simplero هو تطبيق يساعد المدربين ومبدعي المحتوى على إدارة الدورات، المواقع والتسويق عبر البريد الإلكتروني من منصة واحدة سهلة الاستخدام.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud هي منصة أتمتة الشحن تساعد الشركات على إدارة الشحنات بكفاءة، وتقدم ميزات مثل تتبع الشحن وبوابة إرجاع لتسهيل العمليات.
Nielsen
nielsen.com
تطبيق نيلسن يوفر رؤى حول سلوك المستهلك واتجاهات السوق من خلال جمع البيانات وتحليلها لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.
SALESmanago
salesmanago.com
Salesmanago هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة تسويقهم وتحسين التفاعل مع العملاء من خلال أدوات وتجارب مخصصة.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Zoho Marketing Automation هو برنامج لإدارة أنشطة التسويق بفعالية عبر قنوات متعددة، يساعد في توليد العملاء وتحسين استراتيجيات التسويق.
Drip
drip.com
Drip هو منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية في إدارة الحملات البريدية وتعزيز الولاء من خلال أتمتة التواصل مع العملاء.
Customer.io
customer.io
Customer.io هو منصة للتفاعل مع العملاء تتيح للفرق التسويقية إنشاء حملات معتمدة على البيانات عبر قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة.
SocialHub
socialhub.io
SocialHub هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يسهل جدولة المنشورات والتعاون بين الفرق وتحليل الأداء بطريقة بسيطة.
Regal.io
regal.io
تطبيق Regal.io يستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم إشارات نية العملاء في الوقت الحقيقي، وتخصيص التفاعلات مع العملاء عبر وكلاء AI ووكلاء بشر.
Contlo
contlo.com
تطبيق Contlo هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع العملاء من خلال حملات متعددة القنوات وتحليل سلوك العملاء.
Insightly
insightly.com
Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الفرق على تنظيم البيانات، إدارة المبيعات، وبناء علاقات مع العملاء بطريقة مرنة وسهلة الاستخدام.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 هي منصة تكامل إدارة بيانات العملاء، تقدم رؤية شاملة للعملاء وتساعد في إنشاء حملات تسويقية مخصصة لتعزيز المشاركة والاحتفاظ بالعملاء.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend هي منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، تساعد متاجر التجارة الإلكترونية في إدارة حملاتهم بشكل آلي وتحسين تفاعل العملاء.
Insider
useinsider.com
Insider هي منصة شاملة لمساعدة الشركات في إنشاء تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة باستخدام بيانات العملاء والذكاء الاصطناعي.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss هو برنامج شامل لإدارة المبيعات والتسويق والاتصالات للشركات المحلية، مما يساعد في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed هو منصة مفتوحة المصدر لأتمتة تفاعل العملاء، تسمح بإنشاء قوالب الرسائل وإدارة الحملات عبر قنوات متعددة.
CamBuildr
cambuildr.com
تطبيق CamBuildr هو حل شامل لتحسين إدارة الحركات الرقمية، مما يسهل التوعية وجذب المؤيدين مع الحفاظ على التوافق مع قانون حماية البيانات.
Retainly
retainly.app
احتفاظ هو تطبيق يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء وتعزيز استراتيجيات الاحتفاظ، مما يسهل التواصل وتحسين رضا العملاء.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هو منصة شاملة لأتمتة التسويق، توفر أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني، إدارة الأحداث، الاستطلاعات، الصفحات المقصودة، والتسويق عبر الهاتف المحمول.
VBOUT
vbout.com
VBOUT هي منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على أتمتة عمليات التسويق وإدارة الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
OneSignal
onesignal.com
OneSignal هو تطبيق يوفر حلول الرسائل والتفاعل مع العملاء من خلال الإشعارات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية. يستخدمه أكثر من مليون شركة.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport هو برنامج لإدارة الأعمال يسهل أتمتة العمليات التسويقية والبيع، ويحتوي على ميزات مثل CRM، الدفع، وتتبع الأداء.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.
Solitics
solitics.com
Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.
Bento
bentonow.com
بينتو هو منصة قوية لأتمتة الرسائل، مصممة للأعمال التجارية عبر الإنترنت، وتتميز بأتمتة تسويق البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة.
Markate
markate.com
تطبيق Markate هو أداة إدارة شاملة للأعمال الخدمية، تساعد في أتمتة المهام وتحسين الكفاءة وتقليل الأعمال الورقية.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
تطبيق La Growth Machine هو منصة للتنقيب عبر قنوات متعددة مثل LinkedIn والبريد الإلكتروني وتويتر، تساعد على إدارة وتوليد العملاء المحتملين بشكل سهل.
Thryv
thryv.com
تطبيق Thryv عبارة عن برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة، يوفر ميزات مثل الاتصال بالعملاء، جدولة المواعيد، إدارة السمعة والمدفوعات.
vcita
vcita.com
تطبيق VCITA يساعد في إدارة الأعمال لمقدمي الخدمات عبر جدولة المواعيد، إدارة العملاء، والفواتير، مما يسهل العمليات اليومية.
Signpost
signpost.com
تطبيق Signpost يقدم حلاً شاملاً لجمع آراء العملاء، وزيادة المراجعات، والحصول على زبائن جدد، وزيادة الأعمال المتكررة.
Iterable
iterable.com
إيتيربل هي منصة لتواصل العملاء، تتيح للمسوقين إنشاء تجارب موحدّة وسلسة عبر قنوات متعددة باستخدام البيانات الحقيقية وأدوات تخصيص ذكية.
Shape Software
setshape.com
برنامج Shape هو أداة لأتمتة المبيعات والتسويق، يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتنظيم العمل وتحسين التواصل بين الفرق.
Xoxoday
xoxoday.com
تطبيق Xoxoday Plum يسهل أتمتة برامج المكافآت والحوافز والدفع عالمياً مع دعم العملة المتعددة والمناطق المتعددة، موجه للفرق التسويقية والبيعية.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هو تطبيق يجمع أدوات التسويق والمبيعات مثل صفحات الهبوط، التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الدورات. يسهل العمليات الرقمية للمستخدمين.
Dashly
dashly.io
داشلي هو منصة تسويق محادثة تساعد الشركات في تحويل التفاعلات مع العملاء إلى محادثات شخصية وزيادة التحويلات من خلال أدوات مثل الدردشة الحية والبريد الإلكتروني.
Referrizer
referrizer.com
تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.
Mautic
mautic.org
Mautic هو برنامج مفتوح المصدر لأتمتة التسويق، يساعد الشركات في إدارة الحملات، وتحليل النتائج، وتخصيص التفاعلات عبر القنوات المختلفة.
Vendasta
vendasta.com
فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.
VipeCloud
vipecloud.com
VipeCloud هو تطبيق سحابي يدمج CRM، تسويق البريد الإلكتروني، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين كفاءة الأعمال.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال على إدارة العمليات مثل التسويق والمبيعات والفوترة والتواصل، مع إمكانية إدارة عدة شركات من حساب واحد.
Act-On
act-on.com
ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
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