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برامج أتمتة التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برنامج أتمتة التسويق لأتمتة مهام التسويق وتبسيط سير العمل وقياس فعالية الحملات التسويقية. توفر هذه الأدوات قاعدة بيانات مركزية لتخزين المعلومات والتفاعلات التسويقية، مما يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب مخصصة وفي الوقت المناسب للعملاء أو العملاء المحتملين. بفضل ميزات الأتمتة عبر مختلف جوانب التسويق مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوليد العملاء المحتملين والبريد المباشر والإعلانات الرقمية، تعمل هذه المنصات على تعزيز كفاءة التسويق. أحد الجوانب المهمة لأدوات أتمتة التسويق هو قدراتها التحليلية، والتي تسمح للمستخدمين بتقييم نجاح الحملات عبر قطاعات وقنوات مختلفة. تقيس هذه الميزات تأثير الحملات على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وعائد الاستثمار (ROI)، بالإضافة إلى مساهمتها في إجمالي إيرادات الشركة.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel هو منصة شاملة لإدارة المبيعات والتسويق للوكالات، مع أدوات مثل CRM، التسويق الآلي، الجدولة، وتحليل الأداء.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat هي منصة لأتمتة الدردشة تساعد الشركات في إدارة تفاعلات العملاء عبر قنوات متعددة مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، لتحسين التسويق والردود.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage هو تطبيق لإدارة الأعمال يساعد الشركات في تنظيم تذاكر الخدمة، وإدارة العملاء، والمبيعات، والتسويق، وتحليل البيانات.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365 هو تطبيق سحابي يجمع بين تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، مما يتيح تحسين العمليات التجارية وتحليل البيانات.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo هي منصة تسويق أتمتة تتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر منصات متعددة باستخدام بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Leadsquared هو برنامج لإدارة العملاء وأتمتة التسويق، يساعد الشركات على تنظيم التقاط وإدارة العملاء والمبيعات والتحليلات في منصة واحدة.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay هو برنامج CRM شامل يساعد الشركات في تسهيل المبيعات والتسويق ودعم العملاء بميزات متعددة لإدارة العلاقات مع العملاء.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.

Keap

Keap

keap.com

KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home هو تطبيق مخصص لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، يوفر منصة موحدة لإدارة الأمان، المراقبة، والأتمتة لتحسين الكفاءة.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero هو تطبيق يساعد المدربين ومبدعي المحتوى على إدارة الدورات، المواقع والتسويق عبر البريد الإلكتروني من منصة واحدة سهلة الاستخدام.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud هي منصة أتمتة الشحن تساعد الشركات على إدارة الشحنات بكفاءة، وتقدم ميزات مثل تتبع الشحن وبوابة إرجاع لتسهيل العمليات.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

تطبيق نيلسن يوفر رؤى حول سلوك المستهلك واتجاهات السوق من خلال جمع البيانات وتحليلها لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة تسويقهم وتحسين التفاعل مع العملاء من خلال أدوات وتجارب مخصصة.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Zoho Marketing Automation هو برنامج لإدارة أنشطة التسويق بفعالية عبر قنوات متعددة، يساعد في توليد العملاء وتحسين استراتيجيات التسويق.

Drip

Drip

drip.com

Drip هو منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية في إدارة الحملات البريدية وتعزيز الولاء من خلال أتمتة التواصل مع العملاء.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io هو منصة للتفاعل مع العملاء تتيح للفرق التسويقية إنشاء حملات معتمدة على البيانات عبر قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة.

SocialHub

SocialHub

socialhub.io

SocialHub هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يسهل جدولة المنشورات والتعاون بين الفرق وتحليل الأداء بطريقة بسيطة.

Regal.io

Regal.io

regal.io

تطبيق Regal.io يستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم إشارات نية العملاء في الوقت الحقيقي، وتخصيص التفاعلات مع العملاء عبر وكلاء AI ووكلاء بشر.

Contlo

Contlo

contlo.com

تطبيق Contlo هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع العملاء من خلال حملات متعددة القنوات وتحليل سلوك العملاء.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الفرق على تنظيم البيانات، إدارة المبيعات، وبناء علاقات مع العملاء بطريقة مرنة وسهلة الاستخدام.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 هي منصة تكامل إدارة بيانات العملاء، تقدم رؤية شاملة للعملاء وتساعد في إنشاء حملات تسويقية مخصصة لتعزيز المشاركة والاحتفاظ بالعملاء.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Omnisend هي منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، تساعد متاجر التجارة الإلكترونية في إدارة حملاتهم بشكل آلي وتحسين تفاعل العملاء.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider هي منصة شاملة لمساعدة الشركات في إنشاء تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة باستخدام بيانات العملاء والذكاء الاصطناعي.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM هو تطبيق شامل لإدارة علاقات العملاء، يتضمن تتبع المبيعات، إدارة التواصل، وأتمتة التسويق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss هو برنامج شامل لإدارة المبيعات والتسويق والاتصالات للشركات المحلية، مما يساعد في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.

Dittofeed

Dittofeed

dittofeed.com

Dittofeed هو منصة مفتوحة المصدر لأتمتة تفاعل العملاء، تسمح بإنشاء قوالب الرسائل وإدارة الحملات عبر قنوات متعددة.

CamBuildr

CamBuildr

cambuildr.com

تطبيق CamBuildr هو حل شامل لتحسين إدارة الحركات الرقمية، مما يسهل التوعية وجذب المؤيدين مع الحفاظ على التوافق مع قانون حماية البيانات.

Retainly

Retainly

retainly.app

احتفاظ هو تطبيق يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء وتعزيز استراتيجيات الاحتفاظ، مما يسهل التواصل وتحسين رضا العملاء.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer هو منصة شاملة لأتمتة التسويق، توفر أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني، إدارة الأحداث، الاستطلاعات، الصفحات المقصودة، والتسويق عبر الهاتف المحمول.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT هي منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على أتمتة عمليات التسويق وإدارة الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Ontraport هو برنامج لإدارة الأعمال يسهل أتمتة العمليات التسويقية والبيع، ويحتوي على ميزات مثل CRM، الدفع، وتتبع الأداء.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital هي منصة شاملة لتجربة العملاء والبيانات، تسهل تخصيص الحملات التسويقية عبر عدة قنوات مثل الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.

Bento

Bento

bentonow.com

بينتو هو منصة قوية لأتمتة الرسائل، مصممة للأعمال التجارية عبر الإنترنت، وتتميز بأتمتة تسويق البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة.

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

OneSignal هو تطبيق يوفر حلول الرسائل والتفاعل مع العملاء من خلال الإشعارات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية. يستخدمه أكثر من مليون شركة.

Markate

Markate

markate.com

تطبيق Markate هو أداة إدارة شاملة للأعمال الخدمية، تساعد في أتمتة المهام وتحسين الكفاءة وتقليل الأعمال الورقية.

Thryv

Thryv

thryv.com

تطبيق Thryv عبارة عن برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة، يوفر ميزات مثل الاتصال بالعملاء، جدولة المواعيد، إدارة السمعة والمدفوعات.

La Growth Machine

La Growth Machine

lagrowthmachine.com

تطبيق La Growth Machine هو منصة للتنقيب عبر قنوات متعددة مثل LinkedIn والبريد الإلكتروني وتويتر، تساعد على إدارة وتوليد العملاء المحتملين بشكل سهل.

vcita

vcita

vcita.com

تطبيق VCITA يساعد في إدارة الأعمال لمقدمي الخدمات عبر جدولة المواعيد، إدارة العملاء، والفواتير، مما يسهل العمليات اليومية.

Signpost

Signpost

signpost.com

تطبيق Signpost يقدم حلاً شاملاً لجمع آراء العملاء، وزيادة المراجعات، والحصول على زبائن جدد، وزيادة الأعمال المتكررة.

Iterable

Iterable

iterable.com

إيتيربل هي منصة لتواصل العملاء، تتيح للمسوقين إنشاء تجارب موحدّة وسلسة عبر قنوات متعددة باستخدام البيانات الحقيقية وأدوات تخصيص ذكية.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

برنامج Shape هو أداة لأتمتة المبيعات والتسويق، يوفر واجهة سهلة الاستخدام لتنظيم العمل وتحسين التواصل بين الفرق.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

تطبيق Xoxoday Plum يسهل أتمتة برامج المكافآت والحوافز والدفع عالمياً مع دعم العملة المتعددة والمناطق المتعددة، موجه للفرق التسويقية والبيعية.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra هو تطبيق يجمع أدوات التسويق والمبيعات مثل صفحات الهبوط، التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الدورات. يسهل العمليات الرقمية للمستخدمين.

Dashly

Dashly

dashly.io

داشلي هو منصة تسويق محادثة تساعد الشركات في تحويل التفاعلات مع العملاء إلى محادثات شخصية وزيادة التحويلات من خلال أدوات مثل الدردشة الحية والبريد الإلكتروني.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

تطبيق المرجع يعزز استراتيجيات تسويق الإحالة، يساعد في إدارة وتتبع الإحالات، ويتيح إنشاء حملات مخصصة لتحسين نتائج الأعمال.

Mautic

Mautic

mautic.org

Mautic هو برنامج مفتوح المصدر لأتمتة التسويق، يساعد الشركات في إدارة الحملات، وتحليل النتائج، وتخصيص التفاعلات عبر القنوات المختلفة.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.

VipeCloud

VipeCloud

vipecloud.com

VipeCloud هو تطبيق سحابي يدمج CRM، تسويق البريد الإلكتروني، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين كفاءة الأعمال.

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال على إدارة العمليات مثل التسويق والمبيعات والفوترة والتواصل، مع إمكانية إدارة عدة شركات من حساب واحد.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

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