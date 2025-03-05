ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تم تصميم برنامج أتمتة التسويق لأتمتة مهام التسويق وتبسيط سير العمل وقياس فعالية الحملات التسويقية. توفر هذه الأدوات قاعدة بيانات مركزية لتخزين المعلومات والتفاعلات التسويقية، مما يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب مخصصة وفي الوقت المناسب للعملاء أو العملاء المحتملين. بفضل ميزات الأتمتة عبر مختلف جوانب التسويق مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوليد العملاء المحتملين والبريد المباشر والإعلانات الرقمية، تعمل هذه المنصات على تعزيز كفاءة التسويق. أحد الجوانب المهمة لأدوات أتمتة التسويق هو قدراتها التحليلية، والتي تسمح للمستخدمين بتقييم نجاح الحملات عبر قطاعات وقنوات مختلفة. تقيس هذه الميزات تأثير الحملات على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وعائد الاستثمار (ROI)، بالإضافة إلى مساهمتها في إجمالي إيرادات الشركة.
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Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي منصة Omnichannel #1 للعلامات التجارية D2C ، ومتاجر البيع بالتجزئة ، وغير الربحية ، والمطاعم ، وشركات العقارات في العالم. تأسست في عام 2016 ، وتشير Manychat إلى أكثر من مليار محادثات كل عام ويستخدم في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. أتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct و Facebook Messenger و WhatsApp و SMS لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى توليد المزيد من العملاء المتوقعين أو أتمتة حملاتك أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات SLA الخاصة بك ، فإن ManyChat لديه جميع الأدوات اللازمة لحل احتياجات التسويق في عملك. هذا هو ماهية تسويق الدردشة وما هو ManyChat.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel هي منصة مبيعات وتسويق ذات علامات بيضاء للوكالات الرقمية والمستشارين. تتضمن الوظائف CRM مع قوائم الذكاء ، والبريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة ثنائية الاتجاه ، و SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB ، ومكالمات خارجية ، وتتبع المكالمات ، وتسجيل المكالمات ، ودايلر توليد الطاقة ، وباني النماذج ، وباني المسح ، وباني المسار ، وموقع الويب ، الجدولة عبر الإنترنت ، أتمتة سير العمل ، التقارير ، ويب ، وأكثر من ذلك! تتضمن حسابات الوكالة حسابات فرعية غير محدودة (موقع) لعملائك والتي يمكن استنساخها لتسريع الإعدادات. أحضر بيانات اعتماد Twilio & SMTP الخاصة بك لتشغيل حسابك ، مما يتيح لك الوصول إلى أسعار الجملة على البريد الإلكتروني والمكالمة الهاتفية والرسائل القصيرة. ابدأ بتجربة مجانية لمدة 14 يومًا!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
Dashly
dashly.io
Dashly عبارة عن منصة تسويق محادثة. فهو يساعد أكثر من 700 شركة SaaS وEdTech على زيادة التحويلات والإيرادات من خلال تحويل كل تفاعل مع العملاء إلى محادثة بين شخص وآخر. ضعها على مستوى آخر مع جدولة المكالمات ومكالمات الفيديو. باستخدام الرسائل الاستباقية وبرنامج الدردشة الآلي والنوافذ المنبثقة، يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وتأهيلهم. يتم جمع العملاء المتوقعين في نظام إدارة علاقات العملاء الإلكترونية (eCRM) وتقسيمهم إلى شرائح - وهذه هي الطريقة التي تبدأ بها التسويق عبر البريد الإلكتروني. إدارة كل من الاتصالات اليدوية والمشغلة - وهي متاحة مع رسائل الدردشة المباشرة والنوافذ المنبثقة ورسائل البريد الإلكتروني. الميزات: - التقاط العملاء المحتملين باستخدام chatbot المصمم في Chatbot Builder سهل الاستخدام؛ - تخزينها وإدارتها في نظام إدارة علاقات العملاء الإلكترونية (eCRM)؛ - تتبع تصرفات زوار موقعك. - تقديم أفضل العروض باستخدام النوافذ المنبثقة. - التكامل مع الخدمات المفضلة لديك. - الحصول على جميع رسائل الزوار في لوحة إدارة واحدة؛ - الرد على زوار موقعك في الدردشة المباشرة للحصول على الدعم المثالي؛ - زيادة التحويلات مع رسائل البريد الإلكتروني التي تم تشغيلها؛ - تحليل مسارات بناء الأداء الخاص بك.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Insightly
insightly.com
إن Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث وبأسعار معقولة والذي تحبه الفرق. إنه سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، ويتوافق مع الشركات أثناء نموها، مما يؤدي إلى حل نقاط الضعف الشائعة التي لا تستطيع إدارة علاقات العملاء القديمة حلها. يساعد Insightly الفرق على بناء خطوط أنابيب المبيعات وتحويلها، وزيادة الإنتاجية، وبناء علاقات دائمة مع العملاء. مركزية وإدارة جميع بيانات العملاء والمبيعات والأعمال - العملاء المحتملين وجهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث وعروض الأسعار والمشاريع والمهام والفرص وتقارير الأعمال - في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) واحد سهل الاستخدام ومرن وآمن يتناسب مع أعمالك . قم بزيادة كفاءة المبيعات والشفافية من خلال إمكانات المنتجات ودفاتر الأسعار وعروض الأسعار (PPQ) من Insightly. يمكنك البحث بسرعة وتتبع وإدارة الملايين من المنتجات والخدمات المتميزة مباشرة داخل منصة Insightly. ربط المنتجات والخدمات بالفرص الفردية، والقضاء على الأخطاء البشرية والاختناقات والتناقضات. باستخدام PPQ الخاص بـ Insightly، يمكن لفرقك الميدانية إنشاء عروض أسعار وعقود ومقترحات مخصصة لفرصهم ببضع نقرات فقط. استمتع بالتحكم الكامل والرؤية فيما تبيعه ولمن ومتى وبأي سعر. استخدم الكائنات والتطبيقات المخصصة من Insightly لتخصيص سير العمل والعمليات بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات العمل الفريدة لديك، مما يضمن نسبة اعتماد ورضا عالية. استخدم AppConnect لدمج Insightly مع أكثر من 500 تطبيق شائع. تتضمن عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء الأصلية في Insightly ما يلي: Gmail وGoogle Workspace وGoogle Apps وGoogle Drive وQuickbooks Online Xero Slack وDropbox Box وMailChimp وEvernote Zapier وFacebook Lead Ads والمزيد... إدارة كل شيء أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الحائزة على جوائز لكل من Android وiOS. قم بمسح بطاقات العمل ضوئيًا وتحميل جميع المعلومات بنقرة واحدة، وتحديث المشاريع والسجلات في الوقت الفعلي، وتمكين فريقك الميداني من إنشاء الفرص وتحديثها مباشرة في موقع العميل. يمكن لعملاء Insightly CRM، المتميزين في أي قطاع، إضافة منتجات مصاحبة لأتمتة التسويق وخدمة العملاء وعمليات التكامل في نفس النظام الأساسي.
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واحد إلى العديد من الحسابات. مع VBOUT، يمكنك: * إدارة جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك من مكان واحد. * تفاعل مع عملائك من خلال إنشاء وإرسال حملات البريد الإلكتروني الفائزة. * تصميم صفحات مقصودة مذهلة وشخصية وديناميكية بدون أي تعليمات برمجية. * إنشاء عمليات التشغيل الآلي باستخدام أداة إنشاء مرئية بديهية. * رعاية العملاء المتوقعين من النقر إلى الإغلاق - وما بعده. * تنمية قوائم جمهورك والحفاظ عليها بسهولة. * تتبع وتحليل جميع أنشطتك التسويقية على لوحة تحكم قابلة للتخصيص. تحتوي المنصة على صفحات ونماذج مقصودة سهلة السحب والإفلات، ومنشئ أتمتة بصرية بديهية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومكتبة متنامية من القوالب المعدة مسبقًا لمجموعة واسعة من الحملات التسويقية. توفر التحليلات الأصلية المتعمقة وتتبع العملاء المحتملين للمسوقين رؤية كاملة لتدفقاتهم ومشاركة القائمة وأداء الحملة. تثق الشركات والوكالات المتنامية في منصة VBOUT المرنة والدعم المتميز المجاني الحائز على جوائز لمساعدتها على جذب العملاء المناسبين، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتشغيل حملات تسويقية كاملة في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام.
Simplero
simplero.com
تساعد Simplero المدربين ومنشئي المعرفة على بناء الأعمال والحياة التي يحبونها من خلال تبسيط برامجهم إلى منصة واحدة ممتعة وسهلة الاستخدام حتى يتمكنوا من تطوير علاقات هادفة مع عملائهم. من إنشاء الدورات التدريبية وإنشاء مواقع الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى بيع المنتجات وإدارة البرامج التابعة والأتمتة. مع Simplero، يمكنك إدارة أعمالك التجارية عبر الإنترنت في مكان واحد، وليس في كل مكان. تعمل Simplero على تمكين القادة من بناء مجتمعات تغير العالم. - دعم مذهل - إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة - إدارة الشركات التابعة - التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة - المدفوعات والاشتراكات - الدورات والمجتمعات - رؤى العملاء
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات مخصصة للعملاء بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؛ المحتوى، الذي يقدم نظام إدارة المحتوى بدون رأس؛ والمشاركة، التي تقدم حلول CDP وأتمتة التسويق الرائدة. تجمع هذه الحلول معًا بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم تحسين الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجارب التجارة الرقمية التي تزيد الإيرادات والتي يتم تحويلها على أي قناة وفي كل رحلة. تخدم Bloomreach أكثر من 850 علامة تجارية عالمية بما في ذلك Albertsons وBosch وPuma وFC بايرن ميونخ وماركس آند سبنسر. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Bloomreach.com. (استحوذت شركة Bloomreach على شركة Exponea في عام 2021.)
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo من السهل إنشاء تجارب متطورة وشخصية بشكل لا يصدق وتقديمها وتحسينها عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمراجعات، والويب، والإعلانات المدفوعة، والمزيد. انضم إلى أكثر من 130 ألف عميل يدفعون باستخدام Klaviyo لزيادة التحويلات والقيمة الدائمة للعميل - والنمو وفقًا لشروطهم الخاصة. معرفة المزيد في klaviyo.com.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
User.com
user.com
User.com عبارة عن منصة متكاملة لأتمتة التسويق تهدف إلى تعزيز المشاركة وتحسين التحويل باستخدام مصدر بيانات واحد لعملائك. يمكنك الوصول إلى العملاء من خلال مجموعة واسعة من قنوات الاتصال: البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة، والإشعارات الفورية، ومحتوى الصفحة الديناميكي، وغير ذلك الكثير - كل ذلك متاح في مكان واحد. هل أنت مهتم بأتمتة التسويق؟ احصل على النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا بدون دفع مقدم: http://bit.ly/2wrc3Ax نحن نقدم العديد من عمليات التكامل - يمكنك الاتصال بسهولة بـ Google Tag Manager وZapier وSegment وGoogle Analytics وWordpress وMagento وPrestaShop وJavaScript وCSV و Gmail وFreshmail وEmail Labs، بالإضافة إلى مجموعة أخرى كثيرة! للحصول على القائمة الكاملة، راجع صفحة التكامل الخاصة بنا هنا: http://bit.ly/38Dsxn2 باعتباره أداة للعملاء والمشاركة في الوقت الفعلي للشركات الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء، فقد تم تصميم User.com لزيادة معدلات التحويل إلى الحد الأقصى وزيادة رضا المستخدمين. باستخدام أدوات السحب والإفلات البديهية، يمكنك إنشاء عمليات أتمتة تسويقية وحملات تسويقية وإنشاء مسارات عمل تلقائية من شأنها جذب عملائك بشكل مستمر. استخدم المشغلات والشروط والإجراءات لتوصيل رسائل مخصصة إلى المستخدمين في الوقت المناسب. نحن ندرك مدى أهمية التفاعل المستمر مع المستخدمين لديك في الوقت الفعلي - من خلال دمج أداة الدردشة المباشرة الخاصة بنا، يمكنك الاتصال في الوقت الفعلي وفي جميع أنحاء العالم. يتم تخزين جميع المحادثات وتوصيلها. ابحث في أي وقت عن أحدث الرسائل - وأرسل التحديثات إلى المستخدمين عبر البريد الإلكتروني مع اتصالات بسيطة بينهم.
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسجيل دخول واحد. يتضمن Thryv الدعم الأفضل في فئته، والمتوفر في أي وقت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع خبراء يفهمون الأهداف والاحتياجات الفريدة لأصحاب الأعمال الصغيرة. مقابض ثريف: * اتصالات العملاء * التقديرات والفواتير والمدفوعات * جدولة المواعيد * إدارة السمعة * إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد! يقوم Thryv بأتمتة المهام ويضع العملاء في مركز أعمالك، باستخدام برنامج واحد سهل الاستخدام، مما يسهل الوصول إلى المزيد من العملاء، والبقاء منظمًا، والحصول على الأموال بشكل أسرع، وإنشاء التقييمات تلقائيًا. تسهل Thryv على العملاء ما يلي: * يمكنك العثور عليك عبر الإنترنت من خلال التقييمات والمراجعات والتواجد الاجتماعي ونتائج البحث الدقيقة. * التفاعل بسهولة وعلى الفور، وتلقي التذكيرات، وإرسال النصوص ورسائل البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد. * ادفع لك دون عناء، واستلم الإيصالات على الفور، واعلم أن الأمر آمن، واختر كيفية الدفع. * ابق على تواصل مع الرسائل الآلية التي تطالبهم بالرد، وابق على اتصال واطلب التقييمات. يساعد برنامج Thryv الحائز على جوائز أكثر من 45000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا على تغيير طريقة قيامهم بأعمالهم وإدارة عملائهم.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss عبارة عن منصة برمجية شاملة للمبيعات والتسويق والاتصالات والأتمتة للشركات المحلية عبر الصناعات، بما في ذلك الخدمات المنزلية وتجارة التجزئة والسيارات والعقارات والخدمات المهنية والمزيد. يجمع SalesBoss بين قوة المبيعات والتسويق والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمكالمات والتقويم والدردشة عبر الويب والبريد الوارد وخط الأنابيب والمراجعات والمدفوعات والمواقع الإلكترونية ومسارات التحويل والأتمتة في حل واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي. بدءًا من التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم وحتى إغلاق الصفقات والاحتفاظ بالعملاء، يساعدك Salesboss على إدارة مسار مبيعاتك بالكامل على منصة واحدة سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، توفر إمكانيات التشغيل الآلي المضمنة الوقت وتزيد الكفاءة من خلال أتمتة المهام المتكررة. يمكن للشركات المحلية تنظيم بياناتها، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين، وإنشاء خطوط أنابيب قوية، وإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيفية أن تكون أكثر مرونة في Dynamics 365 ، وهي المحفظة الوحيدة لتطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
Splio
splio.com
Splio عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات تجمع بين أتمتة التسويق وتسويق الولاء. يمكّن Splio المسوقين من إدارة برامج الولاء الخاصة بالمعاملات والعلاقات عبر الإنترنت وخارجها، بالإضافة إلى تنسيق الحملات التسويقية القوية بناءً على معرفة العملاء. أكثر من 500 علامة تجارية حول العالم تستخدم سبليو يوميًا، بما في ذلك The Kooples، وKusmi Tea، وGivenchy، وLe Slip Français، وCaudalie، وDegrenne، وIntersport، وLongchamp، وLindt، وAir China، وCache Cache.
Experiture
experiture.com
Experiture عبارة عن منصة تسويق تتيح للمستخدمين إنشاء برامج تسويق متعددة القنوات ونشرها وأتمتتها وقياسها وتحسينها بسهولة.
Makesbridge
makesbridge.com
يعد Makesbridge أحد أفضل الحلول التي يستخدمها الآلاف من المستخدمين حول العالم. استخدم النظام الأساسي للحصول على لقطات بريد إلكتروني جماعية بسيطة، أو إرسال بريد إلكتروني متقدم من B2C إلى الملايين يوميًا، أو أتمتة المبيعات، أو أتمتة التسويق. تقول الشهادات إننا نعمل على تحسين MailChimp وMarketo إذا كنت بحاجة إلى الطاقة بالسعر المناسب مع دعم عالمي المستوى. سواء كنت تبحث عن بريد إلكتروني بسيط أو أتمتة تسويقية متقدمة، فإن Makesbridge هو الخيار الأفضل في فئته. يلعب Makesbridge بشكل جيد مع Salesforce وNetsuite وG-Suite والآلاف من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الأخرى المستندة إلى السحابة.
Marketing Master IO
marketingmaster.io
منصة تسويقية شاملة ومتعددة القنوات تساعد الشركات على إدارة رسائل المراسلة والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق التجارة الإلكترونية.
eTrigue
etrigue.com
eTrigue هي خدمة تسويق من الجيل التالي. تتمثل مهمتنا في جعل تسويق الشركاء سلسًا - من خلال النظام الأساسي وفريق الخبراء وتكامل المحتوى. نقوم بتشغيل حملاتك الرقمية على منصتنا حتى تتمكن من تحقيق القيمة التسويقية للشركاء بشكل أسرع وأفضل. eTrigue هي خدمة التسويق الشريكة الوحيدة التي تحتوي على منصة خاصة بالشريك مصممة لتشغيل حملات التسويق الرقمي الشريكة - نيابةً عنك. من خلال تنبيهات العملاء المحتملين في الوقت الفعلي لك ولشركائك ولوحات معلومات الأداء، يمكنك تتبع كل متابعة لـ MQL ومندوبي المبيعات.
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات مصممة للعلامات التجارية المهووسة بالعملاء. نحن نساعد الشركات على التواصل مع العملاء من خلال رحلات العملاء المتطورة، عبر مجموعة متنوعة من القنوات - البريد الإلكتروني، والويب، والدفع عبر الهاتف المحمول، والرسائل النصية القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة، وواتساب، ووسائل التواصل الاجتماعي، والطباعة والمزيد. يتضمن العرض إمكانات متنوعة، بدءًا من أتمتة التسويق اليومي وتنفيذ الحملات وحتى تنسيق الرحلة المتطور للغاية، وتحليلات الرحلة، والتجزئة، والتخصيص، وإنشاء المحتوى المتطور، وتحليلات التجربة الرقمية. من خلال منصتنا المفتوحة والمرنة، يمكن للمسوقين الاتصال بأي مصدر بيانات وتقسيم بياناتهم للاستهداف الفائق. تعمل واجهة المستخدم البديهية التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية وقدرات التخصيص الفائق على تمكين المسوقين من تشغيل حملات مخصصة متعددة القنوات بشكل مستقل دون الاعتماد على فرق البيانات أو البرمجة لتحقيق ذلك. على عكس عروض المؤسسات المعقدة والمكلفة، فإننا نقدم نفس الحلول المتطورة على مستوى المؤسسات لجميع المسوقين. وعلى عكس "حلول النقاط" أو موفري خدمات البريد الإلكتروني، فإننا نمكنك من التعامل مع العملاء عبر قنوات متعددة في منصة واحدة. نحن نساعد المسوقين على عرض رؤى قابلة للتنفيذ وتخصيص الاتصالات عندما تبدأ في التوسع. تضع Acoustic Marketing Cloud المسوق في مقعد السائق لمساعدة العملاء على زيادة مشاركة العملاء على المدى الطويل وزيادة نمو الإيرادات. يشمل عملاؤنا أفضل العلامات التجارية وشركات Fortune 500. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع audio.com/products. القدرات: تنسيق الرحلة، البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة، واتساب، دفع الهاتف المحمول، نظام إدارة المحتوى، رؤى رحلة العميل، التكامل، تجزئة الجماهير الاجتماعية، سحب وإسقاط النماذج، سحب وإسقاط الملحن متعدد القنوات، طبقة بيانات مراسلة المعاملات
Genoo
genoo.com
برنامج أتمتة التسويق الذي يقوم بما تحتاج إلى القيام به: التسويق عبر البريد الإلكتروني، والنماذج، والصفحات المقصودة، ورعاية العملاء المحتملين، وتسجيل العملاء المحتملين، والاستطلاعات، والتقييمات، والمزيد - مع إمكانية تسليم البريد الوارد رقم 1 في الأعمال - إيصال المزيد من رسائل البريد الإلكتروني إلى الأشخاص الذين تتعامل معهم تريد رؤيتهم. يشرفنا حصولنا مؤخرًا على جائزة التميز في خدمة العملاء - لأننا نحب العمل مع عملائنا لتحقيق النجاح الذي يتصورونه. هل أنت مستعد لترك التسويق العادي في الغبار والحصول على نتائج أفضل؟ حان الوقت للتسويق بشكل مختلف.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
ستتطور التكنولوجيا دائمًا، لكن المشاركة خالدة. يحقق العملاء المشاركون المزيد من الإيرادات وغالبًا ما يصبحون مناصرين لك. في Right On Interactive، شهدنا استمرار النمو المربح عندما ينظر المسوقون إلى المشاركة على أنها رحلة، وليست مجرد حملة. لذلك قمنا بتصميم برنامجنا لأتمتة مفهوم تسويق دورة حياة العميل، مما يوفر رؤية حول من هو الأفضل والأكثر تفاعلاً مع المؤسسة في كل مرحلة من رحلة العميل - بدءًا من العملاء المحتملين وحتى المعجبين المتحمسين. يرسم حلنا القائم على السحابة تجربة العلامة التجارية الكاملة للعميل، بدءًا من المراسلة وحتى استخدام المنتج. يمكن للمسوقين وفرق المبيعات أن يعرفوا بالضبط موقع العميل المحتمل أو العميل في علاقتهم بالعلامة التجارية، وأفضل السبل للتعامل معهم لتحقيق أقصى قدر من القيمة الدائمة. في Right On Interactive، نحن نؤمن بأهمية جذب واكتساب العملاء الأفضل مدى الحياة.
Lucep
lucep.com
يقوم نظام تأهيل العملاء المحتملين الآلي من Lucep بالتحقق من صحة الأرقام، والحصول على عملاء محتملين لتأكيد اهتمامهم، ويستمر في المشاركة عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp.
Inflection.io
inflection.io
الجيل القادم من منصة التسويق والتواصل مع العملاء B2B. أرسل رسائل مخصصة للغاية تحتوي على بيانات مشاركة المستخدم دون انتظار فرق المنتج أو البيانات. قم بتوجيه المستخدمين إلى عملية إعداد أسرع واعتماد أفضل والحصول على المزيد من الإيرادات ومسارات التنفيذ. قوة Marketo، سهولة استخدام الاتصال الداخلي، بيانات Snowflake.
Synerise
synerise.com
منصة أتمتة وإدارة التفاعل في الوقت الحقيقي مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. تعمل Synerise على ربط جمع البيانات الحديثة وطرق المعالجة والتحليلات بتنفيذ سيناريوهات الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تستخدم Synerise الذكاء الاصطناعي لتغيير النهج الحديث لإدارة البيانات بشكل كامل. يوفر النظام البيئي الشامل القدرة على جمع المعلومات حول العملاء النهائيين من مصادر متعددة، وتحليل هذه البيانات واستخلاص استنتاجات بشأن تحسين العمليات التجارية: كل ذلك في الوقت الفعلي (بالميلي ثانية). تقدم Synerise قاعدة بياناتها الفريدة سريعة العمل وحلول الأعمال الجاهزة القائمة على التعلم الآلي ومنصة مفتوحة يمكن تكييفها مع كل احتياجاتك. يعتمد Synerise على ثلاث ركائز تكنولوجية: 1. Terrarium Data Engine قاعدة بياناتنا الموجهة نحو الأعمدة والصفوف، والتي لا تحتوي على مخططات، هي أداة قابلة للتطوير وفائقة السرعة تقوم في نفس الوقت بمعالجة تحليلات التنفيذ والبيانات السلوكية ذات البيانات الثقيلة لإنشاء سيناريوهات أعمال مختلفة بشكل حقيقي. -وقت. تررم هو
Convertedin
converted.in
Convertedin هو نظام تشغيل تسويقي للتجارة الإلكترونية، يستخدم البيانات ورؤى المتسوقين لإنشاء تسويق مخصص متعدد القنوات يعزز مشاركة العملاء ويزيد عائد الاستثمار. قم بتوسيع حملاتك باستخدام أتمتة الإعلانات قم بتشغيل حملاتك الإعلانية وتوسيع نطاقها وأتمتتها على خمس منصات مختلفة (Facebook وInstagram وSnapchat وTikTok وGoogle) أرسل حملات مستهدفة باستخدام أتمتة الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني استخدم بيانات عملائك لإرسال حملات مخصصة للغاية؛ التي تؤدي إلى التحويلات والمبيعات لنشاطك التجاري. قم بتوصيل متجرك باستخدام ذكاء الكتالوج قم باستيراد جميع منتجات متجر التجارة الإلكترونية الخاصة بك وقم بتصنيفها إلى مجموعات قابلة للتخصيص لتتمكن من إطلاق حملات ديناميكية باستخدامها. التقسيم المدعوم بالذكاء الاصطناعي قم بتقسيم عملائك بناءً على سلوك التسوق الخاص بهم إلى شرائح مفصلة للغاية يمكنك استخدامها بسهولة في حملاتك التسويقية. دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إذا كنت بحاجة إلى الدعم أو المشورة، فسنكون هناك من أجلك. فريقنا متاح 24 ساعة في اليوم.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga هو حل لأتمتة التسويق يساعد الشركات الإلكترونية على تقديم إجراءات مخصصة لعملائها من خلال قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والويب والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والعرض.
Netmera
netmera.com
Netmera عبارة عن منصة تسويقية متعددة القنوات لمشاركة العملاء توفر تجارب مخصصة للعملاء. تتيح المنصة للمسوقين الرقميين ومديري المنتجات زيادة الإيرادات وعائد الاستثمار من خلال إشعارات الهاتف المحمول والويب والرسائل داخل التطبيق والنوافذ المنبثقة والتحليلات وأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تصل Netmera إلى 450 مليون مستخدم حول العالم وترسل 12 مليار إشعار دفع شهريًا. تساعد Netmera الشركات على الوصول إلى عملائها وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعمل على تمكين الشركات من إنشاء المزيد من نقاط اتصال العملاء وبناء الولاء للعلامة التجارية من خلال أتمتة التخصيص. تتميز المنصة بمجموعة من الأدوات لإنشاء الحملات ونشرها، بالإضافة إلى إمكانات التحليلات وإعداد التقارير لتتبع نجاح تلك الحملات. تشمل المزايا الرئيسية لـ Dialog Insight القدرة على تقسيم مجموعات العملاء واستهدافها، وأتمتة الاتصالات وتخصيصها، وتحسين الحملات لتحقيق أقصى قدر من الأداء. تقدم Dialog Insight تجربة حقيقية للعملاء بنسبة 1:1، وتستهدف الشريحة المناسبة عبر جميع القنوات، وتعظيم عائد الاستثمار مع تقليل التكلفة والوقت.
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تساعد الشركات التي تعتمد على المنتجات على النمو بشكل أسرع من خلال أتمتة عملية اكتساب العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم. أرسل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد من خلال البناء المرئي وأرسل البيانات باستمرار من تطبيقك باستخدام واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بنا. يتم تضمين خدمة بناء قواعد اللعبة التي تمارسها المبيعات والتسويق.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بسهولة - إدارة القالب مع التحكم في الإصدار - صندوق الوارد داخل التطبيق لموقع الويب والتطبيق (React، Angular، JS، Flutter - المكونات المضمنة وبدون رأس) - تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وSlack وTeams وWhatsApp والهاتف المحمول والويب - دفع الإخطارات والملخصات - توجيه الإخطارات بين قنوات متعددة - إدارة العلامة التجارية لإرسال إشعارات للمستخدمين النهائيين للعميل - إدارة تفضيلات المستخدم خارج الصندوق - الرجوع للمورد، والتبديل باستخدام التوجيه التلقائي الذكي - تشغيل الحملات أعلى مستودع البيانات - سجلات في الوقت الحقيقي، والتحليلات، وتنبيهات الفشل
Force24
force24.co.uk
قم برعاية وتنمية جمهورك باستخدام Force24، منصة أتمتة التسويق القوية التي تجعل المحادثات الهادفة تحدث على مدار 24 ساعة في اليوم.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هي منصة أتمتة التسويق الشاملة الخاصة بك! سهل الاستخدام ولكنه قوي بشكل لا يصدق. ستجد في منصتنا أدوات لأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الأحداث، والدراسات الاستقصائية والتقييمات، والصفحات المقصودة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والتسويق عبر الهاتف المحمول
Inboundio
inboundio.com
Inboundio هي أبسط منصة للتسويق الرقمي في العالم تستهدف الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى تنظيم جهود التسويق عبر الإنترنت بالإضافة إلى الوكالات أو أصحاب الامتياز الذين يتطلعون إلى تقديم خدمة العلامة البيضاء / الموزع سهلة الاستخدام لعملائهم / أصحاب الامتياز. بالنسبة للمستخدمين النهائيين، توفر Inboundio طريقة سهلة لإنجاز أنشطة التسويق الأساسية عبر الإنترنت (النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والصفحات المقصودة، وإنشاء العملاء المحتملين، وإدارة علاقات العملاء الأساسية، والتسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق بالتنقيط) دون أن تكون معقدة أو مبالغ فيها. قم بمراجعة Inboundio على https://www.inboundio.com/ للحصول على عروض الفيديو التوضيحية، وقائمة كاملة من الميزات والأسعار. باعتبارك موزعًا/مشتركًا في البطاقة البيضاء، يمكنك وضع علامة تجارية خاصة بك على inboundio، وإنشاء خططك وأسعارك الخاصة والبدء في تحقيق إيرادات متكررة. بالإضافة إلى الإيرادات المتكررة، تعد Inboundio أداة رائعة للسماح لوكالتك ببيع الخدمات المرتبطة مثل التصميم الجرافيكي لقوالب البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وحتى الإدارة الكاملة لوسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك تسليم التحكم من خلال السماح للعميل بإدارة نفسه أو يمكنك التحكم الكامل في تسويقه بالكامل، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام. اكتشف المزيد عن Inboundio للموزعين على https://www.inboundio.com/Reseller
SimplyCast
simplycast.com
تعد شركة SimpleCast حاصلة على شهادة ISO 27001:2013، وهي المزود الرائد لبرامج المشاركة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. من خلال توفير تكنولوجيا الاتصالات في حالات الطوارئ وغير الطوارئ، يقدم SimpleCast أكثر من 20 أداة وقناة اتصال لمساعدة المؤسسات على زيادة كفاءتها. تعد منصة المشاركة 360 الخاصة بالشركة حلاً غنيًا بالميزات يجمع بين أتمتة التسويق والتسويق الداخلي والتواصل التفاعلي. مع عملاء في أكثر من 175 دولة، بما في ذلك العديد من الأسماء التجارية الأكثر شهرة حول العالم في قطاعات البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والضيافة، توفر SimpleCast للمؤسسات القدرة على الوصول بفعالية إلى العملاء باستخدام وسيلة الاتصال المفضلة لديهم.
Go4Clients
go4clients.com
GoClients عبارة عن منصة أتمتة الكل في واحد. يساعد كل يوم مئات الشركات على إنشاء نماذج تلقائية، وإنشاء تدفقات Drips باستخدام الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات. يسمح Go4Clients بأتمتة جميع التفاعلات مع العملاء من خلال أتمتة حملاتهم ودمج العديد من خدمات الاتصال.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) هي منصة التسويق التحادثي الأكثر ذكاءً التي تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحقيق عائد استثمار متعدد. تتيح هذه المنصة للعلامة التجارية إجراء عمليات الأتمتة باستخدام Chatbots، وإدارة المهام المتعددة باستخدام CRM، وإنشاء عمليات بث مخصصة مع الحملات وتحقيق رؤى النمو في الوقت الفعلي. من خلال رؤية إنشاء منصة تركز على العملاء، تساعد BIK (bik.ai) قطاعات مختلفة من الشركات على تحقيق عائد استثمار يصل إلى 137 ضعفًا وتمكين الشركات في جميع أنحاء العالم بشعار جعل العلامات التجارية بلا حدود!
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: مركز التحكم في استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت الخاصة بك. [http://bit.ly/2mj2mMJ] مع Leadfox، برنامج أتمتة التسويق الخاص بنا، يمكنك نشر وتعظيم جميع أساليب التسويق الخاصة بك بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والإعلانات والصفحات المقصودة والنوافذ المنبثقة واللافتات واختبارات A/B. يستخدم Leadfox من قبل آلاف المستخدمين في أكثر من 100 دولة، وهو عبارة عن منصة تسويق آلية متكاملة وميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام. مهمتنا هي مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات على دخول عالم التسويق الرقمي من خلال حلول وتدريب يسهل الوصول إليه وسهل الاستخدام. مزيد من المعلومات على موقعنا: http://bit.ly/2mj2mMJ
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud عبارة عن منصة واحدة متطورة للمبيعات والتسويق للمسوقين والمعلنين الأذكياء. توفر منصتنا تسويقًا شاملاً في الوقت الفعلي وتحسينًا للحملات من خلال التحليلات التنبؤية وتقنيات إدارة البيانات الضخمة.
theMarketer
themarketer.com
TheMarketer عبارة عن منصة متكاملة لتسويق البريد الإلكتروني والولاء، وهي مصممة لتعزيز نمو الأعمال وإقامة علاقات حقيقية مع العملاء. قم بإنشاء رسائل إخبارية مخصصة بنسبة 100%، وقم ببناء برامج الولاء، وإعداد التدفقات الآلية، وإرسال الرسائل القصيرة والإشعارات، وتنمية قائمة جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام النوافذ المنبثقة، والاعتماد على تحليل RFM، وجمع التعليقات والمراجعات، والاستفادة من الإحالات لتحويل تفاعلات العملاء إلى علاقات ذات معنى ، تعزيز الولاء للعلامة التجارية بالإضافة إلى القيمة الدائمة للعميل.
OptCulture
optculture.com
OptCulture هو حل لمشاركة العملاء وولاءهم يركز على البيع بالتجزئة. فهو يستوعب بيانات العملاء التي تم اختيارها من أنظمة ومصادر البيع بالتجزئة المختلفة مثل برامج نقاط البيع ومحركات التجارة الإلكترونية ومواقع المعلومات وحتى النماذج المادية. ومن خلال تسخير هذه البيانات، فإنها توفر لتجار التجزئة رؤية شراء وسلوكية مقترنة بالقدرة على تنفيذ برامج الولاء والحملات التسويقية والعروض الترويجية متعددة القنوات، بهدف الزيارات المتكررة والمبيعات المتكررة.
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion متخصصون في ربط النقاط بين ملايين العملاء في أكثر من 175 دولة. كل ما تبحث عنه موجود تحت سقف واحد بميزاته المتكاملة والمبتكرة. أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني برنامج مكافآت الولاء مراجعات المنتج + أسئلة وأجوبة إشعارات الدفع على الويب التسويق التابع العضويات المتكررة أداة إنشاء النماذج Ai أتمتة سير العمل النوافذ المنبثقة الذكية شريط الإعلانات توصية المنتج
AdBraze
adbraze.com
AdBraze عبارة عن منصة متكاملة لأتمتة التسويق: تبسيط سير العمل التسويقي، وتقليل روتين مشتري الوسائط، وتعزيز الكفاءة داخل الفريق الإبداعي والتوسع بسرعة.
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع المئات والآلاف وحتى الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito الشركات المتوسطة والكبيرة التي ترغب في إدارة جميع أنشطتها التسويقية من منصة واحدة سهلة الاستخدام. يتم مركزية جميع بيانات العملاء التي تجمعها ويتم دمجها في منصة بيانات العملاء وإتاحتها لتصميم الرسائل في الوقت المناسب واستهدافها وتخصيصها من خلال قنوات التسويق الرئيسية - وهي البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والويب. توفر Actito الامتثال الكامل لأحدث اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، مما يتيح للمسوقين الحرية في التركيز على بناء علاقات دائمة ومربحة مع العملاء. تدير شركة Actito عملياتها الأوروبية من مقرها الرئيسي في بلجيكا، ولديها أيضًا مكاتب في فرنسا وهولندا. Actito موجودة أيضًا في أمريكا الشمالية ولها مكتب في كندا. ويستخدم أكثر من 250 عميلاً المنصة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ABB وFriesland Campina وBiocodex وARTE وWWF وKIA.
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجمهور، والذكاء التنبؤي، والتخصيص 1:1، والقناة الشاملة تنسيق، وحجم لا مثيل له. تعمل المنصة المرنة وسهلة الاستخدام على توحيد بيانات العملاء من أي مصدر، وفتح الذكاء باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتخصيص، وتنشيط البيانات عبر نقاط الاتصال في الوقت الفعلي باستخدام القرار الذكي. لم يكن الطريق إلى تقديم تجارب تتمحور حول العملاء والتي تعمل على زيادة الإيرادات وتحقيق النتائج أسرع من أي وقت مضى. توفر منصة مشاركة العملاء الذكية من Blueshift تجارب ذات صلة ومتصلة طوال الرحلة متعددة القنوات من خلال توحيد البيانات وإعلامها وتنشيطها.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
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