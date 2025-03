برامج أتمتة التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - تايوان

Right On Interactive

rightoninteractive.com

ستتطور التكنولوجيا دائمًا، لكن المشاركة خالدة. يحقق العملاء المشاركون المزيد من الإيرادات وغالبًا ما يصبحون مناصرين لك. في Right On Interactive، شهدنا استمرار النمو المربح عندما ينظر المسوقون إلى المشاركة على أنها رحلة، وليست مجرد حملة. لذلك قمنا بتصميم برنامجنا لأتمتة مفهوم تسويق دورة حياة العميل، مما يوفر رؤية حول من هو الأفضل والأكثر تفاعلاً مع المؤسسة في كل مرحلة من رحلة العميل - بدءًا من العملاء المحتملين وحتى المعجبين المتحمسين. يرسم حلنا القائم على السحابة تجربة العلامة التجارية الكاملة للعميل، بدءًا من المراسلة وحتى استخدام المنتج. يمكن للمسوقين وفرق المبيعات أن يعرفوا بالضبط موقع العميل المحتمل أو العميل في علاقتهم بالعلامة التجارية، وأفضل السبل للتعامل معهم لتحقيق أقصى قدر من القيمة الدائمة. في Right On Interactive، نحن نؤمن بأهمية جذب واكتساب العملاء الأفضل مدى الحياة.