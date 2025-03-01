ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تم تصميم برنامج أتمتة التسويق لأتمتة مهام التسويق وتبسيط سير العمل وقياس فعالية الحملات التسويقية. توفر هذه الأدوات قاعدة بيانات مركزية لتخزين المعلومات والتفاعلات التسويقية، مما يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب مخصصة وفي الوقت المناسب للعملاء أو العملاء المحتملين. بفضل ميزات الأتمتة عبر مختلف جوانب التسويق مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوليد العملاء المحتملين والبريد المباشر والإعلانات الرقمية، تعمل هذه المنصات على تعزيز كفاءة التسويق. أحد الجوانب المهمة لأدوات أتمتة التسويق هو قدراتها التحليلية، والتي تسمح للمستخدمين بتقييم نجاح الحملات عبر قطاعات وقنوات مختلفة. تقيس هذه الميزات تأثير الحملات على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وعائد الاستثمار (ROI)، بالإضافة إلى مساهمتها في إجمالي إيرادات الشركة.
إرسال تطبيق جديد
Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo من السهل إنشاء تجارب متطورة وشخصية بشكل لا يصدق وتقديمها وتحسينها عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمراجعات، والويب، والإعلانات المدفوعة، والمزيد. انضم إلى أكثر من 130 ألف عميل يدفعون باستخدام Klaviyo لزيادة التحويلات والقيمة الدائمة للعميل - والنمو وفقًا لشروطهم الخاصة. معرفة المزيد في klaviyo.com.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي منصة Omnichannel #1 للعلامات التجارية D2C ، ومتاجر البيع بالتجزئة ، وغير الربحية ، والمطاعم ، وشركات العقارات في العالم. تأسست في عام 2016 ، وتشير Manychat إلى أكثر من مليار محادثات كل عام ويستخدم في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. أتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct و Facebook Messenger و WhatsApp و SMS لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى توليد المزيد من العملاء المتوقعين أو أتمتة حملاتك أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات SLA الخاصة بك ، فإن ManyChat لديه جميع الأدوات اللازمة لحل احتياجات التسويق في عملك. هذا هو ماهية تسويق الدردشة وما هو ManyChat.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيفية أن تكون أكثر مرونة في Dynamics 365 ، وهي المحفظة الوحيدة لتطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
SocialHub
socialhub.io
SocialHub هو أبسط برنامج لإدارة الوسائط الاجتماعية في العالم. قم بإنشاء وجدولة منشورات وإعلانات Facebook بشكل أسرع من أي وقت مضى ببضع نقرات فقط. قم بتخطيط كل المحتوى الخاص بك في أبسط واجهة تعمل بها على الإطلاق. اعملوا معًا كفريق واحد يتمتعون بميزات تعاون قوية واحصلوا على فهم بسيط للتحليلات التي تعرض لك ما ينجح في لمحة. قم بتخطيط وجدولة وترويج وتحليل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ببضع نقرات فقط، مما يوفر ساعات من الوقت كل يوم. والسؤال الوحيد هو: ماذا ستفعل بكل هذا الوقت الإضافي؟
Customer.io
customer.io
Customer.io عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مصممة لفرق التسويق لإنشاء حملات تعتمد على البيانات تصل إلى الأشخاص عبر جميع قنوات المراسلة في الوقت المناسب. تتضمن مجموعة المنتجات الخاصة بهم Journeys، وهي أداة أتمتة للمراسلة لجميع احتياجات المشاركة، وData Pipelines، وهي منصة بيانات العملاء التي تربط مجموعة التكنولوجيا بأكملها. يقدم موقع Customer.io وصفة ناجحة للمشاركة الفعالة للعملاء من خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي والرسائل المخصصة. تم تصميم Customer.io على نطاق واسع، ويتم استخدامه من قبل أكثر من 5500 شركة، وإرسال أكثر من 29 مليار رسالة سنويًا. تأسست شركة Customer.io في عام 2012، وهي شركة يتم توزيعها عالميًا عن بعد وتم تصنيفها كواحدة من أسرع الشركات الخاصة نموًا في قائمة 2022 Inc. 5000.
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel هي منصة مبيعات وتسويق ذات علامات بيضاء للوكالات الرقمية والمستشارين. تتضمن الوظائف CRM مع قوائم الذكاء ، والبريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة ثنائية الاتجاه ، و SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB ، ومكالمات خارجية ، وتتبع المكالمات ، وتسجيل المكالمات ، ودايلر توليد الطاقة ، وباني النماذج ، وباني المسح ، وباني المسار ، وموقع الويب ، الجدولة عبر الإنترنت ، أتمتة سير العمل ، التقارير ، ويب ، وأكثر من ذلك! تتضمن حسابات الوكالة حسابات فرعية غير محدودة (موقع) لعملائك والتي يمكن استنساخها لتسريع الإعدادات. أحضر بيانات اعتماد Twilio & SMTP الخاصة بك لتشغيل حسابك ، مما يتيح لك الوصول إلى أسعار الجملة على البريد الإلكتروني والمكالمة الهاتفية والرسائل القصيرة. ابدأ بتجربة مجانية لمدة 14 يومًا!
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Insider
useinsider.com
تتيح Insider - وهي منصة واحدة لبناء تجارب فردية عبر القنوات - لمسوقي المؤسسات ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، والتنبؤ بسلوكهم المستقبلي باستخدام محرك نوايا الذكاء الاصطناعي، وبناء تجارب عملاء فردية. يستخدم المسوقون منصة Insider لتقديم تجارب متسقة وجذابة عبر الويب والتطبيقات وWeb Push والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp Commerce والمزيد. بعد أن حصلت مؤخرًا على مكانة يونيكورن، تم تهنئة Insider أيضًا من قبل NASDAQ لكونها واحدة من الشركات الوحيدة التي أسستها امرأة والتي تقودها نساء في مجال B2B SaaS في العالم. صنفت CrunchBase مؤخرًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Insider Hande Cilingir كواحدة من أفضل المديرات التنفيذيات خارج الولايات المتحدة. ثلث شركات Fortune 500 وأفضل العلامات التجارية في مجال البيع بالتجزئة والسيارات والسفر تختار Insider لتقديم تجارب مخصصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تتجاوز توقعات العملاء. تحظى Insider بثقة أكثر من 1200 شركة عالمية، بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية، وEstée Lauder، وVirgin، وToyota، وNew Balance، وIKEA، وGAP، وL'Oreal، وSamsung، وVodafone، وAllianz، وSantander، وBBVA، وPizza Hut، وNewsweek، وMediaMarkt، وNissan، أفيس، ماك، ماركس آند سبنسر، ماديرا ماديرا، أفون، وسي إن إن.
Simplero
simplero.com
تساعد Simplero المدربين ومنشئي المعرفة على بناء الأعمال والحياة التي يحبونها من خلال تبسيط برامجهم إلى منصة واحدة ممتعة وسهلة الاستخدام حتى يتمكنوا من تطوير علاقات هادفة مع عملائهم. من إنشاء الدورات التدريبية وإنشاء مواقع الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى بيع المنتجات وإدارة البرامج التابعة والأتمتة. مع Simplero، يمكنك إدارة أعمالك التجارية عبر الإنترنت في مكان واحد، وليس في كل مكان. تعمل Simplero على تمكين القادة من بناء مجتمعات تغير العالم. - دعم مذهل - إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة - إدارة الشركات التابعة - التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة - المدفوعات والاشتراكات - الدورات والمجتمعات - رؤى العملاء
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هي منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني الشاملة التي توفر الشركات الصغيرة ورجال الأعمال والمدربين والمسوقين بأدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم ، والتفاعل مع المشتركين ، وتحويل المشتركين إلى العملاء الذين يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة ، يختار عملاؤنا getResponse لحلنا سهل الاستخدام ، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني-مع الأتمتة ، ونمو القائمة ، وأدوات اتصال إضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والعيش الدردشات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية ، وبيع منتجاتها وخدماتها ، وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدما؟ GetResponse Max و Max² هما حلول للمطالبين بالمستخدمين الذين يبحثون عن ميزات التسويق المتقدمة والدعم الموثوق به.
Regal.io
regal.io
Regal هو المعيار الجديد في تجربة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتفهم Regal إشارات نية العميل في الوقت الفعلي، وتقوم تلقائيًا بتخصيص التفاعلات الواردة والصادرة متعددة اللمس مع مزيج من وكلاء Regal AI ووكلاءك البشريين. العلامات التجارية التي تضع العميل أولاً، بما في ذلك Angi (المعروفة سابقًا باسم Angie's List)، وAAA، وGoogle، وHarvard (من خلال Podium Education)، وK Health، وKin Insurance، وRo، وToyota، وVarsity Tutors، قامت بتحسين تفاعلها مع مئات الملايين من العملاء من خلال Regal، الرائدة في مجالها. إلى 5 مليار دولار في الإيرادات. يقع مقر Regal.io في مدينة نيويورك ويدعمه 83 مليون دولار من كبار المستثمرين بما في ذلك Emergence Capital وFounder Collective وHomebrew.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss عبارة عن منصة برمجية شاملة للمبيعات والتسويق والاتصالات والأتمتة للشركات المحلية عبر الصناعات، بما في ذلك الخدمات المنزلية وتجارة التجزئة والسيارات والعقارات والخدمات المهنية والمزيد. يجمع SalesBoss بين قوة المبيعات والتسويق والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمكالمات والتقويم والدردشة عبر الويب والبريد الوارد وخط الأنابيب والمراجعات والمدفوعات والمواقع الإلكترونية ومسارات التحويل والأتمتة في حل واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي. بدءًا من التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم وحتى إغلاق الصفقات والاحتفاظ بالعملاء، يساعدك Salesboss على إدارة مسار مبيعاتك بالكامل على منصة واحدة سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، توفر إمكانيات التشغيل الآلي المضمنة الوقت وتزيد الكفاءة من خلال أتمتة المهام المتكررة. يمكن للشركات المحلية تنظيم بياناتها، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين، وإنشاء خطوط أنابيب قوية، وإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المستمر، يشهد شركاء Solitics والعملاء نتائج رائعة عبر التحويل والاحتفاظ والقيمة الدائمة. تقوم المئات من العلامات التجارية العالمية عبر قطاعات متعددة بإشراك عملائها بطريقة مبتكرة وشخصية، في الوقت الفعلي، باستخدام Solitics.
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed هو بديل مفتوح المصدر لمنصات مثل Klaviyo وCustomer.io. إنها عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء قابل للاستضافة الذاتية ويوفر واجهة مبسطة لإنشاء قوالب الرسائل وشرائح العملاء ورحلات العملاء لأتمتة التواصل التسويقي. يحتوي Dittofeed على خيار النشر بنقرة واحدة، وهو خيار مستضاف ذاتيًا ومرخص من MIT، بالإضافة إلى عرض مستضاف على السحابة.
CamBuildr
cambuildr.com
رفع مستوى الوعي، وجذب الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وإشراك المؤيدين: لم يكن بناء الحركة أسهل من أي وقت مضى. ولا يزال الأمر صعبًا - إدارة عدد كبير من الأدوات والتطبيقات المختلفة، ومزامنة البيانات عبر جميع الأنظمة الأساسية مع الحفاظ على التوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء Cambuildr، أول حل شامل للحركات الرقمية - مصنوع في أوروبا.
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء عبر القنوات مصممة للمسوقين وأصحاب المنتجات الذين يقدرون سرعة الحركة على التعقيد المرهق. نحن نساعد العلامات التجارية الاستهلاكية على التكيف بسرعة مع توقعات العملاء المتطورة من خلال الرؤى في الوقت الفعلي والاتصالات المخصصة عبر القنوات. تحظى MoEngage بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية، بما في ذلك Soundcloud وCiti وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino’s وNestle وDeutsche Telekom وAirtel. من خلال مكاتبها في عشرة بلدان، تحظى MoEngage بدعم من Goldman Sachs Asset Management، وB Capital، وSteadview Capital، وMultiples Private Equity، وEight Roads، وF-Prime Capital، وMatrix Partners، وVentureast، وHelion Ventures. وصف المنتج: * التسويق عبر القنوات قم بتقسيم عملائك والتفاعل معهم في الوقت الفعلي عبر قناتهم المفضلة في الوقت المفضل لديهم بناءً على تصرفاتهم وسلوكهم وسماتهم وتفضيلاتهم. يتيح لك MoEngage إشراك عملائك من خلال إحدى عشرة قناة عبر موقع الويب الخاص بك والبريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي. * رؤى العملاء قم بإحضار بيانات عملائك إلى MoEngage واستفد من Sherpa، محرك الذكاء الاصطناعي لدينا، للحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم. قم بتقسيم العملاء وإشراكهم بسهولة من لوحة تحكم واحدة. فقط بضع نقرات، وستكون جاهزًا! * تخصيص الويب والتطبيقات أسعد زوار موقعك على الويب وتطبيقك بمحتوى وعروض وتوصيات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم وإعجاباتهم ومراحل رحلتهم وأسلوب حياتهم. * تنبيهات المعاملات في الوقت الحقيقي يوفر MoEngage Inform بنية تحتية موحدة لإدارة التنبيهات المهمة عبر القنوات والموردين باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة مع مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لمساعدة متاجر التجارة الإلكترونية على تنمية أعمالها التجارية عبر الإنترنت بشكل أسرع. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، والأتمتة المعدة مسبقًا وقوالب البريد الإلكتروني، ودعم العملاء المباشر الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام 365، يجعل من السهل على العلامات التجارية من أي حجم بيع المزيد - كل ذلك بدون تكلفة مبالغ فيها. انضم إلى أكثر من 100000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية تستخدم Omnisend لتنمية أعمالها على الطيار الآلي، وتحويل عملائها من خلال رسائل بريد إلكتروني ونصوص سريعة الإنشاء وذات صلة كبيرة. - إرسال رسائل إخبارية وحملات مستهدفة قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني جميلة وقابلة للتسوق في دقائق باستخدام أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات ومجموعة متنوعة من قوالب البريد الإلكتروني الجاهزة. أضف رموز القسيمة، واختر المنتجات وأدخلها تلقائيًا، وأعد إرسال الحملات تلقائيًا إلى الأشخاص غير الافتتاحيين - كل ذلك دون أي عمل يدوي شاق! - زيادة المبيعات على الطيار الآلي من خلال أتمتة التجارة الإلكترونية، اربح (استعادة) المبيعات المفقودة من خلال مسارات عمل مُعدة مسبقًا للتخلي عن عربة التسوق وسلسلة الترحيب ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والمزيد. احصل على عمليات تشغيل تلقائية مُنشئة مسبقًا ومدرّة للدخل يتم تشغيلها في دقائق أو أنشئ مسارات عمل مخصصة بسهولة باستخدام محرر عمليات التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية والسحب والإسقاط. - تحسين استهدافك من خلال التقسيم القوي. قم بتقسيم عملائك بناءً على سلوك التسوق الخاص بهم بالإضافة إلى الخصائص الأخرى لتحسين التحويلات من خلال رسائل البريد الإلكتروني والنصوص المخصصة والموجهة جيدًا. قم بإنشاء شرائح للعملاء ذوي القيمة العالية، أو للمتسوقين من فئة/منتج محدد أو أولئك الذين يحتاجون إلى إعادة التفاعل وتخصيص رسائلك. - الجمع بين البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمزيد من القنوات، أضف الرسائل القصيرة ودفع الإشعارات بجوار رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مباشرةً باستخدام نفس النظام الأساسي وتوفير تجربة عملاء متسقة ومتعددة القنوات. توفير الوقت والتكاليف - لم يعد هناك حاجة للدفع مقابل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات الدفع المنفصلة بعد الآن! - أنشئ قوائم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك. اجمع مشتركين جدد باستخدام نماذجنا الملائمة للهاتف المحمول والقابلة للتخصيص بالكامل. اختر من بين النوافذ المنبثقة، أو مربعات الاشتراك، أو الصفحات المقصودة، أو عجلة الحظ لجمع الاشتراكات في البريد الإلكتروني و/أو الرسائل النصية القصيرة بسلاسة. يمكنك التقاط زوار موقعك باستخدام نماذج نية الخروج وتحسين التفاعل مع النوافذ المنبثقة باستخدام خيارات استهداف النماذج، وكلها متاحة في Omnisend. - دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع: نقدم لك دعمًا ممتازًا ونصائح مفيدة في أي وقت تحتاج إليه. نحن متواجدون 24/7. ابدأ في استخدام Omnisend مجانًا، وقم بالترقية في أي وقت! تدعو Omnisend العاملين لحسابهم الخاص والوكالات للانضمام إلى برنامج شركاء Omnisend. تم إنشاء هذا البرنامج لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص والوكالات على تسريع نموهم وكسب المزيد من العملاء والحصول على حصة إيرادات رائدة في الصناعة للحسابات المحالة والمدارة. تحقق من الرابط وانضم إلى البرنامج: https://www.omnisend.com/partners/
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هي منصة أتمتة التسويق الشاملة الخاصة بك! سهل الاستخدام ولكنه قوي بشكل لا يصدق. ستجد في منصتنا أدوات لأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الأحداث، والدراسات الاستقصائية والتقييمات، والصفحات المقصودة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والتسويق عبر الهاتف المحمول
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صنع القرار وتمهد الطريق للإبداع التسويقي الذي يوفر مشاركة العملاء على نطاق واسع. بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي القوية، تجعل Dotdigital من السهل أتمتة التجارب المخصصة بعمق عبر الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp والدردشة والدفع ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والمزيد. تحظى Dotdigital بثقة أكثر من 4000 علامة تجارية في قطاعات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والمنظمات غير الهادفة للربح والتعليم والخدمات المالية وغيرها من القطاعات، مما يتيح للمسوقين في جميع أنحاء العالم. تركز شركة Dotdigital، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن وتأسست عام 1999، على بناء حلول موثوقة ومتصلة ومثبتة للمستقبل تعمل على تمكين الشركات المهووسة بالعملاء. تعرف على المزيد على dotdigital.com.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Signpost
signpost.com
Signpost هو الحل الكامل والآلي لجمع تعليقات العملاء، والحصول على تقييمات أكثر وأفضل، وكسب عملاء جدد، والحصول على إحالات وزيادة الأعمال المتكررة.
Insightly
insightly.com
إن Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث وبأسعار معقولة والذي تحبه الفرق. إنه سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، ويتوافق مع الشركات أثناء نموها، مما يؤدي إلى حل نقاط الضعف الشائعة التي لا تستطيع إدارة علاقات العملاء القديمة حلها. يساعد Insightly الفرق على بناء خطوط أنابيب المبيعات وتحويلها، وزيادة الإنتاجية، وبناء علاقات دائمة مع العملاء. مركزية وإدارة جميع بيانات العملاء والمبيعات والأعمال - العملاء المحتملين وجهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث وعروض الأسعار والمشاريع والمهام والفرص وتقارير الأعمال - في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) واحد سهل الاستخدام ومرن وآمن يتناسب مع أعمالك . قم بزيادة كفاءة المبيعات والشفافية من خلال إمكانات المنتجات ودفاتر الأسعار وعروض الأسعار (PPQ) من Insightly. يمكنك البحث بسرعة وتتبع وإدارة الملايين من المنتجات والخدمات المتميزة مباشرة داخل منصة Insightly. ربط المنتجات والخدمات بالفرص الفردية، والقضاء على الأخطاء البشرية والاختناقات والتناقضات. باستخدام PPQ الخاص بـ Insightly، يمكن لفرقك الميدانية إنشاء عروض أسعار وعقود ومقترحات مخصصة لفرصهم ببضع نقرات فقط. استمتع بالتحكم الكامل والرؤية فيما تبيعه ولمن ومتى وبأي سعر. استخدم الكائنات والتطبيقات المخصصة من Insightly لتخصيص سير العمل والعمليات بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات العمل الفريدة لديك، مما يضمن نسبة اعتماد ورضا عالية. استخدم AppConnect لدمج Insightly مع أكثر من 500 تطبيق شائع. تتضمن عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء الأصلية في Insightly ما يلي: Gmail وGoogle Workspace وGoogle Apps وGoogle Drive وQuickbooks Online Xero Slack وDropbox Box وMailChimp وEvernote Zapier وFacebook Lead Ads والمزيد... إدارة كل شيء أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الحائزة على جوائز لكل من Android وiOS. قم بمسح بطاقات العمل ضوئيًا وتحميل جميع المعلومات بنقرة واحدة، وتحديث المشاريع والسجلات في الوقت الفعلي، وتمكين فريقك الميداني من إنشاء الفرص وتحديثها مباشرة في موقع العميل. يمكن لعملاء Insightly CRM، المتميزين في أي قطاع، إضافة منتجات مصاحبة لأتمتة التسويق وخدمة العملاء وعمليات التكامل في نفس النظام الأساسي.
Iterable
iterable.com
Iterable عبارة عن منصة تواصل مع العملاء تجمع بين بيانات العملاء في الوقت الفعلي والقدرة على إنشاء تجارب لتنشيط العملاء عبر القنوات في وقت قياسي - نحن نساعد العلامات التجارية على تقديم تجارب مبهجة من خلال اتصالات منسقة وفردية وديناميكية على نطاق واسع. بفضل حلول التخصيص الذكية المدعومة بـ Iterable AI، وإمكانيات المحتوى الديناميكي الفردي للكتالوج، ومجموعة أدوات التخصيص عبر القنوات الأفضل في فئتها، تساعد Iterable العلامات التجارية على إعادة تعريف تجارب عملائها. من خلال جعل Iterable النقطة المحورية في مجموعة النمو الحديثة الخاصة بك، يمكنك إنشاء تجربة سلسة لعملائك عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدفع عبر الهاتف المحمول والدفع عبر الويب والإشعارات داخل التطبيق ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. تعرف على المزيد على Iterable.com.
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
Splio
splio.com
Splio عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات تجمع بين أتمتة التسويق وتسويق الولاء. يمكّن Splio المسوقين من إدارة برامج الولاء الخاصة بالمعاملات والعلاقات عبر الإنترنت وخارجها، بالإضافة إلى تنسيق الحملات التسويقية القوية بناءً على معرفة العملاء. أكثر من 500 علامة تجارية حول العالم تستخدم سبليو يوميًا، بما في ذلك The Kooples، وKusmi Tea، وGivenchy، وLe Slip Français، وCaudalie، وDegrenne، وIntersport، وLongchamp، وLindt، وAir China، وCache Cache.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. وتحظى الشركة بدعم كل من Sequoia Capital وTiger Global Management وAccel Partners وRecruit Holdings.
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
DreamCampaigns
dreamcampaigns.com
تمكّنك أدوات تسويق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الشاملة من DreamCampaigns من إرسال رسائل بريد إلكتروني وحملات نصية فائقة التخصيص ومحسنة وسريعة الاستجابة وجميلة ببضع نقرات فقط. قم بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة المخصصة بناءً على إجراءات العملاء وإرسال متابعات آلية. قم بالرد على سلوك العملاء وتعزيز العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء من خلال الرسائل مباشرة على موقعك. قم بتنمية أعمالك باستخدام ميزات مثل المعاينات غير المحدودة ونقاط تسليم البريد الإلكتروني والتجزئة التلقائية وأتمتة التسويق.
Marketing Master IO
marketingmaster.io
منصة تسويقية شاملة ومتعددة القنوات تساعد الشركات على إدارة رسائل المراسلة والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق التجارة الإلكترونية.
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق التقنيات المستندة إلى السحابة والتي يمكنهم بيعها تحت علامتهم التجارية الخاصة لعملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. توفر المنصة أتمتة التسويق المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات المبيعات وإدارة علاقات العملاء المتكاملة لتسهيل الدخول إلى السوق. ويتضمن أيضًا أنظمة إدارة المشروعات والأوامر والفواتير للمساعدة في التوسع من خلال أتمتة العمليات الآلية. يتم تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتسجيل دخول واحد لجميع الحلول التي تم شراؤها تحت العلامة التجارية الخاصة بعميل Vendasta. إنهم يستمتعون بلوحة تحكم واحدة متكاملة مع الوصفة الطبية والسياق والتتبع. باستخدام لوحة معلومات تطبيق Business، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة المعلومات والحلول التي تجعل أعمالها ناجحة عبر الإنترنت.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عمليات أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والفوترة والاتصالات وما إلى ذلك. مع EQUP، لا يتعين على أصحاب الأعمال الاكتفاء بالحلول العامة؛ فهو يقدم حلولاً خاصة بالصناعة لمشاكل أعمالهم سواء كانوا في مجال الخدمات أو SAAS أو التجارة الإلكترونية. EQUP هو برنامج CRM+Marketing Automation الوحيد الموجود في السوق والذي يوفر لك خيار إدارة شركات متعددة باستخدام حساب واحد واشتراك واحد. لا داعي لشراء خطة جديدة لإدارة أعمالك الأخرى. تسمح لك ميزة تجميع المخزون في EQUP بتجميع رسائل البريد الإلكتروني والمستخدمين والصفقات والعلامات والمهام والمواعيد وما إلى ذلك بين شركاتك بحيث لا يتم ترك أي ميزة دون استخدام. في EQUP، تتوفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة وتنمية أعمالك في مكان واحد، مما يسهل عليك إدارة أعمالك دون الحاجة إلى تعلم برامج متعددة والتبديل بينها للحصول على المعلومات الضرورية. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى مدير حساب مخصص لن يساعدك فقط في الإعداد، بل سيكون متاحًا أيضًا لمساعدتك في تلبية احتياجاتك البرمجية.
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسجيل دخول واحد. يتضمن Thryv الدعم الأفضل في فئته، والمتوفر في أي وقت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع خبراء يفهمون الأهداف والاحتياجات الفريدة لأصحاب الأعمال الصغيرة. مقابض ثريف: * اتصالات العملاء * التقديرات والفواتير والمدفوعات * جدولة المواعيد * إدارة السمعة * إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد! يقوم Thryv بأتمتة المهام ويضع العملاء في مركز أعمالك، باستخدام برنامج واحد سهل الاستخدام، مما يسهل الوصول إلى المزيد من العملاء، والبقاء منظمًا، والحصول على الأموال بشكل أسرع، وإنشاء التقييمات تلقائيًا. تسهل Thryv على العملاء ما يلي: * يمكنك العثور عليك عبر الإنترنت من خلال التقييمات والمراجعات والتواجد الاجتماعي ونتائج البحث الدقيقة. * التفاعل بسهولة وعلى الفور، وتلقي التذكيرات، وإرسال النصوص ورسائل البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد. * ادفع لك دون عناء، واستلم الإيصالات على الفور، واعلم أن الأمر آمن، واختر كيفية الدفع. * ابق على تواصل مع الرسائل الآلية التي تطالبهم بالرد، وابق على اتصال واطلب التقييمات. يساعد برنامج Thryv الحائز على جوائز أكثر من 45000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا على تغيير طريقة قيامهم بأعمالهم وإدارة عملائهم.
OptCulture
optculture.com
OptCulture هو حل لمشاركة العملاء وولاءهم يركز على البيع بالتجزئة. فهو يستوعب بيانات العملاء التي تم اختيارها من أنظمة ومصادر البيع بالتجزئة المختلفة مثل برامج نقاط البيع ومحركات التجارة الإلكترونية ومواقع المعلومات وحتى النماذج المادية. ومن خلال تسخير هذه البيانات، فإنها توفر لتجار التجزئة رؤية شراء وسلوكية مقترنة بالقدرة على تنفيذ برامج الولاء والحملات التسويقية والعروض الترويجية متعددة القنوات، بهدف الزيارات المتكررة والمبيعات المتكررة.
Genoo
genoo.com
برنامج أتمتة التسويق الذي يقوم بما تحتاج إلى القيام به: التسويق عبر البريد الإلكتروني، والنماذج، والصفحات المقصودة، ورعاية العملاء المحتملين، وتسجيل العملاء المحتملين، والاستطلاعات، والتقييمات، والمزيد - مع إمكانية تسليم البريد الوارد رقم 1 في الأعمال - إيصال المزيد من رسائل البريد الإلكتروني إلى الأشخاص الذين تتعامل معهم تريد رؤيتهم. يشرفنا حصولنا مؤخرًا على جائزة التميز في خدمة العملاء - لأننا نحب العمل مع عملائنا لتحقيق النجاح الذي يتصورونه. هل أنت مستعد لترك التسويق العادي في الغبار والحصول على نتائج أفضل؟ حان الوقت للتسويق بشكل مختلف.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
ستتطور التكنولوجيا دائمًا، لكن المشاركة خالدة. يحقق العملاء المشاركون المزيد من الإيرادات وغالبًا ما يصبحون مناصرين لك. في Right On Interactive، شهدنا استمرار النمو المربح عندما ينظر المسوقون إلى المشاركة على أنها رحلة، وليست مجرد حملة. لذلك قمنا بتصميم برنامجنا لأتمتة مفهوم تسويق دورة حياة العميل، مما يوفر رؤية حول من هو الأفضل والأكثر تفاعلاً مع المؤسسة في كل مرحلة من رحلة العميل - بدءًا من العملاء المحتملين وحتى المعجبين المتحمسين. يرسم حلنا القائم على السحابة تجربة العلامة التجارية الكاملة للعميل، بدءًا من المراسلة وحتى استخدام المنتج. يمكن للمسوقين وفرق المبيعات أن يعرفوا بالضبط موقع العميل المحتمل أو العميل في علاقتهم بالعلامة التجارية، وأفضل السبل للتعامل معهم لتحقيق أقصى قدر من القيمة الدائمة. في Right On Interactive، نحن نؤمن بأهمية جذب واكتساب العملاء الأفضل مدى الحياة.
Lucep
lucep.com
يقوم نظام تأهيل العملاء المحتملين الآلي من Lucep بالتحقق من صحة الأرقام، والحصول على عملاء محتملين لتأكيد اهتمامهم، ويستمر في المشاركة عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp.
Inflection.io
inflection.io
الجيل القادم من منصة التسويق والتواصل مع العملاء B2B. أرسل رسائل مخصصة للغاية تحتوي على بيانات مشاركة المستخدم دون انتظار فرق المنتج أو البيانات. قم بتوجيه المستخدمين إلى عملية إعداد أسرع واعتماد أفضل والحصول على المزيد من الإيرادات ومسارات التنفيذ. قوة Marketo، سهولة استخدام الاتصال الداخلي، بيانات Snowflake.
Synerise
synerise.com
منصة أتمتة وإدارة التفاعل في الوقت الحقيقي مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. تعمل Synerise على ربط جمع البيانات الحديثة وطرق المعالجة والتحليلات بتنفيذ سيناريوهات الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تستخدم Synerise الذكاء الاصطناعي لتغيير النهج الحديث لإدارة البيانات بشكل كامل. يوفر النظام البيئي الشامل القدرة على جمع المعلومات حول العملاء النهائيين من مصادر متعددة، وتحليل هذه البيانات واستخلاص استنتاجات بشأن تحسين العمليات التجارية: كل ذلك في الوقت الفعلي (بالميلي ثانية). تقدم Synerise قاعدة بياناتها الفريدة سريعة العمل وحلول الأعمال الجاهزة القائمة على التعلم الآلي ومنصة مفتوحة يمكن تكييفها مع كل احتياجاتك. يعتمد Synerise على ثلاث ركائز تكنولوجية: 1. Terrarium Data Engine قاعدة بياناتنا الموجهة نحو الأعمدة والصفوف، والتي لا تحتوي على مخططات، هي أداة قابلة للتطوير وفائقة السرعة تقوم في نفس الوقت بمعالجة تحليلات التنفيذ والبيانات السلوكية ذات البيانات الثقيلة لإنشاء سيناريوهات أعمال مختلفة بشكل حقيقي. -وقت. تررم هو
Enalito
enalito.com
Enalito عبارة عن منصة للتسويق والتخصيص عبر البريد الإلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تمكين المسوقين والعلامات التجارية ومحترفي التجارة الإلكترونية من تقديم تجارب تسوق مخصصة 1:1 والمشاركة مع عملائهم عبر جميع القنوات الرقمية، مما يؤدي إلى تجربة قناة شاملة حقيقية. لا يساعدك Enalito على تحقيق المزيد من الإيرادات وزيادة الاحتفاظ وأتمتة التجارب الشخصية لعملائك فحسب، بل يساعدك أيضًا على تحويل عملائك الحاليين إلى عميل مخلص وعميل مخلص إلى سفير علامتك التجارية.
Convertedin
converted.in
Convertedin هو نظام تشغيل تسويقي للتجارة الإلكترونية، يستخدم البيانات ورؤى المتسوقين لإنشاء تسويق مخصص متعدد القنوات يعزز مشاركة العملاء ويزيد عائد الاستثمار. قم بتوسيع حملاتك باستخدام أتمتة الإعلانات قم بتشغيل حملاتك الإعلانية وتوسيع نطاقها وأتمتتها على خمس منصات مختلفة (Facebook وInstagram وSnapchat وTikTok وGoogle) أرسل حملات مستهدفة باستخدام أتمتة الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني استخدم بيانات عملائك لإرسال حملات مخصصة للغاية؛ التي تؤدي إلى التحويلات والمبيعات لنشاطك التجاري. قم بتوصيل متجرك باستخدام ذكاء الكتالوج قم باستيراد جميع منتجات متجر التجارة الإلكترونية الخاصة بك وقم بتصنيفها إلى مجموعات قابلة للتخصيص لتتمكن من إطلاق حملات ديناميكية باستخدامها. التقسيم المدعوم بالذكاء الاصطناعي قم بتقسيم عملائك بناءً على سلوك التسوق الخاص بهم إلى شرائح مفصلة للغاية يمكنك استخدامها بسهولة في حملاتك التسويقية. دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إذا كنت بحاجة إلى الدعم أو المشورة، فسنكون هناك من أجلك. فريقنا متاح 24 ساعة في اليوم.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga هو حل لأتمتة التسويق يساعد الشركات الإلكترونية على تقديم إجراءات مخصصة لعملائها من خلال قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والويب والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والعرض.
Netmera
netmera.com
Netmera عبارة عن منصة تسويقية متعددة القنوات لمشاركة العملاء توفر تجارب مخصصة للعملاء. تتيح المنصة للمسوقين الرقميين ومديري المنتجات زيادة الإيرادات وعائد الاستثمار من خلال إشعارات الهاتف المحمول والويب والرسائل داخل التطبيق والنوافذ المنبثقة والتحليلات وأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تصل Netmera إلى 450 مليون مستخدم حول العالم وترسل 12 مليار إشعار دفع شهريًا. تساعد Netmera الشركات على الوصول إلى عملائها وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
erxes
erxes.io
مرحبًا بك في erxes، البديل مفتوح المصدر Hubspot/Qualtrics. erxes هو نظام تشغيل مفتوح المصدر (XOS) يمكّن موفري SaaS ووكالات/مطوري التسويق الرقمي من إنشاء تجارب فريدة تناسب جميع أنواع الأعمال. سوف نقوم بتغيير كيفية نمو الشركات من خلال تقديم قيمة مذهلة لمجتمعنا. تعال معنا في هذه الرحلة! من الممكن تحقيق النمو والوحدة داخل شركتك مع erxes، لأنه: - مجاني ومستدام بنسبة 100%: يقدم erxes نموذج أعمال مستدامًا يفوز فيه كل من المطورين والمستخدمين. إنه برنامج مفتوح المصدر، ولكنه أفضل. - قابلة للتخصيص بنسبة 100%: توفر بنيتنا القائمة على المكونات الإضافية تخصيصًا غير محدود وتتيح لك تلبية جميع احتياجاتك، بغض النظر عن مدى تحديدها. - الخصوصية بنسبة 100%: لقد صممنا منصة erxes للاحتفاظ بالتحكم الكامل في البيانات الحساسة لشركتك دون مراقبة من طرف ثالث. - تحكم بنسبة 100%: يمكنك بناء أي تجربة تريدها، حيث تكون جميع القنوات التي تعمل عليها أعمالك متصلة ومتكاملة. استكشف خياراتك: AGPLv3 المستضاف ذاتيًا مع بديل Hubspot مفتوح المصدر المرخص من Enterprise Edition. إنه مكتوب في Node.js وGraphQL وReact. ابدأ بالخدمة الذاتية مجانًا واكتشف الميزات المتقدمة والخدمات الإضافية والخيارات المخصصة من خلال عمليات تعزيز الطاقة والوظائف الإضافية لدينا. Enterprise Secure، برنامج مفتوح المصدر متوافق للمؤسسات. تمكين فريقك من التحرك بشكل أسرع. قم بتضمين دمج المكونات الإضافية والمكونات ومجموعات SDK الأساسية لـ erxes في نظامك الأساسي لتعزيز قدراته وتبسيط العمليات. تعمل الاستفادة من النظام الأساسي على استخدام المكونات الإضافية والمكونات وميزات المؤسسة الأساسية لتشغيل أعمال النظام الأساسي لديك بالكامل. البنية التحتية قم بتعزيز SaaS لديك من خلال البنية الأساسية لـ erxes والمكونات الإضافية الأصلية. دعنا نجعل رؤيتك تنبض بالحياة مع فريق الخبراء لدينا.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud عبارة عن منصة واحدة متطورة للمبيعات والتسويق للمسوقين والمعلنين الأذكياء. توفر منصتنا تسويقًا شاملاً في الوقت الفعلي وتحسينًا للحملات من خلال التحليلات التنبؤية وتقنيات إدارة البيانات الضخمة.
Omniengage
omniengage.co
منصة Omniengage عبارة عن أداة إنشاء سير عمل للشركات التي تتطلع إلى زيادة المشاركة وزيادة الإيرادات من خلال الرسائل المستهدفة متعددة القنوات في الوقت الفعلي للعملاء. استفد من كل نقطة اتصال عبر الويب أو الهاتف المحمول أو الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني أو Facebook messenger أو WhatsApp. تشمل الميزات الرئيسية لـ Omniengage أداة إنشاء سير العمل، وإسناد التسويق، والتحليلات المرئية في الوقت الفعلي، وتوزيع الحملة، وإدارة الحملات متعددة القنوات. يحتوي Omniengage على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وعمليات تكامل مثل Firebase وTwilio وSMTP. يمكن إنشاء سير العمل الآلي عبر القنوات باستخدام العقدة الأولى لتفاعل نشاط العملاء إما من Webhooks أو بيانات الشركة. يمكن بناء كل مشغل (تفاعل العميل) وإجراء على سير العمل لإرسال بريد إلكتروني أو إشعار دفع أو رسالة داخل التطبيق. تتضمن بعض الميزات المتقدمة محتوى اختبار A/B والرسائل المشروطة.
theMarketer
themarketer.com
TheMarketer عبارة عن منصة متكاملة لتسويق البريد الإلكتروني والولاء، وهي مصممة لتعزيز نمو الأعمال وإقامة علاقات حقيقية مع العملاء. قم بإنشاء رسائل إخبارية مخصصة بنسبة 100%، وقم ببناء برامج الولاء، وإعداد التدفقات الآلية، وإرسال الرسائل القصيرة والإشعارات، وتنمية قائمة جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام النوافذ المنبثقة، والاعتماد على تحليل RFM، وجمع التعليقات والمراجعات، والاستفادة من الإحالات لتحويل تفاعلات العملاء إلى علاقات ذات معنى ، تعزيز الولاء للعلامة التجارية بالإضافة إلى القيمة الدائمة للعميل.
Omni.us
omni.us
منصة Omni Channel الوحيدة التي تسمح لك بالعثور على عملاء B2B ذوي الجودة العالية والتواصل معهم وإغلاقهم تلقائيًا، كل ذلك في مكان واحد.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) هي منصة التسويق التحادثي الأكثر ذكاءً التي تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحقيق عائد استثمار متعدد. تتيح هذه المنصة للعلامة التجارية إجراء عمليات الأتمتة باستخدام Chatbots، وإدارة المهام المتعددة باستخدام CRM، وإنشاء عمليات بث مخصصة مع الحملات وتحقيق رؤى النمو في الوقت الفعلي. من خلال رؤية إنشاء منصة تركز على العملاء، تساعد BIK (bik.ai) قطاعات مختلفة من الشركات على تحقيق عائد استثمار يصل إلى 137 ضعفًا وتمكين الشركات في جميع أنحاء العالم بشعار جعل العلامات التجارية بلا حدود!
© 2025 WebCatalog, Inc.