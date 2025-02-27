برامج أتمتة التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

SmartMessage

smartmessage.com

SmartMessage عبارة عن منصة تسويقية شاملة تمكن الشركات من إنشاء تجارب عملاء مخصصة للغاية وجذابة عبر قنوات متعددة. باستخدام مجموعة أدوات SmartMessage القوية، يمكن للمسوقين تنسيق الحملات التسويقية بسلاسة، وإدارة بيانات العملاء، وأتمتة رحلات العملاء، وبناء روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتأمين تفاعلات العملاء من خلال OTPs. لماذا تختار SmartMessage؟ التميز متعدد القنوات: يتيح SmartMessage للشركات تقديم رسائل متسقة ومصممة خصيصًا عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات المباشرة وقنوات الدردشة الآلية. وهذا يضمن حصول العملاء على تجربة متماسكة وشخصية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات المشاركة والتحويل. إدارة الجمهور: يسمح مدير الجمهور في SmartMessage للشركات بجمع بيانات العملاء وتخزينها وتوحيدها في ملف تعريف واحد. يتيح هذا العرض الموحد تقسيم العملاء بشكل تفصيلي، مما يضمن وصول الرسالة الصحيحة إلى الجمهور المناسب. أتمتة التسويق: تعمل المنصة على تبسيط أتمتة التسويق وتعزيز التحسين والإنتاجية. يمكن للمسوقين أتمتة رحلات العملاء والاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة، مما يؤدي إلى حملات أكثر فعالية. الأمان: يضمن مدير OTP الخاص بـ SmartMessage أمان تفاعلات العملاء من خلال تمكين إرسال OTPs (كلمات المرور لمرة واحدة) للمصادقة والتحقق. SmartMessage بالأرقام: أكثر من 17 عامًا من الخبرة في الصناعة أكثر من 100 موظف تواجد في 3 قارات تعمل في أكثر من 20 دولة موثوق بها من قبل أكثر من 500 عميل موثوق به عالميًا من قبل قادة الصناعة: SmartMessage هي المنصة المفضلة للسلطات وقادة الصناعة وكبار المسوقين. وقد تم الاعتراف بتميز المنصة من قبل منظمات مثل Deloitte وEBA وجوائز الأعمال الدولية.