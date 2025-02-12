برامج أتمتة التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - سورينام

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تم تصميم برنامج أتمتة التسويق لأتمتة مهام التسويق وتبسيط سير العمل وقياس فعالية الحملات التسويقية. توفر هذه الأدوات قاعدة بيانات مركزية لتخزين المعلومات والتفاعلات التسويقية، مما يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب مخصصة وفي الوقت المناسب للعملاء أو العملاء المحتملين. بفضل ميزات الأتمتة عبر مختلف جوانب التسويق مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوليد العملاء المحتملين والبريد المباشر والإعلانات الرقمية، تعمل هذه المنصات على تعزيز كفاءة التسويق. أحد الجوانب المهمة لأدوات أتمتة التسويق هو قدراتها التحليلية، والتي تسمح للمستخدمين بتقييم نجاح الحملات عبر قطاعات وقنوات مختلفة. تقيس هذه الميزات تأثير الحملات على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وعائد الاستثمار (ROI)، بالإضافة إلى مساهمتها في إجمالي إيرادات الشركة.
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Marketing Master IO
marketingmaster.io
منصة تسويقية شاملة ومتعددة القنوات تساعد الشركات على إدارة رسائل المراسلة والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق التجارة الإلكترونية.
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل أكبر. قم بالتسجيل مجانًا (لا يلزم وجود بطاقة ائتمان).
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المستمر، يشهد شركاء Solitics والعملاء نتائج رائعة عبر التحويل والاحتفاظ والقيمة الدائمة. تقوم المئات من العلامات التجارية العالمية عبر قطاعات متعددة بإشراك عملائها بطريقة مبتكرة وشخصية، في الوقت الفعلي، باستخدام Solitics.
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم الحصول عليها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية من العلامات التجارية الرائدة في مجال عملك - تتيح لك منصتنا تسريع الوقت اللازم لتحقيق القيمة، وتقديم تجارب فردية متفوقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس... بسرعة. Emarsys هي المنصة المفضلة لأكثر من 1500 عميل حول العالم. انضم إلى الآلاف من العلامات التجارية الرائدة التي تثق في Emarsys لتقديم النتائج المربحة التي يمكن التنبؤ بها والتي تطلبها أعمالها والتجارب متعددة القنوات المخصصة للغاية التي يستحقها عملاؤها. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.emarsys.com
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain عبارة عن منصة لتسويق تجربة العملاء (CXM) مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات المحلية على الفوز. نحن نساعد الشركات المحلية في الطريقة التي تبني بها أعمالها وتحديث طريقة تواصلها مع عملائها - بدءًا من تسهيل المراجعات عبر الإنترنت، وإطلاق حملات تسويقية مخصصة، والدردشة عبر الإنترنت، والمدفوعات، وغير ذلك الكثير.
PushSend
pushsend.com
يمكّنك حل PushSend الشامل من إنشاء حملات بريد إلكتروني جميلة وإنشاء صفحات تسويقية جذابة وإنشاء وبيع التذاكر للأحداث القادمة بسهولة.
Convertful
convertful.com
Convertful هو برنامج التقاط العملاء المحتملين الأعلى تقييمًا لتحويل المستخدمين إلى مشتركين أو مبيعات بريد إلكتروني جديدة.
WayMore
waymore.io
WayMore عبارة عن منصة سحابية تسويقية مبتكرة ومتعددة القنوات، والتي تتكون من العديد من الأدوات المختلفة، والتي تهدف إلى زيادة المبيعات وتقليل تكاليف التسويق. تعتمد التكنولوجيا العالية للمنصة على جمع البيانات والتحليلات والأتمتة والتسويق الرقمي. WayMore مخصص لجميع الشركات، بغض النظر عن الصناعة أو الحجم. التصميم البسيط للمنصة يجعل تجربة المستخدم سهلة للغاية. كيف؟ * ضع عملائك في مركز النهج الشامل. * توحيد كافة مصادر البيانات الخاصة بك. قم بتحليل البيانات بقوة الذكاء الاصطناعي لفهم جمهورك بشكل أفضل. * قم بتقسيم جمهورك إلى شرائح صغيرة لزيادة معدل المشاركة إلى الحد الأقصى. * التواصل مع كل شريحة من الجمهور بالقناة المناسبة، وفي اللحظة المناسبة، وبالمحتوى المناسب. * تنفيذ الأتمتة لتجنب المهام اليدوية. لماذا؟ * تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. * توفير الوقت والجهد.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
نقدم لكم La Growth Machine، أول منصة تنقيب متعددة القنوات تتيح لك المشاركة في محادثات مع العملاء المحتملين على LinkedIn والبريد الإلكتروني وTwitter. باستخدام La Growth Machine، يمكنك: - استيراد العملاء المحتملين من LinkedIn أو ملف CSV لإدارة جهود التنقيب الخاصة بك بسهولة. - قم بإثراء ملف تعريف جهة الاتصال الخاصة بك بتفاصيلها، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني المهنية والشخصية، وأرقام الهواتف، وملفات تعريف LinkedIn وTwitter، للحصول على رؤى قيمة حول عملائك المحتملين. - قم ببناء تسلسل تنقيب متعدد القنوات للتفاعل بشكل فعال مع العملاء المتوقعين عبر نقاط اتصال متعددة. - مزامنة التفاعلات تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك (بما في ذلك عمليات التكامل الأصلية مع HubSpot وPipedrive أو مع Zapier) للحفاظ على تنظيم وتبسيط جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك. يمكن أن يؤدي استخدام La Growth Machine إلى توفير وقت فرق المبيعات والتسويق والتوظيف وزيادة الإنتاجية من خلال تبسيط جهود توليد العملاء المحتملين والإدارة. لا تصدقنا؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية من LaGrowthMachine اليوم وشاهد الفوائد بنفسك!
Dashly
dashly.io
Dashly عبارة عن منصة تسويق محادثة. فهو يساعد أكثر من 700 شركة SaaS وEdTech على زيادة التحويلات والإيرادات من خلال تحويل كل تفاعل مع العملاء إلى محادثة بين شخص وآخر. ضعها على مستوى آخر مع جدولة المكالمات ومكالمات الفيديو. باستخدام الرسائل الاستباقية وبرنامج الدردشة الآلي والنوافذ المنبثقة، يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وتأهيلهم. يتم جمع العملاء المتوقعين في نظام إدارة علاقات العملاء الإلكترونية (eCRM) وتقسيمهم إلى شرائح - وهذه هي الطريقة التي تبدأ بها التسويق عبر البريد الإلكتروني. إدارة كل من الاتصالات اليدوية والمشغلة - وهي متاحة مع رسائل الدردشة المباشرة والنوافذ المنبثقة ورسائل البريد الإلكتروني. الميزات: - التقاط العملاء المحتملين باستخدام chatbot المصمم في Chatbot Builder سهل الاستخدام؛ - تخزينها وإدارتها في نظام إدارة علاقات العملاء الإلكترونية (eCRM)؛ - تتبع تصرفات زوار موقعك. - تقديم أفضل العروض باستخدام النوافذ المنبثقة. - التكامل مع الخدمات المفضلة لديك. - الحصول على جميع رسائل الزوار في لوحة إدارة واحدة؛ - الرد على زوار موقعك في الدردشة المباشرة للحصول على الدعم المثالي؛ - زيادة التحويلات مع رسائل البريد الإلكتروني التي تم تشغيلها؛ - تحليل مسارات بناء الأداء الخاص بك.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة تنشيطهم وزيادة قيمتهم بالنسبة للعلامة التجارية.
Plotline
plotline.so
Plotline عبارة عن منصة مشاركة داخل التطبيق لشركات الإنترنت الاستهلاكية. يمكن لفرق المنتجات والتسويق تكوين رسائل أو دفعات داخل التطبيق قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتحسين اعتماد الميزات وزيادة التحويلات. بدون كود بالكامل
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تساعد الشركات التي تعتمد على المنتجات على النمو بشكل أسرع من خلال أتمتة عملية اكتساب العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم. أرسل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد من خلال البناء المرئي وأرسل البيانات باستمرار من تطبيقك باستخدام واجهة برمجة التطبيقات القوية الخاصة بنا. يتم تضمين خدمة بناء قواعد اللعبة التي تمارسها المبيعات والتسويق.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بسهولة - إدارة القالب مع التحكم في الإصدار - صندوق الوارد داخل التطبيق لموقع الويب والتطبيق (React، Angular، JS، Flutter - المكونات المضمنة وبدون رأس) - تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وSlack وTeams وWhatsApp والهاتف المحمول والويب - دفع الإخطارات والملخصات - توجيه الإخطارات بين قنوات متعددة - إدارة العلامة التجارية لإرسال إشعارات للمستخدمين النهائيين للعميل - إدارة تفضيلات المستخدم خارج الصندوق - الرجوع للمورد، والتبديل باستخدام التوجيه التلقائي الذكي - تشغيل الحملات أعلى مستودع البيانات - سجلات في الوقت الحقيقي، والتحليلات، وتنبيهات الفشل
Force24
force24.co.uk
قم برعاية وتنمية جمهورك باستخدام Force24، منصة أتمتة التسويق القوية التي تجعل المحادثات الهادفة تحدث على مدار 24 ساعة في اليوم.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هي منصة أتمتة التسويق الشاملة الخاصة بك! سهل الاستخدام ولكنه قوي بشكل لا يصدق. ستجد في منصتنا أدوات لأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الأحداث، والدراسات الاستقصائية والتقييمات، والصفحات المقصودة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والتسويق عبر الهاتف المحمول
Inboundio
inboundio.com
Inboundio هي أبسط منصة للتسويق الرقمي في العالم تستهدف الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى تنظيم جهود التسويق عبر الإنترنت بالإضافة إلى الوكالات أو أصحاب الامتياز الذين يتطلعون إلى تقديم خدمة العلامة البيضاء / الموزع سهلة الاستخدام لعملائهم / أصحاب الامتياز. بالنسبة للمستخدمين النهائيين، توفر Inboundio طريقة سهلة لإنجاز أنشطة التسويق الأساسية عبر الإنترنت (النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والصفحات المقصودة، وإنشاء العملاء المحتملين، وإدارة علاقات العملاء الأساسية، والتسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق بالتنقيط) دون أن تكون معقدة أو مبالغ فيها. قم بمراجعة Inboundio على https://www.inboundio.com/ للحصول على عروض الفيديو التوضيحية، وقائمة كاملة من الميزات والأسعار. باعتبارك موزعًا/مشتركًا في البطاقة البيضاء، يمكنك وضع علامة تجارية خاصة بك على inboundio، وإنشاء خططك وأسعارك الخاصة والبدء في تحقيق إيرادات متكررة. بالإضافة إلى الإيرادات المتكررة، تعد Inboundio أداة رائعة للسماح لوكالتك ببيع الخدمات المرتبطة مثل التصميم الجرافيكي لقوالب البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وحتى الإدارة الكاملة لوسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك تسليم التحكم من خلال السماح للعميل بإدارة نفسه أو يمكنك التحكم الكامل في تسويقه بالكامل، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام. اكتشف المزيد عن Inboundio للموزعين على https://www.inboundio.com/Reseller
SimplyCast
simplycast.com
تعد شركة SimpleCast حاصلة على شهادة ISO 27001:2013، وهي المزود الرائد لبرامج المشاركة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. من خلال توفير تكنولوجيا الاتصالات في حالات الطوارئ وغير الطوارئ، يقدم SimpleCast أكثر من 20 أداة وقناة اتصال لمساعدة المؤسسات على زيادة كفاءتها. تعد منصة المشاركة 360 الخاصة بالشركة حلاً غنيًا بالميزات يجمع بين أتمتة التسويق والتسويق الداخلي والتواصل التفاعلي. مع عملاء في أكثر من 175 دولة، بما في ذلك العديد من الأسماء التجارية الأكثر شهرة حول العالم في قطاعات البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والضيافة، توفر SimpleCast للمؤسسات القدرة على الوصول بفعالية إلى العملاء باستخدام وسيلة الاتصال المفضلة لديهم.
Go4Clients
go4clients.com
GoClients عبارة عن منصة أتمتة الكل في واحد. يساعد كل يوم مئات الشركات على إنشاء نماذج تلقائية، وإنشاء تدفقات Drips باستخدام الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات. يسمح Go4Clients بأتمتة جميع التفاعلات مع العملاء من خلال أتمتة حملاتهم ودمج العديد من خدمات الاتصال.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) هي منصة التسويق التحادثي الأكثر ذكاءً التي تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحقيق عائد استثمار متعدد. تتيح هذه المنصة للعلامة التجارية إجراء عمليات الأتمتة باستخدام Chatbots، وإدارة المهام المتعددة باستخدام CRM، وإنشاء عمليات بث مخصصة مع الحملات وتحقيق رؤى النمو في الوقت الفعلي. من خلال رؤية إنشاء منصة تركز على العملاء، تساعد BIK (bik.ai) قطاعات مختلفة من الشركات على تحقيق عائد استثمار يصل إلى 137 ضعفًا وتمكين الشركات في جميع أنحاء العالم بشعار جعل العلامات التجارية بلا حدود!
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعمل على تمكين الشركات من إنشاء المزيد من نقاط اتصال العملاء وبناء الولاء للعلامة التجارية من خلال أتمتة التخصيص. تتميز المنصة بمجموعة من الأدوات لإنشاء الحملات ونشرها، بالإضافة إلى إمكانات التحليلات وإعداد التقارير لتتبع نجاح تلك الحملات. تشمل المزايا الرئيسية لـ Dialog Insight القدرة على تقسيم مجموعات العملاء واستهدافها، وأتمتة الاتصالات وتخصيصها، وتحسين الحملات لتحقيق أقصى قدر من الأداء. تقدم Dialog Insight تجربة حقيقية للعملاء بنسبة 1:1، وتستهدف الشريحة المناسبة عبر جميع القنوات، وتعظيم عائد الاستثمار مع تقليل التكلفة والوقت.
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع المئات والآلاف وحتى الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito الشركات المتوسطة والكبيرة التي ترغب في إدارة جميع أنشطتها التسويقية من منصة واحدة سهلة الاستخدام. يتم مركزية جميع بيانات العملاء التي تجمعها ويتم دمجها في منصة بيانات العملاء وإتاحتها لتصميم الرسائل في الوقت المناسب واستهدافها وتخصيصها من خلال قنوات التسويق الرئيسية - وهي البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والويب. توفر Actito الامتثال الكامل لأحدث اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، مما يتيح للمسوقين الحرية في التركيز على بناء علاقات دائمة ومربحة مع العملاء. تدير شركة Actito عملياتها الأوروبية من مقرها الرئيسي في بلجيكا، ولديها أيضًا مكاتب في فرنسا وهولندا. Actito موجودة أيضًا في أمريكا الشمالية ولها مكتب في كندا. ويستخدم أكثر من 250 عميلاً المنصة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ABB وFriesland Campina وBiocodex وARTE وWWF وKIA.
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجمهور، والذكاء التنبؤي، والتخصيص 1:1، والقناة الشاملة تنسيق، وحجم لا مثيل له. تعمل المنصة المرنة وسهلة الاستخدام على توحيد بيانات العملاء من أي مصدر، وفتح الذكاء باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتخصيص، وتنشيط البيانات عبر نقاط الاتصال في الوقت الفعلي باستخدام القرار الذكي. لم يكن الطريق إلى تقديم تجارب تتمحور حول العملاء والتي تعمل على زيادة الإيرادات وتحقيق النتائج أسرع من أي وقت مضى. توفر منصة مشاركة العملاء الذكية من Blueshift تجارب ذات صلة ومتصلة طوال الرحلة متعددة القنوات من خلال توحيد البيانات وإعلامها وتنشيطها.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Splio
splio.com
Splio عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات تجمع بين أتمتة التسويق وتسويق الولاء. يمكّن Splio المسوقين من إدارة برامج الولاء الخاصة بالمعاملات والعلاقات عبر الإنترنت وخارجها، بالإضافة إلى تنسيق الحملات التسويقية القوية بناءً على معرفة العملاء. أكثر من 500 علامة تجارية حول العالم تستخدم سبليو يوميًا، بما في ذلك The Kooples، وKusmi Tea، وGivenchy، وLe Slip Français، وCaudalie، وDegrenne، وIntersport، وLongchamp، وLindt، وAir China، وCache Cache.
Alpine IQ
alpineiq.com
تعمل Alpine IQ على تمكين الصناعات عالية المخاطر من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على العملاء لمساعدة تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع الأحجام على حل تحديات النمو وتحقيق الإيرادات. توفر الشركة للعملاء مجموعة الأدوات الأكثر شمولاً في الصناعة لحماية جميع العمليات داخل المتجر وعبر الإنترنت وتقسيمها والترويج لها.
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: مركز التحكم في استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت الخاصة بك. [http://bit.ly/2mj2mMJ] مع Leadfox، برنامج أتمتة التسويق الخاص بنا، يمكنك نشر وتعظيم جميع أساليب التسويق الخاصة بك بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والإعلانات والصفحات المقصودة والنوافذ المنبثقة واللافتات واختبارات A/B. يستخدم Leadfox من قبل آلاف المستخدمين في أكثر من 100 دولة، وهو عبارة عن منصة تسويق آلية متكاملة وميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام. مهمتنا هي مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات على دخول عالم التسويق الرقمي من خلال حلول وتدريب يسهل الوصول إليه وسهل الاستخدام. مزيد من المعلومات على موقعنا: http://bit.ly/2mj2mMJ
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion متخصصون في ربط النقاط بين ملايين العملاء في أكثر من 175 دولة. كل ما تبحث عنه موجود تحت سقف واحد بميزاته المتكاملة والمبتكرة. أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني برنامج مكافآت الولاء مراجعات المنتج + أسئلة وأجوبة إشعارات الدفع على الويب التسويق التابع العضويات المتكررة أداة إنشاء النماذج Ai أتمتة سير العمل النوافذ المنبثقة الذكية شريط الإعلانات توصية المنتج
OptCulture
optculture.com
OptCulture هو حل لمشاركة العملاء وولاءهم يركز على البيع بالتجزئة. فهو يستوعب بيانات العملاء التي تم اختيارها من أنظمة ومصادر البيع بالتجزئة المختلفة مثل برامج نقاط البيع ومحركات التجارة الإلكترونية ومواقع المعلومات وحتى النماذج المادية. ومن خلال تسخير هذه البيانات، فإنها توفر لتجار التجزئة رؤية شراء وسلوكية مقترنة بالقدرة على تنفيذ برامج الولاء والحملات التسويقية والعروض الترويجية متعددة القنوات، بهدف الزيارات المتكررة والمبيعات المتكررة.
theMarketer
themarketer.com
TheMarketer عبارة عن منصة متكاملة لتسويق البريد الإلكتروني والولاء، وهي مصممة لتعزيز نمو الأعمال وإقامة علاقات حقيقية مع العملاء. قم بإنشاء رسائل إخبارية مخصصة بنسبة 100%، وقم ببناء برامج الولاء، وإعداد التدفقات الآلية، وإرسال الرسائل القصيرة والإشعارات، وتنمية قائمة جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام النوافذ المنبثقة، والاعتماد على تحليل RFM، وجمع التعليقات والمراجعات، والاستفادة من الإحالات لتحويل تفاعلات العملاء إلى علاقات ذات معنى ، تعزيز الولاء للعلامة التجارية بالإضافة إلى القيمة الدائمة للعميل.
Smarketing Cloud
smarketingcloud.com
Smarketing Cloud عبارة عن منصة واحدة متطورة للمبيعات والتسويق للمسوقين والمعلنين الأذكياء. توفر منصتنا تسويقًا شاملاً في الوقت الفعلي وتحسينًا للحملات من خلال التحليلات التنبؤية وتقنيات إدارة البيانات الضخمة.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Netmera
netmera.com
Netmera عبارة عن منصة تسويقية متعددة القنوات لمشاركة العملاء توفر تجارب مخصصة للعملاء. تتيح المنصة للمسوقين الرقميين ومديري المنتجات زيادة الإيرادات وعائد الاستثمار من خلال إشعارات الهاتف المحمول والويب والرسائل داخل التطبيق والنوافذ المنبثقة والتحليلات وأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تصل Netmera إلى 450 مليون مستخدم حول العالم وترسل 12 مليار إشعار دفع شهريًا. تساعد Netmera الشركات على الوصول إلى عملائها وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga هو حل لأتمتة التسويق يساعد الشركات الإلكترونية على تقديم إجراءات مخصصة لعملائها من خلال قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والويب والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والعرض.
Convertedin
converted.in
Convertedin هو نظام تشغيل تسويقي للتجارة الإلكترونية، يستخدم البيانات ورؤى المتسوقين لإنشاء تسويق مخصص متعدد القنوات يعزز مشاركة العملاء ويزيد عائد الاستثمار. قم بتوسيع حملاتك باستخدام أتمتة الإعلانات قم بتشغيل حملاتك الإعلانية وتوسيع نطاقها وأتمتتها على خمس منصات مختلفة (Facebook وInstagram وSnapchat وTikTok وGoogle) أرسل حملات مستهدفة باستخدام أتمتة الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني استخدم بيانات عملائك لإرسال حملات مخصصة للغاية؛ التي تؤدي إلى التحويلات والمبيعات لنشاطك التجاري. قم بتوصيل متجرك باستخدام ذكاء الكتالوج قم باستيراد جميع منتجات متجر التجارة الإلكترونية الخاصة بك وقم بتصنيفها إلى مجموعات قابلة للتخصيص لتتمكن من إطلاق حملات ديناميكية باستخدامها. التقسيم المدعوم بالذكاء الاصطناعي قم بتقسيم عملائك بناءً على سلوك التسوق الخاص بهم إلى شرائح مفصلة للغاية يمكنك استخدامها بسهولة في حملاتك التسويقية. دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إذا كنت بحاجة إلى الدعم أو المشورة، فسنكون هناك من أجلك. فريقنا متاح 24 ساعة في اليوم.
Synerise
synerise.com
منصة أتمتة وإدارة التفاعل في الوقت الحقيقي مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. تعمل Synerise على ربط جمع البيانات الحديثة وطرق المعالجة والتحليلات بتنفيذ سيناريوهات الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تستخدم Synerise الذكاء الاصطناعي لتغيير النهج الحديث لإدارة البيانات بشكل كامل. يوفر النظام البيئي الشامل القدرة على جمع المعلومات حول العملاء النهائيين من مصادر متعددة، وتحليل هذه البيانات واستخلاص استنتاجات بشأن تحسين العمليات التجارية: كل ذلك في الوقت الفعلي (بالميلي ثانية). تقدم Synerise قاعدة بياناتها الفريدة سريعة العمل وحلول الأعمال الجاهزة القائمة على التعلم الآلي ومنصة مفتوحة يمكن تكييفها مع كل احتياجاتك. يعتمد Synerise على ثلاث ركائز تكنولوجية: 1. Terrarium Data Engine قاعدة بياناتنا الموجهة نحو الأعمدة والصفوف، والتي لا تحتوي على مخططات، هي أداة قابلة للتطوير وفائقة السرعة تقوم في نفس الوقت بمعالجة تحليلات التنفيذ والبيانات السلوكية ذات البيانات الثقيلة لإنشاء سيناريوهات أعمال مختلفة بشكل حقيقي. -وقت. تررم هو
Inflection.io
inflection.io
الجيل القادم من منصة التسويق والتواصل مع العملاء B2B. أرسل رسائل مخصصة للغاية تحتوي على بيانات مشاركة المستخدم دون انتظار فرق المنتج أو البيانات. قم بتوجيه المستخدمين إلى عملية إعداد أسرع واعتماد أفضل والحصول على المزيد من الإيرادات ومسارات التنفيذ. قوة Marketo، سهولة استخدام الاتصال الداخلي، بيانات Snowflake.
Lucep
lucep.com
يقوم نظام تأهيل العملاء المحتملين الآلي من Lucep بالتحقق من صحة الأرقام، والحصول على عملاء محتملين لتأكيد اهتمامهم، ويستمر في المشاركة عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
ستتطور التكنولوجيا دائمًا، لكن المشاركة خالدة. يحقق العملاء المشاركون المزيد من الإيرادات وغالبًا ما يصبحون مناصرين لك. في Right On Interactive، شهدنا استمرار النمو المربح عندما ينظر المسوقون إلى المشاركة على أنها رحلة، وليست مجرد حملة. لذلك قمنا بتصميم برنامجنا لأتمتة مفهوم تسويق دورة حياة العميل، مما يوفر رؤية حول من هو الأفضل والأكثر تفاعلاً مع المؤسسة في كل مرحلة من رحلة العميل - بدءًا من العملاء المحتملين وحتى المعجبين المتحمسين. يرسم حلنا القائم على السحابة تجربة العلامة التجارية الكاملة للعميل، بدءًا من المراسلة وحتى استخدام المنتج. يمكن للمسوقين وفرق المبيعات أن يعرفوا بالضبط موقع العميل المحتمل أو العميل في علاقتهم بالعلامة التجارية، وأفضل السبل للتعامل معهم لتحقيق أقصى قدر من القيمة الدائمة. في Right On Interactive، نحن نؤمن بأهمية جذب واكتساب العملاء الأفضل مدى الحياة.
Genoo
genoo.com
برنامج أتمتة التسويق الذي يقوم بما تحتاج إلى القيام به: التسويق عبر البريد الإلكتروني، والنماذج، والصفحات المقصودة، ورعاية العملاء المحتملين، وتسجيل العملاء المحتملين، والاستطلاعات، والتقييمات، والمزيد - مع إمكانية تسليم البريد الوارد رقم 1 في الأعمال - إيصال المزيد من رسائل البريد الإلكتروني إلى الأشخاص الذين تتعامل معهم تريد رؤيتهم. يشرفنا حصولنا مؤخرًا على جائزة التميز في خدمة العملاء - لأننا نحب العمل مع عملائنا لتحقيق النجاح الذي يتصورونه. هل أنت مستعد لترك التسويق العادي في الغبار والحصول على نتائج أفضل؟ حان الوقت للتسويق بشكل مختلف.
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات مصممة للعلامات التجارية المهووسة بالعملاء. نحن نساعد الشركات على التواصل مع العملاء من خلال رحلات العملاء المتطورة، عبر مجموعة متنوعة من القنوات - البريد الإلكتروني، والويب، والدفع عبر الهاتف المحمول، والرسائل النصية القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة، وواتساب، ووسائل التواصل الاجتماعي، والطباعة والمزيد. يتضمن العرض إمكانات متنوعة، بدءًا من أتمتة التسويق اليومي وتنفيذ الحملات وحتى تنسيق الرحلة المتطور للغاية، وتحليلات الرحلة، والتجزئة، والتخصيص، وإنشاء المحتوى المتطور، وتحليلات التجربة الرقمية. من خلال منصتنا المفتوحة والمرنة، يمكن للمسوقين الاتصال بأي مصدر بيانات وتقسيم بياناتهم للاستهداف الفائق. تعمل واجهة المستخدم البديهية التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية وقدرات التخصيص الفائق على تمكين المسوقين من تشغيل حملات مخصصة متعددة القنوات بشكل مستقل دون الاعتماد على فرق البيانات أو البرمجة لتحقيق ذلك. على عكس عروض المؤسسات المعقدة والمكلفة، فإننا نقدم نفس الحلول المتطورة على مستوى المؤسسات لجميع المسوقين. وعلى عكس "حلول النقاط" أو موفري خدمات البريد الإلكتروني، فإننا نمكنك من التعامل مع العملاء عبر قنوات متعددة في منصة واحدة. نحن نساعد المسوقين على عرض رؤى قابلة للتنفيذ وتخصيص الاتصالات عندما تبدأ في التوسع. تضع Acoustic Marketing Cloud المسوق في مقعد السائق لمساعدة العملاء على زيادة مشاركة العملاء على المدى الطويل وزيادة نمو الإيرادات. يشمل عملاؤنا أفضل العلامات التجارية وشركات Fortune 500. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع audio.com/products. القدرات: تنسيق الرحلة، البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة، واتساب، دفع الهاتف المحمول، نظام إدارة المحتوى، رؤى رحلة العميل، التكامل، تجزئة الجماهير الاجتماعية، سحب وإسقاط النماذج، سحب وإسقاط الملحن متعدد القنوات، طبقة بيانات مراسلة المعاملات
eTrigue
etrigue.com
eTrigue هي خدمة تسويق من الجيل التالي. تتمثل مهمتنا في جعل تسويق الشركاء سلسًا - من خلال النظام الأساسي وفريق الخبراء وتكامل المحتوى. نقوم بتشغيل حملاتك الرقمية على منصتنا حتى تتمكن من تحقيق القيمة التسويقية للشركاء بشكل أسرع وأفضل. eTrigue هي خدمة التسويق الشريكة الوحيدة التي تحتوي على منصة خاصة بالشريك مصممة لتشغيل حملات التسويق الرقمي الشريكة - نيابةً عنك. من خلال تنبيهات العملاء المحتملين في الوقت الفعلي لك ولشركائك ولوحات معلومات الأداء، يمكنك تتبع كل متابعة لـ MQL ومندوبي المبيعات.
Dotidot
dotidot.io
إنه حل تسويق عبر الإنترنت يستخدم الأتمتة لزيادة فعالية نتائج التسويق الخاصة بالأداء. مع Dotidot، يمكنك أتمتة الأشياء العادية وبدلاً من ذلك، قم بالتركيز على الاستراتيجيات المتقدمة التي تفتحها لك الأتمتة.
Jellyreach
jellyreach.com
Jellyreach هو برنامج أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. لقد تم إنشاؤه لتقديم رسائل تلقائية وذات صلة وفي الوقت المناسب تتماشى مع تفضيلات جهات الاتصال. تتضمن الميزات مساحات عمل غير محدودة، ومحرر حملات السحب والإفلات، والقوالب المصممة مسبقًا، وأتمتة التسويق مع سيناريوهات معدة مسبقًا، وشرائح غير محدودة، وتتبع UTM، والتكامل مع Amazon SES، وMailgun، وTwilio، والمزيد.
Kiliba
en.kiliba.com
قم بزيادة إيراداتك بسهولة: أعد جذب العملاء غير النشطين واحتفظ بعملائك الحاليين. Kiliba هي الوحدة المثالية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتجار التجزئة الإلكترونيين الذين يبحثون عن الأدوات التي تدفع تكاليفها بسرعة كبيرة. 1 استثمرت في Kiliba هي فرصة لمضاعفة استثمارك بمقدار 79! التكامل في 2' مع العديد من المكونات الإضافية لدينا.
Loclweb
loclweb.com
Loclmark عبارة عن منصة محلية لأتمتة التسويق تسهل إنشاء المزيد من المراجعات وإدراج أعمالك عبر الإنترنت والمزيد. عملية إنشاء المراجعة آلية بالكامل، ما عليك سوى إعدادها وإضافة معلومات العملاء، وتبدأ العملية نيابةً عنك. ستحصل على الكثير من المعلومات القيمة حول التقييمات ويمكنك الرد عليها بسرعة في Loclmark.
Plezi
plezi.co
تساعد Plezi محترفي التسويق من خلال تزويدهم بالإرشادات حول نشر كل جزء من المحتوى والترويج له وأتمتته. برنامج Plezi ليس مجرد صندوق أدوات: فهو يرشدك خلال كل إجراء تسويقي ويعرض الخطوة التالية حتى تتمكن من التركيز فقط على إنتاج محتوى متميز. أصبحت عمليات سير العمل اليدوية قديمة: فكل عميل محتمل لديه دورة شراء خاصة به. إن استخدام Plezi يشبه وجود مسوق وراء كل واحد من العملاء المحتملين. يعتبر كل سير عمل آلي فريدًا من نوعه ويتكيف في الوقت الفعلي مع إجراءات العملاء المحتملين عبر الإنترنت، مما يرسل لهم المحتوى الأكثر صلة.
Pyze
pyze.com
تعالج Pyze Growth Intelligence الحاجة التجارية المتزايدة الأهمية لإشراك المستخدمين والاحتفاظ بهم عبر منصات مختلفة. تقوم Pyze بتطوير ملفات تعريف شاملة للمستخدمين من خلال تجميع سلوك المستخدم عبر الأنظمة الأساسية وتمكين حملات المشاركة والتخصيص المستهدفة في الوقت الفعلي لضمان تجارب فردية لجميع المستخدمين: - اكتساب ميزة تنافسية من خلال فهم مجموعات المستخدمين واتجاهاتهم وأنماطهم وشذوذاتهم - توفير مشاركة ومحتوى و تجربة للمستخدمين بناءً على الإجراءات والسلوك ومعالم الاستخدام - قم بتشغيل حملات تلقائية لزيادة الولاء للعلامة التجارية أو الإيرادات أو المشاركة أو هدف العمل المطلوب. تقدم Pyze نظامًا أساسيًا للتسويق والاستخبارات مصمم لتمكين ناشري تطبيقات الهاتف المحمول والويب من تحقيق أقصى قدر من النمو من خلال التحليل الآلي والمشاركة ، والتخصيص. يستخدم Pyze التعلم الآلي لأتمتة التجزئة لتجميع المستخدمين بناءً على الخصائص المشتركة وتمكين المشاركة الآلية والتخصيص مع كل مجموعة من المستخدمين لتحقيق نتائج الأعمال المرغوبة. توفر Pyze حلاً شاملاً لأتمتة التقاط البيانات والتحليلات والتجزئة وتنفيذ الحملات والتخصيص عبر الأنظمة الأساسية. تقدم Pyze عددًا من الخدمات التسويقية المتطورة للحصول على رؤى عميقة حول سلوك المستخدم عبر الأنظمة الأساسية لتعزيز مشاركة العملاء بشكل هادف. القدرات والفوائد: تتميز منصة Pyze Growth Intelligence Platform بعدد من القدرات الأساسية التي تصمم الحل ليناسب أهداف مؤسستك. نحن ندرك أن المؤسسات لديها أهداف عمل مختلفة وقد طورت منصة قابلة للتطوير بدرجة كبيرة يمكنها معالجة كل هدف محدد. - تتيح التحليلات السلوكية والاستخدامية إمكانية رؤية الاتجاهات والأنماط والسلوكيات عبر مستخدمي الويب وتطبيقات الهاتف المحمول لتحليل الرؤى وتصورها واستكشافها والتصرف بناءً عليها. - يسمح التقسيم الآلي للعلامات التجارية باستهداف مجموعات محددة من المستخدمين بدقة من خلال التقسيم الآلي والاستكشافات في الوقت الفعلي عبر قاعدة المستخدمين بأكملها. - يحدد التسويق السياقي الزمان والمكان الذي سيكون فيه كل مستخدم أكثر تقبلاً للرسائل ويستخدم أنماط الاستخدام والسياق وعوامل أخرى لتوصيل الرسالة المناسبة في الوقت المناسب. - تعمل أتمتة النمو على تمكين تدفق العمل والمشاركة الآلية المدفوعة بالسلوك مع كل مستخدم لضم المستخدمين وتنشيطهم وإشراكهم والاحتفاظ بهم طوال حياتهم. - ذكاء التخصيص يمكّن العلامات التجارية من تخصيص كل تجربة، بما في ذلك خلاصات المحتوى وواجهات المستخدم ورسائل الاتصال والميزات المحددة والمنتجات. - توفر مجموعات التطبيقات بيانات مجمعة لسلوك المستخدم عبر تطبيقات الهاتف المحمول والويب لتمكين الحملات متعددة القنوات والتخصيص عبر الأنظمة الأساسية وقياس الأداء.
ShopAgain
shopagain.com
يمكنك إنشاء برنامج تسويق الاحتفاظ بالكامل وتشغيله في مكان واحد باستخدام النظام الأساسي الشامل لـ ShopAgain. التسويق عبر البريد الإلكتروني، التسويق عبر الرسائل النصية القصيرة، النوافذ المنبثقة والنماذج للتسويق عبر Whatsapp، توصيات المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، البيع المتبادل والبيع عبر Facebook وGoogle Audience Sync، يعد إنشاء تجربة تسوق مخصصة لعملائك أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً. تتعلم تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ ShopAgain من بيانات التصفح والشراء والبيانات الديموغرافية لعملائك. تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء شرائح العملاء وحملات التنقيط المتقدمة وتوصيات المنتجات المخصصة لمتجرك.
SmartMessage
smartmessage.com
SmartMessage عبارة عن منصة تسويقية شاملة تمكن الشركات من إنشاء تجارب عملاء مخصصة للغاية وجذابة عبر قنوات متعددة. باستخدام مجموعة أدوات SmartMessage القوية، يمكن للمسوقين تنسيق الحملات التسويقية بسلاسة، وإدارة بيانات العملاء، وأتمتة رحلات العملاء، وبناء روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتأمين تفاعلات العملاء من خلال OTPs. لماذا تختار SmartMessage؟ التميز متعدد القنوات: يتيح SmartMessage للشركات تقديم رسائل متسقة ومصممة خصيصًا عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات المباشرة وقنوات الدردشة الآلية. وهذا يضمن حصول العملاء على تجربة متماسكة وشخصية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات المشاركة والتحويل. إدارة الجمهور: يسمح مدير الجمهور في SmartMessage للشركات بجمع بيانات العملاء وتخزينها وتوحيدها في ملف تعريف واحد. يتيح هذا العرض الموحد تقسيم العملاء بشكل تفصيلي، مما يضمن وصول الرسالة الصحيحة إلى الجمهور المناسب. أتمتة التسويق: تعمل المنصة على تبسيط أتمتة التسويق وتعزيز التحسين والإنتاجية. يمكن للمسوقين أتمتة رحلات العملاء والاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة، مما يؤدي إلى حملات أكثر فعالية. الأمان: يضمن مدير OTP الخاص بـ SmartMessage أمان تفاعلات العملاء من خلال تمكين إرسال OTPs (كلمات المرور لمرة واحدة) للمصادقة والتحقق. SmartMessage بالأرقام: أكثر من 17 عامًا من الخبرة في الصناعة أكثر من 100 موظف تواجد في 3 قارات تعمل في أكثر من 20 دولة موثوق بها من قبل أكثر من 500 عميل موثوق به عالميًا من قبل قادة الصناعة: SmartMessage هي المنصة المفضلة للسلطات وقادة الصناعة وكبار المسوقين. وقد تم الاعتراف بتميز المنصة من قبل منظمات مثل Deloitte وEBA وجوائز الأعمال الدولية.
Vibetrace
vibetrace.com
Vibetrace عبارة عن مجموعة من أدوات التجارة الإلكترونية. يقدم حلولاً قائمة على SaaS لشركات التجارة الإلكترونية لزيادة معدلات المبيعات والتحويل على مواقعها الإلكترونية الفردية.
CamBuildr
cambuildr.com
رفع مستوى الوعي، وجذب الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وإشراك المؤيدين: لم يكن بناء الحركة أسهل من أي وقت مضى. ولا يزال الأمر صعبًا - إدارة عدد كبير من الأدوات والتطبيقات المختلفة، ومزامنة البيانات عبر جميع الأنظمة الأساسية مع الحفاظ على التوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء Cambuildr، أول حل شامل للحركات الرقمية - مصنوع في أوروبا.
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed هو بديل مفتوح المصدر لمنصات مثل Klaviyo وCustomer.io. إنها عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء قابل للاستضافة الذاتية ويوفر واجهة مبسطة لإنشاء قوالب الرسائل وشرائح العملاء ورحلات العملاء لأتمتة التواصل التسويقي. يحتوي Dittofeed على خيار النشر بنقرة واحدة، وهو خيار مستضاف ذاتيًا ومرخص من MIT، بالإضافة إلى عرض مستضاف على السحابة.
Trustisto
trustisto.com
متجرك على الطيار الآلي 🚀 استخدم أتمتة التسويق من Trustisto، وعزز مبيعاتك وحافظ على عملائك. Trustisto عبارة عن منصة لأتمتة التسويق مصممة لتعزيز المبيعات في التجارة الإلكترونية الصغيرة والكبيرة باستخدام الأتمتة والتعلم الآلي. تعمل المنصة على أساس ثلاث ركائز: تحديد العميل والتحسين وإعادة الاستهداف. تحديد الهوية يعني جمع بيانات العميل في منصة بيانات العميل. يقوم Trustisto تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف العملاء وتنفيذ مهام تجزئة الملفات الشخصية وتخزينها بشكل آمن في السحابة. المتجر هو صاحب البيانات. يمكنك تنفيذ إجراءات تسويقية على أي مجموعة معينة من العملاء في أي وقت. يهدف التحسين إلى الزيادة المستمرة في معدل التحويل، أي تعزيز فعالية المتجر مما يؤدي إلى الربح بشكل مباشر. تطبق Trustisto الدليل الاجتماعي والفومو، وبالتالي تؤثر بشكل فعال على قرارات الشراء للعملاء من خلال تشجيعهم على التسوق. تصبح العملية أكثر فعالية بفضل البيانات التي تم جمعها. تتيح لك إعادة الاستهداف استعادة العملاء الذين غادروا متجرك بالفعل. يتصل Trustisto تلقائيًا بالعملاء الذين لم يكملوا الطلب، ويدعو أيضًا أولئك الذين أجروا عمليات شراء بالفعل للتسوق في متجرك مرة أخرى.
PushAlert
pushalert.co
PushAlert عبارة عن منصة متعددة القنوات لمشاركة العملاء تدعم إشعارات الويب وإشعارات التطبيقات لنظامي التشغيل Android وiOS بالإضافة إلى المراسلة في الموقع. يساعد تطبيق PushAlert، الذي تم تمكينه باستخدام بنية رائدة في فئته، الشركات على التفاعل مع جمهورها عن طريق إرسال إشعارات في الوقت الفعلي حول التحديثات والعروض الترويجية والأخبار، وكذلك التفاعل مع العملاء الموجودين حاليًا في الموقع. يوفر PushAlert تخصيصًا سلسًا وتكاملات تحليلية عميقة وتوافقًا واسعًا مع منصات الويب والتطبيقات بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء رحلات ذات معنى للعملاء. هل تريد معرفة المزيد عن PushAlert؟ يرجى التواصل معنا على [email protected]
Superlines
superlines.io
Superlines عبارة عن منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي للتسويق تعمل على أتمتة إنشاء المحتوى وتحليله وتحسينه واختباره لتعزيز كفاءة التسويق.
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