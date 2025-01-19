برامج أتمتة التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - قطر

Acoustic

acoustic.com

Acoustic Campaign عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات مصممة للعلامات التجارية المهووسة بالعملاء. نحن نساعد الشركات على التواصل مع العملاء من خلال رحلات العملاء المتطورة، عبر مجموعة متنوعة من القنوات - البريد الإلكتروني، والويب، والدفع عبر الهاتف المحمول، والرسائل النصية القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة، وواتساب، ووسائل التواصل الاجتماعي، والطباعة والمزيد. يتضمن العرض إمكانات متنوعة، بدءًا من أتمتة التسويق اليومي وتنفيذ الحملات وحتى تنسيق الرحلة المتطور للغاية، وتحليلات الرحلة، والتجزئة، والتخصيص، وإنشاء المحتوى المتطور، وتحليلات التجربة الرقمية. من خلال منصتنا المفتوحة والمرنة، يمكن للمسوقين الاتصال بأي مصدر بيانات وتقسيم بياناتهم للاستهداف الفائق. تعمل واجهة المستخدم البديهية التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية وقدرات التخصيص الفائق على تمكين المسوقين من تشغيل حملات مخصصة متعددة القنوات بشكل مستقل دون الاعتماد على فرق البيانات أو البرمجة لتحقيق ذلك. على عكس عروض المؤسسات المعقدة والمكلفة، فإننا نقدم نفس الحلول المتطورة على مستوى المؤسسات لجميع المسوقين. وعلى عكس "حلول النقاط" أو موفري خدمات البريد الإلكتروني، فإننا نمكنك من التعامل مع العملاء عبر قنوات متعددة في منصة واحدة. نحن نساعد المسوقين على عرض رؤى قابلة للتنفيذ وتخصيص الاتصالات عندما تبدأ في التوسع. تضع Acoustic Marketing Cloud المسوق في مقعد السائق لمساعدة العملاء على زيادة مشاركة العملاء على المدى الطويل وزيادة نمو الإيرادات. يشمل عملاؤنا أفضل العلامات التجارية وشركات Fortune 500. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع audio.com/products. القدرات: تنسيق الرحلة، البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة، واتساب، دفع الهاتف المحمول، نظام إدارة المحتوى، رؤى رحلة العميل، التكامل، تجزئة الجماهير الاجتماعية، سحب وإسقاط النماذج، سحب وإسقاط الملحن متعدد القنوات، طبقة بيانات مراسلة المعاملات