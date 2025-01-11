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برامج أتمتة التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
تم تصميم برنامج أتمتة التسويق لأتمتة مهام التسويق وتبسيط سير العمل وقياس فعالية الحملات التسويقية. توفر هذه الأدوات قاعدة بيانات مركزية لتخزين المعلومات والتفاعلات التسويقية، مما يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب مخصصة وفي الوقت المناسب للعملاء أو العملاء المحتملين. بفضل ميزات الأتمتة عبر مختلف جوانب التسويق مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوليد العملاء المحتملين والبريد المباشر والإعلانات الرقمية، تعمل هذه المنصات على تعزيز كفاءة التسويق. أحد الجوانب المهمة لأدوات أتمتة التسويق هو قدراتها التحليلية، والتي تسمح للمستخدمين بتقييم نجاح الحملات عبر قطاعات وقنوات مختلفة. تقيس هذه الميزات تأثير الحملات على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وعائد الاستثمار (ROI)، بالإضافة إلى مساهمتها في إجمالي إيرادات الشركة.
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HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel عبارة عن منصة مبيعات وتسويق ذات علامة بيضاء للوكالات والمستشارين الرقميين. تشتمل الوظائف على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع القوائم الذكية، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، والرسائل النصية القصيرة/المراسلة/Instagram الموحدة، DM/Whatsapp/GMB Chat، والمكالمات الصادرة، وتتبع المكالمات، وتسجيل المكالمات، والمتصل القوي، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات، ومنشئ المسار، ومنشئ مواقع الويب، الجدولة عبر الإنترنت، وأتمتة سير العمل، وإعداد التقارير، وخطافات الويب، والمزيد! تتضمن حسابات الوكالة حسابات فرعية (موقعية) غير محدودة لعملائك والتي يمكن استنساخها لتسريع عمليات الإعداد. قم بإحضار بيانات اعتماد Twilio وSMTP الخاصة بك لتشغيل حسابك، مما يتيح لك الوصول إلى أسعار الجملة على البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة. ابدأ بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا!
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct وFacebook Messenger وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى جذب المزيد من العملاء المحتملين، أو أتمتة حملاتك، أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، فإن Manychat لديه كل الأدوات اللازمة لحل الاحتياجات التسويقية لشركتك. هذا هو التسويق عبر الدردشة وما هو Manychat.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss عبارة عن منصة برمجية شاملة للمبيعات والتسويق والاتصالات والأتمتة للشركات المحلية عبر الصناعات، بما في ذلك الخدمات المنزلية وتجارة التجزئة والسيارات والعقارات والخدمات المهنية والمزيد. يجمع SalesBoss بين قوة المبيعات والتسويق والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمكالمات والتقويم والدردشة عبر الويب والبريد الوارد وخط الأنابيب والمراجعات والمدفوعات والمواقع الإلكترونية ومسارات التحويل والأتمتة في حل واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي. بدءًا من التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم وحتى إغلاق الصفقات والاحتفاظ بالعملاء، يساعدك Salesboss على إدارة مسار مبيعاتك بالكامل على منصة واحدة سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، توفر إمكانيات التشغيل الآلي المضمنة الوقت وتزيد الكفاءة من خلال أتمتة المهام المتكررة. يمكن للشركات المحلية تنظيم بياناتها، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين، وإنشاء خطوط أنابيب قوية، وإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع.
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخصيص الويب، وتوقيعات البريد الإلكتروني، وأتمتة المبيعات، وأخيرًا، قياس فعالية برامجك. تعد RollWorks منصة لا غنى عنها لفرق التسويق والمبيعات الكبيرة والصغيرة التي تعتقد أن النهج القائم على الحساب هو مجرد تسويق جيد بين الشركات. ابدأ اليوم على www.rollworks.com.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة مع مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لمساعدة متاجر التجارة الإلكترونية على تنمية أعمالها التجارية عبر الإنترنت بشكل أسرع. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، والأتمتة المعدة مسبقًا وقوالب البريد الإلكتروني، ودعم العملاء المباشر الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام 365، يجعل من السهل على العلامات التجارية من أي حجم بيع المزيد - كل ذلك بدون تكلفة مبالغ فيها. انضم إلى أكثر من 100000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية تستخدم Omnisend لتنمية أعمالها على الطيار الآلي، وتحويل عملائها من خلال رسائل بريد إلكتروني ونصوص سريعة الإنشاء وذات صلة كبيرة. - إرسال رسائل إخبارية وحملات مستهدفة قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني جميلة وقابلة للتسوق في دقائق باستخدام أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات ومجموعة متنوعة من قوالب البريد الإلكتروني الجاهزة. أضف رموز القسيمة، واختر المنتجات وأدخلها تلقائيًا، وأعد إرسال الحملات تلقائيًا إلى الأشخاص غير الافتتاحيين - كل ذلك دون أي عمل يدوي شاق! - زيادة المبيعات على الطيار الآلي من خلال أتمتة التجارة الإلكترونية، اربح (استعادة) المبيعات المفقودة من خلال مسارات عمل مُعدة مسبقًا للتخلي عن عربة التسوق وسلسلة الترحيب ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والمزيد. احصل على عمليات تشغيل تلقائية مُنشئة مسبقًا ومدرّة للدخل يتم تشغيلها في دقائق أو أنشئ مسارات عمل مخصصة بسهولة باستخدام محرر عمليات التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية والسحب والإسقاط. - تحسين استهدافك من خلال التقسيم القوي. قم بتقسيم عملائك بناءً على سلوك التسوق الخاص بهم بالإضافة إلى الخصائص الأخرى لتحسين التحويلات من خلال رسائل البريد الإلكتروني والنصوص المخصصة والموجهة جيدًا. قم بإنشاء شرائح للعملاء ذوي القيمة العالية، أو للمتسوقين من فئة/منتج محدد أو أولئك الذين يحتاجون إلى إعادة التفاعل وتخصيص رسائلك. - الجمع بين البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمزيد من القنوات، أضف الرسائل القصيرة ودفع الإشعارات بجوار رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مباشرةً باستخدام نفس النظام الأساسي وتوفير تجربة عملاء متسقة ومتعددة القنوات. توفير الوقت والتكاليف - لم يعد هناك حاجة للدفع مقابل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات الدفع المنفصلة بعد الآن! - أنشئ قوائم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك. اجمع مشتركين جدد باستخدام نماذجنا الملائمة للهاتف المحمول والقابلة للتخصيص بالكامل. اختر من بين النوافذ المنبثقة، أو مربعات الاشتراك، أو الصفحات المقصودة، أو عجلة الحظ لجمع الاشتراكات في البريد الإلكتروني و/أو الرسائل النصية القصيرة بسلاسة. يمكنك التقاط زوار موقعك باستخدام نماذج نية الخروج وتحسين التفاعل مع النوافذ المنبثقة باستخدام خيارات استهداف النماذج، وكلها متاحة في Omnisend. - دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع: نقدم لك دعمًا ممتازًا ونصائح مفيدة في أي وقت تحتاج إليه. نحن متواجدون 24/7. ابدأ في استخدام Omnisend مجانًا، وقم بالترقية في أي وقت! تدعو Omnisend العاملين لحسابهم الخاص والوكالات للانضمام إلى برنامج شركاء Omnisend. تم إنشاء هذا البرنامج لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص والوكالات على تسريع نموهم وكسب المزيد من العملاء والحصول على حصة إيرادات رائدة في الصناعة للحسابات المحالة والمدارة. تحقق من الرابط وانضم إلى البرنامج: https://www.omnisend.com/partners/
Kizen
kizen.com
يساعد Kizen قادة المؤسسات على تمكين فرقهم باستقلالية وكفاءة وسرعة غير مسبوقة. قم بالتكامل مع مجموعتك التقنية الحالية أو قم بتشغيل جميع مبادرات البيانات والمبيعات والتسويق والموارد البشرية والعمليات الخاصة بك باستخدام Kizen باعتباره قلب مؤسستك. إنتاجية مبيعات SKYROCKET وإمكانية التنبؤ بها. قم بإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع من خلال أفضل الإجراءات التالية المقترحة والتنبؤات التنبؤية وتنبيهات الأداء المنخفض. رحلات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي ومُنشرة تلقائيًا من 1 إلى 1. رحلات العملاء الآلية للغاية التي تتعلم من كل نقطة بيانات في عملك. حدد واستأجر المواهب المميزة بسرعة Warp SPEED. إدارة الموارد البشرية بمساعدة الذكاء الاصطناعي للتوظيف بسرعة، وأتمتة سير العمل وتكييفه، والاحتفاظ بأفضل اللاعبين لديك. دعم تكنولوجيا المعلومات المتسارع بالذكاء الاصطناعي، وعمليات البيانات، وإنشاء التطبيقات. تتيح لك البيانات المركزية الموحدة بالإضافة إلى واجهة بدون تعليمات برمجية إمكانية تشغيل ما كان يستغرق أسابيع في غضون ساعات. تعظيم الخبرات والكفاءة باستخدام الأتمتة. قم بتبسيط سير العمل وإدارة المبادرات وأتمتتها ودعمها في الوقت الفعلي باستخدام تطبيق واحد بدون تعليمات برمجية.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Marsello
marsello.com
Marsello هو الحل التسويقي الكامل الذي يحتوي على كل ما تحتاجه لبناء علاقات مربحة مع العملاء. الولاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وأتمتة التسويق، والجدولة الاجتماعية، والمراجعات، وتعليقات العملاء، والمزيد. قم بتوصيل بيانات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الخاصة بك لتتبع المبيعات مقابل جهود التسويق، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هي أكثر من مجرد منصة؛ إنها شريك في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بك، حيث توفر لك كل شيء بدءًا من الصفحات المقصودة والمواقع عالية التحويل وحتى حلول التسويق عبر البريد الإلكتروني المتطورة ومواقع العضوية وغيرها. تم تصميم منصة Kartra لزيادة المبيعات، حيث تقدم حلاً قويًا متكاملاً يبسط عمليات التسويق والمبيعات الرقمية، مما يسمح لك بالتركيز على ما تفعله بشكل أفضل - إنشاء وتقديم قيمة لجمهورك. * الإنشاء بسهولة: قم بإشراك جمهورك من خلال مواقع الويب ومقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت الجذابة. يمكنك تقديم عضويات تحويلية أو دورات عبر الإنترنت وإدارة جدولك الزمني وفواتيرك من خلال أدوات متكاملة. * السوق بدقة: قم بتوسيع نطاق وصولك باستخدام تقنيات التقاط العملاء المحتملين المتقدمة، ورعاية العملاء المتوقعين من خلال الحملات ومسارات التحويل المستهدفة. قم بتوصيل عروضك بشكل فعال عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، وقم بمعالجة المدفوعات من خلال عمليات الدفع القابلة للتخصيص. * توسيع نطاق رؤيتك: استخدم العلامات المتقدمة والرسائل السلوكية لتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بك. قم بأتمتة نموك واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام التحليلات المتعمقة.
leadlovers
leadlovers.com
قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال أتمتة التسويق الرقمي لـ Leadlovers. مع منصتنا، ستجد جميع الموارد اللازمة لبناء استراتيجيتك من الصفر.
Inflection.io
inflection.io
الجيل القادم من منصة التسويق والتواصل مع العملاء B2B. أرسل رسائل مخصصة للغاية تحتوي على بيانات مشاركة المستخدم دون انتظار فرق المنتج أو البيانات. قم بتوجيه المستخدمين إلى عملية إعداد أسرع واعتماد أفضل والحصول على المزيد من الإيرادات ومسارات التنفيذ. قوة Marketo، سهولة استخدام الاتصال الداخلي، بيانات Snowflake.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عمليات أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والفوترة والاتصالات وما إلى ذلك. مع EQUP، لا يتعين على أصحاب الأعمال الاكتفاء بالحلول العامة؛ فهو يقدم حلولاً خاصة بالصناعة لمشاكل أعمالهم سواء كانوا في مجال الخدمات أو SAAS أو التجارة الإلكترونية. EQUP هو برنامج CRM+Marketing Automation الوحيد الموجود في السوق والذي يوفر لك خيار إدارة شركات متعددة باستخدام حساب واحد واشتراك واحد. لا داعي لشراء خطة جديدة لإدارة أعمالك الأخرى. تسمح لك ميزة تجميع المخزون في EQUP بتجميع رسائل البريد الإلكتروني والمستخدمين والصفقات والعلامات والمهام والمواعيد وما إلى ذلك بين شركاتك بحيث لا يتم ترك أي ميزة دون استخدام. في EQUP، تتوفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة وتنمية أعمالك في مكان واحد، مما يسهل عليك إدارة أعمالك دون الحاجة إلى تعلم برامج متعددة والتبديل بينها للحصول على المعلومات الضرورية. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى مدير حساب مخصص لن يساعدك فقط في الإعداد، بل سيكون متاحًا أيضًا لمساعدتك في تلبية احتياجاتك البرمجية.
SalesNexus
salesnexus.com
منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق للشركات متوسطة الحجم قم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك من خلال عمليات إدارة علاقات العملاء (CRM) والرسائل النصية القصيرة (SMS) والتسويق عبر البريد الإلكتروني سهلة الاستخدام. سريع وسهل في شاشة واحدة: مصمم لفرق المبيعات للتعامل مع عمليات عملك بدون مبرمجين.
PursueApp
getpursueapp.in
يعد PursueApp بمثابة SAAS قويًا يساعد في الحصول على المزيد من المبيعات من خلال التسويق الفعال عبر البريد الإلكتروني البارد. إنها حزمة تسويق كاملة عبر البريد الإلكتروني البارد للوكالات والشركات B2B. إلى جانب PursueApp، سيتلقى المسوقون أيضًا خارطة طريق مفصلة حول كيفية الحصول على المزيد من العملاء المحتملين من خلال البريد الإلكتروني البارد الفعال. يعد PursueApp بمثابة SAAS قويًا يساعد في الحصول على المزيد من المبيعات من خلال التسويق الفعال عبر البريد الإلكتروني البارد. إنها حزمة تسويق كاملة عبر البريد الإلكتروني البارد للوكالات والشركات B2B. إلى جانب PursueApp، سيحصل المسوقون أيضًا على خارطة طريق مفصلة حول كيفية الحصول على المزيد من العملاء المحتملين من خلال البريد الإلكتروني البارد الفعال.
User.com
user.com
User.com عبارة عن منصة متكاملة لأتمتة التسويق تهدف إلى تعزيز المشاركة وتحسين التحويل باستخدام مصدر بيانات واحد لعملائك. يمكنك الوصول إلى العملاء من خلال مجموعة واسعة من قنوات الاتصال: البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة، والإشعارات الفورية، ومحتوى الصفحة الديناميكي، وغير ذلك الكثير - كل ذلك متاح في مكان واحد. هل أنت مهتم بأتمتة التسويق؟ احصل على النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا بدون دفع مقدم: http://bit.ly/2wrc3Ax نحن نقدم العديد من عمليات التكامل - يمكنك الاتصال بسهولة بـ Google Tag Manager وZapier وSegment وGoogle Analytics وWordpress وMagento وPrestaShop وJavaScript وCSV و Gmail وFreshmail وEmail Labs، بالإضافة إلى مجموعة أخرى كثيرة! للحصول على القائمة الكاملة، راجع صفحة التكامل الخاصة بنا هنا: http://bit.ly/38Dsxn2 باعتباره أداة للعملاء والمشاركة في الوقت الفعلي للشركات الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء، فقد تم تصميم User.com لزيادة معدلات التحويل إلى الحد الأقصى وزيادة رضا المستخدمين. باستخدام أدوات السحب والإفلات البديهية، يمكنك إنشاء عمليات أتمتة تسويقية وحملات تسويقية وإنشاء مسارات عمل تلقائية من شأنها جذب عملائك بشكل مستمر. استخدم المشغلات والشروط والإجراءات لتوصيل رسائل مخصصة إلى المستخدمين في الوقت المناسب. نحن ندرك مدى أهمية التفاعل المستمر مع المستخدمين لديك في الوقت الفعلي - من خلال دمج أداة الدردشة المباشرة الخاصة بنا، يمكنك الاتصال في الوقت الفعلي وفي جميع أنحاء العالم. يتم تخزين جميع المحادثات وتوصيلها. ابحث في أي وقت عن أحدث الرسائل - وأرسل التحديثات إلى المستخدمين عبر البريد الإلكتروني مع اتصالات بسيطة بينهم.
GoCRM
gocrm.io
GoCRM عبارة عن منصة لإدارة علاقات العملاء (CRM) تم تصميمها وتطويرها بالكامل داخليًا باعتبارها إدارة علاقات العملاء (CRM) الوحيدة التي تقدم نهجًا تسويقيًا كامل المسار. يجمع GoCRM بين ميزات التسويق والمبيعات القوية في نظام أساسي متكامل وقابل للتخصيص. منصتنا سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة للشركات الصغيرة. وهذا يعني أنك تحصل على نظام أساسي قوي يدعم نمو الأعمال القابل للتطوير، ويبسط عمليات المبيعات، ويعزز تجربة العملاء الشاملة.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة مثل Vodafone وLacoste وNew Balance وVictoria’s Secret. تفي شركة SALESmanago بوعدها بتعظيم نمو الإيرادات وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية للتجارة الإلكترونية من خلال الاستفادة من ثلاثة مبادئ: (1) العلاقة الحميمة مع العملاء لإنشاء علاقات حقيقية مع العملاء استنادًا إلى بيانات الطرف الأول والصفر؛ (2) التنفيذ الدقيق لتوفير تجربة عملاء فائقة الجودة عبر القنوات المتعددة بفضل التخصيص المفرط؛ و(3) ذكاء النمو الذي يدمج التوجيه البشري والتوجيه القائم على الذكاء الاصطناعي مما يتيح اتخاذ قرارات عملية وسريعة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. مزيد من المعلومات: www.salesmanago.com
Leadfwd
leadfwd.com
تجمع Leadfwd بين بيانات التنقيب B2B والتواصل مع المبيعات والتسويق القائم على الحساب جنبًا إلى جنب مع قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. الكل في واحد منصة النمو لا يمكن وقفها.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المتوقعين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo من السهل إنشاء تجارب متطورة وشخصية بشكل لا يصدق وتقديمها وتحسينها عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمراجعات، والويب، والإعلانات المدفوعة، والمزيد. انضم إلى أكثر من 130 ألف عميل يدفعون باستخدام Klaviyo لزيادة التحويلات والقيمة الدائمة للعميل - والنمو وفقًا لشروطهم الخاصة. معرفة المزيد في klaviyo.com.
Insightly
insightly.com
إن Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث وبأسعار معقولة والذي تحبه الفرق. إنه سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، ويتوافق مع الشركات أثناء نموها، مما يؤدي إلى حل نقاط الضعف الشائعة التي لا تستطيع إدارة علاقات العملاء القديمة حلها. يساعد Insightly الفرق على بناء خطوط أنابيب المبيعات وتحويلها، وزيادة الإنتاجية، وبناء علاقات دائمة مع العملاء. مركزية وإدارة جميع بيانات العملاء والمبيعات والأعمال - العملاء المحتملين وجهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث وعروض الأسعار والمشاريع والمهام والفرص وتقارير الأعمال - في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) واحد سهل الاستخدام ومرن وآمن يتناسب مع أعمالك . قم بزيادة كفاءة المبيعات والشفافية من خلال إمكانات المنتجات ودفاتر الأسعار وعروض الأسعار (PPQ) من Insightly. يمكنك البحث بسرعة وتتبع وإدارة الملايين من المنتجات والخدمات المتميزة مباشرة داخل منصة Insightly. ربط المنتجات والخدمات بالفرص الفردية، والقضاء على الأخطاء البشرية والاختناقات والتناقضات. باستخدام PPQ الخاص بـ Insightly، يمكن لفرقك الميدانية إنشاء عروض أسعار وعقود ومقترحات مخصصة لفرصهم ببضع نقرات فقط. استمتع بالتحكم الكامل والرؤية فيما تبيعه ولمن ومتى وبأي سعر. استخدم الكائنات والتطبيقات المخصصة من Insightly لتخصيص سير العمل والعمليات بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات العمل الفريدة لديك، مما يضمن نسبة اعتماد ورضا عالية. استخدم AppConnect لدمج Insightly مع أكثر من 500 تطبيق شائع. تتضمن عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء الأصلية في Insightly ما يلي: Gmail وGoogle Workspace وGoogle Apps وGoogle Drive وQuickbooks Online Xero Slack وDropbox Box وMailChimp وEvernote Zapier وFacebook Lead Ads والمزيد... إدارة كل شيء أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الحائزة على جوائز لكل من Android وiOS. قم بمسح بطاقات العمل ضوئيًا وتحميل جميع المعلومات بنقرة واحدة، وتحديث المشاريع والسجلات في الوقت الفعلي، وتمكين فريقك الميداني من إنشاء الفرص وتحديثها مباشرة في موقع العميل. يمكن لعملاء Insightly CRM، المتميزين في أي قطاع، إضافة منتجات مصاحبة لأتمتة التسويق وخدمة العملاء وعمليات التكامل في نفس النظام الأساسي.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل الاستخدام، ودعم العملاء الحائز على جوائز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني - مع الأتمتة، ونمو القائمة، وأدوات الاتصال الإضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والبث المباشر محادثات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية وبيع منتجاتها وخدماتها وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدمًا؟ يعد GetResponse MAX وMAX² حلولاً للمستخدمين المتطلبين الذين يبحثون عن ميزات تسويقية متقدمة ودعم موثوق.
Blueshift
blueshift.com
تساعد Blueshift العلامات التجارية على تقديم تجارب ذات صلة ومتصلة عبر كل تفاعل مع العملاء. توفر منصتها Smart Hub للمشاركة الذكية للعملاء للعلامات التجارية مجموعة أدوات كاملة لتقديم تجارب 1:1 في الوقت الفعلي بسلاسة عبر رحلة القناة الشاملة بأكملها، بما في ذلك توحيد البيانات في الوقت الفعلي، وتقسيم الجمهور، والذكاء التنبؤي، والتخصيص 1:1، والقناة الشاملة تنسيق، وحجم لا مثيل له. تعمل المنصة المرنة وسهلة الاستخدام على توحيد بيانات العملاء من أي مصدر، وفتح الذكاء باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتخصيص، وتنشيط البيانات عبر نقاط الاتصال في الوقت الفعلي باستخدام القرار الذكي. لم يكن الطريق إلى تقديم تجارب تتمحور حول العملاء والتي تعمل على زيادة الإيرادات وتحقيق النتائج أسرع من أي وقت مضى. توفر منصة مشاركة العملاء الذكية من Blueshift تجارب ذات صلة ومتصلة طوال الرحلة متعددة القنوات من خلال توحيد البيانات وإعلامها وتنشيطها.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
Customer.io
customer.io
Customer.io عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مصممة لفرق التسويق لإنشاء حملات تعتمد على البيانات تصل إلى الأشخاص عبر جميع قنوات المراسلة في الوقت المناسب. تتضمن مجموعة المنتجات الخاصة بهم Journeys، وهي أداة أتمتة للمراسلة لجميع احتياجات المشاركة، وData Pipelines، وهي منصة بيانات العملاء التي تربط مجموعة التكنولوجيا بأكملها. يقدم موقع Customer.io وصفة ناجحة للمشاركة الفعالة للعملاء من خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي والرسائل المخصصة. تم تصميم Customer.io على نطاق واسع، ويتم استخدامه من قبل أكثر من 5500 شركة، وإرسال أكثر من 29 مليار رسالة سنويًا. تأسست شركة Customer.io في عام 2012، وهي شركة يتم توزيعها عالميًا عن بعد وتم تصنيفها كواحدة من أسرع الشركات الخاصة نموًا في قائمة 2022 Inc. 5000.
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
Omni.us
omni.us
منصة Omni Channel الوحيدة التي تسمح لك بالعثور على عملاء B2B ذوي الجودة العالية والتواصل معهم وإغلاقهم تلقائيًا، كل ذلك في مكان واحد.
BenchmarkONE
hatchbuck.com
يساعد BenchmarkONE الشركات على النمو من خلال برامج المبيعات والتسويق. نحن الحل الشامل لإدارة علاقات العملاء (CRM) والتسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق - وهو مصمم ليناسب الطريقة التي تعمل بها. يمكنك الوصول إلى العملاء وزيادة الإيرادات من خلال نظام SaaS سهل الاستخدام الخاص بنا.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات مخصصة للعملاء بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؛ المحتوى، الذي يقدم نظام إدارة المحتوى بدون رأس؛ والمشاركة، التي تقدم حلول CDP وأتمتة التسويق الرائدة. تجمع هذه الحلول معًا بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم تحسين الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجارب التجارة الرقمية التي تزيد الإيرادات والتي يتم تحويلها على أي قناة وفي كل رحلة. تخدم Bloomreach أكثر من 850 علامة تجارية عالمية بما في ذلك Albertsons وBosch وPuma وFC بايرن ميونخ وماركس آند سبنسر. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Bloomreach.com. (استحوذت شركة Bloomreach على شركة Exponea في عام 2021.)
Makesbridge
makesbridge.com
يعد Makesbridge أحد أفضل الحلول التي يستخدمها الآلاف من المستخدمين حول العالم. استخدم النظام الأساسي للحصول على لقطات بريد إلكتروني جماعية بسيطة، أو إرسال بريد إلكتروني متقدم من B2C إلى الملايين يوميًا، أو أتمتة المبيعات، أو أتمتة التسويق. تقول الشهادات إننا نعمل على تحسين MailChimp وMarketo إذا كنت بحاجة إلى الطاقة بالسعر المناسب مع دعم عالمي المستوى. سواء كنت تبحث عن بريد إلكتروني بسيط أو أتمتة تسويقية متقدمة، فإن Makesbridge هو الخيار الأفضل في فئته. يلعب Makesbridge بشكل جيد مع Salesforce وNetsuite وG-Suite والآلاف من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الأخرى المستندة إلى السحابة.
Alpine IQ
alpineiq.com
تعمل Alpine IQ على تمكين الصناعات عالية المخاطر من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على العملاء لمساعدة تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع الأحجام على حل تحديات النمو وتحقيق الإيرادات. توفر الشركة للعملاء مجموعة الأدوات الأكثر شمولاً في الصناعة لحماية جميع العمليات داخل المتجر وعبر الإنترنت وتقسيمها والترويج لها.
Force24
force24.co.uk
قم برعاية وتنمية جمهورك باستخدام Force24، منصة أتمتة التسويق القوية التي تجعل المحادثات الهادفة تحدث على مدار 24 ساعة في اليوم.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
إن IntelligenceBank هي شركة رائدة في إدارة الأصول الرقمية وبوابة العلامة التجارية ومنصة عمليات التسويق، مما يعمل على سد الفجوة بين انفجار المحتوى الرقمي والموافقات على المحتوى. يعمل بنك IntelligenceBank على تمكين فرق التسويق العالمية من الوصول إلى السوق بشكل أسرع والحفاظ على سلامة العلامة التجارية عبر القنوات وتحقيق الامتثال القانوني لإدارة الأصول الرقمية وبوابة العلامة التجارية عبر الإنترنت وبرامج عمليات التسويق. يقوم IntelligenceBank بتحويل عمليات التسويق من خلال سد الفجوة بين كفاءة التسويق والامتثال والأداء. يتم استخدام IntelligenceBank من قبل متخصصي التسويق والعلامات التجارية والاتصالات والقانونية والامتثال في جميع أنحاء العالم. مئات من الشركات التي تستخدم IntelligenceBank بما في ذلك شركات الطيران والخدمات المصرفية والتعليم والحكومة والتأمين والرعاية الصحية والضيافة وتجارة التجزئة والرياضة والمزيد. يستخدم IntelligenceBank، المحبوب من قبل العملاء في 55 دولة، الذكاء الاصطناعي والأتمتة لضمان وصول العلامات التجارية إلى السوق بسرعة والحفاظ على اتساق العلامة التجارية والالتزام بالامتثال التنظيمي. يقدم IntelligenceBank أيضًا مجموعة من خدمات الامتثال للمحتوى لمديري المخاطر ومجالس إدارة الشركات.
Marketing Master IO
marketingmaster.io
منصة تسويقية شاملة ومتعددة القنوات تساعد الشركات على إدارة رسائل المراسلة والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتسويق التجارة الإلكترونية.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هي منصة أتمتة التسويق الشاملة الخاصة بك! سهل الاستخدام ولكنه قوي بشكل لا يصدق. ستجد في منصتنا أدوات لأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الأحداث، والدراسات الاستقصائية والتقييمات، والصفحات المقصودة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والتسويق عبر الهاتف المحمول
eTrigue
etrigue.com
eTrigue هي خدمة تسويق من الجيل التالي. تتمثل مهمتنا في جعل تسويق الشركاء سلسًا - من خلال النظام الأساسي وفريق الخبراء وتكامل المحتوى. نقوم بتشغيل حملاتك الرقمية على منصتنا حتى تتمكن من تحقيق القيمة التسويقية للشركاء بشكل أسرع وأفضل. eTrigue هي خدمة التسويق الشريكة الوحيدة التي تحتوي على منصة خاصة بالشريك مصممة لتشغيل حملات التسويق الرقمي الشريكة - نيابةً عنك. من خلال تنبيهات العملاء المحتملين في الوقت الفعلي لك ولشركائك ولوحات معلومات الأداء، يمكنك تتبع كل متابعة لـ MQL ومندوبي المبيعات.
Acoustic
acoustic.com
Acoustic Campaign عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات مصممة للعلامات التجارية المهووسة بالعملاء. نحن نساعد الشركات على التواصل مع العملاء من خلال رحلات العملاء المتطورة، عبر مجموعة متنوعة من القنوات - البريد الإلكتروني، والويب، والدفع عبر الهاتف المحمول، والرسائل النصية القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة، وواتساب، ووسائل التواصل الاجتماعي، والطباعة والمزيد. يتضمن العرض إمكانات متنوعة، بدءًا من أتمتة التسويق اليومي وتنفيذ الحملات وحتى تنسيق الرحلة المتطور للغاية، وتحليلات الرحلة، والتجزئة، والتخصيص، وإنشاء المحتوى المتطور، وتحليلات التجربة الرقمية. من خلال منصتنا المفتوحة والمرنة، يمكن للمسوقين الاتصال بأي مصدر بيانات وتقسيم بياناتهم للاستهداف الفائق. تعمل واجهة المستخدم البديهية التي لا تحتوي على أي تعليمات برمجية وقدرات التخصيص الفائق على تمكين المسوقين من تشغيل حملات مخصصة متعددة القنوات بشكل مستقل دون الاعتماد على فرق البيانات أو البرمجة لتحقيق ذلك. على عكس عروض المؤسسات المعقدة والمكلفة، فإننا نقدم نفس الحلول المتطورة على مستوى المؤسسات لجميع المسوقين. وعلى عكس "حلول النقاط" أو موفري خدمات البريد الإلكتروني، فإننا نمكنك من التعامل مع العملاء عبر قنوات متعددة في منصة واحدة. نحن نساعد المسوقين على عرض رؤى قابلة للتنفيذ وتخصيص الاتصالات عندما تبدأ في التوسع. تضع Acoustic Marketing Cloud المسوق في مقعد السائق لمساعدة العملاء على زيادة مشاركة العملاء على المدى الطويل وزيادة نمو الإيرادات. يشمل عملاؤنا أفضل العلامات التجارية وشركات Fortune 500. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع audio.com/products. القدرات: تنسيق الرحلة، البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة، واتساب، دفع الهاتف المحمول، نظام إدارة المحتوى، رؤى رحلة العميل، التكامل، تجزئة الجماهير الاجتماعية، سحب وإسقاط النماذج، سحب وإسقاط الملحن متعدد القنوات، طبقة بيانات مراسلة المعاملات
Genoo
genoo.com
برنامج أتمتة التسويق الذي يقوم بما تحتاج إلى القيام به: التسويق عبر البريد الإلكتروني، والنماذج، والصفحات المقصودة، ورعاية العملاء المحتملين، وتسجيل العملاء المحتملين، والاستطلاعات، والتقييمات، والمزيد - مع إمكانية تسليم البريد الوارد رقم 1 في الأعمال - إيصال المزيد من رسائل البريد الإلكتروني إلى الأشخاص الذين تتعامل معهم تريد رؤيتهم. يشرفنا حصولنا مؤخرًا على جائزة التميز في خدمة العملاء - لأننا نحب العمل مع عملائنا لتحقيق النجاح الذي يتصورونه. هل أنت مستعد لترك التسويق العادي في الغبار والحصول على نتائج أفضل؟ حان الوقت للتسويق بشكل مختلف.
Right On Interactive
rightoninteractive.com
ستتطور التكنولوجيا دائمًا، لكن المشاركة خالدة. يحقق العملاء المشاركون المزيد من الإيرادات وغالبًا ما يصبحون مناصرين لك. في Right On Interactive، شهدنا استمرار النمو المربح عندما ينظر المسوقون إلى المشاركة على أنها رحلة، وليست مجرد حملة. لذلك قمنا بتصميم برنامجنا لأتمتة مفهوم تسويق دورة حياة العميل، مما يوفر رؤية حول من هو الأفضل والأكثر تفاعلاً مع المؤسسة في كل مرحلة من رحلة العميل - بدءًا من العملاء المحتملين وحتى المعجبين المتحمسين. يرسم حلنا القائم على السحابة تجربة العلامة التجارية الكاملة للعميل، بدءًا من المراسلة وحتى استخدام المنتج. يمكن للمسوقين وفرق المبيعات أن يعرفوا بالضبط موقع العميل المحتمل أو العميل في علاقتهم بالعلامة التجارية، وأفضل السبل للتعامل معهم لتحقيق أقصى قدر من القيمة الدائمة. في Right On Interactive، نحن نؤمن بأهمية جذب واكتساب العملاء الأفضل مدى الحياة.
Lucep
lucep.com
يقوم نظام تأهيل العملاء المحتملين الآلي من Lucep بالتحقق من صحة الأرقام، والحصول على عملاء محتملين لتأكيد اهتمامهم، ويستمر في المشاركة عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp.
Inboundio
inboundio.com
Inboundio هي أبسط منصة للتسويق الرقمي في العالم تستهدف الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى تنظيم جهود التسويق عبر الإنترنت بالإضافة إلى الوكالات أو أصحاب الامتياز الذين يتطلعون إلى تقديم خدمة العلامة البيضاء / الموزع سهلة الاستخدام لعملائهم / أصحاب الامتياز. بالنسبة للمستخدمين النهائيين، توفر Inboundio طريقة سهلة لإنجاز أنشطة التسويق الأساسية عبر الإنترنت (النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والصفحات المقصودة، وإنشاء العملاء المحتملين، وإدارة علاقات العملاء الأساسية، والتسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق بالتنقيط) دون أن تكون معقدة أو مبالغ فيها. قم بمراجعة Inboundio على https://www.inboundio.com/ للحصول على عروض الفيديو التوضيحية، وقائمة كاملة من الميزات والأسعار. باعتبارك موزعًا/مشتركًا في البطاقة البيضاء، يمكنك وضع علامة تجارية خاصة بك على inboundio، وإنشاء خططك وأسعارك الخاصة والبدء في تحقيق إيرادات متكررة. بالإضافة إلى الإيرادات المتكررة، تعد Inboundio أداة رائعة للسماح لوكالتك ببيع الخدمات المرتبطة مثل التصميم الجرافيكي لقوالب البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وحتى الإدارة الكاملة لوسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك تسليم التحكم من خلال السماح للعميل بإدارة نفسه أو يمكنك التحكم الكامل في تسويقه بالكامل، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام. اكتشف المزيد عن Inboundio للموزعين على https://www.inboundio.com/Reseller
Synerise
synerise.com
منصة أتمتة وإدارة التفاعل في الوقت الحقيقي مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. تعمل Synerise على ربط جمع البيانات الحديثة وطرق المعالجة والتحليلات بتنفيذ سيناريوهات الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تستخدم Synerise الذكاء الاصطناعي لتغيير النهج الحديث لإدارة البيانات بشكل كامل. يوفر النظام البيئي الشامل القدرة على جمع المعلومات حول العملاء النهائيين من مصادر متعددة، وتحليل هذه البيانات واستخلاص استنتاجات بشأن تحسين العمليات التجارية: كل ذلك في الوقت الفعلي (بالميلي ثانية). تقدم Synerise قاعدة بياناتها الفريدة سريعة العمل وحلول الأعمال الجاهزة القائمة على التعلم الآلي ومنصة مفتوحة يمكن تكييفها مع كل احتياجاتك. يعتمد Synerise على ثلاث ركائز تكنولوجية: 1. Terrarium Data Engine قاعدة بياناتنا الموجهة نحو الأعمدة والصفوف، والتي لا تحتوي على مخططات، هي أداة قابلة للتطوير وفائقة السرعة تقوم في نفس الوقت بمعالجة تحليلات التنفيذ والبيانات السلوكية ذات البيانات الثقيلة لإنشاء سيناريوهات أعمال مختلفة بشكل حقيقي. -وقت. تررم هو
Convertedin
converted.in
Convertedin هو نظام تشغيل تسويقي للتجارة الإلكترونية، يستخدم البيانات ورؤى المتسوقين لإنشاء تسويق مخصص متعدد القنوات يعزز مشاركة العملاء ويزيد عائد الاستثمار. قم بتوسيع حملاتك باستخدام أتمتة الإعلانات قم بتشغيل حملاتك الإعلانية وتوسيع نطاقها وأتمتتها على خمس منصات مختلفة (Facebook وInstagram وSnapchat وTikTok وGoogle) أرسل حملات مستهدفة باستخدام أتمتة الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني استخدم بيانات عملائك لإرسال حملات مخصصة للغاية؛ التي تؤدي إلى التحويلات والمبيعات لنشاطك التجاري. قم بتوصيل متجرك باستخدام ذكاء الكتالوج قم باستيراد جميع منتجات متجر التجارة الإلكترونية الخاصة بك وقم بتصنيفها إلى مجموعات قابلة للتخصيص لتتمكن من إطلاق حملات ديناميكية باستخدامها. التقسيم المدعوم بالذكاء الاصطناعي قم بتقسيم عملائك بناءً على سلوك التسوق الخاص بهم إلى شرائح مفصلة للغاية يمكنك استخدامها بسهولة في حملاتك التسويقية. دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إذا كنت بحاجة إلى الدعم أو المشورة، فسنكون هناك من أجلك. فريقنا متاح 24 ساعة في اليوم.
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع المئات والآلاف وحتى الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito الشركات المتوسطة والكبيرة التي ترغب في إدارة جميع أنشطتها التسويقية من منصة واحدة سهلة الاستخدام. يتم مركزية جميع بيانات العملاء التي تجمعها ويتم دمجها في منصة بيانات العملاء وإتاحتها لتصميم الرسائل في الوقت المناسب واستهدافها وتخصيصها من خلال قنوات التسويق الرئيسية - وهي البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والويب. توفر Actito الامتثال الكامل لأحدث اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، مما يتيح للمسوقين الحرية في التركيز على بناء علاقات دائمة ومربحة مع العملاء. تدير شركة Actito عملياتها الأوروبية من مقرها الرئيسي في بلجيكا، ولديها أيضًا مكاتب في فرنسا وهولندا. Actito موجودة أيضًا في أمريكا الشمالية ولها مكتب في كندا. ويستخدم أكثر من 250 عميلاً المنصة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ABB وFriesland Campina وBiocodex وARTE وWWF وKIA.
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعمل على تمكين الشركات من إنشاء المزيد من نقاط اتصال العملاء وبناء الولاء للعلامة التجارية من خلال أتمتة التخصيص. تتميز المنصة بمجموعة من الأدوات لإنشاء الحملات ونشرها، بالإضافة إلى إمكانات التحليلات وإعداد التقارير لتتبع نجاح تلك الحملات. تشمل المزايا الرئيسية لـ Dialog Insight القدرة على تقسيم مجموعات العملاء واستهدافها، وأتمتة الاتصالات وتخصيصها، وتحسين الحملات لتحقيق أقصى قدر من الأداء. تقدم Dialog Insight تجربة حقيقية للعملاء بنسبة 1:1، وتستهدف الشريحة المناسبة عبر جميع القنوات، وتعظيم عائد الاستثمار مع تقليل التكلفة والوقت.
theMarketer
themarketer.com
TheMarketer عبارة عن منصة متكاملة لتسويق البريد الإلكتروني والولاء، وهي مصممة لتعزيز نمو الأعمال وإقامة علاقات حقيقية مع العملاء. قم بإنشاء رسائل إخبارية مخصصة بنسبة 100%، وقم ببناء برامج الولاء، وإعداد التدفقات الآلية، وإرسال الرسائل القصيرة والإشعارات، وتنمية قائمة جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام النوافذ المنبثقة، والاعتماد على تحليل RFM، وجمع التعليقات والمراجعات، والاستفادة من الإحالات لتحويل تفاعلات العملاء إلى علاقات ذات معنى ، تعزيز الولاء للعلامة التجارية بالإضافة إلى القيمة الدائمة للعميل.
OptCulture
optculture.com
OptCulture هو حل لمشاركة العملاء وولاءهم يركز على البيع بالتجزئة. فهو يستوعب بيانات العملاء التي تم اختيارها من أنظمة ومصادر البيع بالتجزئة المختلفة مثل برامج نقاط البيع ومحركات التجارة الإلكترونية ومواقع المعلومات وحتى النماذج المادية. ومن خلال تسخير هذه البيانات، فإنها توفر لتجار التجزئة رؤية شراء وسلوكية مقترنة بالقدرة على تنفيذ برامج الولاء والحملات التسويقية والعروض الترويجية متعددة القنوات، بهدف الزيارات المتكررة والمبيعات المتكررة.
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion متخصصون في ربط النقاط بين ملايين العملاء في أكثر من 175 دولة. كل ما تبحث عنه موجود تحت سقف واحد بميزاته المتكاملة والمبتكرة. أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني برنامج مكافآت الولاء مراجعات المنتج + أسئلة وأجوبة إشعارات الدفع على الويب التسويق التابع العضويات المتكررة أداة إنشاء النماذج Ai أتمتة سير العمل النوافذ المنبثقة الذكية شريط الإعلانات توصية المنتج
Leadfox
leadfox.co
Leadfox: مركز التحكم في استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت الخاصة بك. [http://bit.ly/2mj2mMJ] مع Leadfox، برنامج أتمتة التسويق الخاص بنا، يمكنك نشر وتعظيم جميع أساليب التسويق الخاصة بك بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والإعلانات والصفحات المقصودة والنوافذ المنبثقة واللافتات واختبارات A/B. يستخدم Leadfox من قبل آلاف المستخدمين في أكثر من 100 دولة، وهو عبارة عن منصة تسويق آلية متكاملة وميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام. مهمتنا هي مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والوكالات على دخول عالم التسويق الرقمي من خلال حلول وتدريب يسهل الوصول إليه وسهل الاستخدام. مزيد من المعلومات على موقعنا: http://bit.ly/2mj2mMJ
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) هي منصة التسويق التحادثي الأكثر ذكاءً التي تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحقيق عائد استثمار متعدد. تتيح هذه المنصة للعلامة التجارية إجراء عمليات الأتمتة باستخدام Chatbots، وإدارة المهام المتعددة باستخدام CRM، وإنشاء عمليات بث مخصصة مع الحملات وتحقيق رؤى النمو في الوقت الفعلي. من خلال رؤية إنشاء منصة تركز على العملاء، تساعد BIK (bik.ai) قطاعات مختلفة من الشركات على تحقيق عائد استثمار يصل إلى 137 ضعفًا وتمكين الشركات في جميع أنحاء العالم بشعار جعل العلامات التجارية بلا حدود!