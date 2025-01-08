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برامج أتمتة التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
تم تصميم برنامج أتمتة التسويق لأتمتة مهام التسويق وتبسيط سير العمل وقياس فعالية الحملات التسويقية. توفر هذه الأدوات قاعدة بيانات مركزية لتخزين المعلومات والتفاعلات التسويقية، مما يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب مخصصة وفي الوقت المناسب للعملاء أو العملاء المحتملين. بفضل ميزات الأتمتة عبر مختلف جوانب التسويق مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوليد العملاء المحتملين والبريد المباشر والإعلانات الرقمية، تعمل هذه المنصات على تعزيز كفاءة التسويق. أحد الجوانب المهمة لأدوات أتمتة التسويق هو قدراتها التحليلية، والتي تسمح للمستخدمين بتقييم نجاح الحملات عبر قطاعات وقنوات مختلفة. تقيس هذه الميزات تأثير الحملات على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وعائد الاستثمار (ROI)، بالإضافة إلى مساهمتها في إجمالي إيرادات الشركة.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel عبارة عن منصة مبيعات وتسويق ذات علامة بيضاء للوكالات والمستشارين الرقميين. تشتمل الوظائف على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع القوائم الذكية، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، والرسائل النصية القصيرة/المراسلة/Instagram الموحدة، DM/Whatsapp/GMB Chat، والمكالمات الصادرة، وتتبع المكالمات، وتسجيل المكالمات، والمتصل القوي، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات، ومنشئ المسار، ومنشئ مواقع الويب، الجدولة عبر الإنترنت، وأتمتة سير العمل، وإعداد التقارير، وخطافات الويب، والمزيد! تتضمن حسابات الوكالة حسابات فرعية (موقعية) غير محدودة لعملائك والتي يمكن استنساخها لتسريع عمليات الإعداد. قم بإحضار بيانات اعتماد Twilio وSMTP الخاصة بك لتشغيل حسابك، مما يتيح لك الوصول إلى أسعار الجملة على البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة. ابدأ بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا!
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري للإطار ووحدات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الأساسية بواسطة شركة Odoo S.A. ومقرها بلجيكا.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct وFacebook Messenger وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى جذب المزيد من العملاء المحتملين، أو أتمتة حملاتك، أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، فإن Manychat لديه كل الأدوات اللازمة لحل الاحتياجات التسويقية لشركتك. هذا هو التسويق عبر الدردشة وما هو Manychat.
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo من السهل إنشاء تجارب متطورة وشخصية بشكل لا يصدق وتقديمها وتحسينها عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمراجعات، والويب، والإعلانات المدفوعة، والمزيد. انضم إلى أكثر من 130 ألف عميل يدفعون باستخدام Klaviyo لزيادة التحويلات والقيمة الدائمة للعميل - والنمو وفقًا لشروطهم الخاصة. معرفة المزيد في klaviyo.com.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المتوقعين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
ConnectWise Home
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ذلك: - إدارة علاقات العملاء (CRM) الكل في واحد بسيطة وقوية - برنامج أتمتة التسويق سهل الاستخدام - التسويق عبر البريد الإلكتروني - برنامج الدردشة المباشرة المجاني - برنامج مكتب المساعدة القوي - تسلسل البريد الإلكتروني - الصفحات المقصودة - نماذج الويب لجذب العملاء المحتملين عبر الإنترنت - رؤية 360 درجة للعملاء عبر أقسام التسويق والمبيعات والدعم - برنامج جدولة المواعيد - برنامج إدارة جهات الاتصال - برنامج CRM مجاني وغيرها الكثير.
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل الاستخدام، ودعم العملاء الحائز على جوائز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني - مع الأتمتة، ونمو القائمة، وأدوات الاتصال الإضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والبث المباشر محادثات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية وبيع منتجاتها وخدماتها وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدمًا؟ يعد GetResponse MAX وMAX² حلولاً للمستخدمين المتطلبين الذين يبحثون عن ميزات تسويقية متقدمة ودعم موثوق.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
برنامج أتمتة التسويق لنمو الأعمال بشكل أسرع. Zoho MarketingHub هو برنامج متكامل لأتمتة التسويق يساعدك على إدارة أنشطتك التسويقية بنجاح عبر قنوات متعددة. توليد المزيد من العملاء المحتملين، وتحويلهم إلى عملاء، والاحتفاظ بهم لفترة أطول.
Simplero
simplero.com
تساعد Simplero المدربين ومنشئي المعرفة على بناء الأعمال والحياة التي يحبونها من خلال تبسيط برامجهم إلى منصة واحدة ممتعة وسهلة الاستخدام حتى يتمكنوا من تطوير علاقات هادفة مع عملائهم. من إنشاء الدورات التدريبية وإنشاء مواقع الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى بيع المنتجات وإدارة البرامج التابعة والأتمتة. مع Simplero، يمكنك إدارة أعمالك التجارية عبر الإنترنت في مكان واحد، وليس في كل مكان. تعمل Simplero على تمكين القادة من بناء مجتمعات تغير العالم. - دعم مذهل - إنشاء مواقع الويب والصفحات المقصودة - إدارة الشركات التابعة - التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة - المدفوعات والاشتراكات - الدورات والمجتمعات - رؤى العملاء
Sendcloud
sendcloud.com
يمكّن Sendcloud أكثر من 23000 شركة تجارة إلكترونية من توفير الوقت والجهد والمال في أهم عملياتها: الشحن. تواصل مع شركات النقل المفضلة لديك واشحن بكفاءة إلى جميع أنحاء العالم. تجاوز توقعات العملاء من خلال رسائل التتبع ذات العلامات التجارية وصفحات التتبع وبوابة إرجاع الخدمة الذاتية الكاملة. اجعل متجرك جاهزًا للنمو الدولي من خلال منصة الشحن Sendcloud القابلة للتطوير.
OneSignal
onesignal.com
OneSignal هو الحل الرائد في السوق لمراسلة العملاء والمشاركة، ويقدم إشعارات البريد الإلكتروني والجوال والويب والرسائل داخل التطبيق والرسائل النصية القصيرة. تتيح منصتها القوية متعددة القنوات لأكثر من مليون شركة تقديم أكثر من 12 مليار رسالة يوميًا. مدعومًا ببنية متفوقة، تم تصميم OneSignal للتوسع في أعمالك وتسليم الرسائل بشكل أسرع وأكثر موثوقية من المنافسين. من خلال توفير واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة ووثائق شاملة وحسابات مجانية وأدوات أتمتة وتخصيص وتحليلات سهلة الاستخدام، فإنها تساعد الشركات من جميع الأحجام على توفير تجربة مراسلة سلسة لإنشاء اتصالات مفيدة مع العملاء.
Drip
drip.com
Drip عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية المتنامية في مجال التجارة الإلكترونية على زيادة عمليات الشراء المتكررة والولاء للعلامة التجارية. يزود Drip أكثر من 30.000 من مسوقي التجارة الإلكترونية بأدوات قوية لفهم عملائهم وتسويقهم. ستحول جميع بيانات عملائك إلى شرائح ديناميكية في Drip، وتشرك العملاء من خلال حملات تسويق آلية لمرة واحدة. استخدم أتمتة Drip ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الموجودة في الموقع لإبقاء العملاء يعودون لمزيد من عمليات الشراء. يمكنك توفير التكاليف من خلال الحصول على رسائل بريد إلكتروني مصممة بشكل جميل ونوافذ منبثقة متقدمة في نظام أساسي واحد. جرب Drip لمدة 14 يومًا واكتشف سبب تحول علامات التجارة الإلكترونية المفضلة لديك إلى Drip.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة مثل Vodafone وLacoste وNew Balance وVictoria’s Secret. تفي شركة SALESmanago بوعدها بتعظيم نمو الإيرادات وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية للتجارة الإلكترونية من خلال الاستفادة من ثلاثة مبادئ: (1) العلاقة الحميمة مع العملاء لإنشاء علاقات حقيقية مع العملاء استنادًا إلى بيانات الطرف الأول والصفر؛ (2) التنفيذ الدقيق لتوفير تجربة عملاء فائقة الجودة عبر القنوات المتعددة بفضل التخصيص المفرط؛ و(3) ذكاء النمو الذي يدمج التوجيه البشري والتوجيه القائم على الذكاء الاصطناعي مما يتيح اتخاذ قرارات عملية وسريعة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. مزيد من المعلومات: www.salesmanago.com
Insightly
insightly.com
إن Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث وبأسعار معقولة والذي تحبه الفرق. إنه سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، ويتوافق مع الشركات أثناء نموها، مما يؤدي إلى حل نقاط الضعف الشائعة التي لا تستطيع إدارة علاقات العملاء القديمة حلها. يساعد Insightly الفرق على بناء خطوط أنابيب المبيعات وتحويلها، وزيادة الإنتاجية، وبناء علاقات دائمة مع العملاء. مركزية وإدارة جميع بيانات العملاء والمبيعات والأعمال - العملاء المحتملين وجهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والأحداث وعروض الأسعار والمشاريع والمهام والفرص وتقارير الأعمال - في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) واحد سهل الاستخدام ومرن وآمن يتناسب مع أعمالك . قم بزيادة كفاءة المبيعات والشفافية من خلال إمكانات المنتجات ودفاتر الأسعار وعروض الأسعار (PPQ) من Insightly. يمكنك البحث بسرعة وتتبع وإدارة الملايين من المنتجات والخدمات المتميزة مباشرة داخل منصة Insightly. ربط المنتجات والخدمات بالفرص الفردية، والقضاء على الأخطاء البشرية والاختناقات والتناقضات. باستخدام PPQ الخاص بـ Insightly، يمكن لفرقك الميدانية إنشاء عروض أسعار وعقود ومقترحات مخصصة لفرصهم ببضع نقرات فقط. استمتع بالتحكم الكامل والرؤية فيما تبيعه ولمن ومتى وبأي سعر. استخدم الكائنات والتطبيقات المخصصة من Insightly لتخصيص سير العمل والعمليات بما يتناسب مع احتياجات وتفضيلات العمل الفريدة لديك، مما يضمن نسبة اعتماد ورضا عالية. استخدم AppConnect لدمج Insightly مع أكثر من 500 تطبيق شائع. تتضمن عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء الأصلية في Insightly ما يلي: Gmail وGoogle Workspace وGoogle Apps وGoogle Drive وQuickbooks Online Xero Slack وDropbox Box وMailChimp وEvernote Zapier وFacebook Lead Ads والمزيد... إدارة كل شيء أثناء التنقل باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول الحائزة على جوائز لكل من Android وiOS. قم بمسح بطاقات العمل ضوئيًا وتحميل جميع المعلومات بنقرة واحدة، وتحديث المشاريع والسجلات في الوقت الفعلي، وتمكين فريقك الميداني من إنشاء الفرص وتحديثها مباشرة في موقع العميل. يمكن لعملاء Insightly CRM، المتميزين في أي قطاع، إضافة منتجات مصاحبة لأتمتة التسويق وخدمة العملاء وعمليات التكامل في نفس النظام الأساسي.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء باستخدام محرر السحب والإفلات البسيط والقوي * تحويل زوار موقع الويب مباشرةً إلى عملاء محتملين في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) - رعاية العملاء المتوقعين وتتبعهم وتسجيل نقاطهم تلقائيًا بناءً على نشاط الويب أو البريد الإلكتروني * تمكين الاتصال متعدد القنوات مع إمكانية الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو تغريدة إلى جهة اتصال من نفس الصفحة * مراقبة سلوك العملاء والحصول على تنبيهات في الوقت الحقيقي لنشاط العميل * إدارة تذاكر مكتب المساعدة مع كافة سجلات العملاء في مكان واحد * احصل على سجل مفصل لجميع تفاصيل العميل وتاريخ اتصالاته في صفحة واحدة، مرتبة ترتيبًا زمنيًا * اطلع على بيانات العملاء من مختلف تطبيقات الأعمال الأخرى في صفحة واحدة باستخدام عمليات تكامل واسعة النطاق
Customer.io
customer.io
Customer.io عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مصممة لفرق التسويق لإنشاء حملات تعتمد على البيانات تصل إلى الأشخاص عبر جميع قنوات المراسلة في الوقت المناسب. تتضمن مجموعة المنتجات الخاصة بهم Journeys، وهي أداة أتمتة للمراسلة لجميع احتياجات المشاركة، وData Pipelines، وهي منصة بيانات العملاء التي تربط مجموعة التكنولوجيا بأكملها. يقدم موقع Customer.io وصفة ناجحة للمشاركة الفعالة للعملاء من خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي والرسائل المخصصة. تم تصميم Customer.io على نطاق واسع، ويتم استخدامه من قبل أكثر من 5500 شركة، وإرسال أكثر من 29 مليار رسالة سنويًا. تأسست شركة Customer.io في عام 2012، وهي شركة يتم توزيعها عالميًا عن بعد وتم تصنيفها كواحدة من أسرع الشركات الخاصة نموًا في قائمة 2022 Inc. 5000.
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسجيل دخول واحد. يتضمن Thryv الدعم الأفضل في فئته، والمتوفر في أي وقت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع خبراء يفهمون الأهداف والاحتياجات الفريدة لأصحاب الأعمال الصغيرة. مقابض ثريف: * اتصالات العملاء * التقديرات والفواتير والمدفوعات * جدولة المواعيد * إدارة السمعة * إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد! يقوم Thryv بأتمتة المهام ويضع العملاء في مركز أعمالك، باستخدام برنامج واحد سهل الاستخدام، مما يسهل الوصول إلى المزيد من العملاء، والبقاء منظمًا، والحصول على الأموال بشكل أسرع، وإنشاء التقييمات تلقائيًا. تسهل Thryv على العملاء ما يلي: * يمكنك العثور عليك عبر الإنترنت من خلال التقييمات والمراجعات والتواجد الاجتماعي ونتائج البحث الدقيقة. * التفاعل بسهولة وعلى الفور، وتلقي التذكيرات، وإرسال النصوص ورسائل البريد الإلكتروني وجدولة المواعيد. * ادفع لك دون عناء، واستلم الإيصالات على الفور، واعلم أن الأمر آمن، واختر كيفية الدفع. * ابق على تواصل مع الرسائل الآلية التي تطالبهم بالرد، وابق على اتصال واطلب التقييمات. يساعد برنامج Thryv الحائز على جوائز أكثر من 45000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا على تغيير طريقة قيامهم بأعمالهم وإدارة عملائهم.
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
Omnisend
omnisend.com
Omnisend عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة مع مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لمساعدة متاجر التجارة الإلكترونية على تنمية أعمالها التجارية عبر الإنترنت بشكل أسرع. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، والأتمتة المعدة مسبقًا وقوالب البريد الإلكتروني، ودعم العملاء المباشر الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام 365، يجعل من السهل على العلامات التجارية من أي حجم بيع المزيد - كل ذلك بدون تكلفة مبالغ فيها. انضم إلى أكثر من 100000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية تستخدم Omnisend لتنمية أعمالها على الطيار الآلي، وتحويل عملائها من خلال رسائل بريد إلكتروني ونصوص سريعة الإنشاء وذات صلة كبيرة. - إرسال رسائل إخبارية وحملات مستهدفة قم بإنشاء رسائل بريد إلكتروني جميلة وقابلة للتسوق في دقائق باستخدام أداة إنشاء البريد الإلكتروني بالسحب والإفلات ومجموعة متنوعة من قوالب البريد الإلكتروني الجاهزة. أضف رموز القسيمة، واختر المنتجات وأدخلها تلقائيًا، وأعد إرسال الحملات تلقائيًا إلى الأشخاص غير الافتتاحيين - كل ذلك دون أي عمل يدوي شاق! - زيادة المبيعات على الطيار الآلي من خلال أتمتة التجارة الإلكترونية، اربح (استعادة) المبيعات المفقودة من خلال مسارات عمل مُعدة مسبقًا للتخلي عن عربة التسوق وسلسلة الترحيب ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والمزيد. احصل على عمليات تشغيل تلقائية مُنشئة مسبقًا ومدرّة للدخل يتم تشغيلها في دقائق أو أنشئ مسارات عمل مخصصة بسهولة باستخدام محرر عمليات التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية والسحب والإسقاط. - تحسين استهدافك من خلال التقسيم القوي. قم بتقسيم عملائك بناءً على سلوك التسوق الخاص بهم بالإضافة إلى الخصائص الأخرى لتحسين التحويلات من خلال رسائل البريد الإلكتروني والنصوص المخصصة والموجهة جيدًا. قم بإنشاء شرائح للعملاء ذوي القيمة العالية، أو للمتسوقين من فئة/منتج محدد أو أولئك الذين يحتاجون إلى إعادة التفاعل وتخصيص رسائلك. - الجمع بين البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والمزيد من القنوات، أضف الرسائل القصيرة ودفع الإشعارات بجوار رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك مباشرةً باستخدام نفس النظام الأساسي وتوفير تجربة عملاء متسقة ومتعددة القنوات. توفير الوقت والتكاليف - لم يعد هناك حاجة للدفع مقابل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات الدفع المنفصلة بعد الآن! - أنشئ قوائم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك. اجمع مشتركين جدد باستخدام نماذجنا الملائمة للهاتف المحمول والقابلة للتخصيص بالكامل. اختر من بين النوافذ المنبثقة، أو مربعات الاشتراك، أو الصفحات المقصودة، أو عجلة الحظ لجمع الاشتراكات في البريد الإلكتروني و/أو الرسائل النصية القصيرة بسلاسة. يمكنك التقاط زوار موقعك باستخدام نماذج نية الخروج وتحسين التفاعل مع النوافذ المنبثقة باستخدام خيارات استهداف النماذج، وكلها متاحة في Omnisend. - دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع: نقدم لك دعمًا ممتازًا ونصائح مفيدة في أي وقت تحتاج إليه. نحن متواجدون 24/7. ابدأ في استخدام Omnisend مجانًا، وقم بالترقية في أي وقت! تدعو Omnisend العاملين لحسابهم الخاص والوكالات للانضمام إلى برنامج شركاء Omnisend. تم إنشاء هذا البرنامج لمساعدة العاملين لحسابهم الخاص والوكالات على تسريع نموهم وكسب المزيد من العملاء والحصول على حصة إيرادات رائدة في الصناعة للحسابات المحالة والمدارة. تحقق من الرابط وانضم إلى البرنامج: https://www.omnisend.com/partners/
Regal.io
regal.io
Regal هو المعيار الجديد في تجربة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتفهم Regal إشارات نية العميل في الوقت الفعلي، وتقوم تلقائيًا بتخصيص التفاعلات الواردة والصادرة متعددة اللمس مع مزيج من وكلاء Regal AI ووكلاءك البشريين. العلامات التجارية التي تضع العميل أولاً، بما في ذلك Angi (المعروفة سابقًا باسم Angie's List)، وAAA، وGoogle، وHarvard (من خلال Podium Education)، وK Health، وKin Insurance، وRo، وToyota، وVarsity Tutors، قامت بتحسين تفاعلها مع مئات الملايين من العملاء من خلال Regal، الرائدة في مجالها. إلى 5 مليار دولار في الإيرادات. يقع مقر Regal.io في مدينة نيويورك ويدعمه 83 مليون دولار من كبار المستثمرين بما في ذلك Emergence Capital وFounder Collective وHomebrew.
SocialHub
socialhub.io
SocialHub هو أبسط برنامج لإدارة الوسائط الاجتماعية في العالم. قم بإنشاء وجدولة منشورات وإعلانات Facebook بشكل أسرع من أي وقت مضى ببضع نقرات فقط. قم بتخطيط كل المحتوى الخاص بك في أبسط واجهة تعمل بها على الإطلاق. اعملوا معًا كفريق واحد يتمتعون بميزات تعاون قوية واحصلوا على فهم بسيط للتحليلات التي تعرض لك ما ينجح في لمحة. قم بتخطيط وجدولة وترويج وتحليل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ببضع نقرات فقط، مما يوفر ساعات من الوقت كل يوم. والسؤال الوحيد هو: ماذا ستفعل بكل هذا الوقت الإضافي؟
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Insider
useinsider.com
تتيح Insider - وهي منصة واحدة لبناء تجارب فردية عبر القنوات - لمسوقي المؤسسات ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، والتنبؤ بسلوكهم المستقبلي باستخدام محرك نوايا الذكاء الاصطناعي، وبناء تجارب عملاء فردية. يستخدم المسوقون منصة Insider لتقديم تجارب متسقة وجذابة عبر الويب والتطبيقات وWeb Push والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp Commerce والمزيد. بعد أن حصلت مؤخرًا على مكانة يونيكورن، تم تهنئة Insider أيضًا من قبل NASDAQ لكونها واحدة من الشركات الوحيدة التي أسستها امرأة والتي تقودها نساء في مجال B2B SaaS في العالم. صنفت CrunchBase مؤخرًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Insider Hande Cilingir كواحدة من أفضل المديرات التنفيذيات خارج الولايات المتحدة. ثلث شركات Fortune 500 وأفضل العلامات التجارية في مجال البيع بالتجزئة والسيارات والسفر تختار Insider لتقديم تجارب مخصصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تتجاوز توقعات العملاء. تحظى Insider بثقة أكثر من 1200 شركة عالمية، بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية، وEstée Lauder، وVirgin، وToyota، وNew Balance، وIKEA، وGAP، وL'Oreal، وSamsung، وVodafone، وAllianz، وSantander، وBBVA، وPizza Hut، وNewsweek، وMediaMarkt، وNissan، أفيس، ماك، ماركس آند سبنسر، ماديرا ماديرا، أفون، وسي إن إن.
vcita
vcita.com
تتيح لك vcita التركيز على تنمية أعمالك والبقاء منظمًا وتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال منصة إدارة بديهية. قم بأتمتة المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحصيل الدفعات والفوترة والجدولة وتذكيرات العملاء وإدارتها - تتبع تفاعلاتك مع العملاء من خلال حفظ الملاحظات وعرض سجل دفعات العملاء من لوحة معلومات سهلة الاستخدام.
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss عبارة عن منصة برمجية شاملة للمبيعات والتسويق والاتصالات والأتمتة للشركات المحلية عبر الصناعات، بما في ذلك الخدمات المنزلية وتجارة التجزئة والسيارات والعقارات والخدمات المهنية والمزيد. يجمع SalesBoss بين قوة المبيعات والتسويق والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمكالمات والتقويم والدردشة عبر الويب والبريد الوارد وخط الأنابيب والمراجعات والمدفوعات والمواقع الإلكترونية ومسارات التحويل والأتمتة في حل واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي. بدءًا من التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم وحتى إغلاق الصفقات والاحتفاظ بالعملاء، يساعدك Salesboss على إدارة مسار مبيعاتك بالكامل على منصة واحدة سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، توفر إمكانيات التشغيل الآلي المضمنة الوقت وتزيد الكفاءة من خلال أتمتة المهام المتكررة. يمكن للشركات المحلية تنظيم بياناتها، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين، وإنشاء خطوط أنابيب قوية، وإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع.
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء عبر القنوات مصممة للمسوقين وأصحاب المنتجات الذين يقدرون سرعة الحركة على التعقيد المرهق. نحن نساعد العلامات التجارية الاستهلاكية على التكيف بسرعة مع توقعات العملاء المتطورة من خلال الرؤى في الوقت الفعلي والاتصالات المخصصة عبر القنوات. تحظى MoEngage بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية، بما في ذلك Soundcloud وCiti وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino’s وNestle وDeutsche Telekom وAirtel. من خلال مكاتبها في عشرة بلدان، تحظى MoEngage بدعم من Goldman Sachs Asset Management، وB Capital، وSteadview Capital، وMultiples Private Equity، وEight Roads، وF-Prime Capital، وMatrix Partners، وVentureast، وHelion Ventures. وصف المنتج: * التسويق عبر القنوات قم بتقسيم عملائك والتفاعل معهم في الوقت الفعلي عبر قناتهم المفضلة في الوقت المفضل لديهم بناءً على تصرفاتهم وسلوكهم وسماتهم وتفضيلاتهم. يتيح لك MoEngage إشراك عملائك من خلال إحدى عشرة قناة عبر موقع الويب الخاص بك والبريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي. * رؤى العملاء قم بإحضار بيانات عملائك إلى MoEngage واستفد من Sherpa، محرك الذكاء الاصطناعي لدينا، للحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم. قم بتقسيم العملاء وإشراكهم بسهولة من لوحة تحكم واحدة. فقط بضع نقرات، وستكون جاهزًا! * تخصيص الويب والتطبيقات أسعد زوار موقعك على الويب وتطبيقك بمحتوى وعروض وتوصيات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم وإعجاباتهم ومراحل رحلتهم وأسلوب حياتهم. * تنبيهات المعاملات في الوقت الحقيقي يوفر MoEngage Inform بنية تحتية موحدة لإدارة التنبيهات المهمة عبر القنوات والموردين باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Ontraport
ontraport.com
Ontraport هو برنامج أعمال بدون تعليمات برمجية يمكّن شركات الخدمات من التنظيم والتوسع. تقوم Ontraport بإدارة دورة الشراء بأكملها وتشغيلها تلقائيًا، مما يؤدي إلى نمو أسرع مع تحرير أصحاب الأعمال والفرق لتقديم المزيد من القيمة للعملاء. تتضمن مجموعة Ontraport الكاملة من ميزات التسويق والمبيعات والعمليات التجارية إدارة علاقات العملاء والأتمتة والمدفوعات وخط أنابيب المبيعات وتطبيقات الويب والتتبع والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والصفحات المقصودة ومواقع العضوية. يثق مقدمو الخدمات بجميع أنواعهم - بما في ذلك المستشارون والوكالات والمدربون والمستشارون ومقدمو الخدمات الشخصية والمهنية - في Ontraport لتحقيق المزيد من النمو مع عمل أقل. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.ontraport.com.
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واحد إلى العديد من الحسابات. مع VBOUT، يمكنك: * إدارة جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك من مكان واحد. * تفاعل مع عملائك من خلال إنشاء وإرسال حملات البريد الإلكتروني الفائزة. * تصميم صفحات مقصودة مذهلة وشخصية وديناميكية بدون أي تعليمات برمجية. * إنشاء عمليات التشغيل الآلي باستخدام أداة إنشاء مرئية بديهية. * رعاية العملاء المتوقعين من النقر إلى الإغلاق - وما بعده. * تنمية قوائم جمهورك والحفاظ عليها بسهولة. * تتبع وتحليل جميع أنشطتك التسويقية على لوحة تحكم قابلة للتخصيص. تحتوي المنصة على صفحات ونماذج مقصودة سهلة السحب والإفلات، ومنشئ أتمتة بصرية بديهية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومكتبة متنامية من القوالب المعدة مسبقًا لمجموعة واسعة من الحملات التسويقية. توفر التحليلات الأصلية المتعمقة وتتبع العملاء المحتملين للمسوقين رؤية كاملة لتدفقاتهم ومشاركة القائمة وأداء الحملة. تثق الشركات والوكالات المتنامية في منصة VBOUT المرنة والدعم المتميز المجاني الحائز على جوائز لمساعدتها على جذب العملاء المناسبين، وتحويل المزيد من الزوار إلى عملاء، وتشغيل حملات تسويقية كاملة في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام.
Activepieces
activepieces.com
Activepieces عبارة عن أداة إنشاء أتمتة لسير العمل بدون تعليمات برمجية تتيح لك أتمتة قسم مؤسستك من التسويق إلى المبيعات والعمليات. على سبيل المثال، يمكنك تلقي إشعارات Slack حول المدفوعات على Stripe.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صنع القرار وتمهد الطريق للإبداع التسويقي الذي يوفر مشاركة العملاء على نطاق واسع. بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي القوية، تجعل Dotdigital من السهل أتمتة التجارب المخصصة بعمق عبر الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp والدردشة والدفع ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والمزيد. تحظى Dotdigital بثقة أكثر من 4000 علامة تجارية في قطاعات التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والمنظمات غير الهادفة للربح والتعليم والخدمات المالية وغيرها من القطاعات، مما يتيح للمسوقين في جميع أنحاء العالم. تركز شركة Dotdigital، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن وتأسست عام 1999، على بناء حلول موثوقة ومتصلة ومثبتة للمستقبل تعمل على تمكين الشركات المهووسة بالعملاء. تعرف على المزيد على dotdigital.com.
CamBuildr
cambuildr.com
رفع مستوى الوعي، وجذب الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وإشراك المؤيدين: لم يكن بناء الحركة أسهل من أي وقت مضى. ولا يزال الأمر صعبًا - إدارة عدد كبير من الأدوات والتطبيقات المختلفة، ومزامنة البيانات عبر جميع الأنظمة الأساسية مع الحفاظ على التوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء Cambuildr، أول حل شامل للحركات الرقمية - مصنوع في أوروبا.
Mautic
mautic.org
Mautic هو حل برمجي مفتوح المصدر لإدارة الحملات عبر القنوات مصمم لتمكين المستخدمين من إنشاء البريد الإلكتروني وتعزيز الحملات وتخصيص الرسائل وتنفيذ اختبارات A/B وقياس النتائج. المنتج مفتوح المصدر مدعوم من المجتمع.
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المستمر، يشهد شركاء Solitics والعملاء نتائج رائعة عبر التحويل والاحتفاظ والقيمة الدائمة. تقوم المئات من العلامات التجارية العالمية عبر قطاعات متعددة بإشراك عملائها بطريقة مبتكرة وشخصية، في الوقت الفعلي، باستخدام Solitics.
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed هو بديل مفتوح المصدر لمنصات مثل Klaviyo وCustomer.io. إنها عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء قابل للاستضافة الذاتية ويوفر واجهة مبسطة لإنشاء قوالب الرسائل وشرائح العملاء ورحلات العملاء لأتمتة التواصل التسويقي. يحتوي Dittofeed على خيار النشر بنقرة واحدة، وهو خيار مستضاف ذاتيًا ومرخص من MIT، بالإضافة إلى عرض مستضاف على السحابة.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هي منصة أتمتة التسويق الشاملة الخاصة بك! سهل الاستخدام ولكنه قوي بشكل لا يصدق. ستجد في منصتنا أدوات لأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الأحداث، والدراسات الاستقصائية والتقييمات، والصفحات المقصودة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والتسويق عبر الهاتف المحمول
Bento
bentonow.com
Bento عبارة عن منصة قوية لأتمتة الرسائل تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - تتميز بأتمتة قوية لتسويق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
نقدم لكم La Growth Machine، أول منصة تنقيب متعددة القنوات تتيح لك المشاركة في محادثات مع العملاء المحتملين على LinkedIn والبريد الإلكتروني وTwitter. باستخدام La Growth Machine، يمكنك: - استيراد العملاء المحتملين من LinkedIn أو ملف CSV لإدارة جهود التنقيب الخاصة بك بسهولة. - قم بإثراء ملف تعريف جهة الاتصال الخاصة بك بتفاصيلها، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني المهنية والشخصية، وأرقام الهواتف، وملفات تعريف LinkedIn وTwitter، للحصول على رؤى قيمة حول عملائك المحتملين. - قم ببناء تسلسل تنقيب متعدد القنوات للتفاعل بشكل فعال مع العملاء المتوقعين عبر نقاط اتصال متعددة. - مزامنة التفاعلات تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك (بما في ذلك عمليات التكامل الأصلية مع HubSpot وPipedrive أو مع Zapier) للحفاظ على تنظيم وتبسيط جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك. يمكن أن يؤدي استخدام La Growth Machine إلى توفير وقت فرق المبيعات والتسويق والتوظيف وزيادة الإنتاجية من خلال تبسيط جهود توليد العملاء المحتملين والإدارة. لا تصدقنا؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية من LaGrowthMachine اليوم وشاهد الفوائد بنفسك!
Iterable
iterable.com
Iterable عبارة عن منصة تواصل مع العملاء تجمع بين بيانات العملاء في الوقت الفعلي والقدرة على إنشاء تجارب لتنشيط العملاء عبر القنوات في وقت قياسي - نحن نساعد العلامات التجارية على تقديم تجارب مبهجة من خلال اتصالات منسقة وفردية وديناميكية على نطاق واسع. بفضل حلول التخصيص الذكية المدعومة بـ Iterable AI، وإمكانيات المحتوى الديناميكي الفردي للكتالوج، ومجموعة أدوات التخصيص عبر القنوات الأفضل في فئتها، تساعد Iterable العلامات التجارية على إعادة تعريف تجارب عملائها. من خلال جعل Iterable النقطة المحورية في مجموعة النمو الحديثة الخاصة بك، يمكنك إنشاء تجربة سلسة لعملائك عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدفع عبر الهاتف المحمول والدفع عبر الويب والإشعارات داخل التطبيق ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. تعرف على المزيد على Iterable.com.
Signpost
signpost.com
Signpost هو الحل الكامل والآلي لجمع تعليقات العملاء، والحصول على تقييمات أكثر وأفضل، وكسب عملاء جدد، والحصول على إحالات وزيادة الأعمال المتكررة.
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق التقنيات المستندة إلى السحابة والتي يمكنهم بيعها تحت علامتهم التجارية الخاصة لعملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. توفر المنصة أتمتة التسويق المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات المبيعات وإدارة علاقات العملاء المتكاملة لتسهيل الدخول إلى السوق. ويتضمن أيضًا أنظمة إدارة المشروعات والأوامر والفواتير للمساعدة في التوسع من خلال أتمتة العمليات الآلية. يتم تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتسجيل دخول واحد لجميع الحلول التي تم شراؤها تحت العلامة التجارية الخاصة بعميل Vendasta. إنهم يستمتعون بلوحة تحكم واحدة متكاملة مع الوصفة الطبية والسياق والتتبع. باستخدام لوحة معلومات تطبيق Business، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة المعلومات والحلول التي تجعل أعمالها ناجحة عبر الإنترنت.
Dashly
dashly.io
Dashly عبارة عن منصة تسويق محادثة. فهو يساعد أكثر من 700 شركة SaaS وEdTech على زيادة التحويلات والإيرادات من خلال تحويل كل تفاعل مع العملاء إلى محادثة بين شخص وآخر. ضعها على مستوى آخر مع جدولة المكالمات ومكالمات الفيديو. باستخدام الرسائل الاستباقية وبرنامج الدردشة الآلي والنوافذ المنبثقة، يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وتأهيلهم. يتم جمع العملاء المتوقعين في نظام إدارة علاقات العملاء الإلكترونية (eCRM) وتقسيمهم إلى شرائح - وهذه هي الطريقة التي تبدأ بها التسويق عبر البريد الإلكتروني. إدارة كل من الاتصالات اليدوية والمشغلة - وهي متاحة مع رسائل الدردشة المباشرة والنوافذ المنبثقة ورسائل البريد الإلكتروني. الميزات: - التقاط العملاء المحتملين باستخدام chatbot المصمم في Chatbot Builder سهل الاستخدام؛ - تخزينها وإدارتها في نظام إدارة علاقات العملاء الإلكترونية (eCRM)؛ - تتبع تصرفات زوار موقعك. - تقديم أفضل العروض باستخدام النوافذ المنبثقة. - التكامل مع الخدمات المفضلة لديك. - الحصول على جميع رسائل الزوار في لوحة إدارة واحدة؛ - الرد على زوار موقعك في الدردشة المباشرة للحصول على الدعم المثالي؛ - زيادة التحويلات مع رسائل البريد الإلكتروني التي تم تشغيلها؛ - تحليل مسارات بناء الأداء الخاص بك.
Markate
markate.com
Markate.com: أدوات قوية لإدارة علاقات العملاء وإدارة الوظائف وأتمتة التسويق لمقدمي الخدمات المنزلية يعد تطبيق Markate مثاليًا لكل شركة خدمات تبحث عن حل إدارة شامل وبأسعار معقولة وجاهز للجوال وسهل الاستخدام. تعرف على كيفية مساعدة Markate لأعمالك. * عملك، طريقك مع Markate ماركيت شركاء معك، يعملون معًا لتحقيق أهداف عملك. * تبسيط العمليات الخاصة بك لتحقيق الكفاءة تم تصميمه لتقليل الأعمال الورقية وأتمتة العمليات وتوفير وقتك. * حلول مرنة وبأسعار معقولة تناسب احتياجاتك تم تصميمه لتمكين الشركات الصغيرة ومساعدتها على العمل بكفاءة أكبر مع تقليل النفقات. * تعظيم الوقت والموارد والأرباح إنه هنا لتبسيط عملياتك حتى تتمكن من التركيز على ما يدفع عملك حقًا إلى الأمام. * حافظ على العملاء مدى الحياة مجهزة بأدوات التسويق المصممة لزيادة الاحتفاظ بالعملاء، وهو جانب حاسم في عملك الناجح.
Braze
braze.com
Braze هي منصة رائدة لمشاركة العملاء تعمل على تعزيز الاتصالات الدائمة بين المستهلكين والعلامات التجارية التي يحبونها. يسمح Braze لأي جهة تسويق بجمع أي كمية من البيانات واتخاذ الإجراءات بشأنها من أي مصدر، حتى يتمكنوا من التفاعل بشكل إبداعي مع العملاء في الوقت الفعلي، عبر القنوات من منصة واحدة. بدءًا من المراسلة عبر القنوات وتنسيق الرحلة وحتى التجريب والتحسين المدعوم من Al، تمكّن Braze الشركات من بناء والحفاظ على علاقات جذابة تمامًا مع عملائها مما يعزز النمو والولاء. تم الاعتراف بالشركة كأفضل شركات التكنولوجيا للعمل لديها وفقًا لأخبار الولايات المتحدة لعام 2024، كما تم تصنيفها كأفضل مكان عمل للنساء في المملكة المتحدة لعام 2023 من قبل Great Place to Work، وحصلت على لقب الشركة الرائدة من Gartner® في تقرير Magic Quadrant™ لعام 2023 لمراكز التسويق متعددة القنوات و في The Forrester Wave™: مراكز التسويق عبر القنوات، الربع الأول من عام 2023. يقع المقر الرئيسي لشركة Braze في نيويورك ولها أكثر من 10 مكاتب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. معرفة المزيد في braze.com.
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل أكبر. قم بالتسجيل مجانًا (لا يلزم وجود بطاقة ائتمان).
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج مصمم خصيصًا لأتمتة المبيعات والتسويق ويأتي مزودًا بميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقًا وفعالاً في كل ما يفعلونه، سواء كان ذلك من خلال تبسيط خط أنابيب المبيعات الخاص بك، أو إشراك المزيد من العملاء المحتملين من خلال تسلسلات التسويق والإعلانات الرقمية، أو رعاية علاقات العملاء، أو التواصل بسلاسة، أو تتبع المشاريع. ابدأ في زيادة إيراداتك باستخدام Shape اليوم.
VipeCloud
vipecloud.com
برامج النمو مع لمسة إنسانية منعشة. إدارة علاقات العملاء، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والنشر الاجتماعي، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني عبر الفيديو، وعمليات التكامل، وغير ذلك الكثير. كلما حصلت على الدعم بشكل أفضل، كلما تمكنت من تنمية أعمالك بشكل أسرع.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هي أكثر من مجرد منصة؛ إنها شريك في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بك، حيث توفر لك كل شيء بدءًا من الصفحات المقصودة والمواقع عالية التحويل وحتى حلول التسويق عبر البريد الإلكتروني المتطورة ومواقع العضوية وغيرها. تم تصميم منصة Kartra لزيادة المبيعات، حيث تقدم حلاً قويًا متكاملاً يبسط عمليات التسويق والمبيعات الرقمية، مما يسمح لك بالتركيز على ما تفعله بشكل أفضل - إنشاء وتقديم قيمة لجمهورك. * الإنشاء بسهولة: قم بإشراك جمهورك من خلال مواقع الويب ومقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت الجذابة. يمكنك تقديم عضويات تحويلية أو دورات عبر الإنترنت وإدارة جدولك الزمني وفواتيرك من خلال أدوات متكاملة. * السوق بدقة: قم بتوسيع نطاق وصولك باستخدام تقنيات التقاط العملاء المحتملين المتقدمة، ورعاية العملاء المتوقعين من خلال الحملات ومسارات التحويل المستهدفة. قم بتوصيل عروضك بشكل فعال عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، وقم بمعالجة المدفوعات من خلال عمليات الدفع القابلة للتخصيص. * توسيع نطاق رؤيتك: استخدم العلامات المتقدمة والرسائل السلوكية لتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بك. قم بأتمتة نموك واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام التحليلات المتعمقة.
Kizen
kizen.com
يساعد Kizen قادة المؤسسات على تمكين فرقهم باستقلالية وكفاءة وسرعة غير مسبوقة. قم بالتكامل مع مجموعتك التقنية الحالية أو قم بتشغيل جميع مبادرات البيانات والمبيعات والتسويق والموارد البشرية والعمليات الخاصة بك باستخدام Kizen باعتباره قلب مؤسستك. إنتاجية مبيعات SKYROCKET وإمكانية التنبؤ بها. قم بإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع من خلال أفضل الإجراءات التالية المقترحة والتنبؤات التنبؤية وتنبيهات الأداء المنخفض. رحلات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي ومُنشرة تلقائيًا من 1 إلى 1. رحلات العملاء الآلية للغاية التي تتعلم من كل نقطة بيانات في عملك. حدد واستأجر المواهب المميزة بسرعة Warp SPEED. إدارة الموارد البشرية بمساعدة الذكاء الاصطناعي للتوظيف بسرعة، وأتمتة سير العمل وتكييفه، والاحتفاظ بأفضل اللاعبين لديك. دعم تكنولوجيا المعلومات المتسارع بالذكاء الاصطناعي، وعمليات البيانات، وإنشاء التطبيقات. تتيح لك البيانات المركزية الموحدة بالإضافة إلى واجهة بدون تعليمات برمجية إمكانية تشغيل ما كان يستغرق أسابيع في غضون ساعات. تعظيم الخبرات والكفاءة باستخدام الأتمتة. قم بتبسيط سير العمل وإدارة المبادرات وأتمتتها ودعمها في الوقت الفعلي باستخدام تطبيق واحد بدون تعليمات برمجية.