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برامج أتمتة التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - نيوزيلندا
تم تصميم برنامج أتمتة التسويق لأتمتة مهام التسويق وتبسيط سير العمل وقياس فعالية الحملات التسويقية. توفر هذه الأدوات قاعدة بيانات مركزية لتخزين المعلومات والتفاعلات التسويقية، مما يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب مخصصة وفي الوقت المناسب للعملاء أو العملاء المحتملين. بفضل ميزات الأتمتة عبر مختلف جوانب التسويق مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتوليد العملاء المحتملين والبريد المباشر والإعلانات الرقمية، تعمل هذه المنصات على تعزيز كفاءة التسويق. أحد الجوانب المهمة لأدوات أتمتة التسويق هو قدراتها التحليلية، والتي تسمح للمستخدمين بتقييم نجاح الحملات عبر قطاعات وقنوات مختلفة. تقيس هذه الميزات تأثير الحملات على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وعائد الاستثمار (ROI)، بالإضافة إلى مساهمتها في إجمالي إيرادات الشركة.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من ا...
Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo...
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel عبارة عن منصة مبيعات وتسويق ذات علامة بيضاء للوكالات والمستشارين الرقميين. تشتمل الوظائف على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع القوائم الذكية، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، والرسائل النصية القصيرة/المراسلة/Instagram الموحدة، DM/Whatsapp/GMB Chat، والمكالمات الصادر...
ConnectWise Home
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من ا...
Sendcloud
sendcloud.com
يمكّن Sendcloud أكثر من 23000 شركة تجارة إلكترونية من توفير الوقت والجهد والمال في أهم عملياتها: الشحن. تواصل مع شركات النقل المفضلة لديك واشحن بكفاءة إلى جميع أنحاء العالم. تجاوز توقعات العملاء من خلال رسائل التتبع ذات العلامات التجارية وصفحات التتبع وبوابة إرجاع الخدمة الذاتية الكاملة. اجعل متجرك ...
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
Drip
drip.com
Drip عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية المتنامية في مجال التجارة الإلكترونية على زيادة عمليات الشراء المتكررة والولاء للعلامة التجارية. يزود Drip أكثر من 30.000 من مسوقي التجارة الإلكترونية بأدوات قوية لفهم عملائهم وتسويقهم. ستحول جميع بيانات عملائك إلى شرائح ديناميكية في Drip، وت...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة مع مجموعة من الميزات المصممة خصيصًا لمساعدة متاجر التجارة الإلكترونية على تنمية أعمالها التجارية عبر الإنترنت بشكل أسرع. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، والأتمتة المعدة مسبقًا وقوالب البريد الإلكترو...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلي...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المتوقعين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخ...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل ال...
Zoho Marketing Automation
zoho.com
برنامج أتمتة التسويق لنمو الأعمال بشكل أسرع. Zoho MarketingHub هو برنامج متكامل لأتمتة التسويق يساعدك على إدارة أنشطتك التسويقية بنجاح عبر قنوات متعددة. توليد المزيد من العملاء المحتملين، وتحويلهم إلى عملاء، والاحتفاظ بهم لفترة أطول.
Simplero
simplero.com
تساعد Simplero المدربين ومنشئي المعرفة على بناء الأعمال والحياة التي يحبونها من خلال تبسيط برامجهم إلى منصة واحدة ممتعة وسهلة الاستخدام حتى يتمكنوا من تطوير علاقات هادفة مع عملائهم. من إنشاء الدورات التدريبية وإنشاء مواقع الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى بيع المنتجات وإدارة البرامج التابعة و...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal هو الحل الرائد في السوق لمراسلة العملاء والمشاركة، ويقدم إشعارات البريد الإلكتروني والجوال والويب والرسائل داخل التطبيق والرسائل النصية القصيرة. تتيح منصتها القوية متعددة القنوات لأكثر من مليون شركة تقديم أكثر من 12 مليار رسالة يوميًا. مدعومًا ببنية متفوقة، تم تصميم OneSignal للتوسع في أعم...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى...
Insightly
insightly.com
إن Insightly هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحديث وبأسعار معقولة والذي تحبه الفرق. إنه سهل الاستخدام، وسهل التخصيص، ويتوافق مع الشركات أثناء نموها، مما يؤدي إلى حل نقاط الضعف الشائعة التي لا تستطيع إدارة علاقات العملاء القديمة حلها. يساعد Insightly الفرق على بناء خطوط أنابيب المبيعات وتحويلها، ...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة ونظيفة. مع Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: * أتمتة عملية التسويق والمب...
Customer.io
customer.io
Customer.io عبارة عن منصة لمشاركة العملاء مصممة لفرق التسويق لإنشاء حملات تعتمد على البيانات تصل إلى الأشخاص عبر جميع قنوات المراسلة في الوقت المناسب. تتضمن مجموعة المنتجات الخاصة بهم Journeys، وهي أداة أتمتة للمراسلة لجميع احتياجات المشاركة، وData Pipelines، وهي منصة بيانات العملاء التي تربط مجموعة...
Thryv
thryv.com
Thryv هو برنامج شامل لإدارة الأعمال الصغيرة يساعدك على تبسيط أعمالك حتى تتمكن من العودة إلى الأشياء التي تحبها. يتواصل أصحاب الأعمال الصغيرة بشكل أفضل ويحلون المزيد من تحديات الأعمال ويصبحون أكثر تنظيماً مع Thryv. كن شريكًا مع Thryv لتجاوز توقعات عملائك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت، كل ذلك من خلال تسج...
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي ا...
Regal.io
regal.io
Regal هو المعيار الجديد في تجربة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتفهم Regal إشارات نية العميل في الوقت الفعلي، وتقوم تلقائيًا بتخصيص التفاعلات الواردة والصادرة متعددة اللمس مع مزيج من وكلاء Regal AI ووكلاءك البشريين. العلامات التجارية التي تضع العميل أولاً، بما في ذلك Angi (المعروفة سابقًا ب...
SocialHub
socialhub.io
SocialHub هو أبسط برنامج لإدارة الوسائط الاجتماعية في العالم. قم بإنشاء وجدولة منشورات وإعلانات Facebook بشكل أسرع من أي وقت مضى ببضع نقرات فقط. قم بتخطيط كل المحتوى الخاص بك في أبسط واجهة تعمل بها على الإطلاق. اعملوا معًا كفريق واحد يتمتعون بميزات تعاون قوية واحصلوا على فهم بسيط للتحليلات التي تعرض...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Insider
useinsider.com
تتيح Insider - وهي منصة واحدة لبناء تجارب فردية عبر القنوات - لمسوقي المؤسسات ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، والتنبؤ بسلوكهم المستقبلي باستخدام محرك نوايا الذكاء الاصطناعي، وبناء تجارب عملاء فردية. يستخدم المسوقون منصة Insider لتقديم تجارب متسقة وجذابة عبر الويب والتطبيقات وWeb Push والبري...
vcita
vcita.com
تتيح لك vcita التركيز على تنمية أعمالك والبقاء منظمًا وتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال منصة إدارة بديهية. قم بأتمتة المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحصيل الدفعات والفوترة والجدولة وتذكيرات العملاء وإدارتها - تتبع تفاعلاتك مع العملاء من خلال حفظ الملاحظات وعرض سجل دفعات العملاء من ...
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss عبارة عن منصة برمجية شاملة للمبيعات والتسويق والاتصالات والأتمتة للشركات المحلية عبر الصناعات، بما في ذلك الخدمات المنزلية وتجارة التجزئة والسيارات والعقارات والخدمات المهنية والمزيد. يجمع SalesBoss بين قوة المبيعات والتسويق والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والمكالمات والتقويم وا...
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء عبر القنوات مصممة للمسوقين وأصحاب المنتجات الذين يقدرون سرعة الحركة على التعقيد المرهق. نحن نساعد العلامات التجارية الاستهلاكية على التكيف بسرعة مع توقعات العملاء المتطورة من خلال الرؤى في الوقت الفعلي والاتصالات المخصصة عبر القنوات. تحظى MoEngage بثقة أكثر من...
Ontraport
ontraport.com
Ontraport هو برنامج أعمال بدون تعليمات برمجية يمكّن شركات الخدمات من التنظيم والتوسع. تقوم Ontraport بإدارة دورة الشراء بأكملها وتشغيلها تلقائيًا، مما يؤدي إلى نمو أسرع مع تحرير أصحاب الأعمال والفرق لتقديم المزيد من القيمة للعملاء. تتضمن مجموعة Ontraport الكاملة من ميزات التسويق والمبيعات والعمليات ...
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
Activepieces
activepieces.com
Activepieces عبارة عن أداة إنشاء أتمتة لسير العمل بدون تعليمات برمجية تتيح لك أتمتة قسم مؤسستك من التسويق إلى المبيعات والعمليات. على سبيل المثال، يمكنك تلقي إشعارات Slack حول المدفوعات على Stripe.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital عبارة عن منصة متكاملة لتجربة العملاء والبيانات (CXDP) تعمل على تمكين فرق التسويق من تجاوز توقعات العملاء من خلال رحلات عبر القنوات مخصصة للغاية. باستخدام Dotdigital، يمكن للمسوقين توحيد بيانات العملاء وإثرائها وتقسيمها بسلاسة. من خلال كسر صوامع البيانات، تعمل Dotdigital على تبسيط عملية صن...
CamBuildr
cambuildr.com
رفع مستوى الوعي، وجذب الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وإشراك المؤيدين: لم يكن بناء الحركة أسهل من أي وقت مضى. ولا يزال الأمر صعبًا - إدارة عدد كبير من الأدوات والتطبيقات المختلفة، ومزامنة البيانات عبر جميع الأنظمة الأساسية مع الحفاظ على التوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء...
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واح...
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المس...
Mautic
mautic.org
Mautic هو حل برمجي مفتوح المصدر لإدارة الحملات عبر القنوات مصمم لتمكين المستخدمين من إنشاء البريد الإلكتروني وتعزيز الحملات وتخصيص الرسائل وتنفيذ اختبارات A/B وقياس النتائج. المنتج مفتوح المصدر مدعوم من المجتمع.
Dittofeed
dittofeed.com
Dittofeed هو بديل مفتوح المصدر لمنصات مثل Klaviyo وCustomer.io. إنها عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء قابل للاستضافة الذاتية ويوفر واجهة مبسطة لإنشاء قوالب الرسائل وشرائح العملاء ورحلات العملاء لأتمتة التواصل التسويقي. يحتوي Dittofeed على خيار النشر بنقرة واحدة، وهو خيار مستضاف ذاتيًا ومرخص من MI...
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer هي منصة أتمتة التسويق الشاملة الخاصة بك! سهل الاستخدام ولكنه قوي بشكل لا يصدق. ستجد في منصتنا أدوات لأتمتة التسويق، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة الأحداث، والدراسات الاستقصائية والتقييمات، والصفحات المقصودة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والتسويق عبر الهاتف المحمول
Bento
bentonow.com
Bento عبارة عن منصة قوية لأتمتة الرسائل تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - تتميز بأتمتة قوية لتسويق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Iterable
iterable.com
Iterable عبارة عن منصة تواصل مع العملاء تجمع بين بيانات العملاء في الوقت الفعلي والقدرة على إنشاء تجارب لتنشيط العملاء عبر القنوات في وقت قياسي - نحن نساعد العلامات التجارية على تقديم تجارب مبهجة من خلال اتصالات منسقة وفردية وديناميكية على نطاق واسع. بفضل حلول التخصيص الذكية المدعومة بـ Iterable AI،...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
نقدم لكم La Growth Machine، أول منصة تنقيب متعددة القنوات تتيح لك المشاركة في محادثات مع العملاء المحتملين على LinkedIn والبريد الإلكتروني وTwitter. باستخدام La Growth Machine، يمكنك: - استيراد العملاء المحتملين من LinkedIn أو ملف CSV لإدارة جهود التنقيب الخاصة بك بسهولة. - قم بإثراء ملف تعريف جهة ا...
Signpost
signpost.com
Signpost هو الحل الكامل والآلي لجمع تعليقات العملاء، والحصول على تقييمات أكثر وأفضل، وكسب عملاء جدد، والحصول على إحالات وزيادة الأعمال المتكررة.
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق...
Dashly
dashly.io
Dashly عبارة عن منصة تسويق محادثة. فهو يساعد أكثر من 700 شركة SaaS وEdTech على زيادة التحويلات والإيرادات من خلال تحويل كل تفاعل مع العملاء إلى محادثة بين شخص وآخر. ضعها على مستوى آخر مع جدولة المكالمات ومكالمات الفيديو. باستخدام الرسائل الاستباقية وبرنامج الدردشة الآلي والنوافذ المنبثقة، يمكنك جذب ...
Markate
markate.com
Markate.com: أدوات قوية لإدارة علاقات العملاء وإدارة الوظائف وأتمتة التسويق لمقدمي الخدمات المنزلية يعد تطبيق Markate مثاليًا لكل شركة خدمات تبحث عن حل إدارة شامل وبأسعار معقولة وجاهز للجوال وسهل الاستخدام. تعرف على كيفية مساعدة Markate لأعمالك. * عملك، طريقك مع Markate ماركيت شركاء معك، يعملون مع...
Braze
braze.com
Braze هي منصة رائدة لمشاركة العملاء تعمل على تعزيز الاتصالات الدائمة بين المستهلكين والعلامات التجارية التي يحبونها. يسمح Braze لأي جهة تسويق بجمع أي كمية من البيانات واتخاذ الإجراءات بشأنها من أي مصدر، حتى يتمكنوا من التفاعل بشكل إبداعي مع العملاء في الوقت الفعلي، عبر القنوات من منصة واحدة. بدءًا م...
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
Shape Software
setshape.com
إن Shape عبارة عن برنامج مصمم خصيصًا لأتمتة المبيعات والتسويق ويأتي مزودًا بميزات تم إنشاؤها مسبقًا يمكن تهيئتها لأي عمل تجاري. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تمكين فرقك ودمج جميع جوانب عملك في منصة واحدة تعمل بالذكاء الاصطناعي. يوفر برنامج Shape Software مساحة تعاونية لفرقك للبقاء متسقًا وفعالاً ف...
VipeCloud
vipecloud.com
برامج النمو مع لمسة إنسانية منعشة. إدارة علاقات العملاء، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والنشر الاجتماعي، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني عبر الفيديو، وعمليات التكامل، وغير ذلك الكثير. كلما حصلت على الدعم بشكل أفضل، كلما تمكنت من تنمية أعمالك بشكل أسرع.
Kartra
home.kartra.com
Kartra هي أكثر من مجرد منصة؛ إنها شريك في رحلة ريادة الأعمال الخاصة بك، حيث توفر لك كل شيء بدءًا من الصفحات المقصودة والمواقع عالية التحويل وحتى حلول التسويق عبر البريد الإلكتروني المتطورة ومواقع العضوية وغيرها. تم تصميم منصة Kartra لزيادة المبيعات، حيث تقدم حلاً قويًا متكاملاً يبسط عمليات التسويق و...
Kizen
kizen.com
يساعد Kizen قادة المؤسسات على تمكين فرقهم باستقلالية وكفاءة وسرعة غير مسبوقة. قم بالتكامل مع مجموعتك التقنية الحالية أو قم بتشغيل جميع مبادرات البيانات والمبيعات والتسويق والموارد البشرية والعمليات الخاصة بك باستخدام Kizen باعتباره قلب مؤسستك. إنتاجية مبيعات SKYROCKET وإمكانية التنبؤ بها. قم بإتمام ...