برامج أتمتة التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - كوريا الشمالية

Braze

braze.com

Braze هي منصة رائدة لمشاركة العملاء تعمل على تعزيز الاتصالات الدائمة بين المستهلكين والعلامات التجارية التي يحبونها. يسمح Braze لأي جهة تسويق بجمع أي كمية من البيانات واتخاذ الإجراءات بشأنها من أي مصدر، حتى يتمكنوا من التفاعل بشكل إبداعي مع العملاء في الوقت الفعلي، عبر القنوات من منصة واحدة. بدءًا م...