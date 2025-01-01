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برامج تحليلات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية

تشتمل برامج تحليلات التسويق على أدوات وعمليات تمكن المؤسسات من تقييم مبادراتها التسويقية والإشراف عليها من خلال قياس الأداء. في جوهرها، تعمل هذه الحلول على تبسيط وتعزيز استراتيجيات وأنشطة التسويق الخاصة بالشركة. من خلال الاستفادة من برامج تحليلات التسويق، يمكن للشركات رفع عائد الاستثمار (ROI) من خلال تحديد أساليب التسويق الفعالة، مما يسمح بإجراء تعديلات في الحملات لتحقيق أقصى قدر من التحويلات والمبيعات. يأخذ هذا النوع من البرامج في الاعتبار الجهود التسويقية عبر قنوات متنوعة وجماهير مستهدفة، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية وتحليلات الويب. يتوفر برنامج تحليلات التسويق عادةً كحل مستقل، ويدمج بيانات الحملة من خلال الاتصالات مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بالشركة، بما في ذلك برامج أتمتة التسويق، وبرامج إدارة علاقات العملاء، وبرامج الإعلان الرقمي، وبرامج التحليلات الرقمية. ومع ذلك، فإن بعض منصات التسويق الشاملة، مثل بعض منتجات أتمتة التسويق، تأتي مجهزة بميزات إعداد التقارير المضمنة.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Microsoft Dynamics 365 هو تطبيق سحابي يجمع بين تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، مما يتيح تحسين العمليات التجارية وتحليل البيانات.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo هي منصة تسويق أتمتة تتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر منصات متعددة باستخدام بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.

Looker

Looker

looker.com

لوكر هو تطبيق ذكاء أعمال يعتمد على الويب ويمكنه دمج التحليلات في التطبيقات، مع دعم تخصيص البيانات وتحليلها بشكل سهل وآمن.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics هي منصة تقارير مصممة للوكالات التسويقية، تتيح تتبع وتحليل الأداء عبر قنوات متعددة في لوحة معلومات واحدة.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

تطبيق نيلسن يوفر رؤى حول سلوك المستهلك واتجاهات السوق من خلال جمع البيانات وتحليلها لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة تسويقهم وتحسين التفاعل مع العملاء من خلال أدوات وتجارب مخصصة.

Funnel

Funnel

funnel.io

Funnel هو مركز بيانات تسويقي يساعد الفرق التسويقية على تنظيم وتحليل أدائها من خلال جمع البيانات من أكثر من 500 منصة دون الحاجة الى كتابة كود.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

تطبيق ROI Hunter هو منصة لإدارة أداء المنتجات تساعد تجار التجزئة في فهم أداء المنتجات خلال دورة حياتها واتخاذ قرارات معتمدة لتحسين الهامش.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Zoho Marketing Automation هو برنامج لإدارة أنشطة التسويق بفعالية عبر قنوات متعددة، يساعد في توليد العملاء وتحسين استراتيجيات التسويق.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard هي أداة لبناء ومشاركة لوحات معلومات الأعمال في الوقت الفعلي، تسهل تتبع البيانات والمقاييس من مصادر متعددة بدون الحاجة لأي ترميز.

ProQuo AI

ProQuo AI

proquoai.com

ProQuo AI هو منصة لإدارة العلامات التجارية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسوقين في تطوير استراتيجياتهم ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph هو منصة تقارير تسويقية شاملة تسهل جمع وتحليل البيانات من قنوات متعددة وتوفر تقارير مرئية أوتوماتيكية.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 هي منصة تكامل إدارة بيانات العملاء، تقدم رؤية شاملة للعملاء وتساعد في إنشاء حملات تسويقية مخصصة لتعزيز المشاركة والاحتفاظ بالعملاء.

Reportei

Reportei

reportei.com

تطبيق Reportei يسمح بإنشاء تقارير ولوحات معلومات عن الشبكات الاجتماعية والتسويق الرقمي بسرعة وبسهولة من بيانات متعددة.

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis هو أداة لتقارير التسويق الرقمي، حيث تجمع البيانات من أكثر من 30 مصدر وتوفر عرضاً سهل الاستخدام للوحة المعلومات.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

تطبيق Vaizle لتحليلات التسويق يساعد الشركات على تصور بيانات التسويق وتحليل أداء الحملات عبر منصات متعددة وتحسين استراتيجيات التسويق الرقمي.

Databox

Databox

databox.com

تطبيق Databox هو منصة تحليلات لأعمال الشركات الناشئة، حيث يجمع البيانات من مصادر متعددة ويوفر رؤى لتساعد في تحسين الأداء واتخاذ قرارات أفضل.

Dataslayer

Dataslayer

dataslayer.ai

Dataslayer.ai أداة لجمع وتحليل بيانات التسويق الرقمي، تتيح استيراد البيانات من مصادر متعددة إلى منصات مثل Google Sheets و Power BI بسرعة.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics هو تطبيق لتحليل وتسجيل المكالمات يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وإسناد المكالمات إلى القنوات التسويقية.

Mandala AI.

Mandala AI.

mandalasystem.com

Mandala Analytics هو أداة عبر الإنترنت لمراقبة وتحليل البيانات لتحسين استراتيجيات الأعمال من خلال متابعة ملايين القنوات يومياً.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq هو برنامج لإدارة الفعاليات وإدارة جهات الاتصال والعروض والصحف الرقمية والحملات البريدية.

EasyInsights

EasyInsights

easyinsights.ai

تجمع EasyInsights تكاليف الإعلانات، وتحليلات التطبيقات، وتحويلات المواقع، وبيانات CRM لعرض أداء التسويق بدقة.

Metrics Watch

Metrics Watch

metricswatch.com

أداة لتقارير التسويق عبر البريد الإلكتروني، تقدم تقارير وتحليلات حول SEO، PPC، SEM، ووسائل التواصل الاجتماعي للعملاء عبر البريد.

Lexer

Lexer

lexer.io

تطبيق Lexer هو منصة لإدارة بيانات العملاء وتجربة التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، يوفر رؤى شاملة لتحسين التفاعل مع العملاء.

Otterfish

Otterfish

otterfish.com

أوكر فيش هو تطبيق يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنشاء وإدارة إعلانات على فيسبوك وإنستغرام بسهولة.

Marketing Evolution

Marketing Evolution

marketingevolution.com

يتيح تطبيق Marketing Evolution للمسوقين تتبع وتحليل استثماراتهم التسويقية عبر القنوات المختلفة، مما يساعدهم على تحسين الأداء وزيادة العائد على الاستثمار.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 هو منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على الشركات B2B، تساعد في دمج وتحليل البيانات لتحسين الأداء وتحقيق نتائج الأعمال.

Supermetrics

Supermetrics

supermetrics.com

تساعد Supermetrics المسوقين على نقل البيانات من منصات التسويق والإعلانات إلى أدوات التحليل وتقارير البيانات بسهولة ودون الحاجة للبرمجة.

Oviond

Oviond

oviond.com

Oviond هو تطبيق لتقارير التسويق الرقمي يوفر لوحات تحكم قابلة للتخصيص وتحليلات لبيانات الحملات لتمكين الشركات من تحسين استراتيجياتها التسويقية.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

منصة تسويق بريد إلكتروني مستدامة تساعد على إرسال حملات بريد إلكتروني أفضل، توسيع الجمهور، والمساهمة في استعادة كوكب الأرض.

GAannotations

GAannotations

gaannotations.com

تطبيق GAannotations يتيح أتمتة تعليقات Google Analytics، من خلال إضافة تعليقات يدويًا أو رفع تعليقات جماعية عبر API أو CSV.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

هونيستاك هو أداة تحليلات تُستخدم في B2B لقياس وتحليل البيانات من منصات مختلفة لتحديد العوامل المؤثرة في المبيعات واتجاهات الشراء.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.

VWO

VWO

vwo.com

VWO هي منصة لتحسين التجارب الرقمية، تتيح إجراء اختبارات وتحليلات لفهم سلوك المستخدم وزيادة معدلات التحويل.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

يعد الإسناد حلاً شاملاً وسهلاً لتتبع وتقييم تأثير الحملات الإعلانية عبر منصات متعددة، ويقدم رؤى حول الإنفاق والتحويلات.

Screenful

Screenful

screenful.com

Screenful هي أداة Dashboard بصرية لتتبع تقدم المشاريع وتقارير حالة الفرق، مع دعم لعدة أدوات إدارة مثل Jira وTrello.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack هو منصة لتحليل وتتبع حملات التسويق، توفر بيانات دقيقة حول الأداء وميزات لأتمتة الحملات وتجنب الفساد عبر قنوات متعددة.

Xeno

Xeno

getxeno.com

تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow هي أداة لتحليل سلوك المستخدم تساعد في تحسين تجربة المواقع من خلال مراقبة جلسات الزوار وخرائط الحرارة وتحليلات النماذج.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Newzoo

Newzoo

newzoo.com

تطبيق Newzoo Expert يقدم تحليلات دقيقة حول بيانات الألعاب، بما في ذلك سلوك اللاعبين والأداء في الأسواق المختلفة.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

ويب إنغاج هو نظام متكامل لإدارة البيانات والتسويق، يساعد الشركات على زيادة تفاعل العملاء وتخصيص الحملات عبر قنوات متعددة.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend هو بنية تحتية قوية للإشعارات، تدير إشعارات المنتجات عبر API واحد، مع دعم قنوات متعددة مثل SMS والبريد الإلكتروني وSlack.

Woopra

Woopra

woopra.com

Woopra هي أداة لتحليلات رحلة العملاء، تساعد الشركات في تتبع وتفسير تفاعلات المستخدمين عبر القنوات المختلفة لتحسين المشاركة والاحتفاظ.

Reeport

Reeport

reeport.io

تساعد تطبيق Reeport في إنشاء ومشاركة التقارير الذكية عبر Excel وPower Point وPDF، مع تنظيم بيانات واضح ومر flexibility لتخصيصها.

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit هو منصة تحكي قصص البيانات آلياً، تساعد المستخدمين في تحليل البيانات المعقدة واستخراج الرؤى والفرص بشكل سهل الفهم.

Octoboard Marketing Agency

Octoboard Marketing Agency

octoboard.com

تطبيق Octoboard يساعد وكالات التسويق في إنشاء تقارير آلية وبوابات عملاء مخصصة، مع دعم لأكثر من 50 منصة تسويقية.

Magnews

Magnews

magnews.it

تطبيق Magnews يساعد في إدارة رحلة العميل وزيادة قيمته من خلال تصميم استراتيجيات وتنفيذ أنشطة، مع قياس مستمر وتحسين الأداء.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

تطبيق xiQ يقدم منصة مبيعات وتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين من خلال رؤى شخصية وتحليلات متقدمة لتعزيز التفاعل وتحسين معدلات الإغلاق.

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