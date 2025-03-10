برامج تحليلات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Cervinodata

cervinodata.com

يعتقد Cervino Marketing أن المسوقين والوكالات يمكنهم تحسين نتائجهم بشكل كبير بمجرد أن يجمعوا بين شعورهم الأمعاء والأرقام المناسبة. يجعل Cervinodata من السهل جدًا تقديم بيانات أداء الحملات في Klipfolio و Google Data Studio وغيرها. خطة مجانية متاحة. مع وكالات Cervinodata عبر الإنترنت وفرق عبر الإنترنت ، توفر ما يصل إلى يوم واحد في الأسبوع على إعداد البيانات وإعداد التقارير. يجمع Cervinodata جميع بيانات أداء الإعلان + Google Analytics معًا في قاعدة بيانات مركزية واحدة وتبقيها محدثة. وعود cervinodata: 1. لا مزيد من الانقطاعات غير المتوقعة لتسليم البيانات. لا مزيد من البيانات غير المكتملة 2. أسعد وقت الاستجابة وحل المشكلات في السوق 3. من السهل جدًا استخدام الميزات المتقدمة تنتقل الفرق إلى cervinodata لمدة 3 أسباب: 1. انتقل من أوراق Google إلى قاعدة بيانات مركزية >> لأحجام أكبر ، >> لمزيد من التحكم في البيانات >> للحصول على مزيد من الأفكار عبر العملاء ومنصة الإعلانات والبلد/العلامة التجارية >> للحصول على مزيد من الأفكار لأداء الحملة عبر المنصات مقابل الميزانية والأهداف 2. دفع أقل >> تنتقل الفرق من رسوم بناء على نسبة مئوية من الإعلان تنفق على رسوم بناء 3. احصل على خدمة أفضل وجودة >> تطلب الفرق دعمًا كبيرًا للعملاء. يوفر Cervinodata دعمًا متميزًا للعملاء وأوقات استجابة سريعة للغاية. >> تحتاج الفرق إلى بيانات دقيقة وكاملة. تم تصميم محرك Cervinodata لهذا الغرض.