برامج تحليلات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

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تشتمل برامج تحليلات التسويق على أدوات وعمليات تمكن المؤسسات من تقييم مبادراتها التسويقية والإشراف عليها من خلال قياس الأداء. في جوهرها، تعمل هذه الحلول على تبسيط وتعزيز استراتيجيات وأنشطة التسويق الخاصة بالشركة. من خلال الاستفادة من برامج تحليلات التسويق، يمكن للشركات رفع عائد الاستثمار (ROI) من خلال تحديد أساليب التسويق الفعالة، مما يسمح بإجراء تعديلات في الحملات لتحقيق أقصى قدر من التحويلات والمبيعات. يأخذ هذا النوع من البرامج في الاعتبار الجهود التسويقية عبر قنوات متنوعة وجماهير مستهدفة، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية وتحليلات الويب. يتوفر برنامج تحليلات التسويق عادةً كحل مستقل، ويدمج بيانات الحملة من خلال الاتصالات مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بالشركة، بما في ذلك برامج أتمتة التسويق، وبرامج إدارة علاقات العملاء، وبرامج الإعلان الرقمي، وبرامج التحليلات الرقمية. ومع ذلك، فإن بعض منصات التسويق الشاملة، مثل بعض منتجات أتمتة التسويق، تأتي مجهزة بميزات إعداد التقارير المضمنة.
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Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل بيانات ETL على مستوى المؤسسة، وتخزين البيانات القابلة للتطوير، وتصور البيانات المتوافقة مع الأعمال والمصمم لاستيعاب أي سيناريو خاص بالعمل أو بيانات العميل وتكوين التقارير الداخلية/الخارجية. يتمتع شركاؤنا براحة البال مع مديري الحسابات المخصصين وخبراء تكوين ذكاء الأعمال عند الطلب الذين يعملون كامتداد تحليلي شريك لفريقهم. ببساطة، نحن نضمن تحقيق رؤيتك المثالية في إعداد التقارير باستمرار. تحظى Arena Calibrate بثقة العلامات التجارية والوكالات، بما في ذلك Amex وGentle Dental وNational Golf Foundation وProud Moments ABA وRFPIO وEntrust وHyster-Yale وAirgap وForth. تعرف على المزيد حول Arena Calibrate أدناه: - يوفر برنامج BI الشامل والمتكامل مصدرًا واحدًا لإعداد التقارير الحقيقة عبر الإعلانات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحليلات مواقع الويب، وجنرال الطلب، والتجارة الإلكترونية، وإدارة علاقات العملاء/المبيعات، ومجالات البيانات الأخرى. - تخزين بيانات قابلة للتطوير لعملك أو عملائك. - أكثر من 40 موصل توصيل وتشغيل + خطوط أنابيب بيانات آلية. - يدمج بسلاسة البيانات غير المتصلة بالإنترنت أو غيرها من البيانات التي لا يتوفر بها موصل. - مزج البيانات ومواءمتها المتقدمة عبر الأنظمة الأساسية، مع دعم تنظيف البيانات القيمة والنظافة لضمان دقة التقارير. - يسمح لك بفهم الحالة العامة لمسار التسويق الخاص بك بسرعة وزيادة التأثير على توليد العملاء المحتملين وMQLs وSQLs وCAC وROAS. - مديرو حسابات مناسبون للميزانية وخبراء تكوين ذكاء الأعمال عند الطلب الذين يعملون كامتداد ذكاء الأعمال الشريك لفريقك أو وكالتك. قم بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.calibrate.thearena.ai
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. تستخدم المئات من فرق الإيرادات في شركات مثل 8x8 وActiveCampaign وCognism HockeyStack لجذب المزيد من خطوط الأنابيب وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Looker
looker.com
يقوم Looker بإعادة اختراع ذكاء الأعمال للشركة الحديثة. يعمل Looker بالطريقة التي يعمل بها الويب: حيث تتيح لغة النمذجة الفريدة المستندة إلى المتصفح لأي موظف الاستفادة من عمل أفضل محللي البيانات لديك. يعمل Looker بنسبة 100% داخل قاعدة البيانات، ويستفيد من أحدث وأسرع قواعد البيانات التحليلية - للحصول على نتائج حقيقية في الوقت الفعلي.
Windsor.ai
windsor.ai
برنامج النماذج لبيانات التسويق التي تعمل بذوارات العشرين ونمذجة الإسناد التي تساعدك على اكتشاف الأداء عبر قنوات متعددة. تقوم Windsor.ai بجمع جميع بيانات التسويق المشتتة وتسليمها إلى إعداد التقارير أو التحليلات أو منصة التخزين المفضلة لديك - سواء كانت جدول بيانات أو أداة تصور البيانات أو مستودع بيانات التسويق. بغض النظر عما إذا كنت ترغب في إنشاء لوحات معلومات آسر في أداة تصور البيانات ، أو إجراء حسابات متعمقة في جدول بيانات ، أو نقل بيانات التسويق الخاصة بك إلى مستودع البيانات ، Windsor.ai هنا لدعمك. ببساطة حدد وجهة البيانات الخاصة بك والبدء. يتيح لك Windsor.ai توصيل جميع بيانات التسويق و CRM و Analytics من 300+ منصة ودفقها إلى أي أداة جدول بيانات أو منصة BI أو مستودع البيانات الخاص بك. تشمل مصادر البيانات: إعلانات Facebook ، إعلانات Google ، Google Analytics 4 ، HubSpot ، Salesforce ، Adobe Analytics ، Facebook Page Insights ، Instagram ، LinkedIn ADS ، ... تشمل وجهات البيانات: Google Sheets و Excel و Google Looker Studio و Power BI و Tableau و BigQuery و Snowflake و Azure Synapse و Amazon S3 و Amazon Redshift و PostgreSQL و MySQL. يتم استخدام Windsor.ai من قبل أكثر من 300 ألف متخصص في البيانات على مستوى العالم وتنمو بسرعة.
Weberlo
weberlo.com
Weberlo.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت توفر أدوات تسويق وإعلان متقدمة، مع التركيز في المقام الأول على التسويق في الوقت الفعلي وإحالة الدفع لكل نقرة (PPC). تم تصميم الخدمة لتزويد الشركات بتتبع بدون ملفات تعريف الارتباط، مما يضمن الدقة مع الامتثال لمعايير الخصوصية الحديثة. فهو يساعد الشركات على تحقيق أقصى قدر من عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) من خلال التتبع الدقيق للإعلانات ويقدم رؤى حول رحلة العميل بدءًا من الاهتمام الأولي وحتى سلوك ما بعد الشراء.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
Dataslayer
dataslayer.ai
جعلت تقارير التسويق الرقمي سهلة. استيراد جميع بيانات MK الرقمية الخاصة بك في أوراق Google ، واستوديو البيانات ، ومنصات ذكاء الأعمال (Power BI ، Tableau ، QLIK ، JSON) و BigQuery في ثوان. أفضل بديل SuperMetrics. DatasLayer.ai هي أداة مصممة لتبسيط إدارة بيانات التسويق الخاصة بك وتحسينها ، ومساعدتك في جمع وتحليل وتتبع أداء جميع حملاتك الرقمية. يقوم بتوحيد بيانات التسويق الخاصة بك من مصادر متعددة ويقلدها إلى النظام الأساسي المفضل لديك للإبلاغ أو التحليل أو التخزين. من إنشاء لوحات معلومات ديناميكية في استوديو Looker أو Power BI ، إلى إجراء تحليل متعمق في أوراق Google ، أو تنظيم بياناتك في مستودع مثل BigQuery أو Amazon Redshift ، DatasLayer.ai يدعم احتياجات البيانات الخاصة بك. فقط اختر وجهتك ، ونتعامل مع الباقي.
DashThis
dashthis.com
إذا كنت تبحث عن أداة لإعداد تقارير التسويق الرقمي تحتوي على الميزات التي تحتاجها فقط، ولا تحتوي على أشياء "إضافية" معقدة، فإن DashThis هو ما يناسبك! نحن نتكامل مع أكثر من 30 مصدرًا للبيانات، وبالنسبة لكل شيء آخر، يوجد مدير ملفات CSV الأنيق الذي يساعدك على إضافة أي بيانات أخرى قد ترغب في الاحتفاظ بها في لوحات المعلومات الخاصة بك. وقبل كل شيء، نحن معروفون بدعم العملاء المذهل. لن تبقى وحيدًا مع أداة وبعض مقالات مركز المساعدة (على الرغم من أنه إذا كنت تفضل ذلك، فلا بأس بذلك أيضًا!). إذا كان ما تحتاجه هو عضو متفاني في فريقنا يتأكد من جاهزيتك للعمل في أسرع وقت، ويكون متاحًا دائمًا للإجابة على الأسئلة كلما احتجت إلى ذلك، فهذا هو بالضبط ما ستحصل عليه!
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow عبارة عن منصة لتسويق الإيرادات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر حلاً موحدًا للإسناد والتنبؤ والتخطيط لمساعدة المسوقين في مجال B2B على أن يصبحوا روادًا في الإيرادات. تساعد منصة InfiniGrow فرق التسويق SaaS في B2B على الكشف عن التأثير التجاري لأي نشاط تسويقي، والتنبؤ بنتائج أي سيناريو للميزانية، وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل مستمر من خلال تحسين تخصيص ميزانيتهم نحو القنوات الأفضل أداءً. في المشهد التسويقي السريع اليوم، يواجه المسوقون في مجال B2B تحديات متزايدة أثناء محاولتهم جعل تسويقهم أكثر قابلية للتنبؤ به وقياسه ومدفوعًا بالإيرادات. يقوم InfiniGrow تلقائيًا بدمج وتحليل بيانات التسويق والمبيعات والبيانات المالية المباشرة الخاصة بك للكشف عن التأثير الدقيق للأعمال لأنشطتك، ويوفر رؤية واضحة وتوصيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص ميزانيتك بشكل أفضل حتى تتمكن من تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك بشكل مستمر.
Vertify
vertify.com
انطلاقًا من الفلسفة القائلة بأن فرق الإيرادات الرئيسية الثلاثة - المبيعات والتسويق ونجاح العملاء - يجب أن تتماشى مع العملية والتكنولوجيا، توفر Vertify برنامج أتمتة الأعمال الذي يقوم بسهولة بمزامنة بيانات العملاء وتنظيفها وتنظيمها ضمن مجموعات تكنولوجيا الإيرادات الحالية. - تحديد الاختناقات بين الفرق - توحيد رحلة العميل وإنتاجية الفريق - فتح إمكانات الإيرادات الجديدة - زيادة عائد الاستثمار الحالي الخاص بـ RevTech - الاستجابة للعملاء بشكل أسرع - الحصول على رؤى أفضل وإدارة أكثر سلاسة للعملاء وإدارة العملاء وحملات أفضل - توسيع نطاق العمليات لتحقيق نتائج أسرع إن مواءمة أنظمة المبيعات والتسويق ونجاح العملاء ودمجها تعني أنه يمكن للجميع العمل معًا باستخدام نفس البيانات. لماذا بحق السماء تريد أن يكون لديك تطبيقات وعمليات مفككة؟ أنت وعملائك تستحقون الأفضل. أنت تستحق بيانات قابلة للتنفيذ تمنح الفرق التوجيه والثقة والرؤية المشتركة. - الأفضل في فئته من واجهة المستخدم وواجهة برمجة التطبيقات وأتمتة سير العمل - قدرة مثبتة على التوسع - حوكمة وأمان قويان - تسليم مرن ومعتمد على السحابة
Fospha
fospha.com
Fospha هو الحل الرائد في الصناعة الذي يدعم نمو التجارة الإلكترونية المربح. يمثل القياس التسويقي السيئ مشكلة بقيمة 589 مليار دولار، حيث تعزى 60% من الإيرادات بشكل خاطئ إلى منصات غير ملائمة مثل GA ومديري إعلانات القنوات. مع Fospha، أصبح إنفاق ميزانيتك الثمينة على الإعلانات الخاطئة شيئًا من الماضي. يقيس Fospha كل شيء - النقرات ومرات الظهور عبر مسار التسويق الكامل - باستخدام نموذج واحد فائق الدقة. يعرف المسوقون الذين يستخدمون Fospha بالضبط الإعلانات التي تعمل حقًا. تحقق العلامات التجارية التي تستخدم Fospha نموًا مربحًا وسريعًا. اجعل مشكلة البيانات السيئة بالأمس وابدأ البث المباشر مع Fospha خلال 15 دقيقة فقط.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نماذج إحالة مختلفة (النقرة الأولى، والنقرة الأخيرة، والإحالة الخطية، والمستندة إلى الموضع، والتناقص الزمني، والإحالة المستندة إلى البيانات) - إثراء منصة (منصات) الإعلانات وأدوات إدارة علاقات العملاء وذكاء الأعمال بالتكلفة والفرصة والإيرادات وعائد الاستثمار البيانات - قياس وتوقع تأثير نقاط الاتصال غير المتصلة بالإنترنت و/أو غير المرئية من النشاط "الاجتماعي المظلم" وقنوات النقر الصفرية - التغلب على مشكلات الدقة في أنظمة التحليلات التقليدية الناتجة عن "توقف ملف تعريف الارتباط" عن طريق قياس النجاح باستخدام بيانات الطرف الأول احجز عرضًا توضيحيًا باستخدام Ruler Analytics لبدء تحسين استراتيجية التسويق الخاصة بك استنادًا إلى الإيرادات وعائد الاستثمار، وليس فقط التحويلات.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight، منصة قياس التسويق المرنة القائمة على السحابة والتي تقيس الأداء عبر القنوات لجميع قنواتك وإعلاناتك - دون الاتصال بالإنترنت وعلى الإنترنت.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI عبارة عن منصة لإدارة العلامات التجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمسوقين إنشاء استراتيجية علامتهم التجارية واختبار الأصول الإبداعية ومراقبة أداء العلامة التجارية - كل ذلك في الوقت الفعلي. تتفاعل ProQuo مع المستهلكين يوميًا وتقيس مدى شعورهم تجاه علامتك التجارية والمنافسين والفئة. يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ProQuo بتحليل البيانات من كل واحدة من هذه التفاعلات، مما يؤدي إلى إنشاء خطة عمل مخصصة تضمن لك تحقيق هدف علامتك التجارية - سواء كان ذلك تحويل غير المستخدمين، أو العثور على مسافات بيضاء، أو زيادة حصتك في السوق. مئات من العلامات التجارية بما في ذلك Clorox، وHarry’s، وExpedia، وTatcha، وKeurig Dr Pepper تستخدم ProQuo لتنمو بشكل مؤكد.
Upwave
upwave.com
منصة التحليلات لإعلان العلامات التجارية نحن نعلم أن مقاييسك قصيرة المدى لا تثبت قيمة استثمار علامتك التجارية. يمنحك Upwave حلاً موحدًا عبر الوسائط لقياس إعلانات العلامات التجارية على أعلى مستوى، على المدى الطويل، اليوم. لوحات معلومات في الوقت الفعلي، يتم تحديثها يوميًا للتلفزيون الرقمي والخطي والقابل للتوجيه والتلفزيون المركزي.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة تنشيطهم وزيادة قيمتهم بالنسبة للعلامة التجارية.
Growth Channel
growthchannel.com
تنشئ قناة النمو خططًا تسويقية مخصصة للنمو تتضمن شخصيات واضحة ومسارات تحويل واستراتيجيات نمو قائمة على البيانات. مدعوم بتقنية GPT-3.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بسهولة - إدارة القالب مع التحكم في الإصدار - صندوق الوارد داخل التطبيق لموقع الويب والتطبيق (React، Angular، JS، Flutter - المكونات المضمنة وبدون رأس) - تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وSlack وTeams وWhatsApp والهاتف المحمول والويب - دفع الإخطارات والملخصات - توجيه الإخطارات بين قنوات متعددة - إدارة العلامة التجارية لإرسال إشعارات للمستخدمين النهائيين للعميل - إدارة تفضيلات المستخدم خارج الصندوق - الرجوع للمورد، والتبديل باستخدام التوجيه التلقائي الذكي - تشغيل الحملات أعلى مستودع البيانات - سجلات في الوقت الحقيقي، والتحليلات، وتنبيهات الفشل
Force24
force24.co.uk
قم برعاية وتنمية جمهورك باستخدام Force24، منصة أتمتة التسويق القوية التي تجعل المحادثات الهادفة تحدث على مدار 24 ساعة في اليوم.
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع المئات والآلاف وحتى الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito الشركات المتوسطة والكبيرة التي ترغب في إدارة جميع أنشطتها التسويقية من منصة واحدة سهلة الاستخدام. يتم مركزية جميع بيانات العملاء التي تجمعها ويتم دمجها في منصة بيانات العملاء وإتاحتها لتصميم الرسائل في الوقت المناسب واستهدافها وتخصيصها من خلال قنوات التسويق الرئيسية - وهي البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والويب. توفر Actito الامتثال الكامل لأحدث اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، مما يتيح للمسوقين الحرية في التركيز على بناء علاقات دائمة ومربحة مع العملاء. تدير شركة Actito عملياتها الأوروبية من مقرها الرئيسي في بلجيكا، ولديها أيضًا مكاتب في فرنسا وهولندا. Actito موجودة أيضًا في أمريكا الشمالية ولها مكتب في كندا. ويستخدم أكثر من 250 عميلاً المنصة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ABB وFriesland Campina وBiocodex وARTE وWWF وKIA.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء بدون تعليمات برمجية يساعد مسوقي التجارة الإلكترونية وSaaS وB2B والوكالات على تتبع بيانات عملائهم وتحديدها وتقسيمها ومزامنتها وتحليلها. تساعد المنصة المسوقين على تنظيم حملات مخصصة عبر القنوات دون الاعتماد على مطوريهم. قم بتتبع ودمج بيانات العميل التي تريدها من موقع الويب الخاص بك والتطبيق وإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والخدمة والقنوات غير المتصلة بالإنترنت. من خلال تحليل الهوية، يمكنك تعيين المستخدمين المجهولين وأنشطتهم عبر الأنظمة الأساسية والحصول على عرض 360 درجة لعملائك. قم بإنشاء شرائح عملاء مخصصة لتشغيل الرسائل في الوقت المناسب عبر القنوات. يمكنك دمج بيانات العميل هذه ومزامنتها بسلاسة مع أدوات التسويق الحالية لديك مثل Google Analytics وGoogle Adwords وMixpanel وKissmetrics وSegment وSalesforce وPipedrive وZapier وFacebook وأكثر من 180 أداة في الوقت الفعلي. قم بدعم قراراتك التسويقية من خلال التقاط بيانات العملاء الدقيقة باستخدام CustomerLabs CDP.
Alpine IQ
alpineiq.com
تعمل Alpine IQ على تمكين الصناعات عالية المخاطر من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على العملاء لمساعدة تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع الأحجام على حل تحديات النمو وتحقيق الإيرادات. توفر الشركة للعملاء مجموعة الأدوات الأكثر شمولاً في الصناعة لحماية جميع العمليات داخل المتجر وعبر الإنترنت وتقسيمها والترويج لها.
Hubalz
hubalz.com
احصل على فهم كامل لعملائك عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية. تمنحك Hubalz الأدوات اللازمة لفهم رحلة العميل وتحسين عائد الاستثمار التسويقي.
Roistat
roistat.com
Roistat هو نظام تحليلات تسويقية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يحلل جميع حملاتك الإعلانية وصولاً إلى الربح. تقوم Roistat بجمع البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالعملاء، والقنوات الإعلانية، وموقعهم الإلكتروني. في ثوانٍ، تقوم Roistat بإنشاء تقارير وفقًا لأكثر من 40 مقياسًا للأعمال، والتي توفر تحليلات تسويقية بدءًا من كل كلمة رئيسية وحتى البيع النهائي. تحدد Roistat ما إذا كانت الشركة تجني أي أموال من حملاتها الإعلانية المدفوعة، مما يساعد في المقابل الشركات التي تستخدم Roistat على تخصيص ميزانيتها الإعلانية بشكل أكثر كفاءة وزيادة إيراداتها. تسمح Roistat بتحديد: - القنوات الإعلانية التي يأتي منها عملاؤك؛ - إحصائيات كاملة للقنوات الإعلانية حتى الكلمة الرئيسية؛ - كيفية تخصيص ميزانيتك بفعالية؛ - كيفية توفير الإعلانات مع تلقي المزيد من المبيعات؛ - جميع مراحل قمع المبيعات.
StoneShot
stoneshot.com
Stoneshot هو مزود تقنية وخدمات التسويق الرقمي متخصص في الخدمات المالية. تساعد Stoneshot فرق التسويق المالية المزدحمة على زيادة المشاركة ورفع تجربة العميل مع تقليل عدم الكفاءة التشغيلية. تغطي تقنيتهم أتمتة التسويق ، والتسويق عبر البريد الإلكتروني ، وترويج الأحداث ، وأتمتة المحتوى وتوزيع مستندات الأموال. يعمل Stoneshot مع البنوك التجارية والمؤسسية والخاصة من شركات سريعة النمو إلى العلامات التجارية الرائدة العالمية. تأسست Stoneshot في لندن في عام 2001 ، ولديها مكاتب في لندن ونيويورك وسنغافورة وعملاء في أكثر من 25 دولة.
Slingshot
slingshotapp.io
يعمل Slingshot على تمكين عملية اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات من خلال التحليلات في الوقت الفعلي والمتكاملة بسلاسة مع ميزات إدارة المشروع والتعاون. مع وجود محرك شامل لذكاء الأعمال في جوهره، يوفر Slingshot للمستخدمين رابطًا مباشرًا لمصادر البيانات والمنصات الخاصة بهم، مما يمكنهم من استخلاص رؤى قيمة وتحويلها إلى لوحات معلومات جذابة بصريًا يمكن مشاركتها بسهولة عبر الفرق. قم بتحويل رؤاك إلى عمل وقم بمواءمة المهام بسلاسة مع المبادرات الرئيسية من خلال إمكانات إدارة المشاريع القوية، مما يضمن التزام الجميع بالمواعيد النهائية بشفافية ووضوح. يوفر Slingshot إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة تضم أكثر من 75+ من المشاريع ومساحة العمل وقوالب لوحة المعلومات المعدة مسبقًا والقابلة للتخصيص، والمصممة للفرق من جميع الأحجام والصناعات والأقسام، مما يؤدي إلى تبسيط عملياتهم اليومية. ابدأ مع Slingshot اليوم!
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات. نحن نساعد على إشراك عملائك وتحويلهم وتحليلهم. توفر Calltouch خدمة تتبع المكالمات التي توفر كافة المعلومات حول كفاءة الإعلانات. بفضل خدمة تتبع المكالمات، يمكنك تقسيم جميع الإعلانات إلى تلك التي تزيد المبيعات وتلك التي تنفق الميزانية. يساعد تتبع المكالمات في تقييم القنوات والإعلانات التي تستحق التوسع والإعلانات الأخرى التي سيتم تعطيلها. أسعار تبدأ من 60.00 دولارًا شهريًا Standardart - تحليلات شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة - تتبع ديناميكي وثابت للمكالمات - دفتر يومية المكالمات - وضع علامات على المكالمات - مواصفات الكلمات الرئيسية - أهداف موقع الويب وتتبع الطلبات - تقارير مفصلة ومسار المبيعات وعائد الاستثمار - منصات الإعلانات وتكامل أنظمة إدارة علاقات العملاء - دعم كامل للعملاء
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
تعتبر Neustar Localeze مزودًا موثوقًا لإدارة هوية قوائم الأعمال للبحث المحلي، حيث تساعد العلامات التجارية الوطنية والشركات المحلية على التحكم في قوائم أعمالها التجارية عبر الإنترنت وتحسين رؤيتها وتقديم معلومات أعمال محلية موثوقة وموثقة إلى شبكة واسعة من منصات البحث المحلية.
PowerChord
powerchord.com
يساعد PowerChord العلامات التجارية والشركات المصنعة التي تبيع عبر شبكات الوكلاء على تعزيز رحلة العميل من خلال الرسائل المنسقة والرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الإنفاق التسويقي. يتكامل برنامج PowerChord بسهولة مع مجموعة تقنيات التسويق الحالية لديك للتواصل مع العملاء على المستوى المحلي وبناء الولاء للعلامة التجارية على طول الطريق. بفضل خبرتها الواسعة في العمل مع الشركات المصنعة وشبكاتها التي تضم آلاف التجار، تتمتع PowerChord بالابتكار والحلول والدعم لإضفاء الحيوية على الأسواق المحلية. بدءًا من عمليات تكامل الأنظمة الأساسية والحلول المخصصة وحتى التدريب والتأهيل، يعرف فريق PowerChord ما يلزم لتحقيق أقصى قدر من النجاح.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، والتسويق، والتوزيع) إلى المنتجات بشكل مختلف، وتستخدم مقاييس مختلفة لإدارة أنشطتها. نحن نرى الاحتكاك الأكبر بين التسويق وبقية المؤسسة، حيث أنه من الصعب تقسيم جهود التسويق إلى مستوى SKU، بالإضافة إلى جعل البيانات على مستوى SKU قابلة للتنفيذ في التسويق. ويؤدي هذا إلى عدم احتساب التكلفة الحقيقية للترويج في هامش المنتج، مما يؤدي إلى الإفراط في الاستثمار في المنتجات السيئة وقلة الاستثمار في المنتجات التي يحتمل أن تكون جيدة. تتغلب إدارة أداء المنتج على الصعوبات الموضحة أعلاه من خلال دمج بيانات المنتج عبر قنوات التسويق مع بيانات الأعمال حول وحدات SKU لإنشاء رؤية مجمعة لأداء المنتج الحقيقي. ويمكن استخدام ذلك لدفع جهود التسويق أو دعم قرارات العمل الحاسمة (مثل التسعير أو شراء المنتجات). تتصل منصة PPM أيضًا مباشرةً بشبكات الإعلانات. باستخدام ROI Hunter، يمكن لمسوقي التجارة الإلكترونية إنشاء وإطلاق حملات أكثر ربحية من نفس النظام الأساسي.
Cervinodata
cervinodata.com
يعتقد Cervino Marketing أن المسوقين والوكالات يمكنهم تحسين نتائجهم بشكل كبير بمجرد أن يجمعوا بين شعورهم الأمعاء والأرقام المناسبة. يجعل Cervinodata من السهل جدًا تقديم بيانات أداء الحملات في Klipfolio و Google Data Studio وغيرها. خطة مجانية متاحة. مع وكالات Cervinodata عبر الإنترنت وفرق عبر الإنترنت ، توفر ما يصل إلى يوم واحد في الأسبوع على إعداد البيانات وإعداد التقارير. يجمع Cervinodata جميع بيانات أداء الإعلان + Google Analytics معًا في قاعدة بيانات مركزية واحدة وتبقيها محدثة. وعود cervinodata: 1. لا مزيد من الانقطاعات غير المتوقعة لتسليم البيانات. لا مزيد من البيانات غير المكتملة 2. أسعد وقت الاستجابة وحل المشكلات في السوق 3. من السهل جدًا استخدام الميزات المتقدمة تنتقل الفرق إلى cervinodata لمدة 3 أسباب: 1. انتقل من أوراق Google إلى قاعدة بيانات مركزية >> لأحجام أكبر ، >> لمزيد من التحكم في البيانات >> للحصول على مزيد من الأفكار عبر العملاء ومنصة الإعلانات والبلد/العلامة التجارية >> للحصول على مزيد من الأفكار لأداء الحملة عبر المنصات مقابل الميزانية والأهداف 2. دفع أقل >> تنتقل الفرق من رسوم بناء على نسبة مئوية من الإعلان تنفق على رسوم بناء 3. احصل على خدمة أفضل وجودة >> تطلب الفرق دعمًا كبيرًا للعملاء. يوفر Cervinodata دعمًا متميزًا للعملاء وأوقات استجابة سريعة للغاية. >> تحتاج الفرق إلى بيانات دقيقة وكاملة. تم تصميم محرك Cervinodata لهذا الغرض.
deepdivr
deepdivr.io
نحن نقدم منصة قوية وسلسة لتحليلات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تجعل الأمور المعقدة بسيطة. تم تصميمه بواسطة مسوقين ذوي خبرة ليناسب احتياجات المسوقين الذين يحركهم التأثير اليوم. يستخدم عملاؤنا المنصة للحصول على نظرة عامة على جميع حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عبر المنصات والأسواق والعلامات التجارية. تتيح النظرة العامة للمستخدمين مراقبة الحملات وتحسينها وتقديم تقارير إلى أصحاب المصلحة في أي وقت من الأوقات. انتظر، هناك المزيد. يتم تصور جميع البيانات بشكل جميل في لوحات المعلومات القابلة للتخصيص بحيث تناسب احتياجاتك. ليست هناك حاجة إلى التطوير، يمكنك التكامل مع منصاتك المفضلة ببضع نقرات فقط. عمليات التكامل المتاحة: Facebook، وInstagram، وLinkedIn، وSnapchat، وGoogle Analytics. عمليات التكامل القادمة: إعلانات Google، وPinterst، وTikTok، وTwitter.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat عبارة عن منصة لإدارة أداء التسويق الرقمي تساعد المسوقين على توحيد بيانات الحملة وأتمتة التقارير. نحن نعمل مع الوكالات وشركات الإعلام والعلامات التجارية. أي فريق تسويق يحتاج إلى إنتاج عروض تقديمية شاملة ومتسقة للتقارير للعملاء أو أصحاب المصلحة. تتكامل NinjaCat مع أكثر من 150 قناة تسويق رقمية حتى تتمكن من توحيد المقاييس من مصادر بيانات متعددة في مصدر واحد للحقيقة. مع NinjaCat، أصبح من الممكن الآن ترويض فوضى البيانات والتخلص من Martech Frankenstack. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - خط بيانات يصل إلى أكثر من 150 قناة تسويقية - مستودع بيانات مُدار بالكامل - ETL - قوالب تقارير آلية - لوحات معلومات لمشاركة البيانات التفاعلية - مراقبة الميزانيات والحملات ومؤشرات الأداء الرئيسية - قابلية التوسع والأمان على مستوى المؤسسة إذا كنت تريد معرفة المزيد حول NinjaCat، توجه إلى موقعنا الإلكتروني - ninjacat.io - لإعداد العرض التوضيحي.
Accutics
accutics.com
ما هو أكوتيكس؟ Accutics عبارة عن نظام أساسي لإدارة بيانات التسويق SaaS يساعد المؤسسات على تبسيط تتبع الحملة ودمج بيانات الحملة وتقييم أداء الحملة عبر المصادر في Adobe Analytics وGoogle Analytics. الخدمات الأساسية: Accutics Standardize توحيد البيانات الوصفية للحملة وإدارتها وربطها عبر كل فريق وقناة من منصة واحدة. Accutics Connect تعرف على عائد الاستثمار التسويقي الحقيقي الخاص بك مع رؤية لا مثيل لها لتكاليف الحملة ومرات الظهور - يتم استخراجها وتحويلها وتسليمها تلقائيًا إلى نظام التقارير أو التحليلات أو منصة التخزين الخاصة بك. يتم تصنيف جميع بيانات حملتك تلقائيًا في Adobe Analytics للحصول على رؤى غنية مع تقسيم البيانات. التحقق من صحة Accutics احصل على التحقق من صحة جميع حملاتك التسويقية وفقًا للاتفاقيات والتنسيقات التي حددتها لضمان تتبعها دائمًا وفقًا لمواصفاتك.
GreyMetrics
greymetrics.com
تساعد GreyMetrics الوكالات على توفير الوقت عند مشاركة البيانات. اسحب جميع بياناتك التسويقية إلى مكان واحد وقم بإنشاء تقارير ولوحات معلومات جميلة يتم تحديثها تلقائيًا كل ساعة. يتكامل GreyMetrics مع أكثر من 20 منصة ويحتوي على العشرات من القوالب المضمنة بحيث تبدو تقاريرك رائعة من اليوم الأول وتكون ذات علامة بيضاء بالكامل لمشاركتها مع العملاء وأصحاب المصلحة.
Swydo
swydo.com
تقوم منصة Swydo سهلة الاستخدام لإعداد التقارير والمراقبة باسترداد البيانات من مصادر متعددة وإنشاء تقارير تسويقية احترافية وقابلة للتخصيص. تسمح الأداة سهلة الاستخدام للمسوقين بإنشاء تقارير (العميل) ولوحات معلومات تجمع بين مصادر البيانات الخارجية في تقرير واحد. توفر الوكالات الرقمية والعلامات التجارية وأصحاب الامتياز الوقت من خلال إنشاء تقارير ذات مظهر احترافي مع إضافة المزيد من القيمة في تحليل البيانات والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.
Lunio
lunio.ai
النظام الأساسي الوحيد للحماية من الاحتيال عبر النقر لتغطية كل قناة استحواذ. أوقف بيانات الاحتيال المعقدة في الوقت الفعلي. يتيح لك Lunio، المدعوم بمحرك الأمن السيبراني، الاستفادة من بيانات الاحتيال الإعلاني من جميع المصادر لبناء طبقة حماية تلقائية عبر جميع القنوات. الآلاف من العلامات التجارية الرائدة مثل Nike وeBay وHugo Boss وEuropcar وM&S تختار Lunio لمساعدتهم في الإعلان بثقة. • حماية تلقائية في الوقت الفعلي عبر جميع القنوات • تقنية الكشف عن IVT الأكثر دقة • الخصوصية في جوهرنا - متوافقة تمامًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) • تنفيذ سريع وسهل خلال 5 دقائق، جربه مجانًا الآن!
Clickx
clickx.io
تطلق Clickx العنان للإمكانات الكاملة لشركتك. حدد الجهود التسويقية الناجحة، وافهم منافسيك بعمق، وأزل الغموض الذي يجعل جمهورك يتحول. تحسين حركة المرور وتدفق العملاء المحتملين – كل ذلك من منصة واحدة. القضاء على كل الصداع والتخمين. يوفر برنامجنا الوقت والمتاعب من خلال تبسيط ذكاءك التسويقي. ركز على ما تفعله بشكل أفضل: إدارة عملك.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth هو أحد حلول إعداد التقارير المستندة إلى SaaS والذي يساعد المسوقين الرقميين على إنشاء تقارير باستخدام التحليل الآلي ورؤى الأداء كتابيًا، مما يساعد المسوقين على فهم ما ينجح وما لا ينجح. يمكن للمسوقين توفير كل الوقت الذي يقضونه في إنشاء التقارير وتحليل البيانات والحصول على التقارير في بضع ثوانٍ. مع توفير الوقت، يمكن للمسوقين الرقميين التركيز على التحسين والاستراتيجية بينما نعتني بجميع احتياجات إعداد التقارير. يعد DataMyth مثاليًا للوكالات الرقمية الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية التي تتطلع إلى توفير الوقت والمال
Gamooga
gamooga.com
Gamooga هو حل لأتمتة التسويق يساعد الشركات الإلكترونية على تقديم إجراءات مخصصة لعملائها من خلال قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والويب والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والعرض.
Paragone
paragone.ai
Paragone عبارة عن منصة تسويق للأداء تركز على المساحة المتنامية باستمرار لوسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة. يعد اعتماد وتحسين استراتيجية إعلانية حقيقية عبر القنوات في كل من الشركات B2C وB2B مفتاح النجاح للمسوقين الرقميين من الجيل الجديد. نحن نساعد الشركات على تحقيق أقصى قدر من الوصول بكفاءة وتحسين الإيرادات من خلال التحليلات القابلة للتنفيذ وأدوات أتمتة الحملات التي تسمح للمستخدمين بما يلي: - ربط جميع شبكات الإعلان الاجتماعي وأدوات الإحالة وتوحيدها للحصول على عرض موحد في الوقت الفعلي - تحليل الحملات ذات الزيارات العالية والشبكات المتعددة دون أي اتصال على الإطلاق لمس جدول بيانات - مراقبة أداء الحملة وتحديد الاختناقات بسرعة - استكشاف الشبكات والجماهير والإبداعات والرسائل ذات المغزى التي تحدث فرقًا - إطلاق العنان لقوة CDP والتسويق - أتمتة بيانات إدارة علاقات العملاء عبر الإعلانات الاجتماعية - ضع الميزانية بأكملها للعمل بشكل مدروس - تحسين إيرادات التجارة الإلكترونية استنادًا إلى نماذج الإسناد المتكاملة - إبقاء الفرق على الخطة من خلال تقارير الأداء التعاونية - إبهار إدارتك وعملائك بنتائج الأداء المتميزة
Iron Funnel
ironfunnel.com
Iron Funnel عبارة عن مجموعة شاملة من أدوات أتمتة التسويق المصممة لتبسيط وتعزيز جهود التسويق والمبيعات الخاصة بك. من خلال التركيز على الرؤى المستندة إلى البيانات، يتضمن نظامنا الأساسي ثلاث أدوات رئيسية: تسجيل نقاط مصدر حركة المرور، وتسجيل الاهتمام بالمنتج، وقياس مسار تحويل الويب. يقوم تقييم مصدر حركة المرور بتقييم أداء مصادر حركة المرور المدفوعة والعضوية، مما يتيح لك تخصيص ميزانية التسويق الخاصة بك بشكل فعال وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد. يقوم نظام تسجيل الاهتمام بالمنتج بتحليل سلوك المستخدم في متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك، وتعيين درجات الاهتمام لكل منتج حتى تتمكن من التركيز على العناصر الأكثر طلبًا. وأخيرًا، توفر أداة قياس مسار تحويل الويب الخاصة بنا رؤى قيمة حول سلوك زوار موقع الويب الخاص بك وموقعهم داخل مسار تحويل المبيعات، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات والتي تعزز التحويلات والإيرادات. يعمل Iron Funnel على تبسيط عمليات التسويق والمبيعات الخاصة بك، مما يسمح لك بتسخير قوة الأتمتة وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لشركتك.
KnoCommerce
knocommerce.com
تساعد KNO مشتري الإعلانات على فهم هوية عملائهم بشكل أفضل ومن أين يأتون. اطلب إسناد ما بعد iOS 14، وقم ببناء شخصيات أكثر دقة وحفز الإجراء باستخدام قوالب استطلاعات ما بعد الشراء المعدة مسبقًا. موثوق به من قبل أكثر من 1,800 علامة تجارية تنفق 100,000,000 دولار شهريًا على الإعلانات المدفوعة.
Measureful
measureful.com
تقدم شركة Measureful حلولاً لتقارير التسويق القابلة للتخصيص للوكالات والمستقلين والمسوقين.
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI هو حل متقدم لنمذجة المزيج التسويقي (MMM) الذي يسخر الذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية متعددة القنوات. استفد من إسناد الإيرادات عبر القنوات وتحسين الميزانية المصممة خصيصًا لعلامتك التجارية من خلال الجمع بين بياناتك الفريدة وعقود من التعلم الآلي والخبرة الإحصائية. نحن فريق من المهندسين الخبراء والباحثين ومسوقي التجارة الإلكترونية الذين يركزون على توفير الثقة للعلامات التجارية وخفة الحركة عند اتخاذ قرارات الميزانية. يعمل الذكاء الاصطناعي البصري على تمكين المسوقين من: - العمل بثقة مع قياس الوسائط الذي يمكن إثباته في المستقبل ضد المزيد من قيود البيانات - لا حاجة إلى وحدات بكسل أو ملفات تعريف الارتباط. - قم بالوصول إلى منصة تسويقية تم إنشاؤها من الألف إلى الياء لتجنب مشكلات التكامل. - استخدم واجهات برمجة التطبيقات المعدة مسبقًا لتوصيل جميع قنوات الوسائط في دقائق، وليس أيام. - احصل على رؤى قابلة للتنفيذ في أقل من 36 ساعة. - الاطلاع على جميع البيانات التاريخية في مكان واحد مع رؤى جديدة. يمكنك محاكاة خطط النمو الخاصة بك وتنفيذها بثقة وتحسين الربحية من خلال الذكاء الاصطناعي Prescient.
Reeport
reeport.io
يساعد Reeport في إنشاء تقارير بيانات ذكية ومشاركتها من خلال Excel وPower Point وPDF والمزيد.
Shopstory
shopstory.ai
يجعل Shopstory المتاجر عبر الإنترنت أكثر ربحية من خلال تولي التسويق نيابةً عنك. إنه يقلل من تكاليفك، ويزيد من أداء SEA & SEO لمتجرك عبر الإنترنت، ويعمل على أتمتة البحث عن الكلمات الرئيسية الخاصة بك.
Adzviser
adzviser.com
Adzviser هو موصل بيانات بديهي ومرن وفعال من حيث التكلفة. وفر وقتك وأموالك، واحصل على رؤى بسهولة من الأنظمة الأساسية المشتركة، مثل إعلانات Google وبيانات إعلانات Facebook إلى ChatGPT وجداول بيانات Google.
Datapoem
datapoem.com
DataPOEM هي أول منصة في العالم لقياس عائد الاستثمار في التسويق السريع (القائمة على الذكاء الاصطناعي) والتخطيط. تساعد هذه المنصة المسوقين على قياس الاستثمارات التسويقية عبر الوسائط غير المتصلة بالإنترنت، والوسائط عبر الإنترنت، والعروض الترويجية، والعلاقات العامة، والتوزيع، والأحداث لتعظيم مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال.
DiGGrowth
diggrowth.com
DiGGrowth عبارة عن منصة تحليلية تسويقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي ولا تحتاج إلى تعليمات برمجية، وتمنح كبار مسؤولي التسويق ومسوقي الأداء وفريق التسويق بأكمله القوة العظمى لحل تحديات سلامة البيانات والنظافة والحوكمة. تعمل تحليلات وإسناد DiGGrowths على تمكين المسوقين من زيادة المبيعات والإيرادات من خلال التعمق في مقاييس التسويق التي تجعل التنبؤ بالإيرادات أسهل وأكثر دقة.
Growify
growify.ai
تم تصميم ميزة أتمتة التسويق في Growify لتحويل استراتيجية التسويق الخاصة بك، حيث تقدم مجموعة من الأدوات المتقدمة التي تعمل على تبسيط إدارة الحملات. بفضل إمكانات الأتمتة البديهية التي يتمتع بها، يتيح تطبيق Growify للشركات جدولة الحملات التسويقية ونشرها بكفاءة، مما يضمن مشاركة العملاء ذات الصلة في الوقت المناسب. تعمل هذه الميزة على تبسيط مهام التسويق المعقدة، بدءًا من التسويق عبر البريد الإلكتروني وحتى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسمح بالتواصل المتسق والشخصي مع جمهورك. إن أتمتة المهام المتكررة لا توفر الوقت الثمين فحسب، بل تضمن أيضًا الدقة والاتساق في جهودك التسويقية. بالإضافة إلى ذلك، توفر أدوات التشغيل الآلي الخاصة بـ Growify رؤى قابلة للتنفيذ من خلال تحليلات البيانات، مما يساعدك على تحسين استراتيجيتك لتحقيق أقصى قدر من التأثير. يعمل حل الأتمتة الشامل هذا على تمكين الشركات من تحسين تجارب العملاء، وتحسين المشاركة، وتحقيق عائد استثمار أعلى في نهاية المطاف، كل ذلك بجهد يدوي أقل.
heyBooster
heybooster.ai
Heybooster عبارة عن خدمة تحليلات البيانات كخدمة لشركات التجارة الإلكترونية من متاجر Shopify إلى العلامات التجارية الشهيرة للتجارة الإلكترونية. يحدد Heybooster فرص نمو الإيرادات لفرق تسويق التجارة الإلكترونية. تتيح تقنية Heybooster المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمديري التجارة الإلكترونية اكتشاف مشكلات التسويق وتحديد فرص نمو الإيرادات وتحسين التكلفة. يتيح لك استخدام Heybooster الوصول إلى مجموعة شاملة من حلول التسويق المبنية على البيانات والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لشركتك. ابدأ بالتحليل ولا تترك المال على الطاولة مرة أخرى!
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