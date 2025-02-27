برامج تحليلات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

Windsor.ai

windsor.ai

برنامج النماذج لبيانات التسويق التي تعمل بذوارات العشرين ونمذجة الإسناد التي تساعدك على اكتشاف الأداء عبر قنوات متعددة. تقوم Windsor.ai بجمع جميع بيانات التسويق المشتتة وتسليمها إلى إعداد التقارير أو التحليلات أو منصة التخزين المفضلة لديك - سواء كانت جدول بيانات أو أداة تصور البيانات أو مستودع بيانات التسويق. بغض النظر عما إذا كنت ترغب في إنشاء لوحات معلومات آسر في أداة تصور البيانات ، أو إجراء حسابات متعمقة في جدول بيانات ، أو نقل بيانات التسويق الخاصة بك إلى مستودع البيانات ، Windsor.ai هنا لدعمك. ببساطة حدد وجهة البيانات الخاصة بك والبدء. يتيح لك Windsor.ai توصيل جميع بيانات التسويق و CRM و Analytics من 300+ منصة ودفقها إلى أي أداة جدول بيانات أو منصة BI أو مستودع البيانات الخاص بك. تشمل مصادر البيانات: إعلانات Facebook ، إعلانات Google ، Google Analytics 4 ، HubSpot ، Salesforce ، Adobe Analytics ، Facebook Page Insights ، Instagram ، LinkedIn ADS ، ... تشمل وجهات البيانات: Google Sheets و Excel و Google Looker Studio و Power BI و Tableau و BigQuery و Snowflake و Azure Synapse و Amazon S3 و Amazon Redshift و PostgreSQL و MySQL. يتم استخدام Windsor.ai من قبل أكثر من 300 ألف متخصص في البيانات على مستوى العالم وتنمو بسرعة.