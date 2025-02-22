برامج تحليلات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

Funnel

funnel.io

Funnel هو مركز البيانات التسويقية الرائد المصمم لمساعدة فرق التسويق على التحكم في أدائها. يعتني Funnel بالأشياء المملة والأشياء الثقيلة، حتى تتمكن من التركيز على الأجزاء المثيرة: اكتشاف كيف يمكن تحسين تسويقك. باستخدام Funnel، يمكنك ربط البيانات من أي نظام أساسي للتسويق، وتخزينها وتنظيمها ومشاركتها مع أي أداة تصور أو مستودع بيانات - كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. مركز بيانات تسويقية يمثل مصدرًا وحيدًا لحقيقة أدائك التسويقي. قم بتوصيل جميع بياناتك التسويقية يتيح لك Funnel جمع البيانات من أكثر من 500 منصة تسويق ومبيعات ببضع نقرات. إن حلنا القوي والسريع والموثوق والخالي من الصيانة يجعل من السهل التوسع عبر الفرق أو المناطق أو العلامات التجارية. تخزين البيانات الخاصة بك يوفر Funnel مخزنًا مركزيًا لجميع بياناتك الأصلية بالإضافة إلى أي حقول مخصصة تقوم بإنشائها. كل ذلك مع تلبية أصعب معايير الحوكمة والأمن والتحكم. تكون بياناتك دائمًا محدثة وكاملة ودقيقة وجاهزة لإعداد التقارير والتحليل. تنظيم بياناتك باستخدام القواعد المعدة مسبقًا والمخصصة، يمكنك بسهولة وتلقائيًا إعداد بياناتك للتحليل. قم بتطبيق تحويلات تغير قواعد اللعبة دون التأثير على البيانات الأساسية - مما يمنحك مرونة تحليلية لا مثيل لها. شارك في أي مكان دون عناء تأكد من وصول بياناتك التسويقية إلى أي وجهة أو أداة إعداد تقارير أو مستودع بيانات. يتضمن ذلك أدواتك لإعداد التقارير وإنشاء لوحات المعلومات والتحليل والمزيد. كل ذلك مع الحفاظ على التحكم الكامل من مركز بيانات التسويق المركزي. مهمتنا هي مساعدة المسوقين مثلك على أن يصبحوا أكثر اعتمادًا على البيانات. يساعد Funnel أكثر من 1000 عميل على تنمية أعمالهم - بما في ذلك القادة الرقميون مثل Home Depot وHavas Media وSamsung. قم بالتسجيل في Funnel وابدأ اليوم!