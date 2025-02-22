برامج تحليلات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تشتمل برامج تحليلات التسويق على أدوات وعمليات تمكن المؤسسات من تقييم مبادراتها التسويقية والإشراف عليها من خلال قياس الأداء. في جوهرها، تعمل هذه الحلول على تبسيط وتعزيز استراتيجيات وأنشطة التسويق الخاصة بالشركة. من خلال الاستفادة من برامج تحليلات التسويق، يمكن للشركات رفع عائد الاستثمار (ROI) من خلال تحديد أساليب التسويق الفعالة، مما يسمح بإجراء تعديلات في الحملات لتحقيق أقصى قدر من التحويلات والمبيعات. يأخذ هذا النوع من البرامج في الاعتبار الجهود التسويقية عبر قنوات متنوعة وجماهير مستهدفة، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية وتحليلات الويب. يتوفر برنامج تحليلات التسويق عادةً كحل مستقل، ويدمج بيانات الحملة من خلال الاتصالات مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بالشركة، بما في ذلك برامج أتمتة التسويق، وبرامج إدارة علاقات العملاء، وبرامج الإعلان الرقمي، وبرامج التحليلات الرقمية. ومع ذلك، فإن بعض منصات التسويق الشاملة، مثل بعض منتجات أتمتة التسويق، تأتي مجهزة بميزات إعداد التقارير المضمنة.
إرسال تطبيق جديد
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics هي منصة التقارير الوحيدة المصممة خصيصًا لوكالات التسويق. يوفر لك النظام الأساسي سهل الاستخدام الوقت، ويحسن عمليات إعداد التقارير، ويثير إعجاب عملائك بتقارير ثاقبة ولوحات معلومات تسويقية حية وقابلة للتخصيص تعرض تأثيرك التسويقي الكامل. قم بتوصيل ومراقبة كل قناة من القنوات التسويقية لعملائك في لوحات معلومات واحدة وسلسة. تتكامل AgencyAnalytics مع أكثر من 80 منصة للتتبع وإعداد التقارير حول تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، وتتبع المكالمات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والمحلية، والمزيد - وكلها تحمل علامة بيضاء بالكامل لوكالتك. تتضمن AgencyAnalytics أيضًا مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المصممة لتبسيط وكالتك وأتمتتها. تتبع التصنيفات يوميًا، ومراقبة الروابط الخلفية، وإجراء عمليات تدقيق فنية لتحسين محركات البحث، ومواكبة المنافسة باستخدام مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث المدمجة. سواء كنت وكالة قائمة أو بدأت للتو، تقدم AgencyAnalytics أسعارًا بسيطة ومرنة لكل مرحلة من مراحل نمو وكالتك، بدءًا من 12 دولارًا فقط لكل حملة عميل شهريًا. جربه بدون مخاطر لمدة 14 يومًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Factors.AI
factors.ai
تساعد Factors.AI المسوقين B2B SaaS على تضخيم عائد الاستثمار التسويقي، وتوفير الوقت والجهد في التحليل الروتيني، وإعطاء رؤى مهمة حول الأنشطة التسويقية التي تؤثر على خطوط الأنابيب/الإيرادات. أولاً، تجمع Factors جميع صوامع البيانات - بيانات زوار موقع الويب، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصة الإعلانات، وClearbit، وSearch Console مع عمليات التكامل بدون تعليمات برمجية. بعد تحديد الزوار المجهولين من موقع الويب باستخدام جهات اتصال/عملاء محتملين لإدارة علاقات العملاء، توفر Factors عرضًا موحدًا لجميع مقاييس التسويق الخاصة بك، والإسناد متعدد اللمس مع تحليل عائد الاستثمار، والتسويق، وتحليل مسارات المبيعات، والرؤى الآلية المصممة خصيصًا للمسوقين B2B.
Funnel
funnel.io
Funnel هو مركز البيانات التسويقية الرائد المصمم لمساعدة فرق التسويق على التحكم في أدائها. يعتني Funnel بالأشياء المملة والأشياء الثقيلة، حتى تتمكن من التركيز على الأجزاء المثيرة: اكتشاف كيف يمكن تحسين تسويقك. باستخدام Funnel، يمكنك ربط البيانات من أي نظام أساسي للتسويق، وتخزينها وتنظيمها ومشاركتها مع أي أداة تصور أو مستودع بيانات - كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. مركز بيانات تسويقية يمثل مصدرًا وحيدًا لحقيقة أدائك التسويقي. قم بتوصيل جميع بياناتك التسويقية يتيح لك Funnel جمع البيانات من أكثر من 500 منصة تسويق ومبيعات ببضع نقرات. إن حلنا القوي والسريع والموثوق والخالي من الصيانة يجعل من السهل التوسع عبر الفرق أو المناطق أو العلامات التجارية. تخزين البيانات الخاصة بك يوفر Funnel مخزنًا مركزيًا لجميع بياناتك الأصلية بالإضافة إلى أي حقول مخصصة تقوم بإنشائها. كل ذلك مع تلبية أصعب معايير الحوكمة والأمن والتحكم. تكون بياناتك دائمًا محدثة وكاملة ودقيقة وجاهزة لإعداد التقارير والتحليل. تنظيم بياناتك باستخدام القواعد المعدة مسبقًا والمخصصة، يمكنك بسهولة وتلقائيًا إعداد بياناتك للتحليل. قم بتطبيق تحويلات تغير قواعد اللعبة دون التأثير على البيانات الأساسية - مما يمنحك مرونة تحليلية لا مثيل لها. شارك في أي مكان دون عناء تأكد من وصول بياناتك التسويقية إلى أي وجهة أو أداة إعداد تقارير أو مستودع بيانات. يتضمن ذلك أدواتك لإعداد التقارير وإنشاء لوحات المعلومات والتحليل والمزيد. كل ذلك مع الحفاظ على التحكم الكامل من مركز بيانات التسويق المركزي. مهمتنا هي مساعدة المسوقين مثلك على أن يصبحوا أكثر اعتمادًا على البيانات. يساعد Funnel أكثر من 1000 عميل على تنمية أعمالهم - بما في ذلك القادة الرقميون مثل Home Depot وHavas Media وSamsung. قم بالتسجيل في Funnel وابدأ اليوم!
Whatagraph
whatagraph.com
يمتلك المسوقون مصادر تسويقية متعددة، ومئات من الحملات الجارية، والعملاء أو أصحاب المصلحة لإدارتها وتقديم التقارير إليهم. إنه صراع لربط جميع البيانات ومعالجتها واكتشاف الرؤى وإظهار عائد الاستثمار. Whatagraph عبارة عن منصة بيانات تسويقية شاملة وبديهية تعمل بسهولة على إزالة العمل اليدوي المتعلق بالبيانات والمتاعب من يوم المسوق. يمكنك استبدال العديد من الأدوات البطيئة والمعقدة بمنصة واحدة. وعلى عكس الآخرين في السوق، فإن Whatagraph سهل الاستخدام وموثوق به ويجعل العمل مع البيانات (إدارة البيانات ومزجها وتصورها عبر القنوات) سريعًا وسهلاً لأي شخص في الفريق: قم بتوصيل جميع بياناتك التسويقية في محور واحد بدون أدوات وموصلات خارجية. قم بإدارة وتنظيم البيانات غير المنظمة والمتناثرة عبر القنوات باستخدام التحويلات بدون تعليمات برمجية. من السهل على أي شخص في فريق التسويق تنفيذ مهام إدارة البيانات المتقدمة دون الحاجة إلى مجموعة مهارات التحليل أو البرمجة أو المعرفة التقنية. من خلال بضع نقرات، قم بإنشاء تصورات مذهلة لبياناتك المتصلة والمجهزة عبر القنوات. تحويلها بسرعة إلى تقارير جاهزة للتحليل أو العرض التقديمي أو لوحات معلومات أو رسوم بيانية أو مخططات أو مسارات تحويل أو جداول مستقلة. وأخيرًا، قم بأتمتة كيفية مشاركة تلك البيانات أو تسليمها إلى أي وجهة: العملاء أو أصحاب المصلحة أو زملاء الفريق أو الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى. سواء كنت تقدم عرضًا إلى مجلس الإدارة أو عملائك أو تبحث عن رؤى لتحسين الحملات، فأنت واثق من أن لديك منصة موثوقة وسريعة تحتوي على جميع البيانات الحديثة في مكان واحد معروضة بطريقة واضحة ومرئية. سيستغرق الأمر دقائق بدلاً من ساعات للتحضير، وسيستغرق الأمر دقائق بدلاً من ساعات لتوسيع نطاقه ليناسب العملاء الجدد أو مصادر البيانات.
Reportei
reportei.com
أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Business وTwitter وPinterest وغيرها. القنوات كلها على شاشة واحدة. لا تضيع وقتك في المهام اليدوية، قم بزيادة إنتاجيتك ونتائجك من خلال التسويق الرقمي. جربه الآن وشاهد كيف سيعمل Reportei على تحسين طريقة عملك. --- أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط شاهد على شاشة واحدة المؤشرات الرئيسية لكل من: Instagram، Facebook، Meta Ads، YouTube، TikTok، LinkedIn، Google Analytics، Google Ads، Mailchimp، Hotmart، RD Station، Active Campaign، PhoneTrack، Search Console، Google My Business، Twitter، بينتيريست والقنوات الأخرى. لا تضيع وقتك في المهام اليدوية، قم بزيادة إنتاجيتك ونتائجك من خلال التسويق الرقمي. قم بإجراء اختبار بسيط الآن وشاهد كيف سيعمل Reportei على تحسين طريقة عملك.
DashThis
dashthis.com
إذا كنت تبحث عن أداة لإعداد تقارير التسويق الرقمي تحتوي على الميزات التي تحتاجها فقط، ولا تحتوي على أشياء "إضافية" معقدة، فإن DashThis هو ما يناسبك! نحن نتكامل مع أكثر من 30 مصدرًا للبيانات، وبالنسبة لكل شيء آخر، يوجد مدير ملفات CSV الأنيق الذي يساعدك على إضافة أي بيانات أخرى قد ترغب في الاحتفاظ بها في لوحات المعلومات الخاصة بك. وقبل كل شيء، نحن معروفون بدعم العملاء المذهل. لن تبقى وحيدًا مع أداة وبعض مقالات مركز المساعدة (على الرغم من أنه إذا كنت تفضل ذلك، فلا بأس بذلك أيضًا!). إذا كان ما تحتاجه هو عضو متفاني في فريقنا يتأكد من جاهزيتك للعمل في أسرع وقت، ويكون متاحًا دائمًا للإجابة على الأسئلة كلما احتجت إلى ذلك، فهذا هو بالضبط ما ستحصل عليه!
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - أفضل برنامج لإدارة الإطلاق في العالم. إدارة جهات الاتصال والأحداث وعروض الأزياء وحملات البريد الإلكتروني وصالات العرض الرقمية وغرف الأخبار عبر الإنترنت.
Otterfish
otterfish.com
Otterfish هي أسهل طريقة لإنشاء إعلانات Facebook وإعلانات Instagram وتشغيلها. لقد صممناه خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح من أجل إيجاد الوقت أو المهارات اللازمة للتسويق الرقمي، حيث يجعل Otterfish من السهل جدًا على أي شخص في فريقك تشغيل إعلانات عالية الأداء! يقدم البرنامج ميزات مثل إنشاء الإعلانات والنشر واختبار الجمهور وتتبع الأداء والمزيد. الخطة المجانية متاحة، جربها اليوم.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle عبارة عن مجموعة تحليلات تسويقية مصممة لتمكين مديري التسويق ووكالات التسويق. فهو يساعد الشركات على تصور بيانات التحليلات التسويقية المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات. يقدم الجناح مجموعة من الميزات لوسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات الإعلانات التي تجعل الحياة اليومية للمسوقين أسهل. فيما يلي كيفية استخدام عملاء Vaizle للأداة لزيادة الإنتاجية وتوسيع نطاق عمليات التسويق بشكل مربح: 1. احصل على رؤى سريعة قابلة للتنفيذ من بيانات التسويق 2. تصور بيانات التسويق من قنوات متعددة في لوحة معلومات حية واحدة 3. وفر الوقت باستخدام موصلات البيانات لتحديث التسويق تلقائيًا التقارير 4. إنشاء تقارير تسويقية ذات علامات بيضاء للقيادة والعملاء 5. توسيع نطاق عمليات التسويق بفعالية من خلال الحفاظ على الضوابط والتوازنات تحليلات الوسائط الاجتماعية وموصلات البيانات: 1. التعريف: Facebook وInstagram 2. YouTube 3. تحليلات الأنظمة الأساسية لإعلانات LinkedIn وموصلات البيانات: 1. الإعلانات التعريفية 2. إعلانات Google 3. إعلانات LinkedIn 4. تحليلات الويب لإعلانات Amazon وموصلات البيانات: 1. Google Analytics 2. تحليلات Google Search Console 3. تحليلات Shopify
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، والتسويق، والتوزيع) إلى المنتجات بشكل مختلف، وتستخدم مقاييس مختلفة لإدارة أنشطتها. نحن نرى الاحتكاك الأكبر بين التسويق وبقية المؤسسة، حيث أنه من الصعب تقسيم جهود التسويق إلى مستوى SKU، بالإضافة إلى جعل البيانات على مستوى SKU قابلة للتنفيذ في التسويق. ويؤدي هذا إلى عدم احتساب التكلفة الحقيقية للترويج في هامش المنتج، مما يؤدي إلى الإفراط في الاستثمار في المنتجات السيئة وقلة الاستثمار في المنتجات التي يحتمل أن تكون جيدة. تتغلب إدارة أداء المنتج على الصعوبات الموضحة أعلاه من خلال دمج بيانات المنتج عبر قنوات التسويق مع بيانات الأعمال حول وحدات SKU لإنشاء رؤية مجمعة لأداء المنتج الحقيقي. ويمكن استخدام ذلك لدفع جهود التسويق أو دعم قرارات العمل الحاسمة (مثل التسعير أو شراء المنتجات). تتصل منصة PPM أيضًا مباشرةً بشبكات الإعلانات. باستخدام ROI Hunter، يمكن لمسوقي التجارة الإلكترونية إنشاء وإطلاق حملات أكثر ربحية من نفس النظام الأساسي.
EasyInsights
easyinsights.ai
اجمع بين تكاليف الإعلانات والنقرات، وتحليلات التطبيقات، وتحويلات موقع الويب، وبيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) للحصول على الصورة الكاملة لأدائك التسويقي. يركز الليزر على توليد الإيرادات والربحية من خلال أتمتة مهام تحويل البيانات الشاقة لتوليد الرؤى. قم بأتمتة عملية دفع بياناتك إلى أي أداة ذكاء أعمال، ما عليك سوى اختيار مصادر البيانات والأعمدة وإنشاء تدفق البيانات خلال دقيقتين. يصبح هذا هو المصدر الوحيد للحقيقة لفريق التسويق الرقمي بأكمله.
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics هي أداة استماع ومراقبة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، وهي مصممة لتوفير رؤى قيمة وقابلة للتنفيذ للشركات من جميع الأنواع والأحجام. يراقب النظام باستمرار ملايين القنوات يوميًا ويلتقط مليارات الإشارات من جميع القارات واللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليلات الأعمال المتقدمة. توفر لك Mandala Analytics البيانات الأكثر أهمية وجودة، والتي تعتبر ضرورية لاتخاذ القرارات الرئيسية لعملك. يساعدك على تحديد وتحليل الفجوات في جهود التسويق وفرص الأعمال المستقبلية وسلوك المستهلك وتحليل المنافسين والمزيد.
Marketing Evolution
marketingevolution.com
نحن نمكن المسوقين من اتخاذ الإجراءات اللازمة. يساعدك Marketing Evolution على دمج جميع برامجك التسويقية ومركزيتها، مما يمكّنك من تتبع استثماراتك التسويقية عبر القنوات بدءًا من الوعي بمسار التحويل العلوي وحتى تحويلات مسار التحويل السفلي، وفهم فعالية الوسائط المتزايدة، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية - كل ذلك في لوحة تحكم واحدة. وبعد ذلك، نقوم بتمكينك من التحول من الأفكار إلى العمل. قم بتشغيل سيناريوهات الوسائط التجريبية واكتشف كيف يمكن أن يساعدك التغيير في الاستثمار أو نوع الوسائط أو القناة في تحقيق النتيجة المرجوة وزيادة عائد الاستثمار إلى الحد الأقصى. أخيرًا، ضع خطة الوسائط الخاصة بك موضع التنفيذ وتتبع أدائك لمعرفة التقدم الذي تحرزه بمرور الوقت.
Metrics Watch
metricswatch.com
أداة لإعداد التقارير التسويقية عبر البريد الإلكتروني. التحليلات أو تحسين محركات البحث (SEO) أو الدفع لكل نقرة (PPC) أو التسويق عبر محرك البحث (SEM) أو تقارير ولوحات المعلومات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي المرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى عملائك. وهي ليست ملف PDF أو رابط!
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp هي منصة تسويقية شاملة تم تصميمها للشركات الصغيرة. مع أدوات مثل الإبلاغ والتحليلات ، وتسويق CRM ، وحملات البريد الإلكتروني ، والنشرات الإخبارية ، وإدارة المحتوى ، يمكنك وضع عملائك في المركز ، بحيث يمكنك تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM Mobile في تسويق أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك وتشغيله في دقائق - لا حاجة إلى خبرة. مع MailChimp ، لن تفوت فرصة للبيع أو إعادة العملاء أو العثور على مشتركين جدد أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم MailChimp لـ: * التسويق CRM - مواكبة جهات الاتصال الخاصة بك مع التسويق CRM من MailChimp. ابحث وإضافة عملاء جدد مع أدوات استيراد الاتصال ، مثل ماسح بطاقة العمل. تتبع نمو الجمهور وعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة القيادة. افعل كل شيء في مكان واحد - اتصل والنصوص والبريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. تسجيل الملاحظات وأضف علامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - احصل على نظرة أعمق في أداء المبيعات والتسويق. تتبع نتائج جميع حملاتك والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسن. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني ، صفحات المقاييس ، إعلانات Facebook و Instagram ، منشورات الوسائط الاجتماعية ، والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. مع إعادة نقرة واحدة إلى غير المعداءين ورسائل البريد الإلكتروني التي تعيد استهداف المنتجات ، ستتمكن من إعادة إشراك العملاء وتنمية المبيعات في أي وقت من الأوقات. * إعلانات Facebook & Instagram - مسودة ونشر الإعلانات ، وتعيين ميزانية واستهداف مجموعة محددة. الوصول إلى أشخاص جدد ، أو إشراك جهات الاتصال الحالية ، أو إعداد جماهير مخصصة ، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - الحصول على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. تعرف على متى حان الوقت لإعداد بريد إلكتروني مهجور أو الحصول على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى MailChimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Looker
looker.com
يقوم Looker بإعادة اختراع ذكاء الأعمال للشركة الحديثة. يعمل Looker بالطريقة التي يعمل بها الويب: حيث تتيح لغة النمذجة الفريدة المستندة إلى المتصفح لأي موظف الاستفادة من عمل أفضل محللي البيانات لديك. يعمل Looker بنسبة 100% داخل قاعدة البيانات، ويستفيد من أحدث وأسرع قواعد البيانات التحليلية - للحصول على نتائج حقيقية في الوقت الفعلي.
Coupler.io
coupler.io
الكل في واحد تحليلات البيانات ومنصة الأتمتة. استخدم القوة المشتركة للأتمتة واللمسة الإنسانية للتحكم الكامل في بياناتك والحصول على الوضوح في عملك. يمكنك الوصول بسهولة إلى بياناتك وفهمها والتصرف بناءً عليها باستخدام المجموعة الكاملة من الأدوات وخدمات الخبراء المقدمة من Coupler.io.
Attribution
attributionapp.com
الإسناد هو حل الإسناد متعدد اللمس الأكثر اكتمالاً وسهولة في التنفيذ. اطلع على إنفاقك وزياراتك وتحويلاتك وإيراداتك وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) كل ذلك في عرض واحد بسيط. يدمج التكلفة والعلامات التلقائية لمعظم منصات الإعلانات الرئيسية بما في ذلك Facebook وGoogle وQuora وLinkedin وAdroll. عمليات تكامل التحويل مع Segment وStripe وSalesforce وHubspot وMarketo والمزيد! الإسناد على مستوى المستخدم والإسناد على أساس الحساب. التقارير المستندة إلى المجموعة النموذجية التي تعرض عائد النفقات الإعلانية حسب القناة حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. هذا هو النظام الذي كنت تبحث عنه.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks هي منصة أتمتة التسويق النهائية للوكالات وشركات الإعلام والعلامات التجارية. لدينا مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك إدارة البيانات وإعداد التقارير والتحليلات وإدارة سير العمل وتحسين محركات البحث والمزيد، مما يوفر كفاءة أفضل.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo من السهل إنشاء تجارب متطورة وشخصية بشكل لا يصدق وتقديمها وتحسينها عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمراجعات، والويب، والإعلانات المدفوعة، والمزيد. انضم إلى أكثر من 130 ألف عميل يدفعون باستخدام Klaviyo لزيادة التحويلات والقيمة الدائمة للعميل - والنمو وفقًا لشروطهم الخاصة. معرفة المزيد في klaviyo.com.
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو مزود عالمي لتحليلات المحادثات يمنح المسوقين بيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية واثقة. يعتمد أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك The Washington Post وVerizon Connect وServiceMaster، على CTM لاتخاذ قرارات إعلانية تعتمد على البيانات. يتكامل CTM مع الأدوات الأساسية التي يستخدمها المسوقون يوميًا مثل إعلانات Google وAnalytics وHubspot وSalesforce وZoom وFacebook. كانت CTM واحدة من أوائل مقدمي خدمات تتبع المكالمات ولا تزال مملوكة لمؤسسيها، الزوج والزوجة، تود ولور فيشر. يتم تصنيف CallTrackingMetrics كقادة في الصناعة، سنة بعد سنة، من قبل أفضل منشورات البرمجيات مثل G2 وCapterra ويتم الاعتراف بها بانتظام لنموها وثقافتها المبتكرة.
SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
Paragone
paragone.ai
Paragone عبارة عن منصة تسويق للأداء تركز على المساحة المتنامية باستمرار لوسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة. يعد اعتماد وتحسين استراتيجية إعلانية حقيقية عبر القنوات في كل من الشركات B2C وB2B مفتاح النجاح للمسوقين الرقميين من الجيل الجديد. نحن نساعد الشركات على تحقيق أقصى قدر من الوصول بكفاءة وتحسين الإيرادات من خلال التحليلات القابلة للتنفيذ وأدوات أتمتة الحملات التي تسمح للمستخدمين بما يلي: - ربط جميع شبكات الإعلان الاجتماعي وأدوات الإحالة وتوحيدها للحصول على عرض موحد في الوقت الفعلي - تحليل الحملات ذات الزيارات العالية والشبكات المتعددة دون أي اتصال على الإطلاق لمس جدول بيانات - مراقبة أداء الحملة وتحديد الاختناقات بسرعة - استكشاف الشبكات والجماهير والإبداعات والرسائل ذات المغزى التي تحدث فرقًا - إطلاق العنان لقوة CDP والتسويق - أتمتة بيانات إدارة علاقات العملاء عبر الإعلانات الاجتماعية - ضع الميزانية بأكملها للعمل بشكل مدروس - تحسين إيرادات التجارة الإلكترونية استنادًا إلى نماذج الإسناد المتكاملة - إبقاء الفرق على الخطة من خلال تقارير الأداء التعاونية - إبهار إدارتك وعملائك بنتائج الأداء المتميزة
AgencyEasy
agencyeasy.com
AgencyEasy عبارة عن منصة تقارير قوية لوكالات التسويق الرقمي. يمكنك توفير الوقت باستخدام التقارير التلقائية، وقياس أداء المشروع، والوصول إلى التحليلات التفصيلية حول حملات تحسين محركات البحث (SEO) وPPC وSMM من خلال التكامل مع Google Analytics وFacebook والمزيد.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga هو حل لأتمتة التسويق يساعد الشركات الإلكترونية على تقديم إجراءات مخصصة لعملائها من خلال قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والويب والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والعرض.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth هو أحد حلول إعداد التقارير المستندة إلى SaaS والذي يساعد المسوقين الرقميين على إنشاء تقارير باستخدام التحليل الآلي ورؤى الأداء كتابيًا، مما يساعد المسوقين على فهم ما ينجح وما لا ينجح. يمكن للمسوقين توفير كل الوقت الذي يقضونه في إنشاء التقارير وتحليل البيانات والحصول على التقارير في بضع ثوانٍ. مع توفير الوقت، يمكن للمسوقين الرقميين التركيز على التحسين والاستراتيجية بينما نعتني بجميع احتياجات إعداد التقارير. يعد DataMyth مثاليًا للوكالات الرقمية الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية التي تتطلع إلى توفير الوقت والمال
Clickx
clickx.io
تطلق Clickx العنان للإمكانات الكاملة لشركتك. حدد الجهود التسويقية الناجحة، وافهم منافسيك بعمق، وأزل الغموض الذي يجعل جمهورك يتحول. تحسين حركة المرور وتدفق العملاء المحتملين – كل ذلك من منصة واحدة. القضاء على كل الصداع والتخمين. يوفر برنامجنا الوقت والمتاعب من خلال تبسيط ذكاءك التسويقي. ركز على ما تفعله بشكل أفضل: إدارة عملك.
Lunio
lunio.ai
النظام الأساسي الوحيد للحماية من الاحتيال عبر النقر لتغطية كل قناة استحواذ. أوقف بيانات الاحتيال المعقدة في الوقت الفعلي. يتيح لك Lunio، المدعوم بمحرك الأمن السيبراني، الاستفادة من بيانات الاحتيال الإعلاني من جميع المصادر لبناء طبقة حماية تلقائية عبر جميع القنوات. الآلاف من العلامات التجارية الرائدة مثل Nike وeBay وHugo Boss وEuropcar وM&S تختار Lunio لمساعدتهم في الإعلان بثقة. • حماية تلقائية في الوقت الفعلي عبر جميع القنوات • تقنية الكشف عن IVT الأكثر دقة • الخصوصية في جوهرنا - متوافقة تمامًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) • تنفيذ سريع وسهل خلال 5 دقائق، جربه مجانًا الآن!
Swydo
swydo.com
تقوم منصة Swydo سهلة الاستخدام لإعداد التقارير والمراقبة باسترداد البيانات من مصادر متعددة وإنشاء تقارير تسويقية احترافية وقابلة للتخصيص. تسمح الأداة سهلة الاستخدام للمسوقين بإنشاء تقارير (العميل) ولوحات معلومات تجمع بين مصادر البيانات الخارجية في تقرير واحد. توفر الوكالات الرقمية والعلامات التجارية وأصحاب الامتياز الوقت من خلال إنشاء تقارير ذات مظهر احترافي مع إضافة المزيد من القيمة في تحليل البيانات والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.
GreyMetrics
greymetrics.com
تساعد GreyMetrics الوكالات على توفير الوقت عند مشاركة البيانات. اسحب جميع بياناتك التسويقية إلى مكان واحد وقم بإنشاء تقارير ولوحات معلومات جميلة يتم تحديثها تلقائيًا كل ساعة. يتكامل GreyMetrics مع أكثر من 20 منصة ويحتوي على العشرات من القوالب المضمنة بحيث تبدو تقاريرك رائعة من اليوم الأول وتكون ذات علامة بيضاء بالكامل لمشاركتها مع العملاء وأصحاب المصلحة.
Accutics
accutics.com
ما هو أكوتيكس؟ Accutics عبارة عن نظام أساسي لإدارة بيانات التسويق SaaS يساعد المؤسسات على تبسيط تتبع الحملة ودمج بيانات الحملة وتقييم أداء الحملة عبر المصادر في Adobe Analytics وGoogle Analytics. الخدمات الأساسية: Accutics Standardize توحيد البيانات الوصفية للحملة وإدارتها وربطها عبر كل فريق وقناة من منصة واحدة. Accutics Connect تعرف على عائد الاستثمار التسويقي الحقيقي الخاص بك مع رؤية لا مثيل لها لتكاليف الحملة ومرات الظهور - يتم استخراجها وتحويلها وتسليمها تلقائيًا إلى نظام التقارير أو التحليلات أو منصة التخزين الخاصة بك. يتم تصنيف جميع بيانات حملتك تلقائيًا في Adobe Analytics للحصول على رؤى غنية مع تقسيم البيانات. التحقق من صحة Accutics احصل على التحقق من صحة جميع حملاتك التسويقية وفقًا للاتفاقيات والتنسيقات التي حددتها لضمان تتبعها دائمًا وفقًا لمواصفاتك.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat عبارة عن منصة لإدارة أداء التسويق الرقمي تساعد المسوقين على توحيد بيانات الحملة وأتمتة التقارير. نحن نعمل مع الوكالات وشركات الإعلام والعلامات التجارية. أي فريق تسويق يحتاج إلى إنتاج عروض تقديمية شاملة ومتسقة للتقارير للعملاء أو أصحاب المصلحة. تتكامل NinjaCat مع أكثر من 150 قناة تسويق رقمية حتى تتمكن من توحيد المقاييس من مصادر بيانات متعددة في مصدر واحد للحقيقة. مع NinjaCat، أصبح من الممكن الآن ترويض فوضى البيانات والتخلص من Martech Frankenstack. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - خط بيانات يصل إلى أكثر من 150 قناة تسويقية - مستودع بيانات مُدار بالكامل - ETL - قوالب تقارير آلية - لوحات معلومات لمشاركة البيانات التفاعلية - مراقبة الميزانيات والحملات ومؤشرات الأداء الرئيسية - قابلية التوسع والأمان على مستوى المؤسسة إذا كنت تريد معرفة المزيد حول NinjaCat، توجه إلى موقعنا الإلكتروني - ninjacat.io - لإعداد العرض التوضيحي.
deepdivr
deepdivr.io
نحن نقدم منصة قوية وسلسة لتحليلات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تجعل الأمور المعقدة بسيطة. تم تصميمه بواسطة مسوقين ذوي خبرة ليناسب احتياجات المسوقين الذين يحركهم التأثير اليوم. يستخدم عملاؤنا المنصة للحصول على نظرة عامة على جميع حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عبر المنصات والأسواق والعلامات التجارية. تتيح النظرة العامة للمستخدمين مراقبة الحملات وتحسينها وتقديم تقارير إلى أصحاب المصلحة في أي وقت من الأوقات. انتظر، هناك المزيد. يتم تصور جميع البيانات بشكل جميل في لوحات المعلومات القابلة للتخصيص بحيث تناسب احتياجاتك. ليست هناك حاجة إلى التطوير، يمكنك التكامل مع منصاتك المفضلة ببضع نقرات فقط. عمليات التكامل المتاحة: Facebook، وInstagram، وLinkedIn، وSnapchat، وGoogle Analytics. عمليات التكامل القادمة: إعلانات Google، وPinterst، وTikTok، وTwitter.
Cervinodata
cervinodata.com
يعتقد Cervino Marketing أن المسوقين والوكالات يمكنهم تحسين نتائجهم بشكل كبير بمجرد أن يجمعوا بين شعورهم الأمعاء والأرقام المناسبة. يجعل Cervinodata من السهل جدًا تقديم بيانات أداء الحملات في Klipfolio و Google Data Studio وغيرها. خطة مجانية متاحة. مع وكالات Cervinodata عبر الإنترنت وفرق عبر الإنترنت ، توفر ما يصل إلى يوم واحد في الأسبوع على إعداد البيانات وإعداد التقارير. يجمع Cervinodata جميع بيانات أداء الإعلان + Google Analytics معًا في قاعدة بيانات مركزية واحدة وتبقيها محدثة. وعود cervinodata: 1. لا مزيد من الانقطاعات غير المتوقعة لتسليم البيانات. لا مزيد من البيانات غير المكتملة 2. أسعد وقت الاستجابة وحل المشكلات في السوق 3. من السهل جدًا استخدام الميزات المتقدمة تنتقل الفرق إلى cervinodata لمدة 3 أسباب: 1. انتقل من أوراق Google إلى قاعدة بيانات مركزية >> لأحجام أكبر ، >> لمزيد من التحكم في البيانات >> للحصول على مزيد من الأفكار عبر العملاء ومنصة الإعلانات والبلد/العلامة التجارية >> للحصول على مزيد من الأفكار لأداء الحملة عبر المنصات مقابل الميزانية والأهداف 2. دفع أقل >> تنتقل الفرق من رسوم بناء على نسبة مئوية من الإعلان تنفق على رسوم بناء 3. احصل على خدمة أفضل وجودة >> تطلب الفرق دعمًا كبيرًا للعملاء. يوفر Cervinodata دعمًا متميزًا للعملاء وأوقات استجابة سريعة للغاية. >> تحتاج الفرق إلى بيانات دقيقة وكاملة. تم تصميم محرك Cervinodata لهذا الغرض.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع المئات والآلاف وحتى الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito الشركات المتوسطة والكبيرة التي ترغب في إدارة جميع أنشطتها التسويقية من منصة واحدة سهلة الاستخدام. يتم مركزية جميع بيانات العملاء التي تجمعها ويتم دمجها في منصة بيانات العملاء وإتاحتها لتصميم الرسائل في الوقت المناسب واستهدافها وتخصيصها من خلال قنوات التسويق الرئيسية - وهي البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والويب. توفر Actito الامتثال الكامل لأحدث اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، مما يتيح للمسوقين الحرية في التركيز على بناء علاقات دائمة ومربحة مع العملاء. تدير شركة Actito عملياتها الأوروبية من مقرها الرئيسي في بلجيكا، ولديها أيضًا مكاتب في فرنسا وهولندا. Actito موجودة أيضًا في أمريكا الشمالية ولها مكتب في كندا. ويستخدم أكثر من 250 عميلاً المنصة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ABB وFriesland Campina وBiocodex وARTE وWWF وKIA.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نماذج إحالة مختلفة (النقرة الأولى، والنقرة الأخيرة، والإحالة الخطية، والمستندة إلى الموضع، والتناقص الزمني، والإحالة المستندة إلى البيانات) - إثراء منصة (منصات) الإعلانات وأدوات إدارة علاقات العملاء وذكاء الأعمال بالتكلفة والفرصة والإيرادات وعائد الاستثمار البيانات - قياس وتوقع تأثير نقاط الاتصال غير المتصلة بالإنترنت و/أو غير المرئية من النشاط "الاجتماعي المظلم" وقنوات النقر الصفرية - التغلب على مشكلات الدقة في أنظمة التحليلات التقليدية الناتجة عن "توقف ملف تعريف الارتباط" عن طريق قياس النجاح باستخدام بيانات الطرف الأول احجز عرضًا توضيحيًا باستخدام Ruler Analytics لبدء تحسين استراتيجية التسويق الخاصة بك استنادًا إلى الإيرادات وعائد الاستثمار، وليس فقط التحويلات.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight، منصة قياس التسويق المرنة القائمة على السحابة والتي تقيس الأداء عبر القنوات لجميع قنواتك وإعلاناتك - دون الاتصال بالإنترنت وعلى الإنترنت.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI عبارة عن منصة لإدارة العلامات التجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمسوقين إنشاء استراتيجية علامتهم التجارية واختبار الأصول الإبداعية ومراقبة أداء العلامة التجارية - كل ذلك في الوقت الفعلي. تتفاعل ProQuo مع المستهلكين يوميًا وتقيس مدى شعورهم تجاه علامتك التجارية والمنافسين والفئة. يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ProQuo بتحليل البيانات من كل واحدة من هذه التفاعلات، مما يؤدي إلى إنشاء خطة عمل مخصصة تضمن لك تحقيق هدف علامتك التجارية - سواء كان ذلك تحويل غير المستخدمين، أو العثور على مسافات بيضاء، أو زيادة حصتك في السوق. مئات من العلامات التجارية بما في ذلك Clorox، وHarry’s، وExpedia، وTatcha، وKeurig Dr Pepper تستخدم ProQuo لتنمو بشكل مؤكد.
Upwave
upwave.com
منصة التحليلات لإعلان العلامات التجارية نحن نعلم أن مقاييسك قصيرة المدى لا تثبت قيمة استثمار علامتك التجارية. يمنحك Upwave حلاً موحدًا عبر الوسائط لقياس إعلانات العلامات التجارية على أعلى مستوى، على المدى الطويل، اليوم. لوحات معلومات في الوقت الفعلي، يتم تحديثها يوميًا للتلفزيون الرقمي والخطي والقابل للتوجيه والتلفزيون المركزي.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة تنشيطهم وزيادة قيمتهم بالنسبة للعلامة التجارية.
Growth Channel
growthchannel.com
تنشئ قناة النمو خططًا تسويقية مخصصة للنمو تتضمن شخصيات واضحة ومسارات تحويل واستراتيجيات نمو قائمة على البيانات. مدعوم بتقنية GPT-3.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بسهولة - إدارة القالب مع التحكم في الإصدار - صندوق الوارد داخل التطبيق لموقع الويب والتطبيق (React، Angular، JS، Flutter - المكونات المضمنة وبدون رأس) - تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وSlack وTeams وWhatsApp والهاتف المحمول والويب - دفع الإخطارات والملخصات - توجيه الإخطارات بين قنوات متعددة - إدارة العلامة التجارية لإرسال إشعارات للمستخدمين النهائيين للعميل - إدارة تفضيلات المستخدم خارج الصندوق - الرجوع للمورد، والتبديل باستخدام التوجيه التلقائي الذكي - تشغيل الحملات أعلى مستودع البيانات - سجلات في الوقت الحقيقي، والتحليلات، وتنبيهات الفشل
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Force24
force24.co.uk
قم برعاية وتنمية جمهورك باستخدام Force24، منصة أتمتة التسويق القوية التي تجعل المحادثات الهادفة تحدث على مدار 24 ساعة في اليوم.
Roistat
roistat.com
Roistat هو نظام تحليلات تسويقية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يحلل جميع حملاتك الإعلانية وصولاً إلى الربح. تقوم Roistat بجمع البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالعملاء، والقنوات الإعلانية، وموقعهم الإلكتروني. في ثوانٍ، تقوم Roistat بإنشاء تقارير وفقًا لأكثر من 40 مقياسًا للأعمال، والتي توفر تحليلات تسويقية بدءًا من كل كلمة رئيسية وحتى البيع النهائي. تحدد Roistat ما إذا كانت الشركة تجني أي أموال من حملاتها الإعلانية المدفوعة، مما يساعد في المقابل الشركات التي تستخدم Roistat على تخصيص ميزانيتها الإعلانية بشكل أكثر كفاءة وزيادة إيراداتها. تسمح Roistat بتحديد: - القنوات الإعلانية التي يأتي منها عملاؤك؛ - إحصائيات كاملة للقنوات الإعلانية حتى الكلمة الرئيسية؛ - كيفية تخصيص ميزانيتك بفعالية؛ - كيفية توفير الإعلانات مع تلقي المزيد من المبيعات؛ - جميع مراحل قمع المبيعات.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
تعتبر Neustar Localeze مزودًا موثوقًا لإدارة هوية قوائم الأعمال للبحث المحلي، حيث تساعد العلامات التجارية الوطنية والشركات المحلية على التحكم في قوائم أعمالها التجارية عبر الإنترنت وتحسين رؤيتها وتقديم معلومات أعمال محلية موثوقة وموثقة إلى شبكة واسعة من منصات البحث المحلية.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات. نحن نساعد على إشراك عملائك وتحويلهم وتحليلهم. توفر Calltouch خدمة تتبع المكالمات التي توفر كافة المعلومات حول كفاءة الإعلانات. بفضل خدمة تتبع المكالمات، يمكنك تقسيم جميع الإعلانات إلى تلك التي تزيد المبيعات وتلك التي تنفق الميزانية. يساعد تتبع المكالمات في تقييم القنوات والإعلانات التي تستحق التوسع والإعلانات الأخرى التي سيتم تعطيلها. أسعار تبدأ من 60.00 دولارًا شهريًا Standardart - تحليلات شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة - تتبع ديناميكي وثابت للمكالمات - دفتر يومية المكالمات - وضع علامات على المكالمات - مواصفات الكلمات الرئيسية - أهداف موقع الويب وتتبع الطلبات - تقارير مفصلة ومسار المبيعات وعائد الاستثمار - منصات الإعلانات وتكامل أنظمة إدارة علاقات العملاء - دعم كامل للعملاء
Slingshot
slingshotapp.io
يعمل Slingshot على تمكين عملية اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات من خلال التحليلات في الوقت الفعلي والمتكاملة بسلاسة مع ميزات إدارة المشروع والتعاون. مع وجود محرك شامل لذكاء الأعمال في جوهره، يوفر Slingshot للمستخدمين رابطًا مباشرًا لمصادر البيانات والمنصات الخاصة بهم، مما يمكنهم من استخلاص رؤى قيمة وتحويلها إلى لوحات معلومات جذابة بصريًا يمكن مشاركتها بسهولة عبر الفرق. قم بتحويل رؤاك إلى عمل وقم بمواءمة المهام بسلاسة مع المبادرات الرئيسية من خلال إمكانات إدارة المشاريع القوية، مما يضمن التزام الجميع بالمواعيد النهائية بشفافية ووضوح. يوفر Slingshot إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة تضم أكثر من 75+ من المشاريع ومساحة العمل وقوالب لوحة المعلومات المعدة مسبقًا والقابلة للتخصيص، والمصممة للفرق من جميع الأحجام والصناعات والأقسام، مما يؤدي إلى تبسيط عملياتهم اليومية. ابدأ مع Slingshot اليوم!
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot هو مزود تكنولوجيا وخدمات تسويق رقمي متخصص في الخدمات المالية. تساعد StoneShot فرق تسويق الخدمات المالية المزدحمة على زيادة المشاركة والارتقاء بتجربة العميل مع تقليل أوجه القصور التشغيلية. تغطي التكنولوجيا الخاصة بهم أتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني والترويج للأحداث وأتمتة المحتوى وتوزيع مستندات التمويل. تعمل StoneShot مع بنوك التجزئة والمؤسسات والبنوك الخاصة بدءًا من الشركات الصغيرة سريعة النمو وحتى العلامات التجارية العالمية الرائدة. تأسست شركة StoneShot في لندن عام 2001، ولديها مكاتب في لندن ونيويورك وسنغافورة وعملاء في أكثر من 25 دولة.
Alpine IQ
alpineiq.com
تعمل Alpine IQ على تمكين الصناعات عالية المخاطر من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على العملاء لمساعدة تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع الأحجام على حل تحديات النمو وتحقيق الإيرادات. توفر الشركة للعملاء مجموعة الأدوات الأكثر شمولاً في الصناعة لحماية جميع العمليات داخل المتجر وعبر الإنترنت وتقسيمها والترويج لها.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء بدون تعليمات برمجية يساعد مسوقي التجارة الإلكترونية وSaaS وB2B والوكالات على تتبع بيانات عملائهم وتحديدها وتقسيمها ومزامنتها وتحليلها. تساعد المنصة المسوقين على تنظيم حملات مخصصة عبر القنوات دون الاعتماد على مطوريهم. قم بتتبع ودمج بيانات العميل التي تريدها من موقع الويب الخاص بك والتطبيق وإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والخدمة والقنوات غير المتصلة بالإنترنت. من خلال تحليل الهوية، يمكنك تعيين المستخدمين المجهولين وأنشطتهم عبر الأنظمة الأساسية والحصول على عرض 360 درجة لعملائك. قم بإنشاء شرائح عملاء مخصصة لتشغيل الرسائل في الوقت المناسب عبر القنوات. يمكنك دمج بيانات العميل هذه ومزامنتها بسلاسة مع أدوات التسويق الحالية لديك مثل Google Analytics وGoogle Adwords وMixpanel وKissmetrics وSegment وSalesforce وPipedrive وZapier وFacebook وأكثر من 180 أداة في الوقت الفعلي. قم بدعم قراراتك التسويقية من خلال التقاط بيانات العملاء الدقيقة باستخدام CustomerLabs CDP.
PowerChord
powerchord.com
يساعد PowerChord العلامات التجارية والشركات المصنعة التي تبيع عبر شبكات الوكلاء على تعزيز رحلة العميل من خلال الرسائل المنسقة والرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الإنفاق التسويقي. يتكامل برنامج PowerChord بسهولة مع مجموعة تقنيات التسويق الحالية لديك للتواصل مع العملاء على المستوى المحلي وبناء الولاء للعلامة التجارية على طول الطريق. بفضل خبرتها الواسعة في العمل مع الشركات المصنعة وشبكاتها التي تضم آلاف التجار، تتمتع PowerChord بالابتكار والحلول والدعم لإضفاء الحيوية على الأسواق المحلية. بدءًا من عمليات تكامل الأنظمة الأساسية والحلول المخصصة وحتى التدريب والتأهيل، يعرف فريق PowerChord ما يلزم لتحقيق أقصى قدر من النجاح.
© 2025 WebCatalog, Inc.